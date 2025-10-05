ETV Bharat / state

ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ପାଇଁ ସଜେଇ ହେଲାଣି କେନ୍ଦ୍ରାପଡା; ମା'ଙ୍କୁ ଶେଷ ସ୍ପର୍ଶ ଦେବାରେ ନିମଗ୍ନ ଶିଳ୍ପୀ

ଦିନକ ପରେ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା । ମା'ଙ୍କୁ ଶେଷ ସ୍ପର୍ଶ ଦେବାରେ ନିମଗ୍ନ ଶିଳ୍ପୀ । କେବଳ ଅପେକ୍ଷା ମା' ଧନଦାତ୍ରୀଙ୍କ ଆଗମନକୁ।

Gajalakshmi Puja Preparations in Kendrapara
Gajalakshmi Puja Preparations in Kendrapara (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 5, 2025 at 2:43 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

କେନ୍ଦ୍ରାପଡା: ଗଜ ଵାହନରେ ବସି ଆସୁଛନ୍ତି ମା' । ତେଣୁ ନାଁ ତାଙ୍କର ମା' ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ । ମା'ଙ୍କ ଆବାହନ ପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ପଡିଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସହର। ଧନଧାନ୍ୟର ଦେବୀ ମା'ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପୂଜାକୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଗଣପର୍ବ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ସାତଦିନ ଧରି ଚାଲିବାକୁ ଥିବା ଏହି ଗଣପର୍ବ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି ସହର ଓ ଗାଆଁ ମାନଙ୍କର ପୂଜା କମିଟି । ମା’ଙ୍କ ମୃଣ୍ମୟୀ ମୃର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କାମ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ କେତେକ ମଣ୍ଡପରେ ମୂର୍ତ୍ତି ରଙ୍ଗ କାମ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଛି । ଏବେ କେବଳ ଅପେକ୍ଷା ମା' ଧନଦାତ୍ରୀଙ୍କ ଆଗମନକୁ।

ଗଣପର୍ବ ପାଇଁ ଚାଲିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି

ସୁନ୍ଦର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଭଳିକିଭଳି ତୋରଣରେ ସଜେଇ ହେଲାଣି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସହର । ମା' ଜଗତ ଜନନୀ ଦଶଭୁଜାଙ୍କ ଜଳଛାୟାର 2 ଦିନ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ଗଣପର୍ବ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ପାଇଁ ସହର ଉତ୍ସବ ମୁଖର । ଛୋଟରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଡ଼ ବଡ଼ ପୂଜା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଦେବୀଙ୍କ ମୃଣ୍ମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଶେଷ ସ୍ପର୍ଶ ଦେବା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି ଦେବଶିଳ୍ପୀ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଓ ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗର। କେବଳ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସହର ନୁହେଁ ସହର ଉପକଣ୍ଠର ଡେରାବିଶ୍, ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ, ରାଜକନିକା, ଆଳି, ଗରଦପୁର ଆଦି ବ୍ଲକରେ ଅନ୍ୟୁନ 250ଟି ସ୍ଥାନରେ ମା'ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରାଯିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ।

Gajalakshmi Puja Preparations in Kendrapara
Gajalakshmi Puja Preparations in Kendrapara (Etv Bharat)

ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡପରେ ଆସନ୍ତା 6 ତାରିଖ ସୋମବାରରୁ ମା'ଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ପୂଜା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିନ ବାକି ଥିବା ବେଳେ ଆଜି ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ସୁଦ୍ଧା ଦେବୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ପୂଜା କମିଟି ଗୁଡିକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ରାତିଦିନ ଏକାକାର କରିଛନ୍ତି କାରିଗର ଓ ସହକାରୀ।

Gajalakshmi Puja Preparations in Kendrapara
Gajalakshmi Puja Preparations in Kendrapara (Etv Bharat)

ମନଛୁଆଁ ତୋରଣ ଓ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଝଲସୁଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡା

ଗଣପର୍ବ ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ତୋରଣ/ଗେଟ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରର କାରିଗର ଗତ ଏକ ସପ୍ତାହ ଧରି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗି ପଡିଛନ୍ତି। ଅଧିକାଂଶ ମଣ୍ଡପରେ ଚଳିତବର୍ଷ ସୁଦୂର କଲିକତାରୁ କାରିଗର ଆଣି ତୋରଣ ତିଆରିରେ ମଗ୍ନ। ଏଥିସହ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମେଳଣ ପାଇଁ ଓଡିଶା ତଥା ଓଡିଶା ବାହାରର ବ୍ରାସ(ବାଜା)ପାର୍ଟି ସେମାନଙ୍କ ଜଲୱା ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି।

Gajalakshmi Puja Preparations in Kendrapara
Gajalakshmi Puja Preparations in Kendrapara (Etv Bharat)

ସେହିପରି ପ୍ରତି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ଭଜନ ସମାରୋହ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରୁପକୁ ବଇନା ଦିଆଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ପୂଜା କମିଟି ସଦସ୍ୟ। ଅନ୍ୟପଟେ ପୂଜାକୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ସମାପନ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ସମସ୍ତ ପୂଜା କମିଟି ସହ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୈଠକ କରାଯାଇଛି। ପୂଜାରେ କିପରି ଦର୍ଶକମାନେ ଆସି ଦର୍ଶନ କରିବେ, ଚୋରି, ଛିନତାଇ ନହେବ ଏବଂ ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ପୂଜା ପାଳନ କରାଯିବ ସେ ନେଇ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ ନିଷ୍ପତି ନିଆଯାଇଛି।

Gajalakshmi Puja Preparations in Kendrapara
Gajalakshmi Puja Preparations in Kendrapara (Etv Bharat)

ଏ ବର୍ଷ ଫୁଟିବନି ବାଣ

କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅରୁଣ କୁମାର ନାୟକ ପୂଜା ପ୍ରସ୍ତୁତି ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା କମିଟି ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି, ରାସ୍ତାର ମରାମତି କାମ, ବିଦ୍ୟୁତ ମରାମତି କାମ ପାଇଁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହେଲା ଚଳିତ ବର୍ଷ ପୂଜା ଭସାଣିରେ ବାଣକୁ ମନା କରାଯାଇଛି । ଏଥିସହ ଡିଜେ ସାଉଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ଭାଇବ୍ରେଟର ଲାଗିଥାଏ ସେ ସବୁକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି।

Gajalakshmi Puja Preparations in Kendrapara
Gajalakshmi Puja Preparations in Kendrapara (Etv Bharat)

ମହାକାଳପଡ଼ା ବିଧାୟକ ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସନ୍ନ ନାୟକ କହିଛନ୍ତି, ଭାଇଚାରାର ଜିଲ୍ଲା କେନ୍ଦ୍ରାପଡା । ଏଠାରେ ଗଣପର୍ବ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାକୁ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରଯିବ । ଏଥର ପୂଜାକୁ ଭବ୍ୟ, ଦିବ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇଛି । ପାଣିପାଗକୁ ଦୃଷ୍ଟରେ ରଖି ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ।

Body:Byt- ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସନ୍ନ ନାୟକ ( ବିଧାୟକ, ମହାକାଳପଡ଼ା)
Byt- ଅରୁଣ କୁମାର ନାୟକ (ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା )

ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା

କେନ୍ଦ୍ରାପଡାରେ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାKENDRAPARA GAJALAKSHMI PUJAKENDRAPARA LAKSHMI PUJAGAJALAKSHMI PUJA

