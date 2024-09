ETV Bharat / state

Aswini Guru Passes Away: ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଅଶ୍ବିନୀ ଗୁରୁଙ୍କ ପରଲୋକ, ଜାନକୀ ସରକାରରେ ତୁଲାଇଥିଲେ ଗୁରୁଦାୟିତ୍ବ - Former MLA Aswini Guru Passes Away

ଝାରସୁଗୁଡ଼ା: ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଅଶ୍ବିନୀ ଗୁରୁଙ୍କ ପରଲୋକ । ସମ୍ବଲପୁର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଅଶ୍ବିନୀ ଗୁରୁଙ୍କ ଆଜି ଭୋର ପ୍ରାୟ 4 ଟା ସମୟରେ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି । ହୃତଘାତରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ 69 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା । ଅଶ୍ବିନୀ ଗୁରୁଙ୍କ କ୍ୟାରିଅର: 1980ରୁ 1985ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 5 ବର୍ଷ ଧରି ସେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ରହିଥିଲେ । ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳରେ ସମ୍ବଲପୁରର ଅନେକ ଜନ ହିତକର ଯୋଜନାର କାମ ସେ କରିଛନ୍ତି। ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସମୟରେ ସେ ବିଧାୟକ ରହିଥିଲେ । 2018ରୁ 2022 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବଲପୁର କଂଗ୍ରେସର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଓ AICC ସଦସ୍ୟ ରହିଥିଲେ। ଝାରସୁଗୁ଼ଡ଼ା ବ୍ରଜରାଜନଗର ସ୍ଥିତ ହରିଓଁ ବିହାର ବାସଭବନରେ ସେ ଶେଷ ନିଶ୍ବାସ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି । ସେପଟେ ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ମରଶରୀରକୁ ଶେଷ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ରଖାଯାଇଛି। Aswini Guru Passes Away (ETV Bharat Odisha) ଅନେକ ଜନହିତକର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ: ଅନେକ ଜନହିତକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ବେଶ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଣ୍ଟିଥିଲେ ଅଶ୍ବିନୀ ଗୁରୁ। ଜଣେ ଟାଣୁଆ ନେତା ଭାବେ ସେ ବେଶ ପରିଚିତ ଥିଲେ । ତାଙ୍କର ବିଚକ୍ଷଣ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ କଂଗ୍ରେସ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖିଥିଲା । ବଡ଼ ବଡ଼ ଟାଣୁଆ ନେତା ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ଆହରଣ କରୁଥିଲେ । ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ଟାଣୁଆ ଓ ବୁଦ୍ଧିମାନ ନେତା ଭାବରେ ପରିଚିତ ଥିଲେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଅଶ୍ବିନୀ ଗୁରୁ ।

