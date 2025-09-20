ETV Bharat / state

ପରଲୋକରେ ବୀରମିତ୍ରପୁର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଜର୍ଜ ତିର୍କି

ପୁରୁଖା ଆଦିବାସୀ ନେତା ଜର୍ଜ ତିର୍କିଙ୍କ ପରଲୋକ । 67 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଭୁବନେଶ୍ବରର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଶେଷ ନିଶ୍ବାସ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି ।

George Tirkey Passes Away
George Tirkey Passes Away (ETV Bharat)
ଭୁବନେଶ୍ବର: ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ତଥା ପୁରୁଖା ଆଦିବାସୀ ନେତା ଜର୍ଜ ତିର୍କିଙ୍କ ପରଲୋକ । ଭୁବନେଶ୍ବରର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧିନ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଶେଷ ନିଶ୍ବାସ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି । ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକ ତାଙ୍କୁ 67 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା । ପ୍ରାୟ 3 ମାସ ହେବ ଗୁରୁତର ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଚିକିତ୍ସାଧିନ ଥିଲେ । ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବୀରମିତ୍ରପୁର ବିଧାନସଭା ଆସନରୁ ସେ 4 ଥର ବିଧାୟକ ଭାବରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ । ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଜର୍ଜଙ୍କ ପୁତ୍ର ତଥା ବର୍ତ୍ତମାନର ବୀରମିତ୍ରପୁର ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ରୋହିତ ଯୋସେଫ ତିର୍କି ।

ପରଲୋକରେ ଜର୍ଜ ତିର୍କି:

ବୀରମିତ୍ରପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ୪ ଥରର ବିଧାୟକ, ବିଶିଷ୍ଟ ଶ୍ରମିକ ଓ ଆଦିବାସୀ ନେତା ଜର୍ଜ ତିର୍କିଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି । ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରିରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି । ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ଜର୍ଜଙ୍କର ୬୭ ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା । ଗତ କିଛିମାସ ହେଲା ଜର୍ଜ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ । ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ଜର୍ଜଙ୍କୁ ଗତକାଲି ରାଉରକେଲା ଇସ୍ପାତ ଜେନେରାଲ୍ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆ ଯାଇଥିଲା । ଅବସ୍ଥା ସଂକଟାପନ୍ନ ଥିବାରୁ ଗତକାଲି ଅପରାହ୍ନରେ ଭୁବନେଶ୍ଵର ଅଣାଯାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଜର୍ଜଙ୍କର ପରଲୋକ ହୋଇଛି । ଜର୍ଜଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ପୁଅ ତଥା ବୀରମିତ୍ରପୁରର ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ରୋହିତ ଯୋସେଫ ତିର୍କି, ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଓ ଜର୍ଜଙ୍କ ସମର୍ଥକ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ଜର୍ଜଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଭୂମି ବିଧାନସଭା ନେବା ଲାଗି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ସେଠାରେ ଶେଷ ଦର୍ଶନ ପରେ ପୈତୃକ ଗାଁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବୀରମିତ୍ରପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଝୁନମୁରକୁ ନିଆଯାଇଛି । ପୈତୃକ ଗାଁ'ରେ ସମର୍ଥକଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପଞ୍ଚଭୁତରେ ବିଲିନ ହେବେ ଜର୍ଜ ।

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ:

ବିଧାନସଭା ପରିସରରେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଜର୍ଜ ତିର୍କିଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀରରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ, ବାଚସ୍ପତି ସୁରମା ରାଢୀ ଓ ବିରୋଧୀ ଦଲର ନେତା । ଦୁଃଖ ପ୍ରାକଶ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ Xରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ବରିଷ୍ଠ ରାଜନେତା ତଥା ବୀରମିତ୍ରପୁରର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଜର୍ଜ ତିର୍କୀଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ବିଷୟରେ ଜାଣି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖିତ । ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାର ପ୍ରତି ମୋର ସମବେଦନା ଜଣାଇବା ସହ ଦିବଙ୍ଗତ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି । ଓଁ ଶାନ୍ତି ।


ପୁରୁଖା ଆଦିବାସୀ ନେତା ଭାବରେ ପରିଚିତ ଥିଲେ:

ଜଣେ ଲଢୁଆ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବେ ଜର୍ଜ ଛାତ୍ର ଜୀବନରୁ ପରିଚିତ । ଲଢୁଆ ସଂଗଠକ ଭାବେ ଛାତ୍ର ପରେ ଶ୍ରମିକ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ ଜର୍ଜ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜଣେ ଲଢୁଆ ଆଦିବାସୀ ନେତା ଭାବେ ରାଜ୍ୟ ତଥା ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ରୂପେ ପରିଚୟ ଲାଭ କରିଥିଲେ । ବ୍ୟାଙ୍କ ଚାକିରିରୁ କ୍ୟାରିଅର ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଜର୍ଜ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ । ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଆଦିବାସୀ ନେତା ଶିବୁ ସୋରେନଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିଲେ ଜର୍ଜ । ସେବେଠାରୁ ଜର୍ଜ ଅବିଭକ୍ତ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ସମେତ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଥିଲେ । ରାଜ୍ୟରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ମୁକ୍ତି ମୋର୍ଚ୍ଚା ବା ଜେଏମଏମକୁ ସଂଗଠିତ କରିବାରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ନେଇଥିଲେ । ବିଶେଷ କରି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ମୟୁରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଓ ଶିଳ୍ପ ପରିପୃଷ୍ଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜର୍ଜଙ୍କର ପ୍ରବଳ ସମର୍ଥନ ଥିଲା । ଜେଏମଏମକୁ ଦଳରୁ ସେ ୧୯୯୫ ଓ ୨୦୦୦ ମସିହାରେ ଲଗାତାର ୨ ଥର ବୀରମିତ୍ରପୁର ଆସନରୁ ବିଧାନସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ଆରପାରିରେ 'ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର' ଗୀତ 'ୟା ଅଲି' ଫେମ୍ ଗାୟକ ଜୁବିନ ଗର୍ଗ, ସ୍କୁବା ଡାଇଭିଂ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁ

ପରଲୋକରେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆ

ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦଳର ଶିର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କ ସହ ଜର୍ଜଙ୍କର ମତଭେଦ ହୋଇଥିଲା । ତେଣୁ ସେ ଜେଏମଏମ ଛାଡି ଦେଇଥିଲେ । କୌଣସି ଦଳରେ ସାମିଲ ନହୋଇ ୨୦୦୯ରେ ବୀରମିତ୍ରପୁର ଆସନରୁ ସ୍ବାଧୀନ ଭାବେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ି ବିଧାନସଭା ଆସିଥିଲେ । ୨୦୧୪ରେ ସେ ସମତା କ୍ରାନ୍ତି ଦଳ ବ୍ୟାନରେ ବିଧାନସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ । ବିଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସେ କଂଗ୍ରେସ ଓ ପରେ ବିଜେଡିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ଦୁଇ ଥର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଆସନରୁ ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ରୂପେ ପ୍ରତିଦ୍ବନ୍ଦିତା କରି ପରାଜିତ ହୋଇଥିଲେ । ଉଭୟ ଥର ସେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜୁଏଲ ଓରାମଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ପରାଜୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ । ୨୦୨୪ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ପୁଅ ରୋହିତ ଯୋସେଫ ତିର୍କିଙ୍କୁ ବିଜେଡିରେ ସାମିଲ କରାଇଥିଲେ ଜର୍ଜ । ବୀରମିତ୍ରପୁର ଆସନରୁ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ପୁଅ ନିର୍ବାଚିତ ଜିତିବା ପରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରାଜନୀତିରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିଲେ ଜର୍ଜ ।

  • 1995 ଓ 2000 ମସିହାରେ JMM ଦଳରୁ ଟିକଟ ପାଇ ବୀରମିତ୍ରପୁରର ବିଧାୟକ ହୋଇଥିଲେ ।
  • 2009ରେ ସ୍ବାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଓ 2014ରେ ସମତାକ୍ରାନ୍ତି ଦଳ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ସମାନ ଆସନରୁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରି ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ ।
  • 2018 ମସିହାରେ ସେ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ।
  • 2019 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଲୋକସଭା ଆସନରୁ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଥିଲେ ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

