ETV Bharat / state

ପରଲୋକରେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ବିଜୟ ମହାନ୍ତି - FORMER MLA BIJAY MOHANTY NO MORE

Bijay Kumar Mohanty passes away ( My neta )

By ETV Bharat Odisha Team Published : 42 minutes ago