ମା'ଙ୍କ ସ୍ୱୀକାର ସତ୍ତ୍ୱେ ପିଲାର DNA ଟେଷ୍ଟ ବାଧ୍ୟ କରିବା ମାତୃତ୍ୱ ପ୍ରତି ଅପମାନ: ଓଡି଼ଶା ହାଇକୋର୍ଟ

DNA ଟେଷ୍ଟକୁ ନେଇ ବଡ଼ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଓଡି଼ଶା ହାଇକୋର୍ଟ । DNA ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ । କାହିଁକି ଏପରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ କୋର୍ଟ ।

DNA TEST IN PROPERTY DISPUTE
By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 7, 2025 at 8:41 AM IST

2 Min Read

କଟକ: DNA ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ । ଏହା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଗୋପନୀୟତା ଅଧିକାରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ । ଜଣଙ୍କୁ ଡିଏନଏ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ କୁହାଯିବା ଅନୁଚିତ ବୋଲି ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ରାୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ଏଥି ସହିତ ପାରିବାରିକ ସଂପତ୍ତି ବିବାଦକୁ ନେଇ ବିଚାରଧୀନ ମାମଲାରେ ଜଣେ ପ୍ରତିପକ୍ଷଙ୍କ ପିତୃତ୍ୱ ନିରୂପଣ କରିବା ପାଇଁ ଡିଏନଏ ଟେଷ୍ଟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ ଦାୟର ମାମଲାକୁ ହାଇକୋର୍ଟ ଖାରଜ କରିଛନ୍ତି । ଡିଏନଏ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ଲାଗି ଏହା ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ମାମଲା ନୁହେଁ ବୋଲି ହାଇକୋର୍ଟ ରାୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ।

DNA TEST IN PROPERTY DISPUTE

ମା'ଙ୍କ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପିତୃତ୍ୱ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ପୁଅର ଡିଏନଏ ପରୀକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ତାଙ୍କ ମାତୃତ୍ୱ ପ୍ରତି ଅପମାନ ଏବଂ ଆଇନର ବିରୁଦ୍ଧ ହେବ ବୋଲି ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି । ପାରିବାରିକ ସଂପତ୍ତି ବିଭାଜନ ବିବାଦକୁ ନେଇ ବିଚାରାଧୀନ ମାମଲାରେ ଜଣେ ପ୍ରତିପକ୍ଷଙ୍କ ପିତୃତ୍ବ ନିରୂପଣ କରିବା ପାଇଁ DNA ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ ଦାୟର ମାମଲାକୁ ହାଇକୋର୍ଟ ଖାରଜ କରିଛନ୍ତି । ଡିଏନ୍‌ଏ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ଲାଗି ଏହା ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ମାମଲା ନୁହେଁ ବୋଲି ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରିବା ସମୟରେ ଏକକ ବେଞ୍ଚରେ ବସିଥିବା ଜଷ୍ଟିସ୍ ବି.ପି. ରାଉତରାୟ ଏହି ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ।

"ଡିଏନଏ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ପାଇଁ ଏହା ଉପଯୁକ୍ତ ମାମଲା ନୁହେଁ । ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବା ଟ୍ରାଏଲ୍ କୋର୍ଟଙ୍କ ଆଦେଶରେ କୌଣସି ଦୁର୍ବଳତା ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ । ଫଳସ୍ୱରୂପ, CMP ଖାରଜ କରାଯାଇଛି," ଜଷ୍ଟିସ୍ ରାଉତରେ ରାୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ।

ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ ମାମଲା ଟି କଣ!

୨୦୧୮ରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପାରିବାରିକ ସଂପତ୍ତି ବଣ୍ଟନ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ କୁଚିଣ୍ଡାସ୍ଥିତ ସିଭିଲ ଜଜ୍ (ବରିଷ୍ଠ ଡିଭିଜନ) ଅଦାଲତରେ ମାମଲା ଦାୟର କରିଥିଲେ । ଏହି ମାମଲାରେ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ନମ୍ବର-୧ ଲିଖିତ ଜବାବ ଦାଖଲ କରିବା ସହିତ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ନମ୍ବର-୩ଙ୍କ ପାରିବାରିକ ସଂପତ୍ତିରେ କୌଣସି ଅଂଶ ବା ଅଧିକାର ନାହିଁ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇଥିଲେ । ଏଥି ସହିତ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ନମ୍ବର-୩ ଙ୍କ ପିତୃତ୍ୱ ନିରୂପଣ ପାଇଁ ଡିଏନଏ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ନମ୍ବର-୧ ଏକ ଆବେଦନ ଦାୟର କରିଥିଲେ ।

Orissa High Court

ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ବେଳେ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ନମ୍ବର-୩ଙ୍କ ମାଆ ଅଦାଲତରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରି ସେ ସଂପୃକ୍ତ ସହ ପୂର୍ବଜଙ୍କ ତଥା ତାଙ୍କ ପୁଅ ବୋଲି କହିଥିଲେ । ସଂପୃକ୍ତ ପୂର୍ବଜଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ନମ୍ବର-୩ଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ବିବାହକୁ ନେଇ କୌଣସି ବିବାଦ ନଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା । ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ସିଭିଲ ଜଜ୍ ଅଦାଲତ ୨୦୨୪, ଡିସେମ୍ବର ୨ରେ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ନମ୍ବର-୩ଙ୍କ ଡିଏନଏ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ନମ୍ବର-୧ ଦାୟର କରିଥିବା ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରିଥିଲେ । ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଚାଲେଞ୍ଜ କରି ପ୍ରତିପକ୍ଷ ନମ୍ବର-୧ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ । କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପିତୃତ୍ୱ ସହିତ ଜଡିତ ମାମଲାରେ ଡିଏନଏ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସହଜରେ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି କୋର୍ଟ ରାୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ।

ଭାରତୀୟ ପ୍ରମାଣ ଆଇନର ଧାରା ୧୧୨କୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରି, କୋର୍ଟ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଡିଏନଏ ପରୀକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ଜଣେ ମାଆଙ୍କ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ କରିବା ସହିତ ସମାନ । ଏପରି ଟେଷ୍ଟ ବିଭାଜନ ମାମଲା ପାଇଁ ଅପ୍ରାସଙ୍ଗିକ, ଯେଉଁଠାରେ ପକ୍ଷମାନଙ୍କର ପାରିବାରିକ ସ୍ଥିତି ସେମାନଙ୍କ ଅଂଶ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରେ ।

ଜଷ୍ଟିସ୍ ରାଉତରାୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପୁଅର ମାନ୍ୟତା କେବଳ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ପ୍ରମାଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ନୁହେଁ ବରଂ ସାମାଜିକ ସ୍ୱୀକୃତିରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ସେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି ଯେ, କୋର୍ଟମାନଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରୀ ପରୀକ୍ଷା ବାଧ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋପନୀୟତାର ଅଧିକାର ଏବଂ ସତ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ତୁଳନା କରିବା ଉଚିତ, "ପ୍ରମୁଖ ଆବଶ୍ୟକତା" ପାଇଁ ଡିଏନଏ ପରୀକ୍ଷା ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ଉଚିତ ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ

