Youth Body Found From Railway Track ଭୁବନେଶ୍ବର: ରେଳଲାଇନରୁ ମିଳିଲା ଯୁବକଙ୍କ କ୍ଷତାକ୍ତ ମୃତଦେହ । ମୃତ ଯୁବକ ହେଲେ ଢେଙ୍କାନାଳର ସନ୍ଦେଶ କୁମାର ଦାଶ । ଆଜି(ରବିବାର) ଭୁବନେଶ୍ବର ପଲାସପଲ୍ଲୀ ବ୍ରିଜ ତଳୁ ରେଳଟ୍ରାକରୁ ତାଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି । ମୃତ ସନ୍ଦେଶ ଜଣେ ଫୁଡ୍ ଡେଲିଭରି ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ଜଣେ ବ୍ଲଗର । ସେପଟେ ଜିଆରପି ଘଟଣାର ତନାଘନା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।
ରେଳଲାଇନରୁ କ୍ଷତାକ୍ତ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର:
ଆଜି ସକାଳ ସମୟରେ ସନ୍ଦେଶଙ୍କୁ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି । ସନ୍ଦେଶ ଜଣେ ଫୁଡ୍ ଡେଲିଭରି ବୟ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ । କେଉଁ କାରଣରୁ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ଏନେଇ ସନ୍ଦେଶ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ପୋଲିସ ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥାଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ଅନୁମାନ କରୁଛି ।
କଣ କହିଲେ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ?
ପ୍ରଦୀପ ସେବା ଟ୍ରଷ୍ଟର ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ପୃଷ୍ଟି କହିଛନ୍ତି, ‘ଆଜି ସକାଳ ୭.୩୦ରେ ରେଳଲାଇନରେ ମୃତଦେହ ପଡିଥିବା ନେଇ ଖବର ଆସିଥିଲା । ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଯୁବକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଓ ଶରୀର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ହୋଇଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲୁ । ଶରୀର ଘୋଷାରି ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ସେଥିପାଇଁ ଶରୀରରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ କ୍ଷତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ।’
ସନ୍ଦେଶଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ସନ୍ଦେହ:
ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ପୃଷ୍ଟି ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ‘ଏହି ଘଟଣା ସକାଳୁ କିମ୍ବା ବଡିଭୋରରୁ ହୋଇଥାଇପାରେ । ତେବେ ମୃତଦେହକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆଣିଥିଲୁ । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଜିଆରପି ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।’
ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ମିଳିଲା ଏସବୁ:
ଘଟଣା ସ୍ଥଳରୁ ଏକ ବାଇକ, ପର୍ସ ଓ ମୋବାଇଲ ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ । ତେବେ ପର୍ସରେ ଥିବା ପ୍ୟାନ କାର୍ଡ ଓ ଏଟିଏମ ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ । ପର୍ସରୁ ମିଳିଥିବା ପରିଚୟ ପତ୍ରରୁ ମୃତଦେହଟି ସନ୍ଦେଶଙ୍କ ହୋଇଥିବା ପୋଲିସ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ।
ଆତ୍ମହତ୍ୟା ସନ୍ଦେହ କରୁଛି ପୋଲିସ:
ଏନେଇ GRP ଥାନାର ଆଇଆଇସି ଅଶୋକ ଗୋଚ୍ଛାୟତ କହିଛନ୍ତି, ‘ସକାଳୁ ଗାଡ଼ି ବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ ରଖି ସନ୍ଦେଶ ଚାବି ପକେଟରେ ରଖି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି । ତେଣୁ ଏନେଇ ଆମେ ତଦନ୍ତ କରୁଛୁ ଏବେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ସହ ଏକ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି । ତାର କଲ୍ ଡିଟେସ ମଗାଯିବ ଓ ତାର କଲ ଲୋକେସନ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରାକ ହେବ । ତଦନ୍ତ ପରେ ଜଣାପଡିବ । ତେବେ ସତ୍ୟ ନଗର, ପଞ୍ଜାବୀ କଲୋନୀରେ ଦୁଇ ଭାଇ ରହୁଥିଲେ । ତାଙ୍କ ବଡ଼ଭାଇ ସନ୍ଦୀପ ଦାସଙ୍କୁ ଏନେଇ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି । ସନ୍ଦେଶଙ୍କ ବାଇକ୍ ସହ ATM, ପାନ କାର୍ଡ ଆଦିକୁ ଜବତ କରାଯାଇଛି । ଘଟଣାକୁ ନେଇ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି ।’
‘ତଦନ୍ତ ପରେ ସତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ’:
ତେବେ ମୃତକଙ୍କ ଭାଇ ସନ୍ଦୀପ ଦାସ ଜଣେ ବ୍ଲଗର ଭାବେ ଜଣାଶୁଣା । ସାନ ଭାଇର ମୃତ୍ୟୁ ନେଇ ବଡ ଭାଇ ସନ୍ଦୀପ ଦାସ କହିଛନ୍ତି, ‘ସନ୍ଦେଶ ଫୁଡ ଡେଲିଭରି କାମ କରୁଥିଲେ । ଦିନରେ ଭଲ ରୋଜଗାର ହୋଇନଥିବା ଯୋଗୁ ସେଥିପାଇଁ ରାତି ସିଫ୍ଟ କରିବାକୁ କହୁଥିଲା । ଗତକାଲି ତ ଭଲରେ କଥା ହୋଇଥିଲେ । ଆଜି ସକାଳ ୮ଟାରେ ସନ୍ଦେଶଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସାଙ୍ଗମାନେ ଜଣାଇଲେ । ସାନ ଭାଇର କାହା ସହ ମନମାଳିନ୍ୟ, ପ୍ରେମ ବ୍ୟାପାର ନଥିଲା । କାହିଁକି ଓ କେମିତି କଣ ହେଲା ମୁଁ ଜାଣିନି । ଆଗରୁ ଅନେକ ସମୟରେ ନାଇଟ ସିଫ୍ଟରେ ସେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଥାଏ । କାଲି ବି ରହିଥିବା ଅନୁମାନ କରୁଛି । ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କଲେ ଜଣାପଡିବ ।’
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର