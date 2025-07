ETV Bharat / state

କାହିଁକି ଚରମ ନିଷ୍ପତ୍ତିନେଲେ ଏଫଏମ କଲେଜ ଛାତ୍ରୀ ? ଆଇନଗତ ଏବଂ ମାନସିକ ସହଯୋଗର ଅଭାବ ଥିଲା କି ? କଣ କୁହନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ ଆଇନଜୀବୀ - SEXUAL HARASSMENT BALASORE STUDENT

Police personnel detain protesting NSUI members demanding justice for the 20-year-old student of Fakir Mohan Autonomous College in Balasore, who self-immolated after alleging sexual harassment and institutional inaction. ( ANI )