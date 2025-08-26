ଯାଜପୁର, ବାଲେଶ୍ୱର, କୋରାପୁଟରେ ବନ୍ୟାସ୍ଥିତି ଗମ୍ଭୀର; ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ରିଲିଫ ଓ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି

ଯାଜପୁର: ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଦଶରଥପୁରରେ ଏବେ ବି ବନ୍ୟାସ୍ଥିତି ଗମ୍ଭୀର ରହିଛି। ବୈତରଣୀ ଶାଖା କାଣୀ ନଦୀରେ ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ପରିସ୍ଥିତି ଜଟିଳ ହୋଇଛି। ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ଓ ଜନବସତିରେ 5 ହଜାରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଲୋକ ପାଣିଘେରରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବନ୍ୟାରେ 15ଟି ପଂଚାୟତର 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଗାଁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ହଜାର ହଜାର ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି ପାଣିରେ ବୁଡି ରହିଛି। ରାସ୍ତାଘାଟ ସବୁ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ। ଘାଇ ମୁହଁରେ ପ୍ରଖର ସ୍ରୋତ ଥିବାରୁ ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସମ୍ଭବପର ହୋଇନାହିଁ। ଆଜି ବି ଶତାଧିକ ପରିବାର ଖୋଲା ଛାତ ଉପରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। କିଛି ଘର ମଧ୍ୟ ନଈ ସୁଅରେ ଭାସି ଯାଇଛି। ଅନେକ ଘର ପାଣିଘେରରେ ଅଛି l
ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି l ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ବଢ଼ିଯାଇଛି। ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳ ଲୋକେ ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି ଡାକୁଛନ୍ତି।
ଗତକାଲି ବଡି ଭୋରରୁ ବୈତରଣୀ ଶାଖା କାଣୀ ନଦୀରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ଏକ ବିରାଟ ଘାଇ। ଇତିମଧ୍ୟରେ 36 ଘଣ୍ଟା ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲେ ବି ପରିସ୍ଥିତି ଏଯାଏ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆସିପାରିନି। ଏଥିଯୋଗୁଁ ଘାଇ ମରାମତି ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିନି। ଘାଇ ମୁହଁରେ ଛୁଟୁଛି ବନ୍ୟା ପାଣିର ସୁଅ। କିଛି ଘର ମଧ୍ୟ ଭସାଇ ନେଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। କିଛି ଲୋକ ଏବେ ବି ଛାତ ଉପରେ ଫସିକି ରହିଛନ୍ତି। ମାଳିକପୁର ଏବଂ କସପା ପଂଚାୟତର ଆଉକିଛି ଘର ପାଣିରେ ବୁଡି ରହିଛି। ରାସ୍ତାଘାଟ ବୁଡ଼ିଯାଇ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳ ବାହ୍ୟଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇରହିଛି।
ସେପଟେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ବଳବତ୍ତର ରହିଛି। ଲୋକଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଉଛି। ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ପାଣି ପଶିଛି। ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ। ରାସ୍ତାଘାଟ, ଚାଷଜମି ସବୁଠି ପାଣି ମାଡ଼ିଯାଇଛି। ଯୁଆଡ଼େ ଚାହିଁବେ ପାଣି ହିଁ ପାଣି। ଚଳିତ ବନ୍ୟାରେ ଦଶରଥପୁରର ମଲ୍ଲିକାପୁର ଓ କାସପା ମଧ୍ୟସ୍ଥଳରେ ମୁସଲମାନ ସାହି ନିକଟରେ କାଣି ନଦୀରେ ଘାଇ ହୋଇ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ଏମିତି ଏକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ହୃଦୟ ବିଦାରକ। ଘାଇ ମୁହଁରେ ଥିବା କସପା ମୁସଲମାନ ସାହିର ଜଣେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଘର ଭସାଇ ନେଇଛି ବନ୍ୟାର ପ୍ରଖର ସ୍ରୋତ। ଓଡରାଫ ଟିମ୍ କୌଣସି ମତେ ଦୁଇ ବର୍ଷର ଶିଶୁ ସମେତ ପରିବାରକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ସତ ହେଲେ ଘରଦ୍ୱାର ସବୁ କିଛି ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଛି।
ପ୍ରାୟ 4-5ଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ ବନ୍ୟାର ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ରେସକ୍ୟୁ ଅପରେସନକୁ ଜୋରଦାର କରାଯାଇଛି। କ୍ୟାମ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳ ଲୋକଙ୍କୁ ରିଲିଫ ଓ ରନ୍ଧାଖାଦ୍ୟ ଆଦି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିବା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅମ୍ବର କୁମାର କର କହିଛନ୍ତି। ଧିରେ ଧିରେ ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସୁଛି। ଏ ଭିତରେ ୨୩ ଦିନର ଶିଶୁ କନ୍ୟାକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲା କଟକ ୬ ବାଟାଲିୟନ ଓଡ୍ରାଫ ଟିମ୍, କସପା ପଞ୍ଚାୟତ ଅହିୟାସ ଠାରେ ବିଲ ମଝିରେ ରହିଯାଇଥିଲେ ଶିଶୁ ସହିତ ମା। ଦଶରଥପୁର, ମଲ୍ଲିକାପୁର ଓ କସପା ପଂଚାୟତର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅଂଚଳ ବଙ୍ଗଳାବାଡିରେ ବୈତରଣୀର ଶାଖାନଦୀ କାଣିନଦୀରେ ହୋଇଥିବା ୫୦ ଫୁଟର ଘାଇ ହଜାର ହଜାର ପରିବାରକୁ ଜଳବନ୍ଦୀରେ ରଖିଛି। ଅପହଞ୍ଚ ସ୍ଥାନର ଠିକଣା କରି ତାଙ୍କୁ ଓଡ୍ରାଫ ଟିମ ପହଂଚି ଉଦ୍ଧାର କରି ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଛନ୍ତି l
ବନ୍ୟା ଜଳରେ ସ୍କୁଲ ବୁଡ଼ିଛି, ଗଣେଶ ପୂଜା ବନ୍ଦ, ବନ୍ୟାଜଳରେ ଭାସିଯାଇ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ
ବାଲେଶ୍ୱର: ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଆସିବା ଯୋଗୁଁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଦୁଇଟି ବ୍ଲକ ବିଶେଷ ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଜିଲ୍ଲାର ଭୋଗରାଇ ଓ ବାଲିଆପାଳ ବ୍ଲକର ୨୬ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ୧୧୪ଟି ଗାଁର ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ଭାସିଯାଇ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଆଜି ଓଡ୍ରାଫ ଟିମ୍ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି। ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ବନ୍ୟାଜଳ ଲହଡି ମାରୁଚି। ଭୋଗରାଇ, କୁସୁଡ଼ା, ଗବଗାଁ, ମନୁନଗର, କୁମ୍ଭୀରଗଡ଼ି, ଆରୁହାବୃତ୍ତି, କଚୁଆଡ଼ି ଆଦି ଗାଁର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ବଢ଼ିଛି। ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ କେଉଁଠି ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ଚୁଲି ଜଳିନାହିଁ ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଗୃହ ପାଳିତ ପଶୁଙ୍କ ସହିତ ଦିନ ରାତି କାଟିବାକୁ ପଡୁଛି। ଚଳିତ ଥର ୬ ଥର ବନ୍ୟା ହେବା ପରେ ଚାଷୀଙ୍କ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଗଲାଣି। ହଜାର ହଜାର ହେକ୍ଟର ଚାଷଜମି ସବୁ ପାଣି ଭିତରେ ବୁଡି ରହି ନଷ୍ଟ ହେଉଛି।
ଆସନ୍ତାକାଲି ସବୁ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ବିଘ୍ନ ବିନାଶକ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କ ପୂଜା ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଅନେକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଣି ଘେରରେ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପୂଜା କରିବା ଆଶା ମଉଳି ଯାଇଛି। ବିଶେଷ କରି ଭୋଗରାଇ ବ୍ଲକର ୭ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ପାଖାପାଖି ୧୨ଟି ସ୍କୁଲରେ ପୂଜା ହେବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡିଛି। କେଉଁଠି ସ୍କୁଲ ହତା ଭିତରେ ପାଣି ଲହଡ଼ି ମାରୁଛି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ସ୍କୁଲ ଚାରି ପଟେ ପାଣି ଘେରି ରହିଛି। କୁମ୍ଭୀରଗଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତର ଖୋଳାବାଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ସରକାରୀ ଉନ୍ନୀତ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବନ୍ୟା ପାଣି ଲହଡ଼ି ମାରୁଛି। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କ ଆବାହନ କରିବା ମୁସ୍କିଲ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି।
ଅନ୍ୟପଟେ ଗତକାଲି କାଲିଠୁ ନିଖୋଜ ଥିବା ଅଡଙ୍ଗ ପନ୍ତେଇ ଗାଁର ଅଚିନ୍ତ ପାତ୍ରଙ୍କ ମୃତ ଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଅଚିନ୍ତ ପାଣିରେ ଭାସି ଯାଇ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇ ଥିଲେ। ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଓଡ୍ରାଫ, ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ସକାଳ ୮ଟା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ମୃତ ଦେହ ଭାସୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ଏନେଇ ଓଡ୍ରାଫକୁ ଖବର ଦେବା ପରେ ମୃତ ଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା।
ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଜଳଲାପୂଟ ଓ ମାଛକୁଣ୍ଡ ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ଗେଟ ଖୋଲିଲା
କୋରାପୁଟ: ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ କୋରାପୁଟ ଲମତାପୁଟ ବେହାଲ l ପାହାଡିଆ ପାଣି ଆସି ଦୋକାନ ଏବଂ ଘର ଭିତରେ 3ରୁ 4 ଫୁଟ ପାଣି ପଶି ଜନଜୀବନ ଅସ୍ଥବ୍ୟସ୍ତ କରିଦେଇଛି l ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗକୁ ଖବର ଦେବା ପରେ ପାଣି ଘେରରେ ଫଶି ରହିଥିବା 3 ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି l ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି l
ଜୟପୁର ଲମତାପୁଟ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଦୁଇ ଫୁଟ୍ ପାଣି ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ଚାଷ ଜମିରେ ପ୍ରଖର ସ୍ରୋତରେ ପାଣି ମାଡିଯାଇ ଚାଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି l ଏହିଭଳି ବର୍ଷା ଆହୁରି ଲାଗି ରହିଲେ ଅଞ୍ଚଳରେ ପନିପରିବା ଚାଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି l
ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଜଳ ଭଣ୍ଡାରରେ ଜଳସ୍ତର ବଢି଼ବାରେ ଲାଗିଛି। ଜଳ ଭଣ୍ଡାରର ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଦୁଇଟି ଜଳ ଭଣ୍ଡାରରୁ ଚାରିଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲିଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଜଳାପୂତ ମୁଖ୍ୟ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ବିପଦ ସଂକେତ 2750 ଫୁଟ୍ ରହିଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳସ୍ତର 2748.15 ଫୁଟ୍ ରହିଛି। ଡ୍ୟାମର 5 ଓ 6 ନମ୍ବର ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯାଇ 5 ହଜାର କ୍ୟୁସେକ ଜଳ ମାଛକୁଣ୍ଡ ଡ୍ୟାମ୍ ରୁ ଛଡ଼ାଯାଉଛି। ସେହିପରି ମାଛକୁଣ୍ଡ ଡି ଡ୍ୟାମରେ ମଧ୍ୟ ଜଳସ୍ତର ବଢିବାରୁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଡି ଡ୍ୟାମର 6 ଓ 7 ନମ୍ବର ଗେଟକୁ ଖୋଲିଛନ୍ତି। ଡି ଡ୍ୟାମର ବିପଦ ସଙ୍କେତ ସ୍ତର 2590 ଫୁଟ୍ ରହିଥିବା ବେଳେ ବର୍ତମାନ ସେଥିରେ 2587 ଫୁଟ୍ ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି । ଫଳରେ ମାଛକୁଣ୍ଡ ଡି ଡ୍ୟାମ୍ ର ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯାଇ ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ 6 ହଜାଇ ଜଳ ମାଛକୁଣ୍ଡ ନଦୀରେ ଛଡା ଯାଉଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।
ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରୁ ପାଣି ଆସି ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି- ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ
ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ବାବଦରେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି, ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ। କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ବର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର ସମେତ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଏହାସହ ଓଡ଼ିଶାର ମୂଳ ସମସ୍ୟା ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବିନା ବର୍ଷାରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରୁ ପାଣି ଆସି ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ଡ୍ୟାମ୍ କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନଥିବା କାରଣରୁ ସେଠାକାର ବନ୍ୟା ଜଳ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସୁଛି। ଏ ବାବଦରେ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇ ଥିବା କହିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ବ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଉକ୍ତ ଡ୍ୟାମରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ରାଜନୀତି କାରଣରୁ ଡ୍ୟାମ୍ କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଏ ବାବଦରେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ।
ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ ପାଇଁ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତରେ ଯାଇଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ। ଉଭୟ ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଯାଜପୁର ଯାଇଛନ୍ତି। ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ସ୍ଥାନ ପରିଦର୍ଶନ ସହ ଯଥାଶୀଘ୍ର ମରାମତି କେମିତି ହେବ ସେ ନେଇ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। ସେପଟେ ଏବେ ବି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ରିଲିଫ୍ ସେଣ୍ଟରରେ 5 ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି। ଗସ୍ତ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା କରିବେ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହାସହ ପାଣି ଶୁଖିଲା ପରେ ତୁରନ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ରାଶି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ରାଜସ୍ବ ମନ୍ତ୍ରୀ।
ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସ୍ବଭାବିକ ଅଛି। ୫ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ବନ୍ୟା ରିଲିଫ ସେଣ୍ଟରରେ ଅଛନ୍ତି। ରୋଷେଇ ଖାଦ୍ୟ ଦିଆ ଯାଉଛି। ଔଷଧ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଜରୁରୀ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ମେଡ଼ିକାଲ ଟିମ୍ ରିଲିଫ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ରହି ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି।
ଯାଜପୁରରେ ଗୋଟେ ଘାଇ ହୋଇଛି। ଯାହା ଦ୍ଵାରା ୩୦ ରୁ ୪୦ ଗାଁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ପାଣି କମି ଯିବା ପରେ ଘାଇର ମରାମତି କାମ ହେବ। ସରଜମିନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଜପୁର ଗସ୍ତ ଆଜି କରିବି। ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ, ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନାର ଅଧିକାରୀ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ରହି ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିବେ। ଘାଇ ମରାମତି କରି ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହେବ ସ୍ୱାଭାବିକ ସ୍ଥିତି ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଗୋ ସମ୍ପଦ, ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି।ପାଣି କମି ଯିବା ପରେ କ୍ଷୟ କ୍ଷତି ଆକଳନ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଫସଲ, ଘରବାଡ଼ି କେତେ କ୍ଷତି ହୋଇଛି। ଆକଳନର ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ କ୍ଷତି ପୂରଣ ରାଶି ଦେବାକୁ ଦୁଇ ମିନିଟ ଲାଗିବ ଅନ ଲାଇନ ଦେବାକୁ। ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଯାଜପୁର, ବାଲେଶ୍ୱର, କୋରାପୁଟ, ଭୁବନେଶ୍ବର