ଭୁବନେଶ୍ବର: ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ବନ୍ୟା । ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ସମେତ ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବୈତରଣୀ, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଏବଂ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ବୈତରଣୀ ଏବଂ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାରେ ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଉପରେ ଜଳସ୍ତର ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟଯନ୍ତ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ପାଢ଼ୀ l
ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ଓ ବୈତରଣୀରେ ବନ୍ୟା:
ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ମୁଖ୍ୟଯନ୍ତ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ପାଢ଼ୀ କହିଛନ୍ତି," ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ଓ ବୈତରଣୀରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାରେ ଏହା ପଞ୍ଚମ ବନ୍ୟା । ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାରେ ଛୋଟରୁ ମଧ୍ୟମ ଓ ବୈତରଣୀରେ ଛୋଟ ଧରଣରେ ବନ୍ୟା ହୋଇଛି । ବିଗତ କିଛି ଦିନରୁ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ହେଉଛି । ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ବୈତରଣୀ, ବେସିନ, କେନ୍ଦୁଝର ଓ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ 42.57 ମିମି ବର୍ଷା ହୋଇଛି l ଉପର ବ୍ରାହ୍ମଣୀରେ 35 ମିମି ବର୍ଷା ହୋଇଛି ଏବଂ ଉପର ମହାନଦୀରେ 31 ମିମି ବର୍ଷା ହୋଇଛି l ଯାହା ପ୍ରଭାବରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ବଂଶଧରା ଓ ବୁଢାବଳଙ୍ଗରେ ପାଣି ଅଧିକ ଥିଲେ ବି କମିଯିବ । ବୈତରଣୀରେ ଗତକାଲି ଠାରୁ ବନ୍ୟା ହୋଇଛି । ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜଘାଟଠାରେ ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଉପରେ ଜଳ ପ୍ରଭାହିତ ହେଉଛି l ସେପଟେ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମରେ ଖୋଲିବ 12ଟି ଗେଟ । ଫଳରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଆହୁରି ବଢିବ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି । "
ହୀରାକୁଦର ଆଉ ଚାରୋଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲିବ:
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି,"ହୀରାକୁଦ ଉପରମୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇ ଜଳସ୍ତର ବଢିଛି । ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ 621.65 ଫୁଟ ପାଣି ଅଛି । 1.98 ଲକ୍ଷ ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି , 8ଟି ଗେଟ ଦେଇ 1.60 ଲକ୍ଷ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହେଉଛି । ଗତକାଲି ଉପର ମହାନଦୀରେ 31.33 ମିମି ବଡ଼ ବର୍ଷା ହୋଇଛି, ତେଣୁ ହୀରାକୁଦର ଆଉ ଚାରୋଟି ଗେଟ ଖୋଲିବ । ସମୁଦାୟ 12ଟି ଗେଟ ଦେଇ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହେବ । ସେହିପରି ରେଙ୍ଗାଲି ଡ୍ୟାମରେ ଦୁଇଟି ଗେଟ ଦେଇ 3,400 କ୍ୟୁସେକ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହେବ । ଜେନାପୁରରେ ବିପଦ ସଙ୍କେତ ତଳେ ଅଛି । ଯାଜପୁରରେ ମୁଖ୍ୟଯନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଧାମନଗରରେ ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟଯନ୍ତ୍ରୀ କ୍ୟାମ୍ପ କରିଛନ୍ତି । ଯାହା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଉଛି ତୁରନ୍ତ ମରାମତି କରାଯାଉଛି । ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ସଜାଗ ରହିଛି । ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜିଲ୍ଲପାଳମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । "
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର