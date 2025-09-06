କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ବନ୍ୟା ବିପତ୍ତି: ପାଣିଘେରରେ ୨୦ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ପଞ୍ଚାୟତ, ହଜାର ହଜାର ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି ଜଳମଗ୍ନ

ଖରସ୍ରୋତା ଓ କାଣୀ ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଆଳି ଓ ରାଜକନିକା ବ୍ଲକ ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ୨୦ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ପଞ୍ଚାୟତର ହଜାର ହଜାର ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି ବୁଡ଼ିଯାଇଛି।
Published : September 6, 2025 at 3:30 PM IST
Flood Situation in Kendrapara କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା: ହୀରାକୁଦର ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ବର୍ଷା ହେବାରୁ ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ୨୦ଟି ଗେଟ ସମେତ ରେଙ୍ଗାଲିର ୨ଟି ଗେଟ ଖୋଲାଯାଇଛି । ପୁର୍ବରୁ ମହାନଦୀ ଓ ଏହାର ଶାଖା ନଦୀମାନଙ୍କରେ ଦ୍ଵିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ବନ୍ୟା ଆସିଥିଲା । ଅନ୍ୟପଟେ ରେଙ୍ଗାଲି ଗେଟ ଖୋଲିବା କାରଣରୁ ଖରସ୍ରୋତା ଓ କାଣୀ ନଦୀରେ ଚଳିତବର୍ଷର ଚତୁର୍ଥ ବନ୍ୟା ଆସିଛି । ଯାହା ଫଳରେ ଚାଷ, ଜୀବିକା ଓ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି ।
ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଚାଷ ଜମିରେ ପାଣି ଲହଡି:
ଖରସ୍ରୋତା ଓ କାଣୀ ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଆଳି ଓ ରାଜକନିକା ବ୍ଲକ ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ବ୍ଲକର ହଜାର ହଜାର ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମିରେ ପାଣି ମାଡ଼ି ଯାଇଛି । ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଓ ଉଭୟ ନଦୀରେ ଚତୁର୍ଥ ଥର ପାଇଁ ବନ୍ୟା ଆସିବା ଫଳରେ ଚାଷୀଙ୍କ ନିଦ ହଜି ଯାଇଛି । ନଦୀ କୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟାପାଣି ପଶିଯିବାରୁ ହଜାର ହଜାର ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି ଏବେ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଛି ।
୨୦ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ପଞ୍ଚାୟତ ଜଳମଗ୍ନ:
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଆଳି ଓ ରାଜକନିକା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ଖରସ୍ରୋତା ଓ ଏହାର ଶାଖା ନଦୀ କାଣୀରେ ବନ୍ୟାଜଳ ଆସି ଜନ ଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରୁଛି । ନଦୀ ଉପକୁଳବର୍ତ୍ତୀ ୨୦ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ପଞ୍ଚାୟତର ହଜାର ହଜାର ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଯାଇଛି । ଧାନ ତଳି ପଚି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ରୁଆ ହୋଇଥିବା ଧାନ ବନ୍ୟା ଜଳରେ ଭାସି ଯାଇଛି । ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବନ୍ୟା ସବୁ ବିଗାଡ଼ି ଦେଇଛି ।
ଚାଷୀ ଆଖିରେ ଲୁହ:
ଚାଷ ଜମିରୁ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ନ ହେବାରୁ ଶହ ଶହ ଏକରରୁ ଅଧିକ ଜମିରେ ଧାନ ଫସଲ ଧୋଇଯାଇଛି । ଏବେ ରେଙ୍ଗାଲି ଖୋଲିଥିବା ୨ଟି ଗେଟ ଚତୁର୍ଥ ଥର ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ୟା ଆଣିଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ଚାଷ ଜମିରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ପହଁଚି ନାହାନ୍ତି, ବୋଲି ଚାଷୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ଚାଷୀ ନିକଟସ୍ଥ ସ୍ଥାନୀୟ ସୋସାଇଟିରୁ ଋଣ କରଜ କରି ଚାଷ କରିଥିଲେ । ମାତ୍ର ଚାରିଥର ବନ୍ୟା ଚାଷୀ ଆଖିରେ ଲୁହ ଭରିଦେଇଛି । କେବଳ ଧାନ ଚାଷ ନୁହେଁ ପନିପରିବା ଚାଷ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ବଇରି ସାଜିଛି ବନ୍ୟା; ଆଳି ଓ ରାଜକନିକା ଜଳବନ୍ଦୀ
ଖୋଲିଛି ମହାନଦୀର 24 ଗେଟ:
ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମର ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାକୁ ନଜରରେ ରଖି ହୀରାକୁଦର 20 ଟି ଗେଟକୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ୍ରମରେ ଖୋଲା ଯାଇଛି । ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ହୀରାକୁଦର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଜଳ ଧାରଣ କ୍ଷମତା 630 ଫୁଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି । ଆଜି ଦିନ 10 ଟା ସୁଦ୍ଧା ହୀରାକୁଦର ଉପର ମୁଣ୍ଡରୁ ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରତି 3,28,269 କ୍ୟୁସେକ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି । ସେହିପରି ରେଙ୍ଗାଲି 2ଟି ଗେଟ ଖୋଲା ଯାଇଛି । ଏହି ବନ୍ୟାଜଳ ଆସନ୍ତା ରବିବାର ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାରେ ପହଞ୍ଚିବ । ଫଳରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ବନ୍ୟାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବାର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜଳସେଚନ ବିଭାଗର ଅଧିକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସେଠୀ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା