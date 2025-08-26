କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା: ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶରେ ସଙ୍ଗୀନ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି । ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଫୁଲୁଛି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଓ କାଣୀ ନଦୀ । ଘର ଦ୍ବାର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାସ୍ତାଘାଟ ଏବଂ ହେକ୍ଟର ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଛି । କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଆଳି ବ୍ଲକ ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ଖରସ୍ରୋତା, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଓ କାଣୀ ନଦୀରେ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ବନ୍ୟାଜଳ ପ୍ରବେଶ କରିଛି । ଫଳରେ ଆଳି ଧୋୟାଞ୍ଚଳ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଛିନ୍ନ ହୋଇଛି । ସେହିପରି ଆଳି ଗୋବିନ୍ଦପୁର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାର ମାନପୁର ଘୋଷରା ନିକଟରେ ପ୍ରାୟ ୨ ଫୁଟର ବନ୍ୟା ପାଣି ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ।
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ସଙ୍ଗୀନ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି:
ଆଳି ବ୍ଲକର ଧୋୟାଞ୍ଚଳ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଛିନ୍ନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାକୁ ମଧ୍ୟ ଯାତାୟତ ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି । ସେହିପରି ପେତପଡା, ଏରଡ଼ଙ୍ଗ, ପାଳିମି, ଦେସାହି, ସଂସିଧା, ଗୋବିନ୍ଦପୁର, ଜୁଆଣିଆ, ଅର୍ଗଳ, ଡିମିରିପାଳ ଆଦି ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଘେରରେ ରହିଛନ୍ତି l ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଲୋକେ ସଦରମହକୁମାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସ୍କୁଲ, କଲେଜକୁ ଯାତାୟାତ କରିଥାନ୍ତି । ଯାହା ଏବେ ସେମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି । ସେହିପରି ଆଳିର ରିଙ୍ଗ ବନ୍ଧ ନିକଟସ୍ଥ କିଛି ଗ୍ରାମ ଜଳବନ୍ଦୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ହଜାର ହଜାର ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଛି । ପୂର୍ବ ବନ୍ୟା ଚାଷୀଙ୍କ ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିବା ବେଳେ ପୁଣି ଆଉ ଏକ ବନ୍ୟା ଚାଷୀଙ୍କ ଦୁଃଖକୁ ଦୁଇ ଗୁଣିତ କରିଛି । ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ବନ୍ୟା ଆସି ଲୋକଙ୍କ ବହୁତ କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରିଥିବା ବେଳେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରୀ ସହାୟତା ପାଇନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଲୋକେ ।
ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର:
ସେପଟେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ । କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି ପ୍ରଶାସନ । ଏନେଇ ଆଳି ବିଡିଓ କହିଛନ୍ତି, "ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖିବା ସହ ବନ୍ୟାକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛୁ ।"
ସେହିପରି ଜଳସେଚନ ବିଭାଗର ଅଧିକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଉମେଶ ସେଠୀ କହିଛନ୍ତି, "ରେଙ୍ଗାଲିର ତିନୋଟି ଫାଟକ ଖୋଲିଥିବା ବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାରେ ପୁଣି ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଏନେଇ ଆମେ ସଜାଗ ରହିଛୁ ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା