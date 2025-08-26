ETV Bharat / state

ଏଠି ସବୁଦିନ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ, ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ: ପ୍ରତିଦିନ ହୁଏ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ

ଠିକ ଆଠଟା ବାଜିଲେ ଏଠି ସମସ୍ତେ ତତ୍ପର ହୋଇଉଠନ୍ତି ।  ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଥାନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇଥାନ୍ତି । ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଏ । ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଜାତୀୟସଙ୍ଗୀତ ଗାନ ।

Flag hoisting happens every day in Brahmapur Courtpeta Chhak
Flag hoisting happens every day in Brahmapur Courtpeta Chhak (Etv Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 26, 2025 at 3:09 PM IST

ବ୍ରହ୍ମପୁର: ଠିକ ଆଠଟା ବାଜିଲେ ଏଠି ସମସ୍ତେ ତତ୍ପର ହୋଇ ଉଠନ୍ତି । ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଥାନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇଥାନ୍ତି । ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଏ । ପ୍ରତିଦିନ ଏଠାି ଫର ଫର ଉଡେ ଜାତୀୟ ପତାକା । ସାଲ୍ୟୁଟ ମାରି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ । ବର୍ଷେ ବା ଦୁଇ ବର୍ଷ ନୁହେଁ, ଦୀର୍ଘ 7 ବର୍ଷ ଧରି ଏଠି ପ୍ରତିଦିନ ହେଉଛି ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ । ଏ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହର କୋର୍ଟପେଟା ଛକର ଦୃଶ୍ୟ ।

ଏହି ଛକରେ ପ୍ରତିଦିନ ହୁଏ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ । ଏପରି ଦେଶାତ୍ମବୋଧ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କିଏ ଏବଂ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଏହାକୁ କିପରି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଇଟିଭି ଭାରତର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟରେ

Flag hoisting happens every day in Brahmapur Courtpeta Chhak
Flag hoisting happens every day in Brahmapur Courtpeta Chhak (Etv Bharat)

ନିୟମିତ ହୁଏ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ

ରେଶମ ସହର ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଏହି କୋର୍ଟପେଟା ଛକରେ ଗତ ସାତ ବର୍ଷ ଧରି ନିୟମିତ ଭାବେ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ହୋଇଆସୁଛି । ସହରର ଉତ୍ସାହୀ ଯୁବକ ତଥା ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ ବହୁମୁଖି ସଂଘର ସଭାପତି ରାମ କୁମାର ପାତ୍ରଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ନିୟମିତ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଇଛି । ଗତ ଶନିବାର ଦିନ ଏହି କାର୍ଯକ୍ରମର ସାତବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ପାଳନ କରାଯାଇଛି । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ଖଣି ଇସ୍ପାତ ଓ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନା ଓ ଅନେକ ବିଶେଷ ବ୍ୟକ୍ତି ।

Flag hoisting happens every day in Brahmapur Courtpeta Chhak
Flag hoisting happens every day in Brahmapur Courtpeta Chhak (Etv Bharat)

ସାତ ବର୍ଷ ଧରି ହୋଇ ଆସୁଛି ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ

ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ ହେଉ କିମ୍ବା ହେଉ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ । ସାରା ଦେଶରେ ସର୍ବସାଧାରଣ ସ୍ଥାନରେ ଜାତୀୟ ଫର ଫର ଉଡେ ଜାତୀୟ ପତକା । ସମେବତ ଜନତା ଏକାଠି ହୋଇ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରନ୍ତି । ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଏହି କୋର୍ଟପେଟା ଛକରେ ଗତ ସାତ ବର୍ଷ ଧରି କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଜାତୀୟ ପତକା ଉତ୍ତୋଳନ ହୋଇ ଆସୁଛି । କିଛି ଉତ୍ସାହୀ ଯୁବକଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ଏଠାରେ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ଓ ଅବତରଣ କରାଯାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମୁଖ୍ୟତଃ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜାତୀୟତାବୋଧ ଉଦ୍ରେକ କରିବା ପାଇଁ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି ।

Flag hoisting happens every day in Brahmapur Courtpeta Chhak
Flag hoisting happens every day in Brahmapur Courtpeta Chhak (Etv Bharat)

ସକାଳ ଠିକ୍ ୮ଟାରେ ରୁଣ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ଲୋକେ

ଏହି କୋର୍ଟପେଟା ଛକ ନିକଟରେ ରହିଛି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର । ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିୟମିତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ । ସକାଳ ଠିକ୍ ୮ଟାରେ ହୁଏ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବାକ୍ଷଣି ଆଖପାଖରେ ଥିବା ଲୋକେ ଏକାଠି ହୋଇଯାଆନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ କୋର୍ଟପେଟା ଛକରେ ଯୁବବର୍ଗମାନେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି । ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ପରେ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରାଯାଏ । ପୁଣି ଅପରାହ୍ନରେ ପତାକା ଅବତରଣ କରାଯାଏ ।

୨୦୧୮ ଅଗଷ୍ଟ ୧୫ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା

ଏଭଳି ଏକ ନିଆରା ଏବଂ ଜାତୀୟତାବୋଧ କାମ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ରାମ କୁମାର ପାତ୍ର । ରାମ କୁମାରଙ୍କ କହନ୍ତି, ‘ଦେଶର ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଏକ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ଜାତୀୟ ପତକାକୁ ସର୍ବସାଧାରଣ ସ୍ଥାନରେ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ । ଏହି ରାୟ ଶୁଣିବା ପରେ ଏମିତି ଏକ କାମ କରିବା ପାଇଁ ମନକୁ ଆସିଥିଲା । ୨୦୧୮ ଅଗଷ୍ଟ ୧୫ ରୁ ଏହା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା । ହେଲେ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ଅକାଳ ବିୟୋଗ ପରେ ତାହାକୁ ସାମୟିକ ଭାବେ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅଗଷ୍ଟ ୨୩ ତାରିଖରେ ପୁଣି ପତକା ଉତ୍ତୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ସେବେଠାରୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ନିୟମିତ ଭାବରେ କରକଯାଉଛି ।‘ ଏହି କାମକୁ ଜାରି ରଖିବାରେ କୋର୍ଟପେଟା ଛକର ଯୁବବର୍ଗ ସହଯୋଗ କରିଆସୁଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି ରାମ ପାତ୍ର।

ଜାତୀୟତାବୋଧର ବାର୍ତ୍ତା ବାଣ୍ଟେ

ଗତ ଶନିବାର ଥିଲା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର 7 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସର । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଖଣି ଇସ୍ପାତ ଓ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନା । ଏଭଳି ଏକ ନିଆରା ଏବଂ ଅନନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନା । ନିୟମିତ ଭାବରେ ଜାତୀୟ ପତକା ତଳେ ସମ୍ମିଳିତ ହେବାର ଏବଂ ମାତୃଭୂମିକୁ ଭଲ ପାଇବାର ଏହା ଏକ ଚରମ ନିଦର୍ଶନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ରାମ କୁମାର ପାତ୍ରଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତ ବର୍ଗର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ସହଯୋଗ କରି ଆସୁଥିବା କାରଣରୁ ଗତ ସାତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ୨୫୫୫ ଥର ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ । ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ‘ନିୟମିତ ଭାବେ ସକାଳ ୮ ଘଣ୍ଟା ସମୟରେ ଜାତୀୟ ପତକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଏହାକୁ ଅବତରଣ କରିବା ତଥା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖି ଜାତୀୟତାବୋଧର ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ଏକ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ ।‘

ଏପରିକି କୋଭିଡ -୧୯ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଖାତିର ନକରି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଥିଲେ । ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ହେଉଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଥିବା ଯୋଗୁଁ କୋଭିଡ୍ -୧୯ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସହଯୋଗ ମିଳୁଥିଲା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆୟୋଜକ ରାମ ପାତ୍ର। । ଦେଶମାତୃକାର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ମାନଙ୍କର ତ୍ୟାଗ, ତପସ୍ୟା, ବଳିଦାନ ରହିଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ସ୍ମୃତିକୁ ଉଜ୍ଜିବିତ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଦେଶ ମାତୃକାର ଅଖଣ୍ଡତା ରଖିବା ପାଇଁ ଏଭଳି ପ୍ରୟାସ ଧନ୍ୟବାଦର ଯୋଗ୍ୟ । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜାରି ରଖିବାକୁ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଆହ୍ବାନ କରିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ।

ଇଟିଭି ଭାରତ ବ୍ରହ୍ମପୁର

