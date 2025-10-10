ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡିଲା ମାଛଧରା ବୋଟ୍, ଅଳ୍ପକେ ବଞ୍ଚିଲେ 8 ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ
ବୋଟ୍ଟି ଭଦ୍ରକ ଅଞ୍ଚଳର । ମାଛ ମାରିବାକୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ସାତାଭାୟା ଠାରେ ବୁଡିଯାଇଥିଲା ।
Published : October 10, 2025 at 10:44 AM IST
Kendrapara Fishing Boat Capsized କେନ୍ଦ୍ରାପଡା: ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡିଗଲା ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ବୋଟ୍ । ଗତକାଲି(ଗୁରୁବାର) ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ରାଜନଗର ସାତଭାୟା ସମୁଦ୍ରରେ ଏକ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ବୋଟ ବୁଡି ଯାଇଛି । ସୌଭାଗ୍ୟ ବଶତଃ ନିଶ୍ଚିତ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରୁ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି 8 ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ । ସମୁଦ୍ରକୁ ମାଛ ମାରିବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅଘଟଣର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ ।
ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡିଲା ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ବୋଟ୍:
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ରାଜନଗର ସାତଭାୟା ଠାରେ ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡ଼ିଗଲା ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ବୋଟ୍ । 8 ଜଣ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ମାଛ ଧରିବାକୁ ବୋଟରେ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯାଉଥିଲେ । ହେଲେ ଇଞ୍ଜିନ ଖରାପ ହୋଇଯିବାରୁ ‘ତାରିଣୀ -୨’ ବୋଟ୍ଟି ବୁଡି ଯାଇଥିଲା । ଏହି ବୋଟଟି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି ।ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଘଟିଛି ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା । ଅନ୍ୟପଟେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ମାନେ ପହଁରି କୂଳକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି ।ବୋଟରେ ଥିବା ମାଛ ସହ ସମସ୍ତ ଆସବାବପତ୍ର ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡି ଯାଇଛି ।
ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ଡେଇଁ ପଡିଲେ:
ବୋଟରେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଭାବେ ମାଛ ମାରିବାକୁ ଆସିଥିବା ନନ୍ଦକିଶୋର ମଲ୍ଲିକ କହିଛନ୍ତି, ‘ଇଞ୍ଜିନ ଖରାପ ହୋଇଗଲା ବୋଟକୁ ଆଉ ଅଟକାଇ ହେଲାନି । ବୋଟଟି ବୁଡିଯିବା ବେଳକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ଡେଇଁ ପଡି ପଳେଇ ଆସି ପହଁରି ପହଁରି କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ । ଗତକାଲି(ଅକ୍ଟୋବର 9) ରାତିରେ ଏହି ଅଘଟଣ ଘଟିଛି । ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ରାତିରେ ନଖାଇ ନପିଇ ଏହି ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିଲୁ । ବର୍ତ୍ତମାନ ବୋଟଟି ବୁଡିଯାଇଛି ଆମର ପିନ୍ଧା ଜିନିଷ ଛାଡି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ବୁଡିଯାଇଛି ।’
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ପୁରୀ ସମୁଦ୍ରରେ ଓଲଟିଲା ସ୍ପିଡ ବୋଟ୍, ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଲେ ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲିଙ୍କ ଭାଇ-ଭାଉଜ
ପାରାଦ୍ୱୀପ ମାଛଧରା ବନ୍ଦରରେ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, ଜଳିଗଲା 10ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଟ୍ରଲର
ନିକଟରେ ପାରାଦ୍ବୀପରେ ବୁଡିଥିଲା ଡଙ୍ଗା:
ଗତ 8 ଅକ୍ଟୋବରରେ ପାରାଦ୍ବୀପରେ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଏକ ଅଘଟଣ ଘଟିଥିଲା । ସମୁଦ୍ରରୁ ମାଛମାରି ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ମହାନଦୀ ମୁହାଣ ନିକଟରେ ଓଲଟି ପଡିଥିଲା ଡଙ୍ଗା । ଫଳରେ ଏଥିରେ 4 ଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିଲେ । ଏମାନେ ପାରାଦ୍ୱୀପ ମାଛଧରା ବନ୍ଦରରୁ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ମହାନଦୀ ମୁହାଣ ନିକଟରେ ହଠାତ୍ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଓ ଉଚ୍ଚ ଜୁଆର ଯୋଗୁଁ ଡଙ୍ଗାଟି ଓଲଟି ପଡିଥିଲା । ଫଳରେ ସେଥିରେ ଥିବା 4ଜଣ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡି ଯାଇଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ପାରାଦ୍ବୀପ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା