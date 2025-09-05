ETV Bharat / state

ଓଡିଶାରେ ପ୍ରଥମ; ସମ୍ବଲପୁରରେ ମହକିଲା ବିଦେଶୀ ଫୁଲ ୟୁଷ୍ଟୋମା, ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ରହଛି ଚାହିଦା

ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ । ସମ୍ବଲପୁରରେ ଫୁଟିଲା ଉତ୍ତର ଆମେରିକୀୟ ୟୁଷ୍ଟୋମା ଫୁଲ । ଅଧିକ ଦିନ ତାଜା ରହିଥାଏ ଏହି ଆକର୍ଷଣୀୟ ଫୁଲ ।

First bloom of Eustoma in Sambalpur
ସ୍ପେଶାଲ୍ ଷ୍ଟୋରୀ- ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ ରଣା

ସମ୍ବଲପୁର: ଆମେରିକା ଫୁଲର ସୁଗନ୍ଧରେ ମହକିଲା ଓଡିଶା ମାଟି । ସମ୍ବଲପୁରରେ ଫୁଟିଲା ଉତ୍ତର ଆମେରିକୀୟ ଫୁଲ ୟୁଷ୍ଟୋମା । ଅନେକ ଦେଶରେ ଏହି ଫୁଲର ରହିଛି ଡିମାଣ୍ଡ । ଏହା ଅଧିକ ଦିନ ଧରି ତାଜା ରହିବା ସହିତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଫୁଲ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟତମ । ଜିଲ୍ଲାର ଯୁଯୁମୁରା ବ୍ଲକ ସନାତନପାଲିରେ ଏହି ବିଦେଶୀ ଫୁଲ ଫୁଟିଛି । ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଫୁଟିଛି ଗୋଲାପ ଫୁଲ ପରି ଦିଶୁଥିବା ଏହି ଦାମୀ ଫୁଲ । ଯୁବ ଚାଷୀଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ ସାଙ୍ଗକୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ପାଇଁ ସଫଳ ହୋଇଛି ଏହି ପ୍ରୟାସ । ଏପଟେ ୟୁଷ୍ଟୋମା ଫୁଲ ଫୁଟିବା ପରେ ଖୁସିରେ ବିଭୋର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ । ଟ୍ବିଟ୍ କରି ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ସହିତ ଏହି ଫୁଲକୁ ବ୍ୟବସାୟିକ ଭିତ୍ତିରେ ଚାଷ କଲେ ଚାଷୀଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ମେରୁଦଣ୍ଡ ସଳଖ ହେବ ବୋଲି ଲେଖିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ।

ଏପଟେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଫୁଲ ବଜାରରେ ଡିମାଣ୍ଡରେ ଥିବା ଫୁଲ ଫୁଟିବା ପରେ ଚାଷୀଙ୍କ ମନରେ ଉତ୍ସାହ ଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଚାଷକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ । ମୁଖ୍ୟତଃ ଗତ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ CSIR, National Botanical Research Institute, Lucknow ର ସହାୟତାରେ "ସବୁଜ ସନାତନପାଲି" ଏଫପିଓକୁ ୟୁଷ୍ଟୋମା ଫୁଲର 2000 ଚାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ।

ସବୁଜ ସନାତନପାଲି ଏଫପିଓ ପକ୍ଷରୁ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବେ ଏହି ଚାଷ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଆଉ ଏହି ଚାଷ କରିବାକୁ ଜଣେ 25 ବର୍ଷୀୟ ଯୁବ ଚାଷୀ ଇତିଶ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆ ଯାଇଥିଲା । CSIR, National Botanical Research Institute, Lucknow ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ସହାୟତାରେ ସନାତନପାଲି ଗାଁର ଏହି ଯୁବ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଏକ ପଲି ହାଉସ (floriculture polyhouse)ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାଗଣାରେ କରାଯାଇଥିଲା ।

ଗତ ଏପ୍ରିଲ 14 ତାରିଖରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏହି ଚାରା ରୋପଣ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଏହା ପରେ ଏହି ଯୁବ ଚାଷୀ ଇତିଶ ପ୍ରଧାନ ନିଜ ପରିଶ୍ରମ ବଳରେ ବିପରୀତ ପରିବେଶରେ ଏହି ଉତ୍ତର ଆମେରିକୀୟ ଫୁଲ ଫୁଟେଇଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁର ମାଟିରେ । ଏହାକୁ ଓଡିଶାରେ ପ୍ରଥମ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି । ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏଠାରେ ଯୁବ ଚାଷୀ ଜଣଙ୍କ 35ଟି ଫୁଲ ଫୁଟେଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି l ତେବେ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଫୁଲ ଫୁଟିବ ବୋଲି ଯୁବ ଚାଷୀ ଇତିଶ କହିଛନ୍ତି । ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଇତିଶ ଗ୍ରାଜୁଏସନ ପାସ କରି ଯାଜପୁରର ଏକ ଷ୍ଟିଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ କାମ କରୁଥିଲେ l ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଫୁଲ ଚାଷରେ ମନୋନିବେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବେ ଏହି ଚାଷ କରିବାକୁ ଦିଆ ଯାଇଥିଲା l

ଏହି ସଫଳ ଚାଷ ନେଇ ଇତିଶ କୁହନ୍ତି, "ମୋତେ ଏହି ଚାଷ କରିବାକୁ ସବୁଜ ସନାତନପାଲି ଏଫପିଓ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଗଲା, ଯେହେତୁ ମୋତେ ଫୁଲ ଚାଷ କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ମୁ ଚାଷ କରିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଗଲି l CSIR, National Botanical Research Institute, Lucknow ପକ୍ଷରୁ 2000 ଟି ଏହି ଫୁଲ ଚାରା ସବୁଜ ସନାତନପାଲି ଏଫପିଓକୁ ମାଗଣାରେ ଦିଆଯାଇଥିଲା l ସେମାନେ ମୋତେ କିଛି ଚାରା ଦେଇ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବେ ଆରଂଭ କରାଯାଇଥିଲା l ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଏହି ବିଦେଶୀ ଫୁଲ ଚାଷ ସଫଳ ହେବ ନା ନାହିଁ ସେନେଇ ମୁ ସନ୍ଦେହରେ ଥିଲି l କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପରିଶ୍ରମ କରି ଏହି ସଫଳତା ପାଇଛି l ଏଥିପାଇଁ ମୋତେ ବିଶେଷ କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିନଥିଲା l ତେବେ ସାମାନ୍ୟ କେତେକ କୀଟନାଶକ ପାଇଁ 2 ହଜାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା l ଏହି ଫୁଲ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଥଣ୍ଡା ଜଳବାୟୁରେ ହେଉଥିବାରୁ ମୋତେ CSIR ପକ୍ଷରୁ ମାଗଣାରେ ଏକ ପଲି ହାଉସର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବା ସହ ଏହାର ଚାଷ ନେଇ କିଛିଟା ପରାମର୍ଶ ଦିଆ ଯାଇଥିଲା l ସେଇ ହିସାବରେ ପଲି ହାଉସ ଭିତରେ ପାଣି ଫୁଆରା ଜରିଆରେ ତାପମାତ୍ରାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖା ଯାଉଥିଲା l"

ସମ୍ଭବତଃ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ଏହାର ଚାଷ କରାଯାଇଛି । ଭାରତରେ କ୍ବଚିତ ଫୁଟୁଥିବା ଫୁଲ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଫୁଲ ରହିଛି l ଏହି ଫୁଲ ଧଳା, ବାଇଗଣି, ଧଳା-ଗୋଲାପି ପରି 4 ରୁ 5 ପ୍ରକାରର ରହିଛି l ଏହି ଫୁଲ ଦେଖିବାକୁ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ହଠାତ ଜଣେ ଏହାକୁ ଦେଖିଲେ ଗୋଲାପ ଭଳି ମନେ ହୁଏ । ତେଣୁ ବିଦେଶରେ ଏହାର ବହୁତ ଚାହିଦା ରହିଛି l ଏହି ଫୁଲ ତୋଡ଼ାର ଦର 1500 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି l ଏହି ଫୁଲ ଫୁଟିବାକୁ ଦିନରେ 21 ରୁ 24 ଡିଗ୍ରି ଓ ରାତିରେ 16 ରୁ 28 ଡିଗ୍ରି ସେଲସିୟସ ତାପମାତ୍ରା ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ବିଶେଷଜ୍ଞ କୁହନ୍ତି l

ସମ୍ବଲପୁର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ଅଧିକାରୀ(DHH) ହିମାଂଶୁ ଶେଖର ସାହୁ ଏହି ଫୁଲ ଚାଷ ନେଇ କୁହନ୍ତି, "ଏହି ଫୁଲ ଏକ ଉତ୍ତର ଆମେରିକୀୟ ଫୁଲ l ସେଠାରୁ ଏହି ଫୁଲକୁ ଅଣାଯାଇ CSIR, National Botanical Research Institute, Lucknow ର ନିର୍ଦେଶକ ଅଜିତ ଶାସନିଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ସନାତନପଲିରେ ଲଗା ଯାଇଛି l ଏହି ୟୁଷ୍ଟୋମା ଫୁଲର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଏହା ଗୋଲାପ ଫୁଲ ପରି ଦେଖାଯାଏ ଓ ବହୁତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହୋଇଥାଏ l ଏହା ସହ ଏହି ଫୁଲ ଅଧିକ ଦିନ ଧରି ତାଜା ରହିଥାଏ l ସେଥିପାଇଁ ତାର ଚାହିଦା ବହୁତ ବେଶୀ l ଏହାକୁ ଲୋକେ ଫୁଲ ତୋଡ଼ା ଭାବେ ଉପହାର ଦିଅନ୍ତି l ଏହାକୁ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବେ ସନାତନପାଲି ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା, ସଫଳତା ମିଳିଲେ ଆଗକୁ ଏହି ଚାଷକୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ କରିବାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯିବ l ବ୍ୟବସାୟିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏହାର ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ବ ରହିଛି l ମୁଖ୍ୟତଃ ୟୁରୋଫ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଜାପାନ ଓ ଆମେରିକାରେ ଏହାର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି l ଏହି ଫୁଲ ଗୋଲାପୀ, ଧଳା, ବାଇଗିଣି, ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ହୋଇଥାଏ l ତେବେ ସନାତନପାଲି ଗାଁର ମାଟି ବାଲିଆ ଦୋରସା ମାଟି ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ଫୁଲ ଚାଷ ପାଇଁ ଏହା ସହାୟକ ହେଉଛି ।"

ଏହି ଫୁଲ ଫୁଟିବା ପରେ ନିଜେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ନିଜ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏହି ଫୁଲର ଫଟୋ ସେୟାର କରି ଲେଖିଥିଲେ, "ୟୁଷ୍ଟୋମା ଫୁଲ ଓଡିଶାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଫୁଟିଛି l ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଜୁଯୁମୁରା ବ୍ଲକର ସନାତନପାଲିରେ ଉଦ୍ୟାନକୃଷି ପଲି ହାଉସ ଉଦଘାଟନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ୟୁଷ୍ଟୋମା ଫୁଲ ଚାରା ଲଗେଇ ଥିଲି, ସେଥିରେ ଫୁଲ ଫୁଟିଛି l ଏହା ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ସ୍ବଦେଶୀ ୟୁଷ୍ଟୋମା ଫୁଲ l ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଏହି ଫୁଲର ବହୁତ ଚାହିଦା ରହିଛି l ଏହି ଫୁଲ ଚାଷ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିରେ ବିଶେଷ ସହାୟକ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରଖିଛି l"



ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ରେ ଏହି ଫୁଲ ଚାଷ କରିବାରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ନିଭେଇ ଥିବା ସବୁଜ ସନାତନପାଲି FPOର ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦେଶକ (MD) ମନବୋଧ ବାରିକ କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ଫୁଲ ଚାଷ ଭଲ ଭାବେ ସଫଳ ହେଲେ ଆଗକୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଜୁଯୁମୁରା ବ୍ଲକରେ ଏମିତି ଆହୁରି 7ଟି ଉଦ୍ୟାନକୃଷି ପଲି ହାଉସ ଜରିଆରେ ୟୁଷ୍ଟୋମା ଚାଷର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରତିଶୃତି ଦେଇଛନ୍ତି l"

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ହଳଦୀ ପତ୍ରରୁ ତେଲ, ନୂଆ ସମ୍ଭାବନାର ସନ୍ଧାନରେ କୋରାପୁଟର ଆଦିବାସୀ ମହିଳା



ଅନ୍ୟପଟେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସିଦ୍ଧେଶ୍ବର ବଳିରାମ ବୋନ୍ଦର କହିଛନ୍ତି, "ସନାତନପଲି ଗାଁଟି ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ଫୁଲ ଚାଷର ଏକ କ୍ଳଷ୍ଟର ଅଟେ l ଚଳିତ ବର୍ଷ ସେଠାରେ ୟୁଷ୍ଟୋମା ଫୁଲ ଚାଷକୁ ନୂଆକରି ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା । କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସେହି ଫୁଲ ଚାଷର ପଲି ହାଉସକୁ ଉଦଘାଟନ କରାଯାଇଥିଲା । ବର୍ତମାନ ସେଠାରେ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କ୍ୱାଲିଟିର ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ସବୁ ହୋଇଛି l ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ଭଳି ଫୁଲ ଚାଷକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯାଇ ଏହି ଫୁଲ ଚାଷକୁ ବଡ଼ ଆକାରରେ କରାଯିବ l"


