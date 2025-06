ETV Bharat / state

ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଲୁଗା ଗୋଦାମରେ ନିଆଁ, ଜଳିଗଲା ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି, 1 ମୃତ - GODOWN FIRE IN BHUBANESWAR

fire breaks out in maa tarini bastralaya godown in bhubaneswar ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Odisha Team Published : June 26, 2025 at 10:55 AM IST | Updated : June 26, 2025 at 11:32 AM IST 1 Min Read

Godown Fire In Bhubaneswar ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜଧାନୀରେ ଭୟବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ । ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଲୁଗା ଦୋକାନ ଗୋଦାମରେ ଲାଗିଥିଲା ନିଆଁ । ମା' ତାରିଣୀ ବସ୍ତ୍ରାଳୟ ଲୁଗା ଗୋଦାମରେ ନିଆଁ ଲାଗିବାରୁ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ମୃତକ ଜଣଙ୍କ ମା ତାରିଣୀ ବସ୍ତ୍ରାଳୟର କର୍ମଚାରୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଘର ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ । ଏନେଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି । ରିପୋର୍ଟ ହସ୍ତଗତ ପରେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଥାନା ଅଧିକାରୀ ପି ଶ୍ୟାମ ରାଓ । ଗୋଦାମରେ ନିଆଁ ଲାଗିବା ଯୋଗୁଁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥାଇପାରେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି । କିନ୍ତୁ ସେନେଇ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ହସ୍ତଗତ ହୋଇନାହିଁ । Godown Fire In Bhubaneswar (ETV Bharat Odisha) ମା' ତାରିଣୀ ବସ୍ତ୍ରାଳୟରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ:

