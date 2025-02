ETV Bharat / state

ଛୁଟି ଦିନରେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, ନିଆଁ ଲିଭା କାର୍ଯ୍ୟରେ ୩ ଦମକଳ ଗାଡି - FIRE BREAKS OUT AT BANK

Fire Breaks out at Punjab national bank in Jagatsinghpur ( ETV Bharat Odisha )