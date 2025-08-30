ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ: ସମୀର କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ
ବ୍ରହ୍ମପୁର: ପଙ୍କରେ ଫୁଟିଲା ପଦ୍ମ । ଏ ଉକ୍ତିକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ନିଟ୍ରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ଅନଗ୍ରସର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ । ସଫଳତା ହାସଲ କରିବାକୁ ହେଲେ ଅର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିବା ପ୍ରମାଣିତ କରଦେଇଛନ୍ତି ଏହି ପିଲାମାନେ । ଭଲ ପାଠ ପଢିବୁ, ବଡ ହେଲେ ଡାକ୍ତର ହେଇ ସେବା କରିବୁ,,ଏ କଥା ପ୍ରାୟତଃ ପିଲାଙ୍କ ସ୍ବପ୍ନ ରହିଥାଏ । କିନ୍ତୁ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ହେଉ ବା ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟପଥରୁ ପଛେଇ ଯାଆନ୍ତି । ଜଣେ କୃତି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗକୁ ବଢିବା ପାଇଁ କେବଳ ଅର୍ଥ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥାଏ ତାହା ନୁହେଁ ବରଂ ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ ଓ ଏକାଗ୍ରତାର ରହିଛି ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା । କେବଳ ଜଣେ ନୁହେଁ ଅନେକ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ସଂଙ୍ଘର୍ଷମୟ କାହାଣୀରୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁମେୟ। ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ଅନେକ ଆର୍ଥିକ ଅନଗ୍ରସର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ କାହାଣୀ ସମାଜର ଅନ୍ୟ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ ।
- ଦୁର୍ଗମ ଗାଁର ପୁଅ ପ୍ରଥମ ଡାକ୍ତର
ସେଭଳି ଜଣେ ଛାତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଏଙ୍କେଟି ପେଡେଣ୍ଟି । ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ଫଳରେ ଭଲ ରାଙ୍କ ରଖି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମ୍.କେ.ସି.ଜି ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ନାମ ଲେଖାଇବାରେ ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି ଏଙ୍କେଟି । ଦକ୍ଷିଣ ଓଡିଶାର ଏହି ପ୍ରମୁଖ ଭେଷଜ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ନାମ ଲେଖାଇବାରେ ସୁଯୋଗ ପାଇଥିବା ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର ଏଙ୍କେଟିଙ୍କ କାହାଣୀ ଟିକେ ଭିନ୍ନ ଧରଣର । ରାୟଗଡା ଜିଲ୍ଲା ରାୟଗଡ ବ୍ଲକର କାଲାକଣା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଙ୍ଗୁର ଭଳି ଛୋଟିଆ ଦୁର୍ଗମ ଗାଁରେ ଏହି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ଘର । ମାତ୍ର ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଥିବା ସମୟରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ ମା । ତାପରେ ଯେନତେନ ପ୍ରକାରେ ପାଠପଢି ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପରେ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ସମୟରେ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ ବାପା । ଆଉ ଏହାପରେ ଏହି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ସମସ୍ତ ପାଠପଢା ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିଥିଲେ ବଡବାପା । ପରିବାରର ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ପଛକୁ ନ ଚାହିଁ ନିଜର ପରିଶ୍ରମ ଜାରି ରଖିଥିଲେ ।
ଏଙ୍କେଟି କୁହନ୍ତି ‘‘ ବିଜେବି କଲେଜରେ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପାଠ ପଢା ସମୟରେ ଅଧ୍ୟାପକ ବାସୁଦେବ ମହାରଣାଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିଲି । ସେ ମୋତେ ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ । ସେତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡାକ୍ତରୀ ପଢିବାକୁ ହେଲେ ଏମିତି କିଛି ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡିଥାଏ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣି ନଥିଲି । ପୂର୍ବରୁ ମୋ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ କିଛି ନଥିବା ବେଳେ ସାର୍ଙ୍କ ଠୁ ପ୍ରେରଣା ପାଇ ଡାକ୍ତର ହେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଚେଷ୍ଟା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲି । ନିଟ୍ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ ଫଳ ରଖି ଏମକେସିଜି ମେଡିକାଲ ପାଇଁ ଚୟନ ହୋଇ ଗାଁର ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଡାକ୍ତର ହେବାକୁ ଯାଉଛି ’’ ।
ସେପଟେ ଏଙ୍କିଟିଙ୍କ ବଡବାପା ପେଡେଣ୍ଟି ବାସୁଙ୍କ କହିବା କଥା ‘‘ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ଏକ ଦୁର୍ଗମ ଜନଜାତି ଅଞ୍ଚଳ । ଏଭଳି ସ୍ଥାନରୁ ମୋର ପୁତୁରାର ସଫଳତା ଆମ ପରିବାର ପାଇଁ ଖୁସିର ମାହୋଲ ଆଣିଦେଇଛି’’ । ଅନ୍ୟପଟେ ଏଙ୍କିଟିଙ୍କ ବଡଭଉଣୀ ସାମନ୍ତୀ ପେଡେଣ୍ଟି ଙ୍କ କହିବା କଥା ଭାଇ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ଦୃଢବିଶ୍ୱାସ ଓ ଏକାଗ୍ରତାକୁ ଅନୁଭବ କରିଥିଲି। ସେ ଯେତେବେଳେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଳ ନମ୍ୱର ରଖି ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ସେହି ସମୟରେ ଡାକ ବିଭାଗରେ ଏକ ନିଯୁକ୍ତି ଆସିଥିଲା । ଏଙ୍କିଟି ଉକ୍ତ ଚାକିରୀ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ରହିଥିଲା । ହେଲେ ତାର ମନ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ଦୃଢ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଏବଂ ଏକାଗ୍ରତାକୁ ଦେଖି ତାର ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ୟ କିଛି ରହିଥିବା ବିଷୟକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲି । ଆଉ ଶେଷରେ ସେ ନିଜର ସଫଳତା ପାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ।
- ରୋଷେୟାଙ୍କ ଝିଅ ନିଟ୍ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ
କେବଳ ରାୟଗଡା ଜିଲ୍ଲାର ଅଙ୍ଗୁର ଗ୍ରାମର ଏଙ୍କିଟି ଏପରି ଆର୍ଥିକ ଅନଟନ ମଧ୍ୟରେ ସଂଙ୍ଘର୍ଷମୟ ଜୀବନ ବିତାଇଥିଲା ତା ନୁହେଁ ତା ପରି ଅନେକ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଅଭିଭାବକ ମାନେ ନିଜର ପିଲାଙ୍କୁ ଭଲ ମଣିଷ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥାନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ରେଶମ ସହରରେ । ସହରରେ ଚଳିତବର୍ଷ ନିଟ୍ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ ନମ୍ୱର ରଖି ବୁର୍ଲା ଭୀମସାରେ ନାମ ଲେଖାଇବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି ଛାତ୍ରୀ ସୋନାଲିକା ଦାଶ । ସୋନାଲିକାଙ୍କ ପରିବାରରେ ସଂଙ୍ଘର୍ଷମୟ କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ । ପରିବାର କହିଲେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଗୋଟିଏ ଭାଇ । ବଡଭଉଣୀ ନର୍ସିଂ ପଢୁଥିବା ବେଳେ ସାନ ଭାଇ ରହିଛି । ହେଲେ ବାପା ହୋଟେଲରେ ଜଣେ କାରିଗର । ଦିନ ରାତି ପରିଶ୍ରମ କରି ଜଣେ ଚାଇନିସ୍ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବାରେ ମାହିର ରହିଥିବା କାରିଗର ଭାବରେ ପରିଚିତ । ମାସିକ ୨୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା ସହିତ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରାଣୀ କୁଟମ୍ୱ ଚଳିଆସୁଥିବା ବେଳେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟରେ ସୋନାଲିକାକୁ ପାଠ ପଢାଇଥିଲେ । ହେଲେ ସେ ଯେ ଦିନେ ଏପରି ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ଫଳରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଡାକ୍ତରୀ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲି ତାହା କେହି କଳ୍ପନା କରିନଥିଲେ । ହେଲେ ଝିଅର ଏଭଳି ସଫଳତାକୁ ନେଇ ବାପା ଓ ପରିବାର ବର୍ଗ ବେଶ ଖୁସି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
‘‘ମୁଁ ଜଣେ ସାମାନ୍ୟ ଚାଇନିଜ ରୋଷେୟା । ନ୍ୟୁନତମ ଦରମାରେ ବି ମୁଁ ପରିବାର ଚଳାଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢାଇ ମଣିଷ କରିଛି । ମୋତେ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଲୋକେ କାହିଁକି ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ଏତେ ପାଠ ପଢାଉଛ ବୋଲି କହିଆସୁଥିଲେ । ହେଲେ ଝିଅର ମନରେ ଡାକ୍ତରୀ ପଢିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ରହିଥିବା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ତାର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲି’’ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସୋନାଲିକାଙ୍କ ବାପା ।
- ପାଠପଢାରେ ବାଧା ସାଜିନି ଯୌଥ ପରିବାର
ସେହିପରି ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ ଅର୍ଚ୍ଚିତା ସାହୁ । ଅର୍ଚ୍ଚିତା ଚଳିତବର୍ଷ ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ କୋରାପୁଟ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ନାମ ଲେଖାଇବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି । ହେଲେ ଅର୍ଚ୍ଚିତାଙ୍କ ପରିବାରରେ ମଧ୍ୟ ସଂଘର୍ଷ କିଛି କମ୍ ନଥିଲା । ବାପା ରେଶମ ସହରରେ ଏକ ତେଜରାଜି ଦୋକାନ କରିଥିବା ବେଳେ ଯୌଥ ପରିବାରରେ ରହି ଆସୁଛନ୍ତି । ଏପରି ସ୍ଥଳେ ନିଜ ଝିଅର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ବାପା ଓ ମାଆ ଅନେକ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ଚଳିତଥର ଝିଅର ଏଭଳି ସଫଳତା ମିଳିବା ନେଇ ଇଟିଭି ଭାରତ ସହିତ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ହୋଇ ଖସି ପଡୁଥିଲା ଖୁସିର ଲୁହ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର