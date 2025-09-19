ETV Bharat / state

ରାଜ୍ୟରେ ଉତ୍କଟ ହେଉଛି ସାର ସଙ୍କଟ: ରାଜନୀତି ତେଜୁଛି, ହେଲେ ଚାଷୀଙ୍କ ଦୁଃଖ ଯାଉନି

ରାଜ୍ୟରେ ଦିନକୁ ଦିନ ସାର ସମସ୍ୟା ଗମ୍ଭୀର ହେଉଛି । ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିବା ପାଇଁ ବିରୋଧୀ ସଜ ହେଉଛନ୍ତି । ଆସନ୍ତା 23 ତାରିଖରେ ବିଧାନସଭା ଘେରଉ କରିବ ବୋଲି କହିଛି କଂଗ୍ରେସ

Fertilizer crisis in state
Fertilizer crisis in state (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 19, 2025 at 10:54 AM IST

5 Min Read
ଭୁବନେଶ୍ୱର/ସମ୍ବଲପୁର: ସାର ସଙ୍କଟ ଏବଂ କଳା ବଜାରୀକୁ ନେଇ ତେଜିଲା ଅସନ୍ତୋଷ । ବିଧାନସଭାର ସ୍ୱଳ୍ପ କାଳୀନ ଅଧିବେଶନରେ ଆରମ୍ଭରୁ ରାଜ୍ୟର ସାର ସଙ୍କଟ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବାକ ବିତଣ୍ଡା। ଏପରିକି ରାଜ୍ୟରେ ସାର କଳାବଜାରୀ ହେଉଥିବା ନେଇ ଖୋଦ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ମାନିଛନ୍ତି । ସାର କଳାବଜାରୀକୁ ନେଇ ଶାସକ ବିଜେପି ଏବଂ ବିରୋଧୀ ବିଜେଡି ମୁଁହାମୁହିଁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରିଛି । ସାର ସଙ୍କଟ ନେଇ ଆସନ୍ତା 23 ତାରିଖରେ ବିଧାନସଭା ଘେରଉ କରିବ ବୋଲି କହିଛି କଂଗ୍ରେସ ।

ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ୟାପିଲାଣି ସାର ସଙ୍କଟ

ରାଜ୍ୟ ସାରା ଚାଷୀମାନେ ୟୁରିଆର ଘୋର ଅଭାବର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି । ସରକାରୀ ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକରେ ଷ୍ଟକ୍ ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ। ଏଭଳି ସମୟରେ ସାର କଳାବଜାରୀ ହେଉଛି । ଯାହା ଚାଷୀ଼ଙ୍କ ଦୁଃଖକୁ ବଢାଇ ଦେଇଛି । ଗୋଟିଏ ପଟେ ସାରର ଅଭାବ ଅନ୍ୟ ପଟେ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି । ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ଚାଷୀମାନେ ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରତିବାଦ କରି ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ବିଶେଷ କରି ଭାତ ହାଣ୍ଡି କୁହାଯାଉଥିବା ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାର ବରଗଡ,ସମ୍ବଲପୁର, କଳାହାଣ୍ଡିରେ ସାର ସଙ୍କଟ ଚାଷୀଙ୍କ ନିଦ ହଜାଇ ଦେଇଛି । ଏପଟେ ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲା ପୁରୀ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଘୋର ସାର ସଙ୍କଟ ଦେଖା ଦେଇଛି ।

ସମ୍ବଲପୁରରେ ଉତ୍କଟ ହେଉଛି ସାର ସଙ୍କଟ
ସମ୍ବଲପୁରରେ ଉତ୍କଟ ହେଉଛି ସାର ସଙ୍କଟ (ଇଟିଭି ଭାରତ)

ସାର ସଙ୍କଟ ମନୁଷ୍ୟକୃତ-ଚାଷୀ ନେତା ଅଶୋକ ପ୍ରଧାନ

ଆମ ସମ୍ବଲପୁର ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଷୀମାନେ ୟୁରିଆ ସାର ପାଇଁ ପେକ୍ସ ଓ ଲେମ୍ପସ ଅଫିସ ସମ୍ମୁଖରେ ଲମ୍ଭା ଧାଡିରେ ଛିଡା ହେଉଛନ୍ତି । ତଥାପି ଆବଶ୍ୟକ ମୁତାବକ ୟୁରିଆ ସାର ପାଉନାହାଁନ୍ତି । କେତେକ ଚାଷୀ 45 କେଜିୟୁରିଆ ସାର ପ୍ୟାକେଟ ଯାହାର ଦାମ 267 ଟଙ୍କା ଅଛି, ତାକୁ ସେମାନେ କଳାବଜାରୀରେ 500 ରୁ 700 ଟଙ୍କା ଦେଇ କିଣୁଛନ୍ତି l ତେବେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି ୟୁରିଆ ସାର ସଙ୍କଟ ବର୍ତ୍ତମାନର ନୁହେଁ । ଗତ ଏପ୍ରିଲ ମାସରୁ ଏହି ସମସ୍ୟା ଜାରି ରହିଥିଲେ ହେଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଚାଷୀଙ୍କ କଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ନଦେବାରୁ ଆଜି ୟୁରିଆ ସାରର ସଙ୍କଟ ଦେଖା ଦେଇଛି ବୋଲି ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶା କୃଷକ ସଂଗଠନ ସମନ୍ମୟ ସମିତିର ଆବାହକ ତଥା ଚାଷୀ ନେତା ଅଶୋକ ପ୍ରଧାନ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି l ମୁଖ୍ୟତଃ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଏହି ସାର ସଙ୍କଟ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ଓ ବଡ଼ ରେକେଟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଧାନ l

ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା କୃଷି ଭବନ
ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା କୃଷି ଭବନ (ଇଟିଭି ଭାରତ)

ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ 24 ହଜାର ମେଟ୍ରିକ ଟନ ୟୁରିଆ ସାର ଆସିବା କଥା l ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 23 ହଜାର ମେଟ୍ରିକ ଟନ ୟୁରିଆ ସାର ଆସି ପାରିଛି ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ କୃଷି ଅଧିକାରୀ ହେମନ୍ତ କୁମାର ଜେନା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି l ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜେନା କହିଛନ୍ତି ଯେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଆହୁରି 15 ଶହ ମେଟ୍ରିକ ଟନ ୟୁରିଆ ସାର ର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି l ଏହା ଆସନ୍ତା 20 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚି ଯିବ l ଏହି ସାର ସବୁ ଅଧିକାଂଶ ପରିମାଣ ର ପେକ୍ସ ଓ ଲେମ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ l ତେବେ କିଛି ପରିମାଣ ର ସାର ପ୍ରାଇଭେଟ ଡିଲର ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ l ଏହି ସାର ଆସିଲେ ସବୁ ଆସିଲେ ଜିଲ୍ଲାର ୟୁରିଆ ସାର ସଙ୍କଟ ଦୂର ହୋଇଯିବ l

ସରକାରଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଲା ବିଜେଡି

ତେବେ ସାର ଅଭାବ ଅଭିଯୋଗକୁ ଶାସକ ବିଜେପି ଆରମ୍ଭରୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରି ଆସୁଛି । ଏପଟେ ବିଜେଡି କହିଛି, ସେ କ୍ଷମତାରେ ଥିବାବେଳେ ସାରକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଆସିଛି । ମାତ୍ର ବର୍ଷେ ହେବ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଥିବା ବିଜେପି ସରକାର ଏହାର ବାସ୍ତବତାକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି । ପ୍ରକୃତ ଚାଷୀ ପାଖରେ ପହଂଚି ପାରୁନି ସାର। ସାରରେ ବ୍ୟାପକ ଜାଲିଆତି ହେଉଛି । ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଏହାକୁ ବାସ୍ତବତା ନାହିଁ କହି ଏଡାଇ ଦେଉ ଆସୁଛନ୍ତି।

ସମ୍ବଲପୁର କୃଷି ଭବନ
ସମ୍ବଲପୁର କୃଷି ଭବନ (ଇଟିଭି ଭାରତ)

କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ବିରୋଧି

ଲାଞ୍ଜିଗଡର ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ ଦିଶାରୀ କହିଛନ୍ତି, ସାର ଅଭାବରୁ ଚାଷୀ ମାନେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ,ଧାଡିରେ ଛିଡା ହେଉଛନ୍ତି । ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ,drcs ଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛି । ହେଲେ କିଛି ଫଳ ମିଳୁନାହିଁ । ବର୍ତମାନ ଧାନର ଥୋଡ ବାହାରୁଛି । ଏହି ସମୟରେ ସାର ଦରକାର । ହେଲେ ପୂର୍ବ ସରକାରକୁ ଦୋଷ ଦେବା ଏବେ ସରକାରର ଅଭ୍ୟାସ ପାଲଟି ଗଲାଣି । ବିଜେଡି ନେତାମାନେ ଷଡଯନ୍ତ୍ର କରୁନାହାନ୍ତି । ବିଧାୟକ ,ମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଇ ତଦନ୍ତ କରନ୍ତୁ । ସତ୍ୟ ଜାଣିପାରିବୋ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଧାୟାକ ପ୍ରଦୀପ ଦିଶାରୀ ।

ମୋହନାର କଂଗ୍ରେସର ବିଧାୟକ ଦାଶରଥି ଗମାଙ୍ଗ କହିଛନ୍ତି, ଚାଷୀ ସମସ୍ୟା ଏକ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଯାହାକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତା 23 ତାରିଖରେ ବିଧାନସଭା ଘେରିବ ବୋଲି କହିଛି କଂଗ୍ରେସ। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଚାଷୀକୁ ସାର ମିଳୁନାହିଁ । କଳା ବଜାରୀ ହେଉଛି । ଲାଇନରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସାର ମିଳୁନାହିଁ । ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଥାଇ ଲାଭ କଣ ହେଲା ବୋଲି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି । ସରକାର ଏହା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା କଥା । ଚାଷୀଙ୍କୁ ସାର ଯୋଗାଇଦେବା ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକତା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସର ବିଧାୟକ ଦାଶରଥି ଗମାଙ୍ଗ ।

Fertilizer crisis in state
Fertilizer crisis in state (Etv Bharat)

ସଫେଇ ଦେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ

ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ରାଜ୍ୟର ସାରର କଳାବଜାରୀ ହେଉଥିବା ମାନିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ ସେ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଇଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟରେ ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣର ସାର ଅଛି । କିନ୍ତୁ କଳାବଜାରୀ କାରଣରୁ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ସାର ସଙ୍କଟ ଦେଖା ଦେଇଛି । ତେବେ ଜାଣି ଶୁଣି କିଛି ଲୋକ କଳବଜାରୀ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହି ସେ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି । ତେବେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିଛି, ଅନେକ ଡିଲରଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇଛି ଏବଂ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।

ସେହିପରି ବରଗଡର ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଅଶ୍ୱିନୀ ଷଡଙ୍ଗୀ କହନ୍ତି, ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଷୀକୁ ସାର ମିଳୁଛି । pacs, lampsରେ ବିଜେଡିର ସଭ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି । ସେମାନେ ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି ଗୋଟିଏ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଖୁଣ୍ଟ ଭଳି ବସିଛନ୍ତି । ଚାଷୀ ପଞ୍ଜିକରଣରେ ବି ଘୋଟାଲା କରୁଛନ୍ତି । ସରକାରଙ୍କୁ ବଦନାମ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି । ବିଜେଡି ସମୟରେ ଚାଷୀ ସାର ପାଉନଥିଲେ । କଳା ବଜାରୀ ହେଉଥିଲା । ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ମାଧ୍ୟମରେ ଏମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଜେପି ବିଧାୟକ ।

ସାର ଅଭାବକୁ ନେଇ ଗୃହରେ ଆରୋପ-ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ ଚାଲିଥିବାବେଳେ ଭିତରେ ବାସ୍ତବ କଥା କଣ ? ଫିଲଡ଼ ରିପୋର୍ଟ କଣ କହୁଛି ? ଏହା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି ବିଶେଷଜ୍ଞ। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ ସବୁବେଳେ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଘୋଷଣା କରାଯାଉଛି । ଲମ୍ବା ପ୍ରତିଶୃତି ମିଳିଛି । କିନ୍ତୁ ଏହାର ବାସ୍ତବତା ହେଉଛି ଶୁନ।

ଏ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ସମୀକ୍ଷକ ପ୍ରସନ୍ନ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି, ଚାଷୀଙ୍କୁ ସାର ଯୋଗାଇଦେବା ସରକାରଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ । ସରକାର କଳାବଜାରୀ କଥା କହି ଏଡାଇ ପାରିବେନି। ଏହା ସରକାରଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ । ଯଦି ସରକାର ଜାଣି ସାରିଲେଣି ଯେ କେହି ସରାକରଙ୍କୁ ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ କୃତ୍ରିମ ଅଭାବ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା କଥା ।

ମାଟି ପାଇଁ କେତେ ଦରକାର ସାର ?

ଏଠି କହି ରଖିବୁ, ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୫ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ୧୮.୫ ଲକ୍ଷ (୧,୮୫୦,୯୮୩) ଚାଷୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ପଞ୍ଜିକରଣ କରିଛନ୍ତି । ଯାହା ଏକ ସର୍ବକାଳୀନ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।

ଓଡ଼ିଶାରେ ହାରାହାରି ଧାନ ଉତ୍ପାଦନ ୨୦୦୦-୦୧ ମସିହାରେ ହେକ୍ଟର ପିଛା ଏକ ଟନ୍ ଥିବାବେଳେ ୨୦୨୧-୨୨ରେ ଏହା ୨.୩୫କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ୩୯.୫ ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟର (ଖରିଫ + ରବି) ଜମି ସହିତ, ୨୦୨୧-୨୨ ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ୧୩୮ ଲକ୍ଷ ଟନ୍ ଧାନ ତଥା ପ୍ରାୟ ୯୨ ଲକ୍ଷ ଟନ୍ ଚାଉଳ ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇଥିଲା।

ରାଜ୍ୟର ମୋଟ 61.80 ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମିରୁ 29.14 ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟର (47%)ଉଚ୍ଚ ଜମି, 17.55 ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟର (28%) ମଧ୍ୟମ ଜମି ଏବଂ 15.11 ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟର (25%) ନିମ୍ନ ଜମି ଏବଂ ଖରିଫ ଋତୁରେ ଚାଷ ଜମିର ପ୍ରାୟ 69.7% ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି।

ଏକ ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡିଛି, ଓଡ଼ିଶା ଏକ କମ୍ ସାର ବ୍ୟବହାରକାରୀ ରାଜ୍ୟ । ଜାତୀୟ ହେକ୍ଟର ପିଛା ହାରାହାରି ୧୫୭.୫ କିଗ୍ରା ସାର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବାବେଳେ ରାଜ୍ୟରେ ହେକ୍ଟର ପିଛା ହାରାହାରି ୫୭.୧୧ କିଗ୍ରା ସାର ବ୍ୟବହାର ହୁଏ । ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରତି ହେକ୍ଟରରେ ସର୍ବାଧିକ ୧୫୪.୨୦ କିଗ୍ରା ସାର ବ୍ୟବହାର ହୁଏ । ଏହା ପରେ ବରଗଡ (୧୦୯.୮୭ କିଗ୍ରା/ହେକ୍ଟର) ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଥିବାବେଳେ କନ୍ଧମାଳ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ କମ୍ ସାର ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଜିଲ୍ଲା, ଯେଉଁଠି ହେକ୍ଟର ପିଛା ୯.୮୫ କିଗ୍ରା ସାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ । ଓଡ଼ିଶାରେ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ବ୍ୟବହାର ୨୦୨୨ ମସିହାରେ ସର୍ବାଧିକ ଅର୍ଥାତ ୩୫୧.୬୯୦ ହଜାର ଟନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର/ସମ୍ବଲପୁର

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବୋଝ ଉପରେ ନଳିତା ବିଡା: ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ମିଳୁନି ସାର, ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀକୂଳ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ସାର ସମସ୍ୟା; ରାସ୍ତାରେ ଚାଷୀ, ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ବିରୋଧୀ

