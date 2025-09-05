ପିପିଲିରେ ସାର ସଙ୍କଟ, ଆନ୍ଦୋଳନ ଚେତାବନୀ ଦେଲେ ଚାଷୀ

ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପିପିଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ପରିମାଣର ସାର ମିଳୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ସେପଟେ କଳାବଜାରୀ ଓ ଅତ୍ୟଧିକ ଦର ବୃଦ୍ଧି ହେତୁ ଚାଷୀଙ୍କ ଚିନ୍ତା ଦ୍ବିଗୁଣିତ ହୋଇଛି ।
Published : September 5, 2025 at 8:54 PM IST
ନିମାପଡ଼ା: ପିପିଲିରେ ସାର ସଙ୍କଟ । ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ ଦେଖା ଦେଇଛି ସାର ଅଭାବି ସ୍ଥିତି । ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପିପିଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ପରିମାଣର ସାର ମିଳୁନଥିବାରୁ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଲେଣି ଚାଷୀକୂଳ । ସେପଟେ ସାର ବିକ୍ରିରେ ଅନିୟମିତତା, କଳାବଜାରୀ ଓ ଅତ୍ୟଧିକ ଦର ବୃଦ୍ଧି ହେତୁ ଚାଷୀଙ୍କ ଚିନ୍ତା ଦ୍ବିଗୁଣିତ ହୋଇଛି । ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସରକାର କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପିପିଲି ଅଞ୍ଚଲର ଚାଷୀ । ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଜକୁ ଲୋକଙ୍କ ସରକାର ବୋଲି ଦାବି କରୁଥିବା ବେଳେ କୃଷକମାନେ କ'ଣ ସରକାରଙ୍କ ଲୋକ ନୁହଁନ୍ତି କି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି । ଦେଶରେ ଚାଉଳ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରାଜ୍ୟର ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିବା ବେଳେ ସରକାର କୃଷକମାନଙ୍କ ସ୍ଵାର୍ଥକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇ ସାର ଭଳି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ସୁବିଧାରେ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ । ନଚେତ୍ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ କୃଷକମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ।
- ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ସାର ସଙ୍କଟ:
ଧାନ ଚାଷ ପାଇଁ ୟୁରିଆ ସାର ବଜାରରେ ମିଳୁନଥିବାରୁ ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀକୂଳ । ଧାନ ରୁଆର ୧୫ ଦିନ ପରେ ୟୁରିଆର ସାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥାଏ । କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରା ଅଭାବ ଦେଖା ଦେଇଥିବାରୁ ଧାନ ଚାଷରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ସରକାରୀ ହିସାବରେ ୟୁରିଆ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ଗଚ୍ଛିତ ରହିଥିବା କୁହାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଭାତ ହାଣ୍ଡି କୁହା ଯାଉଥିବା ପିପିଲି ଓ ଡେଲାଙ୍ଗରେ ଧାନ ଚାଷ ପାଇଁ ୟୁରିଆ ସାର ଅଭାବ ଦେଖା ଦେଇଥିବାରୁ ଧାନ ଚାଷ ବେଶ୍ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ।
- ସାର ଦୋକାନରେ ଏନଫୋର୍ସ ଟିମର ଚଢାଉ:
ପିପିଲି ଓ ଡେଲାଙ୍ଗରେ ୟୁରିଆ ସାର ସଙ୍କଟ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ଚଢାଉ କରିଛି କୃଷି ଏନଫୋର୍ସ ଟିମ୍ । ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଏଡିଓ ପରେଶ କୁମାର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ନେତୃତ୍ଵରେ ୫ ଜଣିଆ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ପିପିଲିର ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ସାର୍ ଦୋକାନ ଓ କୃଷି ସେବା ସମବାୟ ଚଢାଉ କରାଯାଇଛି । ପିପିଲିର ବିଭିନ୍ନ କୃଷି ସେବା ସମବାୟ ସମିତି ସହିତ ସାତଶଙ୍ଖ ବଜାରରେ ଥିବା ସାର୍ ଦୋକାନରେ ମଧ୍ୟ ଚଢାଉ କରିଥିଲା ଏନଫୋର୍ସ ଟିମ୍ । ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ମୂଲ୍ୟଠାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟରେ ସାର୍ ବିକ୍ରି ନ କରିବା ପାଇଁ ଦୋକାନୀଙ୍କୁ ତାଗିଦ୍ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି । ସେପଟେ ସରକାର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ସାର୍ ଯୋଗାଇ ଦେଉ ନଥିବାରୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ମୂଲ୍ୟଠାରୁ ଅଧିକ ଦରରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସାର୍ ଦୋକାନୀ ।
- ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କଲେ ବିରୋଧୀ:
ସାର୍ ସଙ୍କଟ ଓ କଳାବଜାରୀକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ଧରଣୀଧର ସାହୁ । ସେ କହିଛନ୍ତି," ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କୁ ସାର ଯୋଗାଇବାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି । ଚାଷୀଙ୍କୁ ସାର ମିଳୁନାହିଁ, ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କୁ ପ୍ରତାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି । ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଧାନ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଧାନ କିଣାବିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସରକାର ହଇରାଣ କରିଛନ୍ତି । ଯାହାଫଳରେ ଚାଷୀ ବହୁତ ହନ୍ତସନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଧାନ ରୋଇବା ଆଜିକୁ ୧୫ ଦିନ ବିତି ଯାଇଛି । ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣର ୟୁରିଆ ସାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯୋଗାଇବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି । ଚାଷୀ ଆଧାର କାର୍ଡ ନେଇ ମଙ୍ଗଳପୁର, ତେଇଶପୁର, ସାତସଙ୍ଖ ଏବଂ ପିପିଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲେ ବି ସାର ମିଳୁନାହିଁ । "
- 'କୌଣସି ପ୍ରକାରେ କଳାବଜାରୀ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ '
ଏନେଇ ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ କୃଷି ଜିଲ୍ଲା ଅଧିକାରୀ ଡ଼ା.ପରେଶ କୁମାର ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି,"ଆମେ ସମସ୍ତେ ମାର୍କଫେଡ୍ ଜରିଆରିଆରେ ସମସ୍ତ ପ୍ୟାକ୍ସମାନଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ୟୁରିଆ ସାର ଦେଉଛୁ । ମାର୍କଫେଡ୍ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ରହିଛି, ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ୟକ୍ସମାନଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ ସମବାୟ ସମିତି ଗୁଡ଼ିକ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ସାର ଆଣି ଚାଷୀଙ୍କୁ ଯୋଗାଇବେ । ସାର୍ ସଙ୍କଟ ଓ କଳାବଜାରୀକୁ ନେଇ ଆମେ ଚଢାଉ ଜାରି ରଖିଛୁ । ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁମାନେ ବେସରକାରୀ ବିତରକ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ହୋଲସେଲରମାନଙ୍କୁ କହିଛୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଚାଷୀ ଏବଂ ଚାଷ ଯେମିତି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ନହେବ, ସେଥି ପାଇଁ ସାର ମହଜୁଦ୍ ରଖନ୍ତୁ ବୋଲି । କୌଣସି ପ୍ରକାର କଳାବଜାରୀ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଅଭାବୀ ବିକ୍ରି ହେବନି । "
- ଏପରି କହିଲେ ଚାଷୀ:
ଚାଷୀ ଅଜୟ କୁମାର ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି,"ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାର ମିଳୁନାହିଁ । ଜମିରେ ସାର ପଡ଼ିଲେ ହିଁ ଗଛ ବଢିବ ଏବଂ ଫଳ ଧରିବ । ସରକାର ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ସାର ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ପିପିଲି ଠାରୁ ସତ୍ୟବାଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଲି ସାରିଲୁଣି କୋଉଁଠି ମଧ୍ୟ ସାର ମିଳୁନି । ଆମେ ନିଜେ ଚାଷୀ ହୋଇ ଆମକୁ ସାର ମିଳୁନାହିଁ, ଭାଗ ଚାଷୀଙ୍କୁ କେଉଁଠୁ ମିଳିବ ? ସରକାର ବସିକି କହିଲେ କ'ଣ ହେବ ? ସରକାର ଆସିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସାର ପହଞ୍ଚୁଛି କି ନାହିଁ ? ଚାଷୀ ସାର ପାଇଲେ କି ନାହିଁ ? ସାର ଗଚ୍ଛିତ ଅଛି ବୋଲି କହିଲେ କିଏ ଶୁଣିବ ? ତୁରନ୍ତ ସାର ଯୋଗନ୍ତୁ ନଚେତ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବୁ ।"
- ଏପରି କହିଲେ କୃଷକ ମହାସଂଘ ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି :
କୃଷକ ମହାସଂଘ ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି ସୁଦର୍ଶନ ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି," ସାର ସୋସାଇଟିକୁ ଯେଉଁ ଆଲଟମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି, ସେ ସୋସାଇଟିରେ ମୁଁ ବି ଅଛି ବୋର୍ଡ ଡାଇରେକ୍ଟର ତେଣୁ ଏସୋସାଇଟିରେ ସଭାପତି ସମ୍ପାଦକ ମିଶିକି ଏଭଳି କାମ କରୁଛନ୍ତି । ମାର୍କଫେଡ୍ ଅଫିସ ସବୁଦିନ ତାଲା ପଡ଼ିଛି । ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମାର୍କଫେଡ୍ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଗଲେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦେଖା ମିଳୁନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ତାଲା ଝୁଲୁଛି । ସରସ୍ଵତୀପୁର ସେବା ସମବାୟ ସମିତିକୁ ଟନ୍ ଟନ୍ ସାର ଆସିଛି କିନ୍ତୁ ଟ୍ରକ ଟ୍ରକ ସାର ବିକ୍ରୀ ହୋଇଛି । ସାର ଦୋକାନ ଆଗରେ ଲୋକଙ୍କ ଲମ୍ବା ଲାଇନ ହେଲେ ସାର ମିଳୁନାହିଁ ।"
