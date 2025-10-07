ETV Bharat / state

ଅନୁଗୋଳ ବନଖଣ୍ଡରେ ମହାବଳ ଆତଙ୍କ, ପାଦଚିହ୍ନ ଦେଖି ଭୟଭୀତ ଲୋକେ

ଅନୁଗୋଳ ବନଖଣ୍ଡରେ ମହାବଳ ଭୟ । ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଘରୁ ବାହାରୁ ନାହାନ୍ତି ଲୋକେ । ନଜର ରଖିଛି ବନ ବିଭାଗର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ।

Fear spread across Anugul Forest range after tracing foot prints of Tiger
Fear spread across Anugul Forest range after tracing foot prints of Tiger (ETV Bharat Odisha)
ଅନୁଗୋଳ: ଅନୁଗୋଳ ବନଖଣ୍ଡରେ ବୁଲୁଛି ମହାବଳ । ବାଘର ପାଦ ଚିହ୍ନ ଦେଖି ଛାନିଆ ଲୋକେ । ଭୟଭୀତ ଗ୍ରାମବାସୀ । ଜଙ୍ଗଲରୁ କାଠ ଓ ପଶୁ ଚରାଇ ଯିବାକୁ ଡରୁଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା । ଏନେଇ ଆକ୍ସନ ମୋଡ଼ରେ ଅଛି ବନ ବିଭାଗ । ବାଘର ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି ବନ ବିଭାଗର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ । ବାଘଟି ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ଆସିଥିବାର ସୂଚନା ।

ମହାବଳ ବାଘ ପାଦ ଚିହ୍ନ ଠାବ:

ଅନୁଗୋଳ ବନଖଣ୍ଡର ଛେଣ୍ଡିପଦା ବନାଞ୍ଚଳ କଙ୍କୁରପାଳ ଜଙ୍ଗଲ ନିକଟରେ ମହାବଳ ବାଘର ପାଦ ଚିହ୍ନ ଠାବ କରାଯାଇଛି । ଏହା ପରେ ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ । ଗତ ୩୦ ତାରିଖ ଠାରୁ ବାଘଟି ଜଙ୍ଗଲରୁ ଜଙ୍ଗଲ ଘୁରି ବୁଲୁଛି । ବାଘ ଭୟରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଗୃହ ପାଳିତ ପଶୁ ଚରାଇବାକୁ ଯାଉ ନାହାଁନ୍ତି । ଏପରିକି କ୍ଷେତରେ କାମ କରିବା ଠାରୁ ନେଇ ଜଙ୍ଗଲ ଜାତଦ୍ରବ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ହୋଇ ଯାଇଛି । ବନ ବିଭାଗ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ ଗଠନ କରି ବାଘର ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି । କିନ୍ତୁ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବାଘଟି ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରୁ ବାହାରକୁ ଆସୁ ନାହିଁ।

ଛେଣ୍ଡିପଦା ଓ ପାଟକୁଣ୍ତା ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲୁଛି ମହାବଳ:

ଗତ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ ଦେବଗଡ଼ ବନାଞ୍ଚଳରେ ଏକ ମହାବଳ ବାଘ ବୁଲୁଥିବା ନଜରକୁ ଆସିଥିଲା । ସେହି ବାଘଟି ଏବେ ଛେଣ୍ଡିପଦା ବନାଞ୍ଚଳରେ ବୁଲୁଛି । ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବାଘର ପାଦ ଚିହ୍ନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ବିଶେଷ କରି ଏହି ପାଦ ଚିହ୍ନ ଛେଣ୍ଡିପଦା ଓ ପାଟକୁଣ୍ତା ଜଙ୍ଗଲରେ ଦେଖାଦେଇଛି । କିଛି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଗତ ୧ ତାରିଖ ବଡ଼ି ଭୋର ସମୟରେ ବାଘଟି କଙ୍କୁରପାଳ ଗାଁ ନାଳ ପାର ହୋଇ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଯାଇଥିଲା । ସେହି ପାଦ ଚିହ୍ନକୁ ନେଇ ବନବିଭାଗ ଛାନଭିନ୍ କରିଥିଲା । ଏହା ମହାବଳ ବାଘର ପାଦ ଚିହ୍ନ ହୋଇଥିବା ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ବନ ବିଭାଗ ।

Camera fixed in forest range
ବାଘର ଗତିବିଧି ଉପରେ ବନବିଭାଗର ନଜର:
ଅନୁଗୁଳ ଡିଏଫଓ ନୀତିଶ କୁମାର କହିଛନ୍ତି,"ବନ ବିଭାଗ ଏହି ଘଟଣାକୁ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେଇଛି । ପ୍ରାୟ ୨୦ରୁ ଅଧିକ ବନ କର୍ମଚାରୀ ବାଘର ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଓ ଗାଁ ନିକଟ ରାସ୍ତାରେ କ୍ୟାମେରା ଲଗାଯାଇଛି । ଜଣେ ଏସିଏଫଙ୍କ ତତ୍ୱବାଧାନରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ ଗଠନ କରାଯାଇଛି । ସେହି ଟିମ ଜଙ୍ଗଲ ଚାରିପଟେ ବୁଲି ବାଘର ଗତିବିଧି ଖୋଜୁଛନ୍ତି । ଏବଂ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଉଛନ୍ତି । ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଏବଂ ଏକ୍ସପର୍ଟମାନଙ୍କ ଦ୍ବାରା ବାଘ ସମ୍ପର୍କରେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଛି ।"

ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ଆସିଛି ବାଘ:

ଅନୁଗୁଳ ଡିଏଫଓ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି,"ଯାହା ଜଣା ପଡ଼ିଛି ବାଘଟି ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ଆସିଛି। ତେବେ ଗତ ଦୁଇ ତାରିଖ ଠାରୁ ଆଉ କିଛି ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସି ନାହିଁ। ଗତ କାଲି ଢେଙ୍କାନାଳ ବନଖଣ୍ଡରେ ଏକ ଗାଈକୁ ବାଘ ଶିକାର କରିଥିବା ଜଣା ପଡ଼ିଛି। ସେହି ଗାଈକୁ ପ୍ରକୃତରେ ମହାବଳ ବାଘ ନା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜନ୍ତୁ ଶିକାର କରିଛି ସେନେଇ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ଚାଲିଛି। ଯଦି ମହାବଳ ବାଘ ଶିକାର କରିଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡେ ତେବେ ଛେଣ୍ଡିପଦା ବନାଞ୍ଚଳରେ ବୁଲୁଥିବା ବାଘ ଢେଙ୍କାନାଳ ଦେଇ କେଉଁଝର ଓ ଶିମିଳିପାଳ ଚାଲିଯାଇ ପାରେ ବୋଲି ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। କାରଣ ସାତକୋଶିଆ ଯିବାପାଇଁ ରାସ୍ତାରେ ବହୁ ଖଣି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଥିବାରୁ ବାଘଟି ସେଠାକୁ ଯିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇ ପାରିବ ନାହିଁ।"

Camera fixed in forest range
ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଘରୁ ବାହାରୁ ନାହାନ୍ତି ଲୋକେ:
ଛେଣ୍ଡିପଦା ବାସିନ୍ଦା ତ୍ରିବେଣୀ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ଗତ ୧ ତାରିଖ ବଡ଼ି ଭୋର ସମୟରେ କଙ୍କୁରପାଳ ଗାଁ ନାଳ ପାର ହୋଇ ବାଘଟି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଯାଇଥିଲା । ତେଣୁ ପାଦ ଚିହ୍ନକୁ ନେଇ ବନବିଭାଗ ଛାନଭିନ୍ କରି ଏହି ପାଦ ଚିହ୍ନ ମହାବଳ ବାଘର ହୋଇଥିବା ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ବନ ବିଭାଗ । ଫଳରେ ଜଙ୍ଗଲ ନିକଟରେ ଥିବା ଗ୍ରାମରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ପ୍ରାୟ ୬ ଦିନ ହେଲା ବାଘଟି ସେହି ସବୁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ବୁଲୁଛି। ତେବେ ଗତ ୨ ତାରିଖ ପରଠାରୁ ଆଉ କେଉଁଠି ବାଘର ପାଦ ଚିହ୍ନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁ ନାହିଁ । ତେଣୁ ବାଘଟି ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଅଛି ନା ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲି ଯାଇଛି ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇ ପାରୁ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଲୋକେ ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛନ୍ତି । ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଘରୁ ବାହାରୁ ନାହାନ୍ତି ।"

ଯଥାଶୀଘ୍ର ବାଘକୁ ଧରାଯାଉ:

ଅନ୍ୟଜଣେ ଛେଣ୍ଡିପଦା ବାସିନ୍ଦା ଲମ୍ବୋଦର ସାହୁ କହିଛନ୍ତି,"କଙ୍କୁରପାଳ ଗାଁ ନିକଟରେ ବାଘଟି ବୁଲୁଥିବାର ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଛି । ଲୋକେ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି । ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସଚେତନତା ଜାରି କରାଯାଇଛି । ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ବେଳେ ବାଇକରେ ଏକା ଯିବା ପାଇଁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି । ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ବସ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି । ବନ ବିଭାଗ ଯଥାଶୀଘ୍ର ବାଘକୁ ଧରି ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ।"

Fear spread across Anugul Forest range
ବାଘଟି କେଉଁ କାରଣରୁ ସୁଦୂର ଛତିଶଗଡରୁ ଏଠାକୁ ଆସିଛି ସେନେଇ ତନାଘନା ଚାଲିଛି । କିନ୍ତୁ ବାଘ ବୁଲୁଥିବାରୁ ଲୋକେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ପଡିଛନ୍ତି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଅନୁଗୋଳ

