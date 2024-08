ଅଙ୍ଗଦାନ କରି ଅମର ହୋଇଗଲେ ଶିବୁନ, ଶ୍ମଶାନରେ ଗାର୍ଡ ଅଫ୍ ଅନର୍‌ ଦିଆଯାଇ ଶେଷକୃତ୍ୟ ସଂପନ୍ନ - Immortalizing Life

ETV Bharat / state

ଅଙ୍ଗଦାନ କରି ଅମର ହୋଇଗଲେ ଶିବୁନ, ଶ୍ମଶାନରେ ଗାର୍ଡ ଅଫ୍ ଅନର୍‌ ଦିଆଯାଇ ଶେଷକୃତ୍ୟ ସଂପନ୍ନ - Immortalizing Life

Nayagarh Youth Gives New Lease Of Life To Needy ( ETV Bharat Odisha )