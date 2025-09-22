ETV Bharat / state

ସମୁଦ୍ରରେ ବଜ୍ରପାତ; ମାଛ ମାରିବାକୁ ଯାଇ ବାପା ମୃତ, ପୁଅ ନିଖୋଜ

କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲା ମହାକାଳପଡ଼ାରେ ବାପା ପୁଅ ମାଛ ମାରିବା ପାଇଁ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯାଇଥିଲେ । ବଜ୍ରପାତ ଘଟି ବାପାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପୁଅ ନିଖୋଜ ଅଛି ।

Father Killed in Lightning Strike at Sea Son Missing In Kendrapara
Father Killed in Lightning Strike at Sea Son Missing In Kendrapara (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 22, 2025 at 11:36 AM IST

2 Min Read
Lightning Strikes Fishing Boat At Sea କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା: ବାପା ଆଉ ପୁଅ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଡଙ୍ଗା ନେଇ ମାଛ ମାରିବାକୁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଯାଇଥିଲେ । ମାଛ ମାରିବା ବେଳେ ଚାହୁଁଚାହୁଁ ହଠାତ ଘୋଟେଇ ଆସିଲା କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘ । ଏଣେ ବର୍ଷାକୁ ଦେଖି ସମୁଦ୍ର ଭିତରୁ କୂଳ ଆଡ଼କୁ ଆସୁଥାନ୍ତି ବାପା-ପୁଅ । ହେଲେ କୂଳକୁୁ ପେରିବା ପୂର୍ବରୁ ବର୍ଷିଲା ବାଦଲ ଫଟା ବର୍ଷା । ହଠାତ ବଜ୍ରପାତ ଘଟି ଫାଟିଗଲା ଡଙ୍ଗା, ଆଉ ଟଳି ପଡିଲେ ବାପା । ବାପାଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ପୁଅ ଏବେ ବି ସମୁଦ୍ରରେ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି । ଏଭଳି ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ।

Father Killed in Lightning Strike at Sea Son Missing In Kendrapara (ETV Bharat)

ସମୁଦ୍ରରେ ମାରିଦେଲା ବିଜୁଳି:

କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲା ମହାକାଳପଡ଼ା ବ୍ଲକ ନାଞ୍ଜୁଡା ପଞ୍ଚାୟତ ତନ୍ତିଆପାଳ ଗ୍ରାମରେ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟିଛି । ବାପା ବିଜୟ ପରିଡା ଏବଂ ୧୮ ବର୍ଷିୟ ପୁଅ ମାନସ ପରିଡାକୁ ସବୁଦିନ ଭଳି ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ରକୁ ମାଛ ମାରିବାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି । ଗତକାଲି ବି ଦିନ ପ୍ରାୟ ୨ଟା ସମୟରେ ବିଜୟ ଏବଂ ପୁଅ ମାନସ ମାଛ ମାରିବା ପାଇଁ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯାଇଥିଲେ । ସମୁଦ୍ରରେ ମାଛ ମାରୁଥିବା ବେଳେ ହଠାତ ବଜ୍ରପାତ ଘଟି ଡଙ୍ଗା ମଧ୍ଯରେ ଟଳି ପଡିଥିଲେ ବାପା ବିଜୟ ଏବଂ ଡଙ୍ଗା ମଧ୍ଯ ଫାଟି ଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ସମୁଦ୍ରରେ ଗଙ୍ଗାଟି ଭାସୁଥିବାର ଅନ୍ୟ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ଦେଖି ବନବିଭାଗକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ ।

Father Killed in Lightning Strike at Sea Son Missing In Kendrapara
Father Killed in Lightning Strike at Sea Son Missing In Kendrapara (ETV Bharat Odisha)

ବାପା ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର:

ବନବିଭାଗ ଏବଂ ସାମୁଦ୍ରିକ ଥାନା ପୋଲିସ ଏକ ସୋତନ୍ତ୍ର ଟିମ ଗଠନ କରି ସମୁଦ୍ରକୁ ଯାଇ ବିଜୟଙ୍କ ମୃତଦେହ ଡଙ୍ଗା ମଧ୍ଯରେ ପଡିଥିବାର ଦେଖିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ବିଜୟଙ୍କ ପୁଅକୁ ବହୁ ସମୟ ଖୋଜାଖୋଜି ପରେ ପାଇନଥିଲେ । ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଯେ, ବଜ୍ରପାତ ଯୋଗୁଁ ପୁଅ ମାନସ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ଯକୁ ଖସି ପଡିଛନ୍ତି । ମାନସଙ୍କ ନିଖୋଜ ଥିବା ଭାବି ସ୍ଥାନୀୟ ବନ ବିଭାଗ ଓ ପୋଲିସ ଡ଼ଙ୍ଗା ସହ ବିଜୟ ପରିଡାଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରି କୂଳକୁ ଆଣିଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମାନସଙ୍କ ଖୋଜଖବର ମିଳିନାହିଁ । ସେପଟେ ଏଭଳି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବାର ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି । ଏହି ଦୁଃଖଦ ଖବର ଶୁଣି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକାକୁଳ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ।

Father Killed in Lightning Strike at Sea Son Missing In Kendrapara
Father Killed in Lightning Strike at Sea Son Missing In Kendrapara (ETV Bharat Odisha)

ସହାୟତା ପାଇଁ ଦାବି:

ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଅଲେଖ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ କହିଛନ୍ତି, "ବାପା-ପୁଅ ମାଛ ମାରିବା ପାଇଁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଡଙ୍ଗା ନେଇ ଯାଇଥିଲେ । ସେତେବେଳେ ବର୍ଷା ସହ ବୁଜିଳୁ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ହୋଇଥିଲା । ତାଙ୍କ ଡଙ୍ଗା ଉପରେ ବଜ୍ରପାତ ହୋଇଥିଲା । ଫଳରେ ତାଙ୍କ ଶରୀରର କିଛି ଅଂଶ ଜଳି ଯାଇଛି । ସମୁଦ୍ରରେ ତାଙ୍କ ଡଙ୍ଗା ଭାସୁଥିବାର ଦେଖି ଅନ୍ୟ ଟ୍ରଲରମାନେ ବନବିଭାଗକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ । ବନବିଭାଗ, ସାମୁଦ୍ରିକ ଥାନା ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ । ଉଭୟ ଟିମ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଯାଇ ଡଙ୍ଗା ସହ ବାପାର ମୃତଦେହକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି । ବଜ୍ରପାତ ଫଳରେ ପୁଅ ବୋଧହୁଏ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଖସିପଡ଼ିଛି । ଟିମ୍‌ ଖୋଜାଖୋଜି ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ମିଳିନାହାନ୍ତି । ଆମେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଦୁର୍ଗାପ୍ରସନ୍ନ ନାୟକ, ବନବିଭାଗ ଡିଏଫଓ ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ, ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ କିଛି ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ । "

ଇଟିଭି ଭାରତ,କେନ୍ଦ୍ରାପଡା

