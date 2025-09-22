ସମୁଦ୍ରରେ ବଜ୍ରପାତ; ମାଛ ମାରିବାକୁ ଯାଇ ବାପା ମୃତ, ପୁଅ ନିଖୋଜ
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲା ମହାକାଳପଡ଼ାରେ ବାପା ପୁଅ ମାଛ ମାରିବା ପାଇଁ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯାଇଥିଲେ । ବଜ୍ରପାତ ଘଟି ବାପାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପୁଅ ନିଖୋଜ ଅଛି ।
Published : September 22, 2025 at 11:36 AM IST
Lightning Strikes Fishing Boat At Sea କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା: ବାପା ଆଉ ପୁଅ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଡଙ୍ଗା ନେଇ ମାଛ ମାରିବାକୁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଯାଇଥିଲେ । ମାଛ ମାରିବା ବେଳେ ଚାହୁଁଚାହୁଁ ହଠାତ ଘୋଟେଇ ଆସିଲା କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘ । ଏଣେ ବର୍ଷାକୁ ଦେଖି ସମୁଦ୍ର ଭିତରୁ କୂଳ ଆଡ଼କୁ ଆସୁଥାନ୍ତି ବାପା-ପୁଅ । ହେଲେ କୂଳକୁୁ ପେରିବା ପୂର୍ବରୁ ବର୍ଷିଲା ବାଦଲ ଫଟା ବର୍ଷା । ହଠାତ ବଜ୍ରପାତ ଘଟି ଫାଟିଗଲା ଡଙ୍ଗା, ଆଉ ଟଳି ପଡିଲେ ବାପା । ବାପାଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ପୁଅ ଏବେ ବି ସମୁଦ୍ରରେ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି । ଏଭଳି ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ।
ସମୁଦ୍ରରେ ମାରିଦେଲା ବିଜୁଳି:
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲା ମହାକାଳପଡ଼ା ବ୍ଲକ ନାଞ୍ଜୁଡା ପଞ୍ଚାୟତ ତନ୍ତିଆପାଳ ଗ୍ରାମରେ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟିଛି । ବାପା ବିଜୟ ପରିଡା ଏବଂ ୧୮ ବର୍ଷିୟ ପୁଅ ମାନସ ପରିଡାକୁ ସବୁଦିନ ଭଳି ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ରକୁ ମାଛ ମାରିବାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି । ଗତକାଲି ବି ଦିନ ପ୍ରାୟ ୨ଟା ସମୟରେ ବିଜୟ ଏବଂ ପୁଅ ମାନସ ମାଛ ମାରିବା ପାଇଁ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯାଇଥିଲେ । ସମୁଦ୍ରରେ ମାଛ ମାରୁଥିବା ବେଳେ ହଠାତ ବଜ୍ରପାତ ଘଟି ଡଙ୍ଗା ମଧ୍ଯରେ ଟଳି ପଡିଥିଲେ ବାପା ବିଜୟ ଏବଂ ଡଙ୍ଗା ମଧ୍ଯ ଫାଟି ଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ସମୁଦ୍ରରେ ଗଙ୍ଗାଟି ଭାସୁଥିବାର ଅନ୍ୟ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ଦେଖି ବନବିଭାଗକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ ।
ବାପା ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର:
ବନବିଭାଗ ଏବଂ ସାମୁଦ୍ରିକ ଥାନା ପୋଲିସ ଏକ ସୋତନ୍ତ୍ର ଟିମ ଗଠନ କରି ସମୁଦ୍ରକୁ ଯାଇ ବିଜୟଙ୍କ ମୃତଦେହ ଡଙ୍ଗା ମଧ୍ଯରେ ପଡିଥିବାର ଦେଖିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ବିଜୟଙ୍କ ପୁଅକୁ ବହୁ ସମୟ ଖୋଜାଖୋଜି ପରେ ପାଇନଥିଲେ । ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଯେ, ବଜ୍ରପାତ ଯୋଗୁଁ ପୁଅ ମାନସ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ଯକୁ ଖସି ପଡିଛନ୍ତି । ମାନସଙ୍କ ନିଖୋଜ ଥିବା ଭାବି ସ୍ଥାନୀୟ ବନ ବିଭାଗ ଓ ପୋଲିସ ଡ଼ଙ୍ଗା ସହ ବିଜୟ ପରିଡାଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରି କୂଳକୁ ଆଣିଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମାନସଙ୍କ ଖୋଜଖବର ମିଳିନାହିଁ । ସେପଟେ ଏଭଳି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବାର ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି । ଏହି ଦୁଃଖଦ ଖବର ଶୁଣି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକାକୁଳ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ।
ସହାୟତା ପାଇଁ ଦାବି:
ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଅଲେଖ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ କହିଛନ୍ତି, "ବାପା-ପୁଅ ମାଛ ମାରିବା ପାଇଁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଡଙ୍ଗା ନେଇ ଯାଇଥିଲେ । ସେତେବେଳେ ବର୍ଷା ସହ ବୁଜିଳୁ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ହୋଇଥିଲା । ତାଙ୍କ ଡଙ୍ଗା ଉପରେ ବଜ୍ରପାତ ହୋଇଥିଲା । ଫଳରେ ତାଙ୍କ ଶରୀରର କିଛି ଅଂଶ ଜଳି ଯାଇଛି । ସମୁଦ୍ରରେ ତାଙ୍କ ଡଙ୍ଗା ଭାସୁଥିବାର ଦେଖି ଅନ୍ୟ ଟ୍ରଲରମାନେ ବନବିଭାଗକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ । ବନବିଭାଗ, ସାମୁଦ୍ରିକ ଥାନା ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ । ଉଭୟ ଟିମ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଯାଇ ଡଙ୍ଗା ସହ ବାପାର ମୃତଦେହକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି । ବଜ୍ରପାତ ଫଳରେ ପୁଅ ବୋଧହୁଏ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଖସିପଡ଼ିଛି । ଟିମ୍ ଖୋଜାଖୋଜି ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ମିଳିନାହାନ୍ତି । ଆମେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଦୁର୍ଗାପ୍ରସନ୍ନ ନାୟକ, ବନବିଭାଗ ଡିଏଫଓ ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ, ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ କିଛି ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ । "
ଇଟିଭି ଭାରତ,କେନ୍ଦ୍ରାପଡା