ETV Bharat / state

ବାପା ଦେଲାନି ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ; ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚାଲିଗଲା ନବଜାତ ସନ୍ତାନର ଜୀବନ - CHILD DEATH AT HOSPITAL

Father did not give health card Newborn baby ended life in hospital ( Etv Bharat )