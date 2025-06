ETV Bharat / state

ଜାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟରେ ପୋଷ୍ଟାଲ ଚାକିରି ଅଭିଯୋଗ, ଆଉ ୫ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ - FAKE CERTIFICATE IN GDS EXAM

fake certificate submission in postal gds examination crime branch arrests five more accused ( Etv Bharat )