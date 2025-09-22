ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ୟାପିଛି ଜାଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟର ଜାଲ; ବହିଷ୍କାର ହେଲେଣି 424 ନକଲି ଶିକ୍ଷକ, ବଳି ପଡୁଛନ୍ତି ଯୋଗ୍ୟ
ସରକାରଙ୍କୁ ଘାରିଛି ଜାଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟଧାରୀ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଭୟ । ଜାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟଧାରୀ ନକଲି ଶିକ୍ଷକ ଖାଲି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ କରୁନାହାନ୍ତି ବରଂ ଦକ୍ଷ ତଥା ଯୋଗ୍ୟ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରିୁଛନ୍ତି ।
Published : September 22, 2025 at 9:48 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ୟାପିଛି ଜାଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟର ଭୟ । ଜାଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟରେ ଫସି ଯାଇଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ । ଜାଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ରେ ଚାକିରୀ କରିଥିବା 424 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ବହିଷ୍କାର ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହି ଜାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ କାରବାର ଆଜି ବା କାଲିର ନୁହେଁ । ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଜାଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟରେ ଅନେକ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ପାଉଛନ୍ତି । ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଧରା ପଡିଲେଣି । ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ୟାପିଛି ଏହାର ଚେର । ହେଲେ ଏହାକୁ ରୋକିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ସରକାର । ଜାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଧାରୀ ନକଲି ଶିକ୍ଷକ ଖାଲି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ କରୁ ନାହାନ୍ତି ବରଂ ଦକ୍ଷ ତଥା ଯୋଗ୍ୟ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରିୁଛନ୍ତି । ତେବେ କେଉଁଠୁ ଆସୁଛି ଏହି ଜାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ? ଏହି ବେଆଇନ କାମରେ କିଏ ସଂପୃକ୍ତ ? କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ଏହି ଚୋରା କାରବାରକୁ ରୋକୁ ନାହାନ୍ତି ସରକାର ? ଶିକ୍ଷକ ପରୀକ୍ଷାରେ କାହିଁକି ସ୍ଵଛତା ରହୁନି ? କାହିଁକି ଠିକ ଭାବରେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉନାହିଁ ? ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଶିକ୍ଷକ, ଶିକ୍ଷାବିତ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ମନରେ ।
ଜାଲ୍ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେଇ ଚାକିରୀ କରିଛନ୍ତି କେତେ ଶିକ୍ଷକ:-
ରାଜ୍ୟରେ ଜାଲ୍ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେଇ ଚାକିରୀ କରିଥିବା ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଧରିଛି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ। ରାଜ୍ୟର 424 ଜଣ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଚାକିରୀ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଇଛି। ଏଥିରୁ ବାଲେଶ୍ଵର ଜିଲ୍ଲାରୁ ସର୍ବାଧିକ ଭାବରେ ୨୦ ଜଣ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଜାଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦେଇ ଚାକିରୀ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରୁ 16 ଜଣଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ 4 ଜଣ କୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ବସ୍ତା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଧୀନରେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ କୋର୍ଟର ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ଜାମିନରେ ଅଛନ୍ତି। ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରଶ୍ନ କାଳ ସମୟରେ ବିଧାୟକ ସୁବାସିନୀ ଜେନାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଏପରି ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ।
ନକଲି ସାର୍ଟିଫିକେଟଧାରୀ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ:-
ନକଲି ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦେଇ କେତେଜଣ ଶିକ୍ଷକତା କରୁଛନ୍ତି ସେନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏକ କମ୍ପ୍ଲିଆନ୍ସ ଆଫିଡେଭିଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ନକଲି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଦେଉ ନାହାଁନ୍ତି ୧୧ ଜିଲ୍ଲାର ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ । ନକଲି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଦେଉନଥିବା ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ବାଲେଶ୍ଵର, ଭଦ୍ରକ, ବଲାଙ୍ଗୀର, ଗଜପତି, ଜଗତସିଂହପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ମାଲକାନଗିରି, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ ସମ୍ବଲପୁର। ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକର ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନକଲି ସାର୍ଟିଫିକେଟଧାରୀ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ତାଲିକା ଦେବାକୁ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା।
ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଯାଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଠିକ ଭାବେ କରାଯାଉ ନାହିଁ:-
ଶିକ୍ଷାବିତ ଜଲିଲ ଖାଁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଅନେକ ସମୟରେ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ସଠିକ ଭାବରେ କରାଯାଉନାହିଁ । ସମସ୍ତଙ୍କ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ମଧ୍ୟ ଠିକ ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉନାହିଁ । ଯାହା ଫଳରେ ପ୍ରକୃତ ଶିକ୍ଷକମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବାରେ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି। ଏନେଇ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଯାଞ୍ଚରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ଆସିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏଭଳି ଖୁଲମଖୁଲା ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ କଲେ ରାଜ୍ୟରେ ହଜାର ହଜାର ଶିକ୍ଷକ ଜାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦେଇ ଚାକିରୀ ପାଇବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷାବିତ ଜଲିଲ ଖାଁ ।
ଯୋଗ୍ୟ ଶିକ୍ଷକମାନେ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି:-
ନକଲି ସାର୍ଟିଫିକେଟଧାରୀ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ନେଇ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ ମଧ୍ୟ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛି । ଏହି ନକଲି ସାର୍ଟିଫିକେଟଧାରୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ପୂରା ଶିକ୍ଷକ ସମାଜ ବଦନାମ ହେବା ସହ ଯୋଗ୍ୟ ଶିକ୍ଷକମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି । ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ନେଇ ଲୋୟର ପିଏମଜିରେ ଧାରଣା ଦେଉଥିବା ଶିକ୍ଷକମାନେ ଏହାକୁ ନେଇ ତୀବ୍ର ଆସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ କହିଛନ୍ତି ଯେ, " ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଦୁଇ ଦୁଇଟି ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି । ହେଲେ ଏମାନେ ନକଲି ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦେଇ ନିଯୁକ୍ତି ପାଉଛନ୍ତି । ତେଣୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ଵଛତା ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ" ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ କହିଛନ୍ତି, ‘ଆମ ଶିକ୍ଷକମାନେ ବହୁତ ସ୍ୱାଭିମାନୀ । ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଜାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦେଇ ଚାକିରୀ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରକୃତ ଶିକ୍ଷକ ନୁହନ୍ତି । ଯେଉଁମାନେ ଏଭଳି କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସରକାର ଧରିବେ, ବହିଷ୍କାର କରିବେ । ଜାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଯୋଗୁ ପ୍ରକୃତ ଶିକ୍ଷକ ଚାକିରୀ ପାଇବାରେ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡୁଛି ।
ପ୍ରକୃତ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଅନ୍ୟାୟ:-
ସେହିଭଳି ଆଉ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ‘ଅନେକ ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଜାତିଗତ ସାର୍ଟିଫିକେଟ, ନିଜର କ୍ୟାରିୟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦ୍ଵାରା ଚାକିରୀ କରୁଛନ୍ତି । ପୂର୍ବରୁ କିଛି ବିଏଡ଼ର ଶିକ୍ଷକ ଏମିତି ନକଲି ସାର୍ଟିଫିକେଟ ହେଇ ଧରା ପଡ଼ିଥିଲେ । ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଅନ୍ୟାୟ ହେଉଛି । ତେଣୁ ସଠିକ ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ । ସମସ୍ତ କଥା ଉପରେ ସରକାରଙ୍କ କଡା ନଜର ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
