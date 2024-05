ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ, 3ଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ହେବେ ସାମିଲ - EAM Jaishankar Visit Odisha

Updated : May 4, 2024, 11:24 AM IST

Published : May 4, 2024, 10:37 AM IST

By ETV Bharat Odisha Team

EAM JAISHANKAR VISIT ODISHA (Etv Bharat) ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆଗକୁ ନିର୍ବାଚନ ଥିବାରୁ ରାଜ୍ୟକୁ ଛୁଟିଛି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତାଙ୍କ ସୁଅ । ଆଜିଠୁ ଦୁଇ ଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର । ସକାଳ 10ଟା ସମୟରେ ଭୁବନେଶ୍ବର ବିମାନବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ । ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆୟୋଜିତ 3ଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସେ ସାମିଲ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ପ୍ରଥମେ ଏଡ଼ିଟର୍ସ ମିଟରେ ଯୋଗଦେବେ । ପରେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରିବେ ଓ ଶେଷରେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ବୈଠକରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗଦେବେ ଜୟଶଙ୍କର । ଆସନ୍ତାକାଲି (ରବିବାର) ସକାଳେ କଟକ ଗସ୍ତ କରି ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେବେ । ଏହାପରେ ଅପରାହ୍ନରେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଯାଇ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ସମ୍ମିଳନୀ କରିବେ । ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ-ଫୋକସରେ ଓଡ଼ିଶା ନିର୍ବାଚନ, ଆଜିଠୁ ଦୁଇଦିନିଆ ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ - S Jaishankar to visit Odisha ମେ' 13 ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । 4ଟି ଲୋକସଭା ଆସନ ସହ 28 ବିଧାନସଭା ଆସନ ପାଇଁ ପଡିବ ଭୋଟ । ଏଥିପାଇଁ ଚାରିଆଡେ ଚାଲିଛି ଜୋରଦାର ପ୍ରଚାର । ଲଗାତାର କେନ୍ଦ୍ରର ହେବିଓ୍ବେଟ ନେତାମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ କରି ହାଇଭୋଲଟେଜ ପ୍ରଚାର କରି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି । ପୂର୍ବରୁ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଓ ଜେପି ନଡ୍ଡା ଓଡ଼ିଶା ଆସି ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ । ଆସନ୍ତା 5 ତାରିଖରେ ପୁଣିଥରେ ଦିନିକିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ । ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ କରିବେ । ଏହାସହ କଟକରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେବେ । ଏହି ବୈଠକ ସମୟରେ ପ୍ରମୁଖ ନେତାମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ । ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ରଣନୀତି ସହ ରୂପରେଖ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ । ପରଦିନ ଅର୍ଥାତ 6 ତାରିଖରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓଡିଶା ଗସ୍ତ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । କିନ୍ତୁ ଗସ୍ତର ସୂଚୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରକାଶ ପାଇନାହିଁ । ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

