ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ: ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Deaf and Dumb Artist Manas Das ଭୁବନେଶ୍ବର: ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ,ଅଦ୍ଭୁଦ,ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ,ଅବିଶ୍ବସନୀୟ,ଅତିସୁନ୍ଦର...ଯିଏ ବି ତାଙ୍କର ଚିତ୍ରକଳା ଦେଖିବ ବାସ୍ ଓଠରୁ ଏପରି କିଛି ଶବ୍ଦ ଭାସି ଆସିବ । ମଣିଷ ଜନ୍ମ ଯେମିତି ଦୈବ ଅଧୀନ, କଳା ବି ସେମିତି ଜନ୍ମଜାତ । କଥା କହିବା ଓ କଥା ଶୁଣିବାର ଶକ୍ତି ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଦେଇ ନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ହାତ ସ୍ପର୍ଶରେ ନିର୍ଜୀବ କାନଭାସକୁ ଜୀବନ୍ତ କରି ତୋଳିବାର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ସୃଜନଶୀଳତା ସାବଲୀଳ ହୋଇ ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି । ତାଙ୍କ ତୂଳୀ ସ୍ପର୍ଶରେ ଯେମିତି କଥା କୁହେ ଚିତ୍ର । ଏମିତି ଜଣେ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ...ତୂଳୀରୁ ପରିଚୟ..ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟି ଆଗକୁ ବଢିଚାଲିଛନ୍ତି । ଆମେ କହୁଛୁ 37 ବର୍ଷୀୟ ଯୁବ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ମାନସ କୁମାର ଦାସ କଥା । ଯିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଠାରୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ପରିଶ୍ରମ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓ ପରାକାଷ୍ଠାର ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର । ମାନସଙ୍କୁ ନେଇ ଇଟିଭି ଭାରତର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନା ‘ନିର୍ବିକାର ଶିଳ୍ପୀ, କଥାକୁହା ଚିତ୍ର’ ।
ଛୋଟବେଳୁ ଥିଲା ଚିତ୍ରକଳା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ:
ଭାଷାର ଧ୍ୱନୀ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ତୁଳୀର ରଙ୍ଗ ଅଛି । ଆବେଗ ପ୍ରକାଶ ପାଏ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଚିତ୍ର ସ୍ୱପ୍ନ ଧରିଥାଏ । କଣ୍ଠରୁ ଶବ୍ଦ ଶୁଭେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ରଙ୍ଗ ବୈଚିତ୍ରରେ ମାଦକତା ଭରି ରହିଥାଏ । ମଣିଷ ମୁକ ଓ ବଧିର ସତ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ତାର ଭାବମୟ । କଳ୍ପନାର ସତ୍ତା ଭିତରେ ଜୀବନର ସତ୍ୟକୁ ପରସୁ ଥାଏ ଅନବରତ । ଏହି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଚିତ୍ରକରଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ମାନସ କୁମାର ଦାସ । ବାପା ଚିନ୍ତାମଣି ଦାସ ଓ ମା’ ମାଳତୀ ଦାସଙ୍କ ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ହେଉଛନ୍ତି ମାନସ । କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିବାସୀ । ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବା ଏହି ମହାନ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ଜନ୍ମ ଥିଲା ଏକ ବ୍ୟତିକ୍ରମ । ଜନ୍ମରୁ କଥନ ଓ ଶ୍ରବଣ ବାଧିତ ଶିଶୁଟିଏ । ଅନ୍ୟର ଭାଷା ଥିଲା ଅବୁଝା । ନିଜ ଭାଷା ଥିଲା ଅବ୍ୟକ୍ତ । କିନ୍ତୁ ଛୋଟବେଳୁ ମାନସଙ୍କର ଚିତ୍ର ପ୍ରତି ରହିଥିଲା ପ୍ରବଳ ଆଗ୍ରହ । ସେଥିପାଇଁ ସେ କେବେ ଚିତ୍ରରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ପାରିନାହାନ୍ତି ।
ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ହାତରୁ ନେବେ ପୁରସ୍କାର:
ମାନସଙ୍କ ଏହି କଳା କୃତିକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇଛି ଦେଶ । ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଲଳିତ ଏକାଡେମୀ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ୬୪ ତମ ଜାତୀୟ ଚିତ୍ରକଳା ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ମାନସ ହୋଇଛନ୍ତି ପୁରସ୍କୃତ । ଲଳିତ କଳା ଏକାଡେ଼ମୀ ଦ୍ୱାରା ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପାଇ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ କେନ୍ଦ୍ର ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଶେଖାୱତଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ଫାଇନ ଆର୍ଟ ବା ଚିତ୍ରକଳା ଶୀର୍ଷକ "ଏ କଲ ଫର ପ୍ରୋଗ୍ରେସ" (ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ) ପାଇଁ ମାନସ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ଦେଶର ବଛା ବଛା ଜୁରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମାନସଙ୍କ ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ଚୟନ ହୋଇଛି । ସେହିପରି ଚଳିତ ମାସରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଠାରୁ ମାନପତ୍ର ସହ ୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅର୍ଥ ରାଶି ଗ୍ରହଣ କରିବେ ମାନସ । ଏହି ପୁରସ୍କାର ପାଇବାକୁ ମନୋନୀତ ତାଲିକାରେ ସେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଏକମାତ୍ର ଶିଳ୍ପୀ ।
'ଏ କଲ ଫର ପ୍ରୋଗ୍ରେସ' ପାଇଁ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର:
କାନଭାସରେ ପ୍ରତିଭା ସେତେବେଳେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ମନର ଆବେଗ, ଉତ୍କଣ୍ଠା ଓ ଉଛ୍ବାସ ରଙ୍ଗ ତୁଳୀ ଦେଇ ଓହ୍ଲାଇ ଆସେ ଅନାୟସରେ । ସେହିଭଳି ପ୍ରତିଭାର ଅଧିକାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଶିଳ୍ପୀ ମାନସ । ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ସେ ରଙ୍ଗ ତୂଳୀ ଜରିଆରେ ଜୀଇଁଛନ୍ତି । ଅବ୍ୟକ୍ତ ଅଥଚ କଥା କହୁଥିବା ଛବି ଗୁଡିକ ସତେ ଯେପରି ମାନସ ନିଜେ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ଯାଦୁକରି । ପେଣ୍ଟିଂ କରିବା ଓ ପେଣ୍ଟିଂ ବାବଦରେ ଜାଣିକି କରିବା ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ତଫାତ । ପେଣ୍ଟିଂର ଏକାଡେମିକାଲ ଭାଷା ବୁଝିବା ମାନସଙ୍କ ଲାଗିଥିଲା ଆରମ୍ଭରୁ ଥିଲା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ । କାରଣ ମାନସ ଗୁରୁ କିମ୍ବା କୌଣସି ବରିଷ୍ଠ କଳାକାରଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ପାରୁନଥିଲେ କିମ୍ବା କହିପାରୁନଥିଲେ । ସେଥିପାଇଁ ସେ ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ । ଫଳରେ ଗୁରୁ ତାଙ୍କୁ ଲେଖିକି ବୁଝାନ୍ତି । ଏକାଡେମିକାଲ ଜ୍ଞାନ ବୃଦ୍ଧି ହେଲେ ଜଣେ ଭଲ କଳାକାର ହୋଇପାରିବ । ଯାହା ଫଳରେ ସେ ଆଜି ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି । ଯାହାର ଟାଇଟଲ ରହିଛି "ଏ କଲ ଫର ପ୍ରୋଗ୍ରେସ" ।
ସମସାମୟିକ ବିଷୟରେ ଚିତ୍ର କରିବାରେ ସିଦ୍ଧହସ୍ତ:
ବିଶେଷକରି ସମସାମୟିକ ବିଷୟ ବା କଣ୍ଟେମ୍ପୋରାରି ସବଜେକ୍ଟକୁ ଆଧାର କରି ମାନସ ଚିତ୍ର କରନ୍ତି । ଯେମିତିକି ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଉ ଅବା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ କିମ୍ବା କରୋନା ସମୟର ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟକୁ ନେଇ ମାନସ ନିଜ ଚିତ୍ରରେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ କରିଛନ୍ତି । ଏଯାବତ ୫ ଶହରୁ ଅଧିକ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କି ସାରିଛନ୍ତି ମାନସ । ମାନସ ସିନା କହି ଓ ଶୁଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ତଥାପି ସେ ନିଜ ଚିତ୍ରକୁ ମାଧ୍ୟମ କରି ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନ ପଢ଼ିପାରୁଛନ୍ତି । ନିଜର ଏହି ପ୍ରତିଭା ପାଇଁ ମାନସ ଅନେକ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି । ଏଥି ସହିତ ଭୁବନେଶ୍ବର, ଦିଲ୍ଲୀ, କଲିକତା, ପଞ୍ଜାବ, ତେଲେଙ୍ଗାନା, ପୁଣେ, ବାରିପଦା, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଆଦି ସ୍ଥାନରେ ହୋଇଥିବା ଜାତୀୟସ୍ତରର ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ମଧ୍ଯ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିସାରିଛନ୍ତି ।
- 500ରୁ ଅଧିକ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିଛନ୍ତି ମାନସ
- 15ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ରାଜ୍ୟ, ଜାତୀୟ, ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି
- ଦେଶ ବାହାରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ଦୁବାଇ, ସାଉଦି ଆରବରେ ନିଜ କଳାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଛନ୍ତି
ଦେଶ ବିଦେଶରେ କଳା ନିପୁଣତାର ସ୍ବାକ୍ଷର:
ବାଳୁତରୁ ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲେ ମା':
୧୯୮୮ ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ୧ ତାରିଖରେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଆନନ୍ଦପୁର ବ୍ଲକ ବାଇଲୋ ପଞ୍ଚାୟତ ହାତିବନ୍ଧା ଗାଁ'ରେ ମାନସଙ୍କ ଜନ୍ମ । ଗ୍ରାମ୍ୟ ରକ୍ଷକ ଚିନ୍ତାମଣି ଦାସ ଓ ଗୃହିଣୀ ମାଳତୀ ଦାସଙ୍କ ୫ ସନ୍ତାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମାନସ ହେଉଛନ୍ତି ସବା ସାନ ପୁଅ । ଜନ୍ମରୁ ଶ୍ରବଣ ବାଧିତ ଓ ବାକ୍ ବାଧିତ ହୋଇ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ମାନସ । ପ୍ରଥମରୁ ଏହା ଜଣାପଡିନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ହେବା ପରେ ଏହା ଜଣାପଡିଥିଲା । ମାନସ ଦୁନିଆକୁ ଭଲରେ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ମାତ୍ର ୫ ବର୍ଷରେ ମା' ମାଳତୀ ଦାସଙ୍କୁ ହରେଇ ଥିଲେ । ଜନ୍ମ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ବଳିଗଲା ମା'ଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ । ଘରେ ୩ ଭାଇ ଓ ୨ ଭଉଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମାନସ ସାନ ହୋଇଥିବାରୁ ଗେହ୍ଲା ହୋଇ ବଢିଥିଲେ । ଫଳରେ ଟିକେ ଦୁଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ । ଦୁଷ୍ଟାମୀ ପାଇଁ ବାପା ବାଡାନ୍ତି ବୋଲି ଠାରରେ କୁହନ୍ତି ମାନସ । ସେହିପରି ୨୦୧୭ରେ ବାପାଙ୍କୁ ହରାଇଥିଲେ ମାନସ ।
ଶିକ୍ଷା ଓ ପୁରସ୍କାର ତାଲିକା ବେଶ ଲମ୍ବା:
- କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ମନୋଜ ମଞ୍ଜରୀ ଶିଶୁ ଭବନ (ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍କୁଲ)ରେ ପ୍ରଥମରୁ ସପ୍ତମ ଯାଏଁ ପଢିଥିଲେ ମାନସ ।
- ୨୦୦୫ରେ କୋଣାର୍କରେ ଥିବା ମୁକ ଏବଂ ବଧିର ସ୍କୁଲରୁ ସେକେଣ୍ଡ ଡିଭିଜନରେ ମାଟ୍ରିକ ପାସ କରିଥିଲେ ।
- ବାଲେଶ୍ଵର ଗଟେଶ୍ୱର ସଂସ୍କୃତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ଫାଷ୍ଟ ଡିଭିଜନରେ ରଖି ପାସ ହୋଇଥିଲେ ।
- ବାଲେଶ୍ବର ଜିଲ୍ଲାର ଚାରୁ ଓ କାରୁକଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପେଣ୍ଟିଂ ବିଭାଗରେ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ।
- ୨୦୧୫ରେ ଉତ୍କଳ ସଂସ୍କୃତି ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ମାଷ୍ଟର ଫାଇନ ଆର୍ଟସରେ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ।
- ୨୦୧୬ରେ ଏମ୍ ଫିଲ ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି ।
- ରାଜଧାନୀରେ ରହି ପାଠ ପଢିବା ସହ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ଭାବେ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଆର୍ଟ ଗ୍ୟାଲେରୀରେ କାମ କରିଛନ୍ତି ।
- ଦିଲ୍ଲୀରେ ମଧ୍ୟ ମାନସ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ଭାବେ ଅନେକ କାମ କରିଛନ୍ତି ।
- ଦୁବାଇ ଓ ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଫ୍ରିଲାନ୍ସର ଭାବେ କାମ କରି ଅନେକ ପ୍ରଶଂସା ପାଇଛନ୍ତି ।
- ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଘରୋଇ ସ୍କୁଲରେ କଳା ଶିକ୍ଷକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି
ପ୍ରଥମ ଦେଖାରୁ ହୋଇଥିଲି ପ୍ରଭାବିତ:
ଛାତ୍ରର ସଫଳତାରେ ଗୁରୁ ହୁଏ ସଫଳ:
‘ମାନସଙ୍କ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ, ପେଣ୍ଟିଂ କରିବାର ଏକାଗ୍ରତା ଓ କଲର କାନଭାସକୁ ବୁଝିବା ଏବଂ ଭଲ ପାଇବା ମୁଁ ଦେଖିଛି । ମାନସ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ ବୋଲି ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଭାବେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିଛି । ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଠାରୁ ମାନସ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିବାରୁ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଭାବେ ମୋତେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ ହେଉଛି । ଛାତ୍ରର ସଫଳତାରେ ଗୁରୁ ହୁଏ ସଫଳ । ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ମାନସଙ୍କ ସହ କଥା ହେବା ଓ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ମୋ ପାଇଁ କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା । ବେଳେବେଳେ ବିରକ୍ତ ମଧ୍ୟ ହେଉଥିଲି । ବିରକ୍ତ ହେବା ଅପେକ୍ଷା, ସେ ଯେମିତି ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେବା ଓ ବୁଝିବା ଭଲ କଥା ବୋଲି ଭାବିଲି । ତେଣୁ ସେବେ ଠାରୁ ମୁଁ ମାନସଙ୍କୁ ବୁଝିବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କଲି । ଫଳରେ ସେ ଅନାୟସରେ ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହ ପେଣ୍ଟିଂକୁ ନେଇ ଅବୁଝା ପଣ ପଚାରି ପାରିଲା । ପ୍ରଥମରେ ମୁଁ ଠାରରେ ସବୁ କଥା କହିପାରୁନଥିବାରୁ ଲେଖିକି ଦେଉଥିଲି । ଏବେ ଠାରରେ ସବୁକିଛି କହି ଓ ବୁଝି ପାରୁଛି’ ବୋଲି ଇଟିଭି ଭାରତକୁ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ତାରାକାନ୍ତ ।
ଛାତ୍ର ପ୍ରେମୀ ଶିକ୍ଷକ, ଦରଦୀ ମାନବ ଓ ବନ୍ଧୁ ବତ୍ସଳ:
ମାନସ କଳା ଶିକ୍ଷକ ଭାବେ କାମ କରୁଥିବା ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ କ୍ଷେତ୍ର ମୋହନ ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, ‘ମାନସ ଜଣେ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଚିତ୍ରକର । ସେ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟ ଚାରୁକାଳ ବିଭାଗରୁ ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଡ଼ିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କେନ୍ଦୁଝର ବଡ଼ବିଲରେ ଥିବା ଏକ ଘରୋଇ ସ୍କୁଲରେ ସେ କଳା ଶିକ୍ଷକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ଛାତ୍ର ପ୍ରେମୀ ଶିକ୍ଷକ, ଦରଦୀ ମାନବ ଓ ବନ୍ଧୁ ବତ୍ସଳ ବନ୍ଧୁ ପରି ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବିରାଜମାନ । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାରେ ସେ ସକ୍ଷମ । ନିଜେ ଜଣେ ବାକ୍ ବାଧିତ ଓ ଶ୍ରବଣ ବାଧିତ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାକୁ ସେ ଖୁବ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରନ୍ତି । କାନଭାସରେ ନିଖୁଣ ଭାବେ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଦର୍ଶାଇ ପାରନ୍ତି । ଏହା ଦ୍ୱାରା ସେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରନ୍ତି । ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ଚଲା ପଥକୁ ସବୁବେଳେ କୁସୁମିତ କରିଥାନ୍ତୁ । ସେ ନୂଆ ନୂଆ ଉପଲବ୍ଧି ହାସଲ କରନ୍ତୁ ।’
ଛୋଟ ବେଳୁ କଳା ପ୍ରତି ଦୁର୍ବଳତା:
ମାନସଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ହିମାଂଶୁ ଶେଖର ଦାସ କୁହନ୍ତି, ‘ମାନସକୁ ମାତ୍ର ୫ ବର୍ଷ ହୋଇଥିବାବେଳେ ମା'ଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ମାନସଙ୍କ ପାଠ ପଢା କେନ୍ଦୁଝର ମୁକ ବଧିର ସ୍କୁଲରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ସେଠାରେ ସେ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲରେ ପଢିଲେ । ପରେ କୋଣାର୍କରେ ମାନସ ମାଟ୍ରିକ ପାସ କଲେ । ଛୋଟ ବେଳୁ ମାନସର ଆର୍ଟ ପ୍ରତି ଦୁର୍ବଳତା ରହିଥିଲା । ତେଣୁ ବାଲେଶ୍ଵର ଆର୍ଟ କଲେଜରେ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ନେଇଥିଲି । ମାଟ୍ରିକ ନୁହେଁ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରେ ଏଠାରେ ପଢି ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଲା । ତେଣୁ ସୁବିଧା ନଥିବାରୁ ସାଧାରଣ କଲେଜରେ ସେ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପାଠ ପଢିଲେ । ଯୁକ୍ତ ଦୁଇରେ ସେ ଭଲ ମାର୍କ ରଖି ସେ ପାସ କଲେ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆର୍ଟ କଲେଜରେ ନାଁ ଲେଖାଇଲେ । ସେବେ ଠାରୁ ସେ ଆଉ ପଛକୁ ଫେରି ଚାହିଁନାହିଁ । ଆଗକୁ ଆଗକୁ ସେ ମାଡି ଚାଲିଛି ।’
ବାପା ବଞ୍ଚିଥିଲେ ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତେ:
‘ଛୋଟ ବେଳେ ମାନସଙ୍କ ପାଠ ପଢା ପ୍ରତି ବିଶେଷ ରୁଚି ନଥିଲା । ଦୁଷ୍ଟାମୀ କରେ । ଶୁଣିପାରୁନଥିବାରୁ ହୁଏତ ସେ ପାଠ ବୁଝି ପାରୁନଥିଲା । ପରେ ଏହା ଆମେ ଅନୁଭବ କଲୁ । ସମସ୍ତ ପାଠ ପଢା ଖର୍ଚ୍ଚ ବାପା ବହନ କରୁଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦୁଇ ବଡ଼ ଭାଇ ମାନସଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲୁ । ୨୦୧୭ରେ ବାପାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି । ୧୯୯୩ରେ ମା'ଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ବେଳେ ମାନସ ମାତ୍ର ୫ ବର୍ଷର ହୋଇଥିଲା । ଭଗବାନ ସହାୟ ହୋଇଛନ୍ତି । ଭଗବାନ ତାକୁ ମଣିଷ କରିଛନ୍ତି । ଏମିତି ସେ ଆଗକୁ ବଢି ଚାଲୁ । ଆମର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ । ମାନସଙ୍କ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସଫଳତା ବାବଦରେ ବାପା ଜାଣିଛନ୍ତି । ମାନସଙ୍କ ସଫଳତାରେ ବାପା ଖୁସି ହେଉଥିଲେ । ବାପା ବଞ୍ଚିଥିଲେ ସେ ଆହୁରି ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତେ ।’-ବଡ ଭାଇ ହିମାଂଶୁ ଶେଖର ଦାସ
ଭଗବାନ ସିନା ମାନସଙ୍କୁ ବାକ ଓ ଶ୍ରବଣ ଶକ୍ତି ଦେଇନାହାନ୍ତି କଳାରେ ଭରିଦେଇଛନ୍ତି । ଯେଉଁ କଳା ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟଠୁ କରିଛି ସ୍ବତନ୍ତ୍ର...କଳା ଭୂମି ଓଡ଼ିଶାରେ କଳାର ପ୍ରସାର କରୁଛନ୍ତି ମାନସ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର