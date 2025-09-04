ETV Bharat / state

ନିର୍ବାକ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ଅଦ୍ଭୁତ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି, ଆଖି ଓ ତୂଳୀ ସ୍ପର୍ଶରେ ଜୀବନ୍ତ ଦିଶେ ନିର୍ଜୀବ କାନଭାସ - MANAS KUMAR DAS ARTIST

ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି କଥା କହିବା ଓ ଶୁଣିବା ଶକ୍ତି । ତାଙ୍କ କଳାକୃତି ଦେଇଛି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓ ପରାକାଷ୍ଠା । ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ମାନସ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ ଯାତ୍ରା ।

Deaf and Dumb Artist Manas Das
Deaf and Dumb Artist Manas Das (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 4, 2025 at 1:38 PM IST

8 Min Read

ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ: ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ

Deaf and Dumb Artist Manas Das ଭୁବନେଶ୍ବର: ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ,ଅଦ୍ଭୁଦ,ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ,ଅବିଶ୍ବସନୀୟ,ଅତିସୁନ୍ଦର...ଯିଏ ବି ତାଙ୍କର ଚିତ୍ରକଳା ଦେଖିବ ବାସ୍‌ ଓଠରୁ ଏପରି କିଛି ଶବ୍ଦ ଭାସି ଆସିବ । ମଣିଷ ଜନ୍ମ ଯେମିତି ଦୈବ ଅଧୀନ, କଳା ବି ସେମିତି ଜନ୍ମଜାତ । କଥା କହିବା ଓ କଥା ଶୁଣିବାର ଶକ୍ତି ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଦେଇ ନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ହାତ ସ୍ପର୍ଶରେ ନିର୍ଜୀବ କାନଭାସକୁ ଜୀବନ୍ତ କରି ତୋଳିବାର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ସୃଜନଶୀଳତା ସାବଲୀଳ ହୋଇ ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି । ତାଙ୍କ ତୂଳୀ ସ୍ପର୍ଶରେ ଯେମିତି କଥା କୁହେ ଚିତ୍ର । ଏମିତି ଜଣେ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ...ତୂଳୀରୁ ପରିଚୟ..ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟି ଆଗକୁ ବଢିଚାଲିଛନ୍ତି । ଆମେ କହୁଛୁ 37 ବର୍ଷୀୟ ଯୁବ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ମାନସ କୁମାର ଦାସ କଥା । ଯିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଠାରୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ପରିଶ୍ରମ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓ ପରାକାଷ୍ଠାର ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର । ମାନସଙ୍କୁ ନେଇ ଇଟିଭି ଭାରତର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନା ‘ନିର୍ବିକାର ଶିଳ୍ପୀ, କଥାକୁହା ଚିତ୍ର’

ନିର୍ବାକ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ଅଦ୍ଭୁତ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି, ତାଙ୍କ ଆଖି ଓ ତୂଳୀ ସ୍ପର୍ଶରେ ଜୀବନ୍ତ ଦିଶେ ନିର୍ଜୀବ କାନଭାସ (ETV Bharat Odisha)

ଛୋଟବେଳୁ ଥିଲା ଚିତ୍ରକଳା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ:

ଭାଷାର ଧ୍ୱନୀ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ତୁଳୀର ରଙ୍ଗ ଅଛି । ଆବେଗ ପ୍ରକାଶ ପାଏ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଚିତ୍ର ସ୍ୱପ୍ନ ଧରିଥାଏ । କଣ୍ଠରୁ ଶବ୍ଦ ଶୁଭେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ରଙ୍ଗ ବୈଚିତ୍ରରେ ମାଦକତା ଭରି ରହିଥାଏ । ମଣିଷ ମୁକ ଓ ବଧିର ସତ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ତାର ଭାବମୟ । କଳ୍ପନାର ସତ୍ତା ଭିତରେ ଜୀବନର ସତ୍ୟକୁ ପରସୁ ଥାଏ ଅନବରତ । ଏହି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଚିତ୍ରକରଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ମାନସ କୁମାର ଦାସ । ବାପା ଚିନ୍ତାମଣି ଦାସ ଓ ମା’ ମାଳତୀ ଦାସଙ୍କ ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ହେଉଛନ୍ତି ମାନସ । କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିବାସୀ । ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବା ଏହି ମହାନ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ଜନ୍ମ ଥିଲା ଏକ ବ୍ୟତିକ୍ରମ । ଜନ୍ମରୁ କଥନ ଓ ଶ୍ରବଣ ବାଧିତ ଶିଶୁଟିଏ । ଅନ୍ୟର ଭାଷା ଥିଲା ଅବୁଝା । ନିଜ ଭାଷା ଥିଲା ଅବ୍ୟକ୍ତ । କିନ୍ତୁ ଛୋଟବେଳୁ ମାନସଙ୍କର ଚିତ୍ର ପ୍ରତି ରହିଥିଲା ପ୍ରବଳ ଆଗ୍ରହ । ସେଥ‌ିପାଇଁ ସେ କେବେ ଚିତ୍ରରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ପାରିନାହାନ୍ତି ।

ନିର୍ବାକ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ସବାକ କଳାକୃତି
ନିର୍ବାକ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ସବାକ କଳାକୃତି (ETV Bharat Odisha)



ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ହାତରୁ ନେବେ ପୁରସ୍କାର:

ମାନସଙ୍କ ଏହି କଳା କୃତିକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇଛି ଦେଶ । ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଲଳିତ ଏକାଡେମୀ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ୬୪ ତମ ଜାତୀୟ ଚିତ୍ରକଳା ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ମାନସ ହୋଇଛନ୍ତି ପୁରସ୍କୃତ । ଲଳିତ କଳା ଏକାଡେ଼ମୀ ଦ୍ୱାରା ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପାଇ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ କେନ୍ଦ୍ର ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଶେଖାୱତଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ଫାଇନ ଆର୍ଟ ବା ଚିତ୍ରକଳା ଶୀର୍ଷକ "ଏ କଲ ଫର ପ୍ରୋଗ୍ରେସ" (ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ) ପାଇଁ ମାନସ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ଦେଶର ବଛା ବଛା ଜୁରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମାନସଙ୍କ ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ଚୟନ ହୋଇଛି । ସେହିପରି ଚଳିତ ମାସରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଠାରୁ ମାନପତ୍ର ସହ ୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅର୍ଥ ରାଶି ଗ୍ରହଣ କରିବେ ମାନସ । ଏହି ପୁରସ୍କାର ପାଇବାକୁ ମନୋନୀତ ତାଲିକାରେ ସେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଏକମାତ୍ର ଶିଳ୍ପୀ ।

ନିର୍ବାକ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ସବାକ କଳାକୃତି
୬୪ ତମ ଜାତୀୟ ଚିତ୍ରକଳା ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ମାନସ ହୋଇଛନ୍ତି ପୁରସ୍କୃତ (ETV Bharat Odisha)



'ଏ କଲ ଫର ପ୍ରୋଗ୍ରେସ' ପାଇଁ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର:

କାନଭାସରେ ପ୍ରତିଭା ସେତେବେଳେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ମନର ଆବେଗ, ଉତ୍କଣ୍ଠା ଓ ଉଛ୍ବାସ ରଙ୍ଗ ତୁଳୀ ଦେଇ ଓହ୍ଲାଇ ଆସେ ଅନାୟସରେ । ସେହିଭଳି ପ୍ରତିଭାର ଅଧିକାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଶିଳ୍ପୀ ମାନସ । ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ସେ ରଙ୍ଗ ତୂଳୀ ଜରିଆରେ ଜୀଇଁଛନ୍ତି । ଅବ୍ୟକ୍ତ ଅଥଚ କଥା କହୁଥିବା ଛବି ଗୁଡିକ ସତେ ଯେପରି ମାନସ ନିଜେ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ଯାଦୁକରି । ପେଣ୍ଟିଂ କରିବା ଓ ପେଣ୍ଟିଂ ବାବଦରେ ଜାଣିକି କରିବା ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ତଫାତ । ପେଣ୍ଟିଂର ଏକାଡେମିକାଲ ଭାଷା ବୁଝିବା ମାନସଙ୍କ ଲାଗିଥିଲା ଆରମ୍ଭରୁ ଥିଲା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ । କାରଣ ମାନସ ଗୁରୁ କିମ୍ବା କୌଣସି ବରିଷ୍ଠ କଳାକାରଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ପାରୁନଥିଲେ କିମ୍ବା କହିପାରୁନଥିଲେ । ସେଥିପାଇଁ ସେ ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ । ଫଳରେ ଗୁରୁ ତାଙ୍କୁ ଲେଖିକି ବୁଝାନ୍ତି । ଏକାଡେମିକାଲ ଜ୍ଞାନ ବୃଦ୍ଧି ହେଲେ ଜଣେ ଭଲ କଳାକାର ହୋଇପାରିବ । ଯାହା ଫଳରେ ସେ ଆଜି ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି । ଯାହାର ଟାଇଟଲ ରହିଛି "ଏ କଲ ଫର ପ୍ରୋଗ୍ରେସ" ।

ନିର୍ବାକ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ସବାକ କଳାକୃତି
ଚିତ୍ରରେ ଶିକ୍ଷା ସଚେତନତାର ବାର୍ତ୍ତା (ETV Bharat Odisha)
ନିର୍ବାକ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ସବାକ କଳାକୃତି
ଏପରି ଏକ ଚିତ୍ର, ସ୍କୁଲ ଯାଉଛନ୍ତି ଦୁଇ ପିଲା (ETV Bharat Odisha)

ସମସାମୟିକ ବିଷୟରେ ଚିତ୍ର କରିବାରେ ସିଦ୍ଧହସ୍ତ:

ବିଶେଷକରି ସମସାମୟିକ ବିଷୟ ବା କଣ୍ଟେମ୍ପୋରାରି ସବଜେକ୍ଟକୁ ଆଧାର କରି ମାନସ ଚିତ୍ର କରନ୍ତି । ଯେମିତିକି ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଉ ଅବା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ କିମ୍ବା କରୋନା ସମୟର ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟକୁ ନେଇ ମାନସ ନିଜ ଚିତ୍ରରେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ କରିଛନ୍ତି । ଏଯାବତ ୫ ଶହରୁ ଅଧିକ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କି ସାରିଛନ୍ତି ମାନସ । ମାନସ ସିନା କହି ଓ ଶୁଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ତଥାପି ସେ ନିଜ ଚିତ୍ରକୁ ମାଧ୍ୟମ କରି ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନ ପଢ଼ିପାରୁଛନ୍ତି । ନିଜର ଏହି ପ୍ରତିଭା ପାଇଁ ମାନସ ଅନେକ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି । ଏଥି ସହିତ ଭୁବନେଶ୍ବର, ଦିଲ୍ଲୀ, କଲିକତା, ପଞ୍ଜାବ, ତେଲେଙ୍ଗାନା, ପୁଣେ, ବାରିପଦା, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଆଦି ସ୍ଥାନରେ ହୋଇଥ‌ିବା ଜାତୀୟସ୍ତରର ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ମଧ୍ଯ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିସାରିଛନ୍ତି ।

ନିର୍ବାକ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ସବାକ କଳାକୃତି
ଏପରି ଏକ ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ର, ବୁଦ୍ଧ ଫୁଲ ମାଙ୍କଡ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି (ETV Bharat Odisha)
  • 500ରୁ ଅଧିକ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିଛନ୍ତି ମାନସ
  • 15ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ରାଜ୍ୟ, ଜାତୀୟ, ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି
  • ଦେଶ ବାହାରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ଦୁବାଇ, ସାଉଦି ଆରବରେ ନିଜ କଳାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଛନ୍ତି


ଦେଶ ବିଦେଶରେ କଳା ନିପୁଣତାର ସ୍ବାକ୍ଷର:

ନିର୍ବାକ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ସବାକ କଳାକୃତି
କାନଭାସରେ ଥ୍ରୀଡି ଆର୍ଟ (ETV Bharat Odisha)
ନିର୍ବାକ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ସବାକ କଳାକୃତି
କଥା କହୁଛି ଚିତ୍ର, ଯୋଗୀ-ଅଘୋରୀ-କାଉ (ETV Bharat Odisha)
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ହାତରୁ ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିବା ଜଣେ କଳାକାର ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା । ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ହାତରୁ ଏତେ କମ ବୟସରେ ଗ୍ରହଣ କରି ସେ ନିଜର ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର କରିପାରିଛନ୍ତି । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମାନସ ୧୫ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ରାଜ୍ୟ, ଜାତୀୟ ଓ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ବହୁ ଦେଶ ମଧ୍ୟ ସେ ଭ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି । ଆର୍ଟ ୱାର୍କସପ, ଆର୍ଟ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପାଇଁ ଦେଶ ବାହାରକୁ ମାନସ ଯାଇଛନ୍ତି । ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ବିଦେଶରେ ମାସ ମାସ ରହିଛନ୍ତି । ଏହା ଭିତରେ ସେ ୫ଟି ଦେଶରେ ନିଜର କଳା ନିପୁଣତା ଦେଖାଇଛନ୍ତି । ନିକଟରେ ସେ ଭୁଟାନ ଓ ମାଲେସିଆ ଯାଇଥିଲେ ମାନସ । ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ଦୁବାଇ, ସାଉଦି ଆରବରେ ମଧ୍ୟ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି । ମାନସଙ୍କ କଳାକୃତି ଦେଖୁଥ‌ିବା ଲୋକେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସାରେ ଶତମୁଖ । କଥା କହି ନପାରିଲେ ବି କଳ୍ପନାକୁ ଚିତ୍ରରେ ଫୁଟାଇବା ମାନସଙ୍କ ସାମର୍ଥ୍ୟର ଏକ ବଡ଼ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ।
ନିର୍ବାକ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ସବାକ କଳାକୃତି
ମାନସ, ଗୁରୁ ତାରାକାନ୍ତ ଓ ଭୁବନେଶ୍ବର ସମ୍ବାଦଦାତା ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ (ETV Bharat Odisha)

ବାଳୁତରୁ ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲେ ମା':

୧୯୮୮ ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ୧ ତାରିଖରେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଆନନ୍ଦପୁର ବ୍ଲକ ବାଇଲୋ ପଞ୍ଚାୟତ ହାତିବନ୍ଧା ଗାଁ'ରେ ମାନସଙ୍କ ଜନ୍ମ । ଗ୍ରାମ୍ୟ ରକ୍ଷକ ଚିନ୍ତାମଣି ଦାସ ଓ ଗୃହିଣୀ ମାଳତୀ ଦାସଙ୍କ ୫ ସନ୍ତାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମାନସ ହେଉଛନ୍ତି ସବା ସାନ ପୁଅ । ଜନ୍ମରୁ ଶ୍ରବଣ ବାଧିତ ଓ ବାକ୍‌ ବାଧିତ ହୋଇ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ମାନସ । ପ୍ରଥମରୁ ଏହା ଜଣାପଡିନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ହେବା ପରେ ଏହା ଜଣାପଡିଥିଲା । ମାନସ ଦୁନିଆକୁ ଭଲରେ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ମାତ୍ର ୫ ବର୍ଷରେ ମା' ମାଳତୀ ଦାସଙ୍କୁ ହରେଇ ଥିଲେ । ଜନ୍ମ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ବଳିଗଲା ମା'ଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ । ଘରେ ୩ ଭାଇ ଓ ୨ ଭଉଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମାନସ ସାନ ହୋଇଥିବାରୁ ଗେହ୍ଲା ହୋଇ ବଢିଥିଲେ । ଫଳରେ ଟିକେ ଦୁଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ । ଦୁଷ୍ଟାମୀ ପାଇଁ ବାପା ବାଡାନ୍ତି ବୋଲି ଠାରରେ କୁହନ୍ତି ମାନସ । ସେହିପରି ୨୦୧୭ରେ ବାପାଙ୍କୁ ହରାଇଥିଲେ ମାନସ ।

ନିର୍ବାକ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ସବାକ କଳାକୃତି
ମାନସଙ୍କ ଚିତ୍ରକଳା (ETV Bharat Odisha)
ନିର୍ବାକ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ସବାକ କଳାକୃତି
ଏପରି ଏକ ଚିତ୍ର, ଚିତ୍ରରେ ଜୀବନ୍ତ ମଣିଷ-ପକ୍ଷୀ (ETV Bharat Odisha)


ଶିକ୍ଷା ଓ ପୁରସ୍କାର ତାଲିକା ବେଶ ଲମ୍ବା:

  • କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ମନୋଜ ମଞ୍ଜରୀ ଶିଶୁ ଭବନ (ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍କୁଲ)ରେ ପ୍ରଥମରୁ ସପ୍ତମ ଯାଏଁ ପଢିଥିଲେ ମାନସ ।
  • ୨୦୦୫ରେ କୋଣାର୍କରେ ଥିବା ମୁକ ଏବଂ ବଧିର ସ୍କୁଲରୁ ସେକେଣ୍ଡ ଡିଭିଜନରେ ମାଟ୍ରିକ ପାସ କରିଥିଲେ ।
  • ବାଲେଶ୍ଵର ଗଟେଶ୍ୱର ସଂସ୍କୃତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ଫାଷ୍ଟ ଡିଭିଜନରେ ରଖି ପାସ ହୋଇଥିଲେ ।
  • ବାଲେଶ୍ବର ଜିଲ୍ଲାର ଚାରୁ ଓ କାରୁକଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପେଣ୍ଟିଂ ବିଭାଗରେ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ।
  • ୨୦୧୫ରେ ଉତ୍କଳ ସଂସ୍କୃତି ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ମାଷ୍ଟର ଫାଇନ ଆର୍ଟସରେ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ।
  • ୨୦୧୬ରେ ଏମ୍ ଫିଲ ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି ।
  • ରାଜଧାନୀରେ ରହି ପାଠ ପଢିବା ସହ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ଭାବେ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଆର୍ଟ ଗ୍ୟାଲେରୀରେ କାମ କରିଛନ୍ତି ।
  • ଦିଲ୍ଲୀରେ ମଧ୍ୟ ମାନସ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ଭାବେ ଅନେକ କାମ କରିଛନ୍ତି ।
  • ଦୁବାଇ ଓ ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଫ୍ରିଲାନ୍ସର ଭାବେ କାମ କରି ଅନେକ ପ୍ରଶଂସା ପାଇଛନ୍ତି ।
  • ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଘରୋଇ ସ୍କୁଲରେ କଳା ଶିକ୍ଷକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି

ପ୍ରଥମ ଦେଖାରୁ ହୋଇଥିଲି ପ୍ରଭାବିତ:

ନିର୍ବାକ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ସବାକ କଳାକୃତି
ଯୁବଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ମାନସ ଓ ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ତାରାକାନ୍ତ (ETV Bharat Odisha)
ମାନସଙ୍କ ଗୁରୁ ତାରାକାନ୍ତ ପରିଡା କୁହନ୍ତି, ‘୨୦୦୮ରେ ମାନସଙ୍କ ସହ ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖା ହୋଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ୨୦୦୯ ମସିହାରେ ମାନସଙ୍କ ସହ ଅଧିକ ମିଶିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା । ବାଲେଶ୍ଵର ଆର୍ଟ କଲେଜରେ ପଢିବା ସମୟରେ ମୁଁ ସେଠାକୁ ପଢେଇବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲି । ପ୍ରଥମ ଦେଖାରୁ ସେ ମୋତେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା । ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲି ମାନସ ଶୁଣି ଓ କହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୁର୍ବଳତା ଆହୁରି ବଢ଼ିଗଲା । ମାନସଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବା ଲାଗି ମୋ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ହୋଇପାରିବ ତାହା କରିବି ବୋଲି ମୋ ମନକୁ ଆସିଲା । ୨୦୧୨ ରେ ବାଲେଶ୍ଵରରେ ଡିଗ୍ରୀ ସରିବା ପରେ ମାନସଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନେଇ ଆସିଥିଲି । ମୋ ପାଖରେ ରହି ୨୦୧୫ରେ ମାଷ୍ଟର ଡିଗ୍ରୀ କଲେ ମାନସ । ୫ରୁ ୬ ବର୍ଷ ମୋ ପାଖରେ ରହିବା ସମୟରେ ମାନସଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝି ପାରିଥିଲି ।’
ନିର୍ବାକ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ସବାକ କଳାକୃତି
ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ମାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଅବସର (ETV Bharat Odisha)
ନିର୍ବାକ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ସବାକ କଳାକୃତି
ଚିତ୍ରରେ ସ୍ବଚ୍ଛତାର ବାର୍ତ୍ତା (ETV Bharat Odisha)



ଛାତ୍ରର ସଫଳତାରେ ଗୁରୁ ହୁଏ ସଫଳ:

‘ମାନସଙ୍କ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ, ପେଣ୍ଟିଂ କରିବାର ଏକାଗ୍ରତା ଓ କଲର କାନଭାସକୁ ବୁଝିବା ଏବଂ ଭଲ ପାଇବା ମୁଁ ଦେଖିଛି । ମାନସ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ ବୋଲି ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଭାବେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିଛି । ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଠାରୁ ମାନସ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିବାରୁ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଭାବେ ମୋତେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ ହେଉଛି । ଛାତ୍ରର ସଫଳତାରେ ଗୁରୁ ହୁଏ ସଫଳ । ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ମାନସଙ୍କ ସହ କଥା ହେବା ଓ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ମୋ ପାଇଁ କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା । ବେଳେବେଳେ ବିରକ୍ତ ମଧ୍ୟ ହେଉଥିଲି । ବିରକ୍ତ ହେବା ଅପେକ୍ଷା, ସେ ଯେମିତି ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେବା ଓ ବୁଝିବା ଭଲ କଥା ବୋଲି ଭାବିଲି । ତେଣୁ ସେବେ ଠାରୁ ମୁଁ ମାନସଙ୍କୁ ବୁଝିବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କଲି । ଫଳରେ ସେ ଅନାୟସରେ ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହ ପେଣ୍ଟିଂକୁ ନେଇ ଅବୁଝା ପଣ ପଚାରି ପାରିଲା । ପ୍ରଥମରେ ମୁଁ ଠାରରେ ସବୁ କଥା କହିପାରୁନଥିବାରୁ ଲେଖିକି ଦେଉଥିଲି । ଏବେ ଠାରରେ ସବୁକିଛି କହି ଓ ବୁଝି ପାରୁଛି’ ବୋଲି ଇଟିଭି ଭାରତକୁ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ତାରାକାନ୍ତ

ନିର୍ବାକ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ସବାକ କଳାକୃତି
ଶିଶୁର ଜୀବନ୍ତ ଚିତ୍ର (ETV Bharat Odisha)
ନିର୍ବାକ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ସବାକ କଳାକୃତି
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କି ଭେଟି ଦେଉଛନ୍ତି ମାନସ (ETV Bharat Odisha)

ଛାତ୍ର ପ୍ରେମୀ ଶିକ୍ଷକ, ଦରଦୀ ମାନବ ଓ ବନ୍ଧୁ ବତ୍ସଳ:

ମାନସ କଳା ଶିକ୍ଷକ ଭାବେ କାମ କରୁଥିବା ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ କ୍ଷେତ୍ର ମୋହନ ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, ‘ମାନସ ଜଣେ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଚିତ୍ରକର । ସେ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟ ଚାରୁକାଳ ବିଭାଗରୁ ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଡ଼ିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କେନ୍ଦୁଝର ବଡ଼ବିଲରେ ଥିବା ଏକ ଘରୋଇ ସ୍କୁଲରେ ସେ କଳା ଶିକ୍ଷକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ଛାତ୍ର ପ୍ରେମୀ ଶିକ୍ଷକ, ଦରଦୀ ମାନବ ଓ ବନ୍ଧୁ ବତ୍ସଳ ବନ୍ଧୁ ପରି ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବିରାଜମାନ । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାରେ ସେ ସକ୍ଷମ । ନିଜେ ଜଣେ ବାକ୍‌ ବାଧିତ ଓ ଶ୍ରବଣ ବାଧିତ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାକୁ ସେ ଖୁବ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରନ୍ତି । କାନଭାସରେ ନିଖୁଣ ଭାବେ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଦର୍ଶାଇ ପାରନ୍ତି । ଏହା ଦ୍ୱାରା ସେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରନ୍ତି । ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ଚଲା ପଥକୁ ସବୁବେଳେ କୁସୁମିତ କରିଥାନ୍ତୁ । ସେ ନୂଆ ନୂଆ ଉପଲବ୍ଧି ହାସଲ କରନ୍ତୁ ।’

ନିର୍ବାକ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ସବାକ କଳାକୃତି
କଳାକୃତି ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ମାନସ (ETV Bharat Odisha)
ନିର୍ବାକ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ସବାକ କଳାକୃତି
ସମ୍ମାନିତ ହେବା ଅବସର (ETV Bharat Odisha)



ଛୋଟ ବେଳୁ କଳା ପ୍ରତି ଦୁର୍ବଳତା:

ମାନସଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ହିମାଂଶୁ ଶେଖର ଦାସ କୁହନ୍ତି, ‘ମାନସକୁ ମାତ୍ର ୫ ବର୍ଷ ହୋଇଥିବାବେଳେ ମା'ଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ମାନସଙ୍କ ପାଠ ପଢା କେନ୍ଦୁଝର ମୁକ ବଧିର ସ୍କୁଲରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ସେଠାରେ ସେ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲରେ ପଢିଲେ । ପରେ କୋଣାର୍କରେ ମାନସ ମାଟ୍ରିକ ପାସ କଲେ । ଛୋଟ ବେଳୁ ମାନସର ଆର୍ଟ ପ୍ରତି ଦୁର୍ବଳତା ରହିଥିଲା । ତେଣୁ ବାଲେଶ୍ଵର ଆର୍ଟ କଲେଜରେ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ନେଇଥିଲି । ମାଟ୍ରିକ ନୁହେଁ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରେ ଏଠାରେ ପଢି ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଲା । ତେଣୁ ସୁବିଧା ନଥିବାରୁ ସାଧାରଣ କଲେଜରେ ସେ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପାଠ ପଢିଲେ । ଯୁକ୍ତ ଦୁଇରେ ସେ ଭଲ ମାର୍କ ରଖି ସେ ପାସ କଲେ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆର୍ଟ କଲେଜରେ ନାଁ ଲେଖାଇଲେ । ସେବେ ଠାରୁ ସେ ଆଉ ପଛକୁ ଫେରି ଚାହିଁନାହିଁ । ଆଗକୁ ଆଗକୁ ସେ ମାଡି ଚାଲିଛି ।’

ନିର୍ବାକ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ସବାକ କଳାକୃତି
ପୃଥିବୀ, ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଅନେକ କଥା ସ୍ଥାନ ପାଇଛି ଚିତ୍ରରେ (ETV Bharat Odisha)
ନିର୍ବାକ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ସବାକ କଳାକୃତି
କଥା କହୁଛି ଚିତ୍ର, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ଦୁଇଟି ଶିଶୁ (ETV Bharat Odisha)

ବାପା ବଞ୍ଚିଥିଲେ ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତେ:

ନିର୍ବାକ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ସବାକ କଳାକୃତି
ଚିତ୍ର ଆଙ୍କୁଛନ୍ତି ମାନସ (ETV Bharat Odisha)

‘ଛୋଟ ବେଳେ ମାନସଙ୍କ ପାଠ ପଢା ପ୍ରତି ବିଶେଷ ରୁଚି ନଥିଲା । ଦୁଷ୍ଟାମୀ କରେ । ଶୁଣିପାରୁନଥିବାରୁ ହୁଏତ ସେ ପାଠ ବୁଝି ପାରୁନଥିଲା । ପରେ ଏହା ଆମେ ଅନୁଭବ କଲୁ । ସମସ୍ତ ପାଠ ପଢା ଖର୍ଚ୍ଚ ବାପା ବହନ କରୁଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦୁଇ ବଡ଼ ଭାଇ ମାନସଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲୁ । ୨୦୧୭ରେ ବାପାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି । ୧୯୯୩ରେ ମା'ଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ବେଳେ ମାନସ ମାତ୍ର ୫ ବର୍ଷର ହୋଇଥିଲା । ଭଗବାନ ସହାୟ ହୋଇଛନ୍ତି । ଭଗବାନ ତାକୁ ମଣିଷ କରିଛନ୍ତି । ଏମିତି ସେ ଆଗକୁ ବଢି ଚାଲୁ । ଆମର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ । ମାନସଙ୍କ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସଫଳତା ବାବଦରେ ବାପା ଜାଣିଛନ୍ତି । ମାନସଙ୍କ ସଫଳତାରେ ବାପା ଖୁସି ହେଉଥିଲେ । ବାପା ବଞ୍ଚିଥିଲେ ସେ ଆହୁରି ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତେ ।’-ବଡ ଭାଇ ହିମାଂଶୁ ଶେଖର ଦାସ

ନିର୍ବାକ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ସବାକ କଳାକୃତି
କୁମ୍ଭମେଳାରେ ମୋଦିଙ୍କ ସ୍ନାନ, କଥା କହୁଛି ଚିତ୍ର (ETV Bharat Odisha)

ଭଗବାନ ସିନା ମାନସଙ୍କୁ ବାକ ଓ ଶ୍ରବଣ ଶକ୍ତି ଦେଇନାହାନ୍ତି କଳାରେ ଭରିଦେଇଛନ୍ତି । ଯେଉଁ କଳା ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟଠୁ କରିଛି ସ୍ବତନ୍ତ୍ର...କଳା ଭୂମି ଓଡ଼ିଶାରେ କଳାର ପ୍ରସାର କରୁଛନ୍ତି ମାନସ ।

ନିର୍ବାକ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ସବାକ କଳାକୃତି
କଳାଧଳା ଚିତ୍ର, ଜୀବନ୍ତ ଲାଗୁଛି ମାନସଙ୍କ ଚିତ୍ର (ETV Bharat Odisha)
ନିର୍ବାକ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ସବାକ କଳାକୃତି
ସୁନ୍ଦର, ଅଦ୍ଭୁଦ ଚିତ୍ର (ETV Bharat Odisha)

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ: ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

