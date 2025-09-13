ETV Bharat / state

ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର ଜାତୀୟ ହାରଠୁ ଅଧିକ, କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ସରକାର ?

2013ରୁ 2023 ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର ହ୍ରାସ ପାଇଛି । 74 ହଜାର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଜରିଆରେ ‘ଇଟ୍‌ ରାଇଟ ଷ୍ଟେ ବ୍ରାଇଟ୍‌’ କ୍ୟାମ୍ପେନ ତ୍ବରାନ୍ବିତ କରିବାକୁ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ଘୋଷଣା ।

Odisha Birth-death Mortality Rates
By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 13, 2025 at 1:14 PM IST

10 Min Read
ରିପୋର୍ଟ: ବିକାଶ ଦାସ

Odisha Birth death Mortality Rates ଭୁବନେଶ୍ବର: ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବେବି ଚିନ୍ତାଜନକ ରହିଛି ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁ ହାର । ଗତ 10 ବର୍ଷର ତଥ୍ୟ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ରାଜ୍ୟରେ ପଏଣ୍ଟ ହ୍ରାସ ରହିଛି । କିନ୍ତୁ ଜାତୀୟ ହାର ତୁଳନାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର ଅଧିକ ରହୁଛି । ଜାତୀୟସ୍ତରରେ ଶିଶୁମୃତ୍ୟୁ ହାର (ପ୍ରତି 1000ରେ) 25 ଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହା ରହିଛି ୩୦ । ୨୦୧୩ ମସିହା ତୁଳନାରେ ୨୦୨୩ରେ ଓଡ଼ିଶାରେ IMRରେ ୨୧ ପଏଣ୍ଟ ହ୍ରାସ ଘଟିଛି । ଯାହା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଏକ ଶୁଭଙ୍କର ଅଟେ । ତେବେ ନିକଟରେ Sample Registration System (SRS) ବୁଲେଟିନରେ ଏହି ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ତେବେ କାହିଁକି ଓଡ଼ିଶାରେ ଜାତୀୟ ହାର ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ରହୁଛି ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁ ହାର ? ଏହାକୁ କମାଇବା ପାଇଁ କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ଏହାକୁ ନେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ରିପୋର୍ଟ ।

ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାରକୁ ନେଇ କଣ କହୁଛି ରିପୋର୍ଟ ?

କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସାମ୍ପଲ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ (ଏସ୍‌ଆର୍‌ଏସ୍)ର ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଓ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁ ୩୭ ଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶା-ଆସାମରେ ୩୦ ରହିଛି । ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାଣ ହରାଉଥିବା ପୁଅଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୩୧ ରହିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ୨୮ ଜଣ ଝିଅଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଉଛି । ସେହିପରି ଓଡ଼ିଶାରେ ସହରାଞ୍ଚଳ ଓ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଶିଶୁମୃତ୍ୟୁ ହାର ସ୍ଥିତିରେ ଯଥେଷ୍ଟ ତାରତମ୍ୟ ରହିଛି । ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଏହା ୩୧ ଥିବା ବେଳେ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ୨୩ ରହିଛି । ତେବେ ଶିଶୁମୃତ୍ଯୁ ହାରରେ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ କେରଳ ଆଗରେ ରହିଛି ।

Odisha Birth-death Mortality Rates


ଜନ୍ମ ହାର:
ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ଗତ ପାଞ୍ଚ ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଜନ୍ମହାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ ପାଇଛି । ଯାହା ୧୯୭୧ ମସିହାରେ ୩୬.୯ ଥିଲା ଏବଂ ୨୦୨୩ ମସିହାରେ ୧୮.୪ ହୋଇଛି । ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ-ସହରାଞ୍ଚଳ ପାର୍ଥକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି । ତଥାପି, ଗତ ପାଞ୍ଚ ଦଶନ୍ଧିରେ ସହରାଞ୍ଚଳ ତୁଳନାରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଜନ୍ମହାର ଅଧିକ ରହିଛି । ଗତ ଦଶନ୍ଧିରେ ଜନ୍ମହାର ପ୍ରାୟ ୧୪ ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ପାଇଛି । ୨୦୧୩ ମସିହାରେ ୨୧.୪ ଥିଲା ଏବଂ ୨୦୨୩ ମସିହାରେ ୧୮.୪ ହୋଇଛି । ୨୦୨୩ ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜନ୍ମହାର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଏହା ୧୬.୯ ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ୧୨.୧ ରହିଛି । ଯାହା ଜାତୀୟସ୍ତର ଠାରୁ କମ୍ । ୨୦୨୨ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜନ୍ମହାର ୦.୫% ହ୍ରାସ ପାଇଛି ।

ଜନ୍ମ ହାର


ମୃତ୍ୟୁ ହାର:
ମୃତ୍ୟୁ ହାର ୨୦୨୩ ମସିହାରେ ଛତିଶଗଡ଼ ସର୍ବାଧିକ ୮.୩ ମୃତ୍ୟୁ ହାର ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ମୃତ୍ୟୁ ହାର ୪.୦ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି । ଭାରତରେ ମୃତ୍ୟୁହାର ଗତ ପାଞ୍ଚ ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ହ୍ରାସ ପାଇଛି । ଯାହା ୧୯୭୧ ମସିହାରେ ୧୪.୯ ଥିଲା ଏବଂ ୨୦୨୩ ମସିହାରେ ୬.୪ ହୋଇଛି । ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ମୃତ୍ୟୁ ହାର ୨୦୨୨ ମସିହାରେ ୭.୨ ରୁ ୨୦୨୩ ମସିହାରେ ୬.୮ କୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି । ସହରାଞ୍ଚଳରେ ୨୦୨୨ ମସିହାରେ ୬.୦ ରୁ ୨୦୨୩ ମସିହାରେ ୫.୭କୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି । ୨୦୨୩ ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୃତ୍ୟୁହାର ୭.୭ ରହିବା ସହିତ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ୮.୦ ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ୬.୧ ରହିଛି । ଯାହା ଜାତୀୟ ହାର ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ । ୨୦୨୨ ତୁଳନାରେ ଓଡ଼ିଶାର ମୃତ୍ୟୁ ହାର ୭.୮ ରୁ ୭.୭୭ କୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି । ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ 8.2 ରୁ 8.0 ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଏହା 6.2 ରୁ 6.1 ହ୍ରାସ ପାଇଛି ।

ମୃତ୍ୟୁହାର


ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁ ହାର:

ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁ ହାର (IMR) ୨୦୨୩ ମସିହାରେ ଛତିଶଗଡ଼, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ ସର୍ବାଧିକ ୩୭ ଏବଂ ମଣିପୁରରେ ସର୍ବନିମ୍ନ 3 ପ୍ରତିଶତ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା । ଗତ ଦଶ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁ ହାର ପ୍ରାୟ ୩୭.୫ ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ପାଇଛି । ଗତ ଦଶ ବର୍ଷରେ ଅଖିଳ ଭାରତସ୍ତରରେ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁ ହାର ୪୦ ରୁ ୨୫କୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି । ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଅନୁରୂପ ହ୍ରାସ ୪୪ ରୁ ୨୮ ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ୨୭ ରୁ ୧୮ କୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି । ଯାହା ଦ୍ଵାରା ପ୍ରାୟ ୩୬ ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ୩୩ ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ପାଉଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି । ଗତ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାରରେ ହ୍ରାସ ସତ୍ତ୍ୱେ, ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ (ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସହରାଞ୍ଚଳ ନିର୍ବିଶେଷରେ) ପ୍ରତି ୪୦ ଶିଶୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତି । ଯାହା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହା ୧:୩୩ ରହିଛି । ୨୦୨୩ ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର ୩୦ ପ୍ରତିଶତ ରହିଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଏହା ୩୧ ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଏହା ୨୩ ରହିଛି । ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଏହା ସହରାଞ୍ଚଳ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ରହିଛି । ଯାହା ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଜାତୀୟସ୍ତର ଠାରୁ ଅଧିକ ।

ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର
ମହିଳା ଓ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଖାଦ୍ୟାଭ୍ୟାସର ଟିପ୍ସ:

‘ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ୭୪ ହଜାର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ବାରା ମହିଳାଙ୍କୁ ଓ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକର ଖାଦ୍ୟାଭ୍ୟାସର ଟିପ୍ସ । ଏନେଇ ରାଜ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ‘ଇଟ୍‌ ରାଇଟ ଷ୍ଟେ ବ୍ରାଇଟ୍‌’ କ୍ୟାମ୍ପେନ । ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଶିଶୁ ଓ ମହିଳା ବିକାଶ ବିଭାଗ ସହ ୟୁନିସେଫର ମିଳିତ ସହଭାଗିତାରେ ଏହି କ୍ୟାମ୍ପେନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି । ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ପୋଷଣର ମାସ । ରାଜ୍ୟରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ପ୍ରତି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଖାଦ୍ୟର କ୍ୟାମ୍ପେନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆହ୍ଵାନ ଅନୁସାରେ ଓବେଶିଟି ଏକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା । ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆବଶ୍ୟକ’ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା

Eat Right Stay Bright Campaign

74 ହଜାର ଅଙ୍ଗନବାଡିରେ ପହଞ୍ଚିବ କ୍ୟାମ୍ପେନ:

ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ‘ତେଲ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟଠାରୁ ଦୂରରେ ରହି ନିଜ ଖାଦ୍ୟଭ୍ୟାସରେ ବ୍ୟାୟାମ ବା ଯୋଗକୁ ଯୋଡିବା । ସମସ୍ତେ ଫିଟ୍ ରହିବାକୁ ସ୍ୱଦେଶୀ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା । ଶୋଷ ହେଲେ କୋଲ୍ଡଡ୍ରିଙ୍କ ନୁହେଁ ବରଂ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଆହ୍ଵାନ ଦେଇଛନ୍ତି । ଆଗକୁ ୭୪ ହଜାର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଓ ମହିଳାଙ୍କ ନିକଟରେ ଏହି କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ପହଞ୍ଚିବ । ସ୍ୱଦେଶୀ ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟକୁ ଖାଦ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେବ ।

‘ଓଡ଼ିଶାରେ 10 ବର୍ଷ ହେଲା କମିଛି ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର’:
ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗର ଆଇସିଡିଏସ ଏବଂ ଏସଡବ୍ଲୁର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମନୀଷା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ମତରେ ‘ଓଡିଶାର ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁ ହାର ଏତେ ବେଶୀ ନାହିଁ । ଦୀର୍ଘ ଦଶବର୍ଷ ହେଲା କମୁଛି । ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଆହୁରି ଲୋକ ସଚେତନତା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି । ଆଗକୁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସଚେତନତା କରାଯିବ ।’

ସରକାରୀ ଯୋଜନା

ମୃତ୍ୟୁହାର କମାଇବା ପାଇଁ କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ସରକାର ?

  • ପିଲାଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯିବ ସେନେଇ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉଛି
  • ମହିଳାଙ୍କୁ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଦାନ ନେଇ ସଚେତନତା କରାଯିବ
  • ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟକୁ ପିଲା ନିଜେ ଖାଉଛନ୍ତି ନା ଆଉ କିଏ ଖାଉଛନ୍ତି ତାହା ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ ସର୍ଭେ କରାଯିବ
  • କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି , ସେମାନଙ୍କର ଓଜନ କେତେ ବଢୁଛି ନା କମୁଛି ସେହି ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ସର୍ଭେ କରାଯିବ
  • ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ଯୋଜନା ରହିଛି ସେଗୁଡିକ ଠିକ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି ନା ନାହିଁ ସେନେଇ ମଧ୍ୟ ନଜର ରଖାଯିବ

କଣ କରିବା ଉଚିତ୍‌ ?

ୟୁନିସେଫ ତଥା ନିଉଟ୍ରେସନ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ସୌରଭ ଭଟ୍ଟଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ‘ସବୁବେଳେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଜୀବନଯାପନ କରିବେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଇଛି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ପୋଷଣ ଯୁକ୍ତ ଡାଇବେଟିସ ଦେଖାଯାଉଛି । ଏହାକୁ ନିରାକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଖାଦ୍ୟର ଭୂମିକା ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ । ସବୁବେଳେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ମାଆ କ୍ଷୀର ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ 6 ମାସ ପୂରିଲା ପରେ ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ଖାଦ୍ୟକୁ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ।’

Odisha Birth-death Mortality Rates

‘ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହାକୁ ନେଇ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଛି । ଆଧୁନିକ ଜୀବନଶୈଳୀ ଓ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନରହିବା ଆଦି କାରଣ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନିଉଟ୍ରିସନ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ସୌରଭ ଭଟ୍ଟଚାର୍ଯ୍ୟ

ମା’ଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତିରେ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ:
ICMR ବୈଜ୍ଞାନିକ ଡାକ୍ତର ଶୁଭେନ୍ଦୁ କହିଛନ୍ତି, ‘ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର ଦେଖିଲେ ଜାତୀୟ ହାର ଠାରୁ ଟିକେ ଉପରେ ରହିଛି । କିନ୍ତୁ କିଛି ବର୍ଷ ରିପୋର୍ଟ ନଜର ପକାଇଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର କମି କମି ଯାଉଛି । ଶିଶୁର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ମା’ର ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଯେଉଁମାନେ ଆଗକୁ ମାଆ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉନ୍ନତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ଯାହା ଫଳରେ କି ଶିଶୁମାନେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରହିବ । ଯଦି କୌଣସି ଏକ ସ୍ଥାନରେ ଏଭଳି କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଛି ତାହାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଧାନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏହା ସହିତ ଅନେକ ପିଲା ଓ ମହିଳାଙ୍କ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟର ବ୍ୟବହାର ରହୁଛି । ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଅଭାବ ରହୁଛି । ତାହାକୁ କିଭଳି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇପାରିବ ସେନେଇ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ।’



କଣ ରହିଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ?

ମାତୃ ଓ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର କମାଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ମମତା ଯୋଜନା ରାଜ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ଯୋଜନାରେ ସରକାର ଗର୍ଭବତୀଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ । ତେବେ ନିକଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାତୃ ବନ୍ଦନା ଯୋଜନା ସହ ଏହାକୁ ମିଶାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଏହି ଯୋଜନାରେ କଣ ମିଳୁଛି ଲାଭ ?

  • ଏହି ଯୋଜନାରେ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଲେ ସରକାର ୧୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି
  • ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେଲେ ୧୨ ହଜାର ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି
  • କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ଗର୍ଭବତୀଙ୍କୁ ବର୍ଷକୁ ଅଧିକ ୨ ହଜାର ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି
  • ସର୍ବାଧିକ ଦୁଇଟି ସନ୍ତାନ ସୀମା ଲାଗୁ ହେବ ନାହିଁ
  • ଏଥିରେ ସହାୟତା କରୁଥିବା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କୁ ୨୦୦ ଟଙ୍କା ବଦଳରେ ୨୫୦ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି
  • ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସହାୟକଙ୍କୁ ୫୦ ଟଙ୍କା ପରିବର୍ତ୍ତେ ୧୫୦ ଟଙ୍କା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ମିଳୁଛି

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାତୃବନ୍ଦନା ଯୋଜନା କଣ (PMMVY) ?

  • 2017 ମସିହାରେ ଗର୍ଭବତୀଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପାଇଁ ଏହି ଯୋଜନା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଲାଗୁ କରିଥିଲେ
  • ଏଥିରେ ଗର୍ଭବତୀଙ୍କୁ 6000 ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ
  • ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ କିସ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ
  • ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି (2000 ଟଙ୍କା) ଗର୍ଭବତୀ ହେବାର 150 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ
  • ସେହିପରି ଦ୍ବିତୀୟ କିସ୍ତି 180 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ (2000 ଟଙ୍କା) ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି
  • ପ୍ରସବ ପରେ ଅର୍ଥାତ ଶିଶୁକୁ ପ୍ରଥମ ଟୀକାକରଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ (2000 ଟଙ୍କା) ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ସରକାର
  • ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ସରକାରୀ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏହି ଯୋଜନା ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ।
କୁପୋଷଣ ରୋକିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡାଙ୍କ ସହ ଅଭିନେତା ଅଭିନେତ୍ରୀ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ (ETV Bharat Odisha)

ସୁଦୃଢ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ପୋଷଣ:

ଉଭୟଙ୍କ ପାଇଁ:

ଶସ୍ୟ ଜାତୀୟ, ଡାଲି ଜାତୀୟ, ଶାଗ, ସବୁଜ ପନିପରିବା, ଫଳ, ଅଣ୍ଡା, କ୍ଷୀର ଓ ତେଲ ସହିତ ସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଆବଶ୍ୟକ । ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାଣି ପିଇବା ଆବଶ୍ୟକ ।


ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ:
ଲୌହ, ଫଲିକ ଏସିଡ, ଓ କ୍ୟାଲସିୟମ ଥିବା ଖାଦ୍ୟ(ସବୁଜ ପନିପରିବା, ସାଗ, ଗୁଡ, କ୍ଷୀର, ମାଛ, ଅଙ୍କୁରିତ ଡାଲି) ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁଯାୟୀ, ଲୌହ, ଫଲିକ ଏସିଡ୍‌ର ଟାଵଲେଟ ସେବନ କରନ୍ତୁ । ଏହା ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ବିଶ୍ରାମ କରନ୍ତୁ ଓ ସଠିକ ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ ।

ପୁରୁଷଙ୍କ ପାଇଁ:
ପୁଷ୍ଟିସାର ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଯଥା ଡାଲି ଅଣ୍ଡା ବାଦାମ କ୍ଷୀର, ମାଛ ମାଂସ ଆଦି ଖାଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି । ସେହିପରି ଭାବରେ ସବୁବେଳେ ସକ୍ରିୟ ରୁହନ୍ତୁ, ମଦ୍ୟପାନ ତମାଖୁ ଧୂମପାନଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ।


ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥତା:
ଯଦି ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଆଯାଏ ତେବେ ଦୁଇଜଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଆହୁରି ମଜବୁତ ହୋଇଥାଏ.
ଯେପରିକି-

  • ସବୁବେଳେ ସକ୍ରିୟ ରୁହନ୍ତୁ (ଚାଲନ୍ତୁ, ହାଲୁକା ବ୍ୟା୍ୟାମ କରନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଯୋଗ କରନ୍ତୁ)
  • କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ଓ ଶୁଣନ୍ତୁ
  • ମାନସିକ ଚାପର ପରିଚାଳନା କରନ୍ତୁ (ଆଗ୍ରହ, ପ୍ରାର୍ଥନା, କିମ୍ବା ଧ୍ୟାନ ମାଧ୍ୟମରେ ମାନସିକ ଚାପକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ)
  • ଭଲ ଭାବରେ ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତୁ (ପ୍ରତ୍ୟକ ଦିନ 7 ରୁ 8 ଘଣ୍ଟା ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତୁ)
  • ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ବୁଝାବଣା ଠିକ୍‌ ଭାବେ ରଖନ୍ତୁ

ମାତାପିତା ହେବାର ପ୍ରସ୍ତୁତି:

  • ଗର୍ଭାବସ୍ଥା ପୂର୍ବରୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ
  • ଉଭୟଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକୟ ଟୀକାକାରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ
  • ଜନ୍ମଗତ ତ୍ରୁଟିକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ମହିଳା ମାନେ ଗର୍ଭବସ୍ଥା ପୂର୍ବରୁ ଫୋଲିକ ଏସିଡ ଟାଵଲେଟ ଖାଇବା ଆବଶ୍ୟକ
  • ଗର୍ଭାବସ୍ଥା ସମୟରେ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେବା
  • ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ, ବିଶ୍ରାମ ସହିତ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ

ଗାଁରେ ଅଙ୍ଗନବାଡି ଓ ସ୍କୁଲ ଯାଉଥିବା ପିଲାଙ୍କର ଚିପ୍ସ ଓ ନୁଡୁଲସ ଖାଇବା ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରତି ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗ ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ଶୋଭା ଶର୍ମା ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଦିଗଦର୍ଶନରେ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟାଭ୍ୟାସକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନିଆଯାଉଥିବା ପଦକ୍ଷେପ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି ।

ଅଙ୍ଗନବାଡିକେନ୍ଦ୍ରରେ ଶିଶୁଙ୍କ ଅନ୍ନପ୍ରାସନ

ହୋମ୍ ଭିଜିଟ୍ ରେଜିଷ୍ଟର କରାଯିବ:

ମହିଳା ବିକାଶ ସମବାୟ ନିଗମ (MVSN) ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ମହିଳା ଏବଂ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଏକ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସମବାୟ ସମାଜ । ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ପୋଷଣ ଅଭିଯାନ ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟକରିବା । ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଗୃହ ପରିଦର୍ଶନ ଏବଂ ପରାମର୍ଶ କିଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।

ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅଙ୍ଗନୱାଡି କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଗୃହ ପରିଦର୍ଶନ ଏବଂ ପରାମର୍ଶ କିଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି । ପରାମର୍ଶ କିଟ୍‌ରେ "ଲାମିନେଟେଡ୍ ଟେକୱେ" ଏବଂ "ହୋମ୍ ଭିଜିଟ୍ ରେଜିଷ୍ଟର" (Laminated Takeaways" and "Home Visit Registers) ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି । ଏହା ସହିତ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ବିକାଶ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଥିବା ପୁଷ୍ଟିସାର ଅଭ୍ୟାସ ବିଷୟରେ ମା' ଏବଂ ଛଅ ମାସରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କ ପିଲା ଥିବା ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଲାମିନେଟେଡ୍ ଟେକୱେ ଏବଂ ଗୃହ ପରିଦର୍ଶନ ରେଜିଷ୍ଟର ଗୁଡ଼ିକର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ । ଏହି ରେଜିଷ୍ଟର ଗୁଡ଼ିକ ଗୃହ ପରିଦର୍ଶନ ଏବଂ ପରାମର୍ଶ ଅଧିବେଶନର ବିସ୍ତୃତ ରେକର୍ଡ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ । ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଗୃହ ପରିଦର୍ଶନ କିଟ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ୧୫ ହଜାର ସଂଖ୍ୟା ଲାମିନେଟେଡ୍ ଟେକୱେ ଏବଂ ଗୃହ ପରିଦର୍ଶନ ରେଜିଷ୍ଟର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର ଆହ୍ବାନ କରାଯାଇଛି ।


କଣ କହୁଛି ଜାତୀୟ ପରିବାର ଓ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସର୍ଭେ ?
ଜାତୀୟ ପରିବାର ଓ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସର୍ଭେ (NHFS) ୫ମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଓଡ଼ିଶାର ପୁଷ୍ଟିହୀନତା, ଗେଡ଼ାପଣ ଏବଂ କମ୍ ଓଜନ ଭଳି ତିନୋଟି ପରିମାପକର ହାର ହ୍ରାସ ପାଇଛି । NFHS-4 ଓ NFHS-5 ତୁଳନା କଲେ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଗେଡାପଣ ହାର ୩୪.୧ ପ୍ରତିଶତରୁ ୩୧ ପ୍ରତିଶତକୁ କମ୍‌ ହୋଇଛି । କମ୍ ଓଜନ ହାର ୩୪.୪ ପ୍ରତିଶତରୁ ୨୯.୭ ପ୍ରତିଶତକୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି ।

ଜାତୀୟ ପରିବାର ଓ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ


ପୁଷ୍ଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ:

  • ଗର୍ଭାବସ୍ଥାର ଆରମ୍ଭରୁ ଶିଶୁର ଦ୍ବିତୀୟ ଜନ୍ମଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧୦୦୦ ଦିନ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ
  • ସ୍ତନ୍ୟପାନର ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ, ଅନୁପୂରକ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ୨ ବର୍ଷ ପୂରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ତନ୍ୟପାନ ଜାରି ରଖିବା ଭଳି ଉନ୍ନତି ଘଟିଛି
  • ଅନ୍ନପ୍ରାସନ୍ନ ଦିବସ ମାଧ୍ୟମରେ ଛଅ ମାସ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପରେ ଅନୁପୂରକ ଖାଦ୍ୟର ଆରମ୍ଭ
  • ପ୍ରତି ମାସର ଦ୍ବିତୀୟ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡିକରେ ଅନ୍ନପ୍ରାସନ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଏ
  • ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏକ ଶିଶୁକୁ ଅନୁପୂରକ ଖାଦ୍ୟ ଦେବାର ଧାରଣା ଉପରେ ଅବଗତ କରାଯାଏ
  • ୬ ମାସ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ମାଆ ଏବଂ ଯତ୍ନ ନେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏକ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ପାଇଁ ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡିକରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି
  • ଯେଉଁ ଠାରେ ଶିଶୁକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ (ଅନ୍ନ) ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଏ

ଖାଦ୍ୟ ବିବିଧତା:

SNPରେ ମିଲେଟ୍‌ ଏବଂ ପୁଷ୍ଟି ଉଦ୍ୟାନର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖାଦ୍ୟ ବିବିଧତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ SAM ପିଲାମାନଙ୍କ ପରିବାରରେ PR ବିଭାଗ ଏବଂ OLM ସହିତ ସମନ୍ବୟରେ ‘ପୋଷଣ ବାଟିକା’ ବିକଶିତ କରାଯାଇଛି । SNP ଅଧୀନରେ ଥିବା ସକାଳ ଜଳଖିଆ ବ୍ୟତୀତ ମାଣ୍ଡିଆ ଲଡ଼ୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି । ୩-୬ ବର୍ଷର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାଣ୍ଡିଆକୁ ସକାଳ ଜଳଖିଆରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି । କେନ୍ଦୁଝର ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରତି ପିଲା ପିଛା ସପ୍ତାହକୁ ୪ଟି ଲଡ଼ୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି । ମାଣ୍ଡିଆ ଲଡ଼ୁ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରିମିକ୍ସ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ବୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି । ସେମାନଙ୍କୁ ମାଣ୍ଡିଆ ରଖିବା, ମାଣ୍ଡିଆ ଅଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଏବଂ ଲଡ଼ୁ ପାଇଁ ପ୍ରିମିକ୍ସ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ତାଲିମ ଦିଆଯାଇଛି ।

ଅଙ୍ଗବାଡିକେନ୍ଦ୍ରରେ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି, କିଛି ଶିଶୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି

ରାଜ୍ୟରେ ପୁଷ୍ଟିହୀନତା ସ୍ଥିତିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ:

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମୂର୍ଣ୍ଣ ପୃଷ୍ଟି ଯୋଜନା (MSPY):

MSPY ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଏକ ଯୋଜନା ଯାହା ରାଜ୍ୟରେ ୨୦୨୩-୨୪ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିବା ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟତୀତ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜ୍ୟର ପୃଷ୍ଟିଗତ ଫଳାଫଳରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା । ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ୩୩୮ଟି ICDS ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୋଷଣ ଯୋଜନାର ପୂର୍ବ-ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଶ୍ଲେଷଣ ଅନୁସାରେ ଶିଶୁ ପୁଷ୍ଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ଦେଖାଯାଇଛି । ଏହି ଯୋଜନା ଶିଶୁଙ୍କର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ପୁଷ୍ଟି ଉନ୍ନତି ସମ୍ଭାବନାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି । କାରଣ ୨୭୫ ଶତାଂଶ ଗେଡା ପଣ (Stunting)ରେ ହ୍ରାସ ହୋଇଛି । ଏଥିସହିତ, କମ ଓଜନ (Underweight) ହାର ୨.୭୪ ଶତାଂଶ କମିଛି ଓ ୧.୫୧ ଶତାଂଶ ଅତିଶୟ କମ ଓଜନ ହାର କମିଛି । ଯାହା ପୃଷ୍ଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ଓ ଅଳ୍ପ ଓଜନ ଥିବା ଶିଶୁମାନେ କମିଛନ୍ତି ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି ।

ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ରରେ ପିଲାଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯିବାର ଦୃଶ୍ୟ, ଖାଇବା ବାଢୁଛନ୍ତି ସହାୟିକା
କିଶୋରୀ ପୃଷ୍ଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା:

୨୦ଟି ଅଣ ଆକାଂକ୍ଷୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ୧୫-୧୯ ବର୍ଷ ବୟସର କିଶୋରୀ ଏବଂ ୧୦ଟି ଆକାଂକ୍ଷିତ ଜିଲ୍ଲାରେ ୧୮-୧୯ ବର୍ଷ ବୟସର କିଶୋରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅଣ୍ଡା, ପୁଷ୍ଟିକର ମୁଢି, ଭଜାବୁଟ ବର୍ଷକୁ ୩୦୦ ଦିନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି ।

