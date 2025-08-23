କଟକ: NEET ସ୍ନାତକୋତ୍ତର (P.G.) ପରୀକ୍ଷାରେ ସାରା ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି ପୁଷନ ମହାପାତ୍ର । କଟକର ପୁଅ ପୋଷନ କେମିତି ଏହି ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କଲେ ? ଫଳାଫଳ ଦେଖିବା ମୁହୂର୍ତ୍ତ କେମିତି ଥିଲା ? ଡାକ୍ତର ହେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା କି ? କେବେ ଠାରୁ ଏବଂ କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଥିଲେ ? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଭେଟ ହେବା କେମିତି ଲାଗିଥିଲା ? କାହିଁକି ଡାକ୍ତରୀ ଲାଇନ ପସନ୍ଦ କଲେ ? ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ କାମ କରିବାକୁ କାହିଁକି ଡାକ୍ତରମାନେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ ? ସ୍ପେସିଆଲାଇଜେସନ୍ କଣ ରଖିବେ ? ସଫଳତା ପାଇଁ କେତେ ସମୟ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡେ ? ଯେଉଁମାନେ NEET ପରୀକ୍ଷାରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ କଣ ପରାମର୍ଶ ଦେବେ ? NEET ପିଜି ରାଙ୍କ-1 ପୋଷନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲା 'ଇଟିଭି ଭାରତ' । ସେ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ରଖିଛନ୍ତି ।
ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଷନଙ୍କ ସହ ସ୍ୱତନ୍ତ ସାକ୍ଷାତକାର....
NEET PG ପରୀକ୍ଷାରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛିନ୍ତି କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲର ଛାତ୍ର ଡକ୍ଟର ପୁଷନ ମହାପାତ୍ର । ଫଳାଫଳ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ NEET-PG ଫଳାଫଳ ଯାଞ୍ଚ କଲେ, ସେତେବେଳେ '1' ସଂଖ୍ୟାଟି ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଶ୍ଚଯ୍ୟ କରିଥିଲା । ଏମିତିକି ଫଳାଫଳ ଦେଖି ସେ ବିଶ୍ୱାସ ବି କରି ପାରିନଥିଲେ । ବାରମ୍ବାର ଫଳାଫଳର ପିଡିଏଫକୁ ଡିଲିଟ କରି ବାରମ୍ବାର ଯାଞ୍ଚ କରୁଥିଲେ । ଏମିତିକି ନିଜେ ବି ଏହି ଫଳାଫଳକୁ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ନକରି ନିଜର ଭଉଣୀକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ । ଆଉ ତାଙ୍କର ଦ୍ଵନ୍ଦ୍ୱ ଯେତେବେଳେ ଦୂର ହେଲା ସେ ଏହାକୁ ନେଇ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକଟ କରିଥିଲେ । କାରଣ ସେ କେବେ ଭାବି ନଥିଲେ କି ଶ୍ରେଷ୍ଠ 100 ଭିତରେ ରହିବେ । ଯଦିଓ ସେ ଏଥିପାଇଁ ନିଜେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲେ ମାତ୍ର ରେଜଲ୍ଟକୁ ନେଇ ସେ ବେଶ ଖୁସି ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ।
ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭଉଣୀଙ୍କ ପ୍ରେରଣାରେ ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥିବା ପୁଷନ କହିଛନ୍ତି । ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଡାକ୍ତରୀ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ପୋଷନଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରୀ ପାଠ ପଢିବାରେ ଆକର୍ଷିତ କରିଥିଲା । ଏମିତି କି ଜଣେ ଡାକ୍ତର ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବାରେ ଅଧିକ ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ ବୋଲି ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସିଥିଲା । ଏହି କ୍ରମରେ ପୋଷନ 2019 ରେ MBBS ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରୟାସରେ NEET-UG ପାସ୍ କରିଥିଲେ ।
NEET ସ୍ନାତକୋତ୍ତର (P.G.) ପରୀକ୍ଷାରେ ସାରା ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିବା ପୁଷନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ଆଜି କେବଳ ତୁମ ପାଇଁ କିମ୍ବା ତୁମ ପିତାମାତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସିର କଥା ନୁହେଁ, ସାରା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଏକ ଖୁସିର ଦିନ। ଏପରି ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠିନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ… pic.twitter.com/MYTSb1223h— Mohan Charan Majhi (@MohanMOdisha) August 20, 2025
କଟକର SCB ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲ (SCB MCH) ରେ MBBS ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ସାଢ଼େ ଚାରି ବର୍ଷ ପରେ, ଡକ୍ଟର ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ PG ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ତିନି ମାସ ସମୟ ମିଳିଥିଲା ଏବଂ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। "ହାଉସମ୍ୟାନସିପ୍ କୋର୍ସ ଶେଷ କରିବା ପରେ, ସେ NEET-PG ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏକ ଅନଲାଇନ୍ କୋଚିଂ କ୍ଲାସରେ ବି ନାମ ଲେଖାଇଥିଲେ । ଅନେକ ସମୟରେ ସେ ନିଜର ନୋଟରୁ ପାଠ ପଢୁଥିଲେ । ଯାହାକି ତାଙ୍କୁ ନିଟ ପିଜି ପରୀକ୍ଷାରେ 800 ନମ୍ବରରୁ 707 ନମ୍ବର ମିଳିଥିଲା ।
ଚଳିତ ବର୍ଷ ନିଟ୍ ପିଜି ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଥମ ରାଙ୍କ୍ ହାସଲ କରି ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଥିବା କଟକର ଡକ୍ଟର ପୁଷନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା । ତାଙ୍କର ଏହି ସଫଳତା ହଜାର ହଜାର ମେଡିକାଲ ଆଶାୟୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ସାଜିବ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପୁଷନଙ୍କ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି । pic.twitter.com/UB9xguYmH3— Pravati Parida (@PravatiPOdisha) August 21, 2025
ଯଦିଓ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଭିନ୍ନ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବିକଳ୍ପ ଅଛି, ମାତ୍ର ସେ ମେଡିସିନରେ(ଭେଷଜ ବିଭାଗ) ବିଶେଷଜ୍ଞ ହେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଏନେଇ ସେ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ନାହାନ୍ତି । ସିନିଅର ମାନଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ କରି ଏନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ବୋଲି ଡାକ୍ତର ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ।
ବାପା ଜୟକୃଷ୍ଣ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ମା ରଚିତା ମହାପାତ୍ର ମୁଦ୍ରଣ ଏବଂ ପ୍ରକାଶନରେ ବ୍ୟବସାୟ କରନ୍ତି । ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି କି ପୋଷନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଅଭିଳାଷ ଥିଲା IIT ରେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ । କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବଦଳି ଗଲା । JEE ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିବା ସମୟରେ, ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଆସିଥିଲା । ବଡ଼ ଭଉଣୀ ପୂର୍ବରୁ scb ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢୁ ଥିଲେ ।ଯାହାକି ଏହି ଡାକ୍ତରୀ ବୃତ୍ତି ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ହୋଇଥିଲା । ବାପା, ମା, ଭଉଣୀଙ୍କ ସପୋର୍ଟରେ ସେ ମେଡିକାଲ ପାଠ ପଢିଥିଲେ ।
ଏନେଇ ଡାକ୍ତର ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, "MBBS ସମୟରେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରୁ, କ୍ଳାସ କରୁ । ମାତ୍ର ନିଟ ପିଜି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଟିକେ ଚାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ । ମାତ୍ର ମନକୁ ଶାନ୍ତ ରଖି ପାଠ ପଢିଲେ ଅତି ସହଜ ହୋଇଥାଏ । ସେହିପରି ଯେଉଁ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପାରୁ ନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ମନକୁ ଶାନ୍ତ ରଖି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନ୍ତୁ । ସଫଳତା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଫଟୋ ଉଠାଇବା ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ କରିଥିଲା ।"
କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ କାମ କରିବାକୁ ଡାକ୍ତର ମାନଙ୍କ ବ୍ୟବହାର କେମିତି ରହିବା କଥା ସେନେଇ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଏହି ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର । ତାଙ୍କ ମତରେ ଡାକ୍ତର ମାନେ ଜଣେ ଭଲ କମୁନିକେଟର ହେବା କଥା ।
