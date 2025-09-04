ସମ୍ବଲପୁର: 11 ବର୍ଷ ଧରି ଅଟକି ରହିଥିବା ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଗର ନିଗମ ର ନିର୍ବାଚନ ନେଇ ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ ରାୟ ଗତକାଲି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି l ଆଉ ଏହାଦ୍ୱାରା ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଗର ନିଗମ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବାଟ ଫିଟିଛି l ଗତକାଲି ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଗର ନିଗମ ର ୱାର୍ଡ ସଂରକ୍ଷଣ ସମ୍ପର୍କିତ ବିଜ୍ଞପ୍ତିକୁ ରଦ୍ଧ କରିଥିଲେ ହାଇକୋର୍ଟ। 2015ରେ ଜାରି ହୋଇଥିବା ଏହି ବିଜ୍ଞପ୍ତିକୁ ରଦ୍ଧ କଲେ ହାଇକୋର୍ଟ। ଏହା ସହ ଆସନ୍ତା 6 ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ସଂରକ୍ଷଣ ଆଇନ ଆଧାରରେ ସାନି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପାଇଁ ଜାରି କରିବାକୁ ସରକାରଙ୍କୁ ନିର୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ l
ଏହାକୁ ନେଇ ସମ୍ବଲପୁର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି l ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଏହି ରାୟକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁର ବାସୀ l ଏହା ସହ ରାଜନୈତିକ ମହାଲ ରେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଛି l
ସମ୍ବଲପୁର ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଶିବ ପ୍ରସାଦ ମେହେର କୋର୍ଟଙ୍କ ଏହି ରାୟକୁ ନେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ରହିତାଦେଶ ପାଇଁ ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଗର ନିଗମ ର ନିର୍ବାଚନ 10 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ହେଲା ଅଟକି ରହିଥିଲା l ରାଜନୈତିକ ଦଳ ନିର୍ବାଚନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କରି ପାରୁନଥିଲେ l ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିତାଦେଶ ଉଠି ଯାଇଛି ଏହା ସହ ହାଇକୋର୍ଟ ନିର୍ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆସନ୍ତା 6 ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ନୂତନ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିର୍ଧାରିତ କରି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କର ବୋଲି l ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ମହାନଗର ର 41 ଟି ୱାର୍ଡ ରୁ କେଵଳ 21 ଟି ୱାର୍ଡ ରେ ସଂରକ୍ଷଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ ବୋଲି l ଏଠାରୁ ବେଶୀ ରହିବନି l ତେବେ ଆଗକୁ କିଛି ମାସ ଭିତରେ ନିର୍ବାଚନ ହେବ l ଏହା ଜୋରଦାର ହେବ l ନୂଆ ସରକାର ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ଶାସକ ଦଳ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି l ପୁରୁଣା ସରକାର ନିଜ ଭୁଲକୁ ସୁଧାରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି l ଏହାସହ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ନିଜର ସଂଗଠନକୁ ପୂର୍ବପେକ୍ଷା ସଂଗଠିତ କରି ପାରିଛି l ଏଥିପାଇଁ ଏଠାରେ ମହାନଗର ନିର୍ବାଚନରେ ତ୍ରିକୋଣୀୟ ସଂଘର୍ଷ ହେବ l ତେବେ କେତେକ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନରେ ଠିଆ ହେବେ l ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଏଠାରେ ଯେଉଁ ମେୟର ହେବେ ଏହା ଏକ ହାଇ ପ୍ରୋଫାଇଲ ପଦବୀ ହେବ l ଏହାସହ ଲୋକଙ୍କୁ ସହରାଞ୍ଚଳର ସବୁ ସେବା ଭଲ ଭାବେ ମିଳି ପାରିବ l
ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଗର ନିଗମର ନିର୍ବାଚନ ନେଇ କୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ ପରେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଉତ୍ସାହ (ETV BHARAT ODISHA)
ଅନ୍ୟପଟେ ସମ୍ବଲପୁର ବିଧାୟକ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ମଧ୍ୟ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଏହି ରାୟକୁ ସ୍ୱାଗତ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛି ଯେ, ସମ୍ବଲପୁରବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ବଡ଼ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି l ଏହାସହ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଯେ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏଥିପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ବୋଲି l ଏହି କାଉନସିଲ ଯଥାଶୀଘ୍ର ହେଉ ବୋଲି ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଚାହୁଁଛି l ଏହାଦ୍ୱାରା ସହରରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଅଛି ଯାହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଜଣେ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହାର ସମାଧାନର କାର୍ଯ୍ୟ 41 ଜଣ ପ୍ରତିନିଧି କରିବେ l ଏହା ଦ୍ୱାରା ସହର ସବୁ କାମ ତ୍ୱରିତ ଭାବେ ହେବା ସହ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟର ନିରୀକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବେ ହୋଇ ପାରିବ l ତେବେ ବିଗତ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଆନ୍ତରିକତା ନଥିବା ରୁ ଏହି ମାମଲା କୋର୍ଟରେ ଝୁଲିକି ରହିଥିଲା l ସମ୍ବଲପୁରରେ ମହାନଗର ନିର୍ବାଚନ ହେଲେ ବିଜେପି ଜିତିଯିବ ବୋଲି ପୂର୍ବ ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଉ ନଥିଲେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜୟ ନାରାୟଣ ମିଶ୍ର l ଅନ୍ୟପଟେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ସଭାପତି ତଥା ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଇଂ ରୋହିତ ପୂଜାରୀ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଏହି ରାୟ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଗର ନିଗମର ନିର୍ବାଚନ ବାବଦରେ ଯେଉଁ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ l ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ନୂଆ ସରକାର ଯଥାଶୀଘ୍ର ମହାନଗର ନିଗମ ନିର୍ବାଚନ କରିବେ ବୋଲି l କାରଣ ସହରର ଲୋକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜୁଳୀ, ପାନୀୟ ଜଳ, ରୋଡ଼ ରାସ୍ତା, ନାଳ ନର୍ଦମା ସଫେଇ ପରି ମୌଳିକ ସୁବିଧା ନେଇ ସମସ୍ୟା ର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି l ତେଣୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ମହାନଗର ନିର୍ବାଚନ ହେବ ସହରବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ସେତେ ଭଲ ହେବ lଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ମାମଲାରେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ରିଟ୍ ପିଟିସନ ଦାୟର କରିଥିବା ବୁର୍ଲାର ଅଜୟ କୁମାର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ମାମଲା ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ସହଯୋଗୀ ଓକିଲ ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ସାହୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ବି ରାୟ ଆସିଛି ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଛି l ତେବେ ବିଳମ୍ବ ବହୁତ ହୋଇଛି l ପୂର୍ବ ସରକାର ଚାହିଁଥିଲେ ସେସବୁ କାମ ଆଗରୁ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା l 2019ରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେସ୍ ର ତାରିଖ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିନଥିଲା l ତେବେ ଏବି ମାମଲାରେ ଆଡଭୋକେଟ୍ ଜେନେରାଲ ପୀତାମ୍ବର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାରୁ ତୁରନ୍ତ ଫଇସଲା ହୋଇ ରାୟ ଆସିଲା, ତେଣୁ ଆମେ ବୁର୍ଲା ବାସୀ ବହୁତ ଖୁସି l 2013 ମସିହାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମ୍ବଲପୁରକୁ ମହାନଗର ନିଗମ ଭାବେ ଘୋଷଣା କଲେ l ସେତେବେଳେ ନିଗମର ବିଭିନ୍ନ ୱାର୍ଡ ଗୁଡିକର ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ଅସଂରକ୍ଷଣ ବାବଦରେ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ l ତେବେ ବୁର୍ଲାରେ 7ଟି ୱାର୍ଡ ଥିବା ବେଳେ 7ଟି ଯାକ ୱାର୍ଡକୁ ସଂରକ୍ଷିତ କରାଯାଇଥିଲା, ଗୋଟିଏ ବି ୱାର୍ଡ ସାଧାରଣ ବର୍ଗ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ ନଥିଲା l ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରି ଓଡିଶା ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ରେ ଆମେ ଆବେଦନ କରିଥିଲୁ l ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ସମ୍ବଲପୁର ସହର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଥିବାବେଳେ 2008 ମସିହାରେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥିଲା । ଏହାପରେ 15 ନଭେମ୍ବର, 2013 ମସିହାରେ ତତ୍କାଳୀନ ବିଜେଡି ସରକାର ନୋଟିଫିକେସନ ନମ୍ବର -32943 /HUD,Dt. 15,November, 2013 ରେ ସମ୍ବଲପୁର ସହରକୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ମହାନଗର ନିଗମର ମାନ୍ୟତା ଦେଇଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ସେତେବେଳେ ସମ୍ବଲପୁର ସହ ବୁର୍ଲା, ହୀରାକୁଦ ଓ ଧନକଉଡ଼ାର 7ଟି ଓ ମାନେଶ୍ବର 5ଟି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ସମ୍ମିଳିତ କରାଯାଇ ମହାନଗର ନିଗମ ଗଠନ କରାଯାଇ ୱାର୍ଡ ପୁନର୍ଗଠନ ଓ ସଂରକ୍ଷଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ସେତେବେଳେ ବୁର୍ଲା ସହରର ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 4ର ଜଣେ ନିବାସୀ ତଥା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ CWC ର ଜଣେ ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଅଜୟ କୁମାର ମହାନ୍ତି ମହାନଗର ନିଗମର ୱାର୍ଡ ପୁନର୍ଗଠନ ଓ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରି ଏହା ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ କହି ହାଇକୋର୍ଟରେ ଏକ ଜନ ସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲେ l ଫଳରେ ନିର୍ବାଚନ ଉପରେ ହାଇକୋର୍ଟ ଏପ୍ରିଲ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ 2014ରେ ରୋକ ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲେ ଓ ଏହା ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଉତ୍ତର ରଖିବାକୁ ନୋଟିସ କରିଥିଲେ l ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଯେ, ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଗର ନିଗମ ର ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 4 ରେ ଏସଟି, ଏସସି ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ସାଧାରଣ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ସେହି ହିସାବରେ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇ ନାହିଁ l ତେଣୁ ନୋଟିଫିକେସନ ଜାରି ପୂର୍ବରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା ବୋଲି ପିଟିସନ ଦାୟର କରିଥିବା ଅଜୟ ମହାନ୍ତି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ l ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- 11 ବର୍ଷ ପରେ ମେୟର ବାଛିବେ ସମ୍ବଲପୁରବାସୀ, 6 ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ମହାନଗର ନିର୍ବାଚନ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର