ଭୁବନେଶ୍ବର: ସୁସ୍ଥ ହେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ତଥା ବିଜେଡି ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ନବୀନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଆଜି ସୁଧାର ଆସିଛି। ଫଳରେ ଗତକାଲି ଆଇସିୟୁରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା ନବୀନ ଆଜି କ୍ୟାବିନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହୋଇଛନ୍ତି। ଚିକିତ୍ସା ପରେ ମୁଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସୁସ୍ଥ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ମୋତେ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯଦି ଆସୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନବୀନ ନିବାସ ଆସନ୍ତୁ ବୋଲି ଭିଡିଓ ବାର୍ତ୍ତାରେ ଜାରୀ କରି କହିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ।
ଗତ ଦୁଇ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ଵିତୀୟ ଥର ଲାଗି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଡିହାଇଡ୍ରେସନର ଶିକାର ହୋଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ଅପରାହ୍ନ 5ଟା 15 ମିନିଟ ସମୟରେ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ। ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନବୀନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ନେଇ ବୁଲେଟିନ ଜାରି ହୋଇଛି। ବୁଲେଟିନରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ସୋମବାର ଅପରାହ୍ନରେ ଘରୋଇ ମେଡିକାଲର ମେଡିକେୟାର ଅବଜରଭେସନ ରୁମରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାଙ୍କୁ କ୍ୟାବିନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ନବୀନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି। ନବୀନଙ୍କ କଣ୍ଡିସନ ଷ୍ଟେବୁଲ ରହିଥିବା ମେଡିକାଲ ବୁଲେଟିନରେ କୁହାଯାଇଛି।
ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଯିବା ସମୟରେ ମେଡିକାଲରେ ପିସିସି ସଭାପତିଙ୍କୁ ଭି.କେ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ବାରଣ କରିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଖୋଦ୍ ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ଭକ୍ତ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଏକ ମୁଦ୍ରିତ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ମୋ ବିଷୟରେ ଯାହା ବାହାରିଛି, ତାହା ମିଛ। ମୁଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ସେଠାରେ ବିଜେଡି ବନ୍ଧୁମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଡକ୍ଟର ମାନେ ମନା କରିଲେ। ଏହିସବୁ ଆଲୋଚନା ପରେ ପଣ୍ଡିଆନ ଆସିଲେ। ପାଣ୍ଡିଆନ ମୋତେ ମନା କରି ନାହାନ୍ତି। ମୋ ବିଷୟରେ ଯଦି ଏଭଳି କିଛି ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, ତାହା ମିଛ। ହେଲେ ମୁଁ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟାରେ ବୁଲେଟିନ ଜାରି କରିବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା କିଭଳି ଅଛି ତାହା ରାଜ୍ୟବାସୀ ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କାରଣ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ଓ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ।"
ସେ କହିଛନ୍ତି, ରାଜନୀତି ଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ... କିନ୍ତୁ ନବୀନ ବାବୁ ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ଉନ୍ନତି କରିଛନ୍ତି, ସେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ମୁଁ କାଲି ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇଥିଲି। ନବୀନ ବାବୁ ଚିକିତ୍ସା ହେଉଥିବା ICU ପାଖରେ ଏକ ରୁମ୍ ରହିଥିଲା, ସେଠାରେ ଆମେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଆପେକ୍ଷ କରିଥିଲୁ, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ବିଜେଡିର ବହୁ ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।
ମୁଁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଡାକ୍ତର ଟିମଙ୍କୁ କହିଥିଲି.... ICU ଭିତରକୁ ନ ହେଲେ କାଚ ପାଖରେ ଦେଖିବାକୁ କହିଥିଲେ, ହେଲେ ସିଏ କାହିଁକି ମୋତେ ସେ ସ୍ଥାନ ପର୍ଯନ୍ତ ନେଲେନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ।ନବୀନ ବହୁ ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ପ୍ରିୟ ନେତା ପ୍ରତି ଗୋଟିଏ ଘଂଟାରେ କାହିଁକି ବୁଲେଟିନ ଜାରି କରୁନାହିଁ ବୋଲି ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲି, ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ।
ଭଲ ଡାକ୍ତର ଟିମ୍ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରୁଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଭି.କେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଏବଂ ସୁଜାତା ପାଣ୍ଡିଆନ ଆସିଥିଲେ, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଥିଲେ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର