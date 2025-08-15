ETV Bharat / state

ସେନା ଚାକିରିରୁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ, ପ୍ରଥମ ପ୍ରୟାସରେ OPSCରେ ସଫଳତା ପାଇଲେ ସନ୍ତୋଷ - ARMY OFFICER SECURED OPSC EXAM

ଦୀର୍ଘ ୧୮ ବର୍ଷ ଧରି ଭାରତୀୟ ସେନାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଅବସର ନେବା ପରେ OPSC ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ଗଞ୍ଜାମର ସନ୍ତୋଷ ନାୟକ ।

author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 15, 2025 at 2:34 PM IST

4 Min Read

ବହ୍ମପୁର: ସ୍ବପ୍ନ ତାହା ନୁହେଁ ଯାହା ନିଦରେ ଆସେ...ସ୍ବପ୍ନ ତାହା ଯିଏ ନିଦ ହଜାଇ ଦିଏ । କିଛି କରିବାର ଜୁଜୁନ୍‌ ଭରିଦିଏ । 18 ବର୍ଷ ଧରି ସେନାରେ ଚାକିରି । ହେଲେ ବାପାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବାର ସ୍ବପ୍ନ ତାଙ୍କୁ ଶୁଆଇ ଦେଉନଥିଲା । ଶେଷରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ହେବି ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବି । ବାପାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରିବି । ଆଠମାସର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ...ଆଉ ଏବେ ଜଣେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବେଲଗୁଣ୍ଠା ଅଞ୍ଚଳର 42 ବର୍ଷୀୟ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ନାୟକ । ଜଣେ ସେନା ଅଧିକାରୀରୁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ସନ୍ତୋଷଙ୍କ ଏ ଯାତ୍ରା କେମିତି ଥିଲା ? ଇଟିଭି ଭାରତକୁ ସଫଳତାର ମନ୍ତ୍ର କହିଛନ୍ତି ସନ୍ତୋଷ

ବାପା ଦେଖିଥିଲେ ସ୍ବପ୍ନ...ପୁଅ ମୋର ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ହେଉ:

ବାପାଙ୍କ ସ୍ଵପ୍ନ ରହିଥିଲା, ପୁଅ ବଡ ହେଲେ ଜଣେ ଆଇନଜୀବୀ ହେଉ ବା ଜଣେ ବିଚାରପତି କିମ୍ୱା ଓଡିଶା ପ୍ରଶାସନିକ ସେବାର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ଲୋକଙ୍କ ସୁଖଦୁଃଖର ସାଥି ହେଉ । ବାପା ରହିଥିଲେ ଓଡିଶା ସ୍ପେଶାଲ ଆର୍ମ ପୋଲିସର ଜଣେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରତ ଅଧିକାରୀ । ଏଣୁ ସେ ନିଜ ପୁଅକୁ ୟୁନିଫର୍ମରେ ନୁହେଁ ବରଂ ଜଣେ ଅଧିକାରୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଥିଲେ । ଏପରି ସମୟରେ ପାଠ ପଢା ଶେଷ ପରେ ୨୦୦୪ ମସିହାରେ ଭାରତୀୟ ସେନାରେ ସନ୍ତୋଷଙ୍କୁ ମିଳିଯାଇଥିଲା ନିଯୁକ୍ତି । ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିବା ପରେ ଦେଶର ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ସନ୍ତୋଷ ନାୟକ । ସେନାରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ଜଣେ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଭାବରେ । ଏହାପରେ ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫି କୋର୍ସ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବା ସହିତ ସାରା ଦେଶରେ ପ୍ରଥମ ରେଙ୍କରେ ସ୍ଥାନିତ ହେବ ସହିତ ଏହା ପରେ ପର୍ସନାଲ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ।

ଭାରତୀୟ ସେନାରେ ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ:

ଭାରତୀୟ ସେନାରେ ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରି ଆସିଛନ୍ତି ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ନାୟକ । ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଚେନ୍ନାଇ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପଞ୍ଜାବ, ଫରିଦକୋଟ, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ କାମ କରିଛନ୍ତି ସନ୍ତୋଷ । ଡାଇରେକ୍ଟର ଜେନେରାଲ ଆର୍.ବି.ସିଂ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସେନାର ବହୁ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସିଛନ୍ତି ସନ୍ତୋଷ ।

ସେନାରୁ ଅଧିକାରୀ ହେବାର ଚିନ୍ତାଧାରା କେବେ ଆସିଲା ?

ଗତ ୨୦୧୯-୨୦୨୨ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଲେଶ୍ୱରର ଚାନ୍ଦିପୁରରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ନିକଟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ସଫଳତାର କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହ କରି ଆସିଛନ୍ତି ସନ୍ତୋଷ । ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ହିଁ ସନ୍ତୋଷ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ ସେନାରୁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଅବସର ନେଇ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ୍ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବେ । ଯାହାକୁ ନେଇ ସେ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସହିତ ଶେଷରେ ସଫଳତାର ସୋପାନରେ ପହଞ୍ଚିପାରିଥିଲେ ।

ସଫଳତାର କାହାଣୀ ଯୋଗାଉଥିଲା ପ୍ରେରଣା:

ଗୋଟିଏ ପଟେ ସଦସର୍ବଦା ମନରେ ରହୁଥିଲା ବାପାଙ୍କ ଆଶାକୁ କିପରି ପୂରଣ କରିବେ । ଏହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ନିଜର ସାଥୀ ସଂପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ଏ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିବା କରୁଥିଲେ । ଏଥିସହ ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶର କିଛି ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବାର ଅଧିକାରୀଙ୍କର ସଫଳତାର କାହାଣୀ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇ ଆସୁଥିଲା ସନ୍ତୋଷଙ୍କୁ । ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ IAS ଅରବିନ୍ଦମ୍ ଡାକୁଆଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ ଏବଂ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ଆଇ.ଏ.ଏସ୍ ମହିଳା ଟି.ସୁନ୍ଦରୟା କିପରି ଗ୍ରୁଫ୍ ଡି ପଦବୀରୁ ମ୍ୟୁନିସପାଲଟିର କିରାଣୀ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟର ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବାର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ନିଜର ସଫଳତା ପାଇଥିଲେ ସେହି ସମସ୍ତ ସଫଳତାର କାହାଣୀକୁ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିନିଯୋଗ କରି ଆସୁଥିଲେ ସନ୍ତୋଷ ।

ଭାରତୀୟ ସେନାରେ ରହି ଛଅ ଥର ଦେଇଥିଲେ SSB:
ଭାରତୀୟ ସେନାରେ ରହିଥିବା ସମୟରେ ପ୍ରାୟ ଛଅ ଥର ଏସ୍.ଏସ୍.ବି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ସନ୍ତୋଷ । ଇତି ମଧ୍ୟରେ ଏସ୍.ଏସ୍.ବି–ଭୋପାଳ , ଏସ୍.ଏସ୍.ବି–ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଏବଂ ଏସ୍.ଏସ୍.ବି–ଆହ୍ଲାବାଦରେ ଯୋଗଦାନ କରି ନିଜର ଉଦ୍ୟମରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବା ସହିତ ତିନ ଥର କନଫେରନ୍ସ ଆଉର୍ଟ ହୋଇଥିବା ଇଟିଭି ଭାରତ ସହ ସାକ୍ଷାତକାର ବେଳେ କହିଛନ୍ତି ସନ୍ତୋଷ । ହେଲେ ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ସେ ଭାଙ୍ଗିପଡିନଥିଲେ ବରଂ ଜାରି ରଖିଥିଲେ ନିଜସ୍ୱ ଉଦ୍ୟମ ।

ସେନାରୁ ଅବସର ନେଇ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ପ୍ରସ୍ତୁତି:

ଭାରତୀୟ ସେନାରୁ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ପରୀକ୍ଷାର ପ୍ରସ୍ତୁତି । ନିଜ ବାପାଙ୍କ ସ୍ଵପ୍ନ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ମାତ୍ର ୮ ମାସ ଧରି ନିଜର ପରିଶ୍ରମ କରି ଓଡ଼ିଶା ଲୋକସେବା ଆୟୋଗ(ଓପିଏସ୍‌ସି) ଦ୍ବାରା ପରିଚାଳିତ ଓଡ଼ିଶା ସୂଚନା ସେବା (ଓଆଇଏସ୍) ପରୀକ୍ଷାରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ନାୟକ । ଏଥିପାଇଁ ସେ ଦୈନିକ ୮ ରୁ ୧୦ ଘଣ୍ଟା ଧରି ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିବା କୁହନ୍ତି ସନ୍ତୋଷ । ଓଡିଶା ପ୍ରଶାସନିକ ସେବାରେ ପ୍ରଥମ ଉଦ୍ୟମରେ ଏଭଳି ସଫଳତା ପାଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏହାକୁ ନେଇ ଖୁସି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।

ଜନତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ସଂପର୍କ:

‘ଓଡ଼ିଶା ଲୋକସେବା ଆୟୋଗ(ଓପିଏସ୍‌ସି) ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଓଡ଼ିଶା ସୂଚନା ସେବା ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତିରେ ଯୋଗଦାନ ପରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ସଂପର୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିହେବ । ଏହା ସହିତ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିହେବ । ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ସଂପର୍କ ରହିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ’ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ସନ୍ତୋଷ


ପିଲାଦିନ ଏପରି କଟିଥିଲା:

ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବେଲଗୁଣ୍ଠା ବ୍ଲକ୍ ମଙ୍ଗଳପୁର ଗ୍ରାମର ପିତା ସ୍ଵର୍ଗତଃ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ନାୟକ ଓ ମାତା ଶାନ୍ତିଲତା ନାୟକଙ୍କ ଏକ ମାତ୍ର ପୁଅ ହେଉଛନ୍ତି ସନ୍ତୋଷ ନାୟକ । ବାପା ପୋଲିସ ବିଭାଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବେଳେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ପୋଷ୍ଟିଂ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେଠାକାର ପୋଲିସ ହାଇସ୍କୁଲରେ ସନ୍ତୋଷଙ୍କ ପାଠପଢା ହୋଇଥିଲା । ପରେ କୋରାପୁଟରେ ହିଁ ହାଇସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା ଶେଷ ପରେ ଭଞ୍ଜନଗର ସ୍ଥିତ କେ.ସି.ୟୁ.ବି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ଓ ଯୁକ୍ତ ତିନି ଶିକ୍ଷା ଶେଷ ହେବା ପରେ ଇଗ୍ନୋରେ ସାମ୍ୱାଦିକତା ଓ ଗଣ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଭାଗରେ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ।

ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ଦେଲେ ବାର୍ତ୍ତା ?

ନିଜେ ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି । ଯେଉଁ ମାନେ ସଫଳତା ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ସହିତ ଦୃଢ ମନୋବଳ, ନିଷ୍ଠା ସହିତ ସଦମାର୍ଗରେ ରହିଲେ ସଫଳତା ଦିନେ ନା ଦିନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ୱାଗତ କରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସନ୍ତୋଷ ନାୟକ । ଏଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏକାଗ୍ରତା ରଖିବା ସହିତ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି ସନ୍ତୋଷ । କଠିନ ପରିଶ୍ରମକୁ ଛାଡି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପନ୍ଥା ନଥିବା ସେ କୁହନ୍ତି । କେବଳ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବାର ଅଧିକାରୀ ନୁହେଁ ଯିଏ ଯାହା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିବ ତାହାର ପ୍ରକୃତ ପରାମର୍ଶ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦ୍ଧତିକୁ ଅନୁକରଣ କଲେ ନିହାତି ସଫଳତା ମିଳିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।

ସଫଳତା ନେଇ ପରିବାରରେ ଖୁସି:

ସଫଳତା ନେଇ ପରିବାରରେ ଖୁସିର ମାହୋଲ । ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସଫଳତାକୁ ନେଇ ପତ୍ନୀ ଆଶାଲତା ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି, ‘ଗତ ୧୮ ବର୍ଷ ଧରି ସେ ଭାରତୀୟ ସେନାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଥିଲେ । ଇତିମଧ୍ୟରେ ସେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଅବସର ନେଇ ଆସିଥିଲେ କିଛି ଅନ୍ୟ ବିଭାଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ । ଏହାକୁ ନେଇ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ରହିଥିଲା ଓପିଏସସିରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଯାହାକୁ ନେଇ ସେ ଅନେକ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି । ଗତ ଛଅ ମାସ ଧରି କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି । ଏପରିକି ସମସ୍ତ ଉତ୍ସବ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଦୂରେଇ ନିଜସ୍ୱ ଉଦ୍ୟମ ପରେ ଏଭଳି ସଫଳତା ପାଇଥିବା ନେଇ ପରିବାରରେ ସମସ୍ତେ ବେଶ ଖୁସି ।’

ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ନିଯୁକ୍ତିପତ୍ର ପାଇବେ:

ଖୁବ୍ ଶ୍ରୀଘ୍ର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ନାୟକଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ଏହାପରେ ନିଯୁକ୍ତ ପାଇବା ପରେ ତାଲିମ ନେଇ ଏହି ଅଧିକାରୀ ମାନେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପାଇବେ ନିଯୁକ୍ତି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର

