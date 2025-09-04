ETV Bharat / state

Reality Check: ପିଅନ ଭରସାରେ SJTA ଶାଖା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ; ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ଚେୟାର-ଟେବୁଲ

ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଥିବା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ଶାଖା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ 'ଇଟିଭି ଭାରତ'ର ରିୟାଲିଟି ଚେକ୍‌ ।

SJTA BRANCH OFFICE REALITY CHECK
SJTA BRANCH OFFICE REALITY CHECK (Etv Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 4, 2025 at 6:22 PM IST

ରିପୋର୍ଟର: ସମୀର କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ

ETV BHARAT REALITY CHEACK IN SJTA BRANCH OFFICE BERHAMPUR ବ୍ରହ୍ମପୁର: ଖୋଲା ରହିଛି ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ...ଖାଲି ପଡିଛି ଚେୟାର ଟେବୁଲ ଓ ଗଦା ଗଦା ଫାଇଲ ଥାକମରା ହୋଇଛି.. କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ନାହାନ୍ତି ଜଣେ ବି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ। ଅଫିସକୁ ଯିଏ ବି ଆସୁଛି ଫେରିକି ଯାଉଛି । ଏପରି ଦୃଶ୍ଯ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ରାଜସ୍ୱ କମିଶନରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ରହିଥିବା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ଶାଖା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ । ଦିନେ କି ଦୁଇ ଦିନ ନୁହଁ ପାଖାପାଖି ଏକ ବର୍ଷ ହେଲା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଏପରି ଅବସ୍ଥା । ଏନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ ରିୟଲିଟ୍ ଚେକ୍ ସମୟରେ ଏ ଦୃଶ୍ୟ କଏଦ ହୋଇଥିଲା ଆମ 'ଇଟିଭି ଭାରତ' କ୍ୟାମେରାରେ ।

branch office of SJTA in Berhampur
branch office of SJTA in Berhampur (ETV BHARAT ODISHA)

କାହିଁକି ଖୋଲାଯାଇଛି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ଶାଖା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ?

କେବଳ ଆମ ରାଜ୍ୟ କାହିଁକି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବହୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜମି ସାରା ଦେଶରେ ରହିଛି । ଉକ୍ତ ଚାଷ ଜମିରୁ ନିୟମିତ ଖଜଣା ଆଦାୟ ହୋଇ ପ୍ରତେକ ବର୍ଷ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଉକ୍ତ ଆଦାୟ ଅର୍ଥ ଜମା ହୋଇଥାଏ । ଜମିର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ତଥା ଖଜଣା ଆଦାୟ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନରେ ଖୋଲାଯାଇଛି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ଶାଖା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ । ଏହିକ୍ରମରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ରାଜସ୍ୱ କମିଶନରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ରହିଛି ପୁରୀର ଶାଖା କର୍ଯ୍ୟାଳୟ । ଏଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କିପରି ଚାଲିଛି ତାହା ପରଖିବାକୁ ଶାଖା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଆମ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଖବରଦାତା ସମୀର କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ । ସେ ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାହା ଦେଖିଲେ ତାଜୁବ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ।

No employees in branch office of SJTA in Berhampur
No employees in branch office of SJTA in Berhampur (ETV BHARAT ODISHA)

ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଖାଁ ଖାଁ ରହିଥିଲା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ:

ଦିନେ କି ଦୁଇ ଦିନ ନୁହଁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଖୋଲାଯାଉଛି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ । ଟେବୁଲ ଓ ଚୌକି ଖାଲି ପଡିଛି । ଅଫିସ ମଧ୍ୟରେ ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଫାଇଲ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଟାଇପ୍ ରାଇଟର୍ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଉପକରଣ ରହିଛି । ହେଲେ ଏହାକୁ ଯେଉଁମାନେ ପରିଚାଳନା କରିଥାନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଠାରେ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଇନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଅଫିସ କେବଳ ଖାଁ ଖାଁ ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଚପରାଶି ।

ବ୍ରହ୍ମପୁର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ଶାଖା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ
ବ୍ରହ୍ମପୁର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ଶାଖା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ (ETV BHARAT ODISHA)

ଚପରାଶିଙ୍କ ଭରସାରେ ଚାଲିଛି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ:

ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ଶାଖା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ରାଜ୍ୟର ଶୀକାକୁଲମ୍ ଭଳି ଅଞ୍ଚଳରୁ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସୁଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ଓ ପରିତାପର ବିଷୟ ଯେ କେହି ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଅଧିକାରୀ କିମ୍ୱା କର୍ମଚାରୀ ନଥିବାରୁ ସମସ୍ତେ ଶେଷରେ ଏଠାକୁ ଆସି ନିରାଶ ହୋଇ ଫେରୁଛନ୍ତି । କର୍ମଚାରୀ କହିଲେ କେବଳ ଜଣେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପିଅନ । ସକାଳ 10 ଟା ବାଜିଲେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଖୋଲନ୍ତି ଓ 4 ଟା ବାଜିଲେ ତାଲା ପକାଇ ଆସନ୍ତି । ଯଦି ଏହି ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ କେହି ଖଜଣା ବନ୍ଧିବାକୁ ଆସନ୍ତି ତେବେ ନିରାଶ ହୋଇ ଫେରିବାଟା ଥୟ । କାରଣ ଏଠାରେ ଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅବସର ହୋଇସାରିଛି । କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣକୁ ମଧ୍ଯ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇନାହିଁ । ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ସରକାରଙ୍କ ନଜର ଆଢୁଆଳରେ ରହିଯାଇଛି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ।

SJTA branch office in Berhampur
SJTA branch office in Berhampur (ETV BHARAT ODISHA)

ଫୋନ ନମ୍ବର ରଖି ଫେରାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ପିଅନ:

ଯେତେବେଳେ ଖଜଣା ବାନ୍ଧିବାକୁ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ କିଏ ଆସୁଛି ତେବେ ସେ ପ୍ରଥମେ ପିଅନଙ୍କୁ ଭେଟୁଛି ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ କହୁଛି । କିନ୍ତୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚେୟାରରେ ନଥାନ୍ତି କେହିବି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ । ବାଦ୍ୟ ହୋଇ ପିଅନ ଜଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ନମ୍ବର ରଖି ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ କୁହନ୍ତି ।

ଏନେଇ ଚପରାଶି ଦୁର୍ଯୋଧନ ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, " ଅଫିସରେ କେହି ନାହାନ୍ତି । ସମସ୍ତଙ୍କ ଅବସର ହୋଇଯାଇଛି । ମୁଁ ଆସିକି ଅଫିସ ଖୋଲୁଛୁ ବନ୍ଦ କରୁଛି । କିଏ ଖଜଣା ବାନ୍ଧିବାକୁ ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ଫୋନ ନମ୍ବର ରଖିକି ଫେରାଇ ଦେଉଛି । ଏହାପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ କହୁଛି । "

No employees in branch office of SJTA in Berhampur
No employees in branch office of SJTA in Berhampur (ETV BHARAT ODISHA)

ଜମି କ୍ରୟ କରିବାକୁ ଆସି ଫେରିଗଲେ ଆଇନଜୀବୀ:

ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ଜଣେ ଆଇନଜୀବୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜମିକୁ କ୍ରୟ କରିବାକୁ ରହିଥିବା ଆଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଅନୁରୋଧ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ । ହେଲେ ଏଠାରେ କେହି ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ତାହା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ । ଫଳରେ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ । ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଜଣେ ଆଇନଜୀବୀ କହିଛନ୍ତି, "ଜଗନ୍ନାଥ ଜମି କ୍ରୟ କରିବାକୁ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଥିଲା ସେଥି ପାଇଁ ଆସିଥିଲି । କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ପୁରୀରେ ପଚାରିଲେ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଥିବା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ଶାଖା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଖୋଲା ଅଛି । କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ କେହି ନାହାନ୍ତି । କେବଳ ପିଅନ ରହିଛନ୍ତି । "

କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ପିଅନଙ୍କ ସହ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପ୍ରତିନିଧି
କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ପିଅନଙ୍କ ସହ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପ୍ରତିନିଧି (ETV BHARAT ODISHA)

କେତେ ଜଣ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀ ରହୁଥିଲେ ?

ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚାଷ ଜମିର ଖଜଣା ଆଦାୟ କରିବା ହେଉ ବା ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପୂର୍ବରୁ ମହୁରୀଅର, ନାୟବ ତହସିଲଦାର, ଚାରିଜଣ ଅମିନ ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିଥିବା କିଛି ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ମୋଟ 6 ରୁ 8 ଜଣ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଥିଲେ । ଏବେ କିନ୍ତୁ ଜଣେ ବି ନାହାନ୍ତି । ପୂର୍ବରୁ ଏଠାରେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଓଡିଶା ପ୍ରଶାସନିକ ସେବାର ଅଧିକାରୀ ମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି । ଏପରିକି ବାର୍ଷିକ 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଖଜଣା ଆଦାୟ କରିବାକୁ ଚାର୍ଗେଟ ରହୁଥିବା ବେଳେ ଏଠାରେ 18 ରୁ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ ହେଉଥିଲା ।

ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଶାଖା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଓ ତାର ଇତିହାସ:

ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରହିଥିବା ଚାଷ ଜମି ମଧ୍ୟରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡିଶାର ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି ଏବଂ ଶ୍ରୀକାକଲୁମ୍ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅନେକ ଜମି ରହିଛି । ଯାହାକି ଏହି ଜମି ରଖିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ ପୁରୁଷାନୁକ୍ରମିକ ଭାବରେ ଏକର ପ୍ରତି ବର୍ଷକୁ 1880 ଟଙ୍କା ଦାଖଲ କରିଥାନ୍ତି । 1972 ମସିହାରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ଶାଖା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଖୋଲାଯାଇଥିଲା । ପ୍ରଥମେ ବାବାଜିତୋଟା ସାହି ପରେ ଲୋଚାପଡା ଅଞ୍ଚଳରେ ଭଡାଘରେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଚାଲିଥିଲା । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 2012 ମସିହାରେ ଏହାକୁ ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ରାଜସ୍ୱ କମିଶନରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଆସୁଥିଲା ।

ଏବେ ଖାଲି ଅପେକ୍ଷା କେବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଥିବା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ଶାଖା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଉପରେ କେବେ ପଡୁଛି । କେବେ ବଦଳୁଛି କାର୍ଯ୍ୟାଳର ପରିସ୍ଥିତି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର

ରିପୋର୍ଟର: ସମୀର କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର

