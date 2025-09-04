ରିପୋର୍ଟର: ସମୀର କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ
ETV BHARAT REALITY CHEACK IN SJTA BRANCH OFFICE BERHAMPUR ବ୍ରହ୍ମପୁର: ଖୋଲା ରହିଛି ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ...ଖାଲି ପଡିଛି ଚେୟାର ଟେବୁଲ ଓ ଗଦା ଗଦା ଫାଇଲ ଥାକମରା ହୋଇଛି.. କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ନାହାନ୍ତି ଜଣେ ବି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ। ଅଫିସକୁ ଯିଏ ବି ଆସୁଛି ଫେରିକି ଯାଉଛି । ଏପରି ଦୃଶ୍ଯ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ରାଜସ୍ୱ କମିଶନରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ରହିଥିବା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ଶାଖା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ । ଦିନେ କି ଦୁଇ ଦିନ ନୁହଁ ପାଖାପାଖି ଏକ ବର୍ଷ ହେଲା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଏପରି ଅବସ୍ଥା । ଏନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ ରିୟଲିଟ୍ ଚେକ୍ ସମୟରେ ଏ ଦୃଶ୍ୟ କଏଦ ହୋଇଥିଲା ଆମ 'ଇଟିଭି ଭାରତ' କ୍ୟାମେରାରେ ।
କାହିଁକି ଖୋଲାଯାଇଛି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ଶାଖା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ?
କେବଳ ଆମ ରାଜ୍ୟ କାହିଁକି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବହୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜମି ସାରା ଦେଶରେ ରହିଛି । ଉକ୍ତ ଚାଷ ଜମିରୁ ନିୟମିତ ଖଜଣା ଆଦାୟ ହୋଇ ପ୍ରତେକ ବର୍ଷ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଉକ୍ତ ଆଦାୟ ଅର୍ଥ ଜମା ହୋଇଥାଏ । ଜମିର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ତଥା ଖଜଣା ଆଦାୟ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନରେ ଖୋଲାଯାଇଛି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ଶାଖା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ । ଏହିକ୍ରମରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ରାଜସ୍ୱ କମିଶନରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ରହିଛି ପୁରୀର ଶାଖା କର୍ଯ୍ୟାଳୟ । ଏଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କିପରି ଚାଲିଛି ତାହା ପରଖିବାକୁ ଶାଖା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଆମ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଖବରଦାତା ସମୀର କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ । ସେ ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାହା ଦେଖିଲେ ତାଜୁବ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ।
ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଖାଁ ଖାଁ ରହିଥିଲା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ:
ଦିନେ କି ଦୁଇ ଦିନ ନୁହଁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଖୋଲାଯାଉଛି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ । ଟେବୁଲ ଓ ଚୌକି ଖାଲି ପଡିଛି । ଅଫିସ ମଧ୍ୟରେ ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଫାଇଲ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଟାଇପ୍ ରାଇଟର୍ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଉପକରଣ ରହିଛି । ହେଲେ ଏହାକୁ ଯେଉଁମାନେ ପରିଚାଳନା କରିଥାନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଠାରେ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଇନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଅଫିସ କେବଳ ଖାଁ ଖାଁ ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଚପରାଶି ।
ଚପରାଶିଙ୍କ ଭରସାରେ ଚାଲିଛି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ:
ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ଶାଖା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ରାଜ୍ୟର ଶୀକାକୁଲମ୍ ଭଳି ଅଞ୍ଚଳରୁ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସୁଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ଓ ପରିତାପର ବିଷୟ ଯେ କେହି ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଅଧିକାରୀ କିମ୍ୱା କର୍ମଚାରୀ ନଥିବାରୁ ସମସ୍ତେ ଶେଷରେ ଏଠାକୁ ଆସି ନିରାଶ ହୋଇ ଫେରୁଛନ୍ତି । କର୍ମଚାରୀ କହିଲେ କେବଳ ଜଣେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପିଅନ । ସକାଳ 10 ଟା ବାଜିଲେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଖୋଲନ୍ତି ଓ 4 ଟା ବାଜିଲେ ତାଲା ପକାଇ ଆସନ୍ତି । ଯଦି ଏହି ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ କେହି ଖଜଣା ବନ୍ଧିବାକୁ ଆସନ୍ତି ତେବେ ନିରାଶ ହୋଇ ଫେରିବାଟା ଥୟ । କାରଣ ଏଠାରେ ଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅବସର ହୋଇସାରିଛି । କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣକୁ ମଧ୍ଯ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇନାହିଁ । ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ସରକାରଙ୍କ ନଜର ଆଢୁଆଳରେ ରହିଯାଇଛି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ।
ଫୋନ ନମ୍ବର ରଖି ଫେରାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ପିଅନ:
ଯେତେବେଳେ ଖଜଣା ବାନ୍ଧିବାକୁ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ କିଏ ଆସୁଛି ତେବେ ସେ ପ୍ରଥମେ ପିଅନଙ୍କୁ ଭେଟୁଛି ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ କହୁଛି । କିନ୍ତୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚେୟାରରେ ନଥାନ୍ତି କେହିବି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ । ବାଦ୍ୟ ହୋଇ ପିଅନ ଜଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ନମ୍ବର ରଖି ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ କୁହନ୍ତି ।
ଏନେଇ ଚପରାଶି ଦୁର୍ଯୋଧନ ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, " ଅଫିସରେ କେହି ନାହାନ୍ତି । ସମସ୍ତଙ୍କ ଅବସର ହୋଇଯାଇଛି । ମୁଁ ଆସିକି ଅଫିସ ଖୋଲୁଛୁ ବନ୍ଦ କରୁଛି । କିଏ ଖଜଣା ବାନ୍ଧିବାକୁ ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ଫୋନ ନମ୍ବର ରଖିକି ଫେରାଇ ଦେଉଛି । ଏହାପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ କହୁଛି । "
ଜମି କ୍ରୟ କରିବାକୁ ଆସି ଫେରିଗଲେ ଆଇନଜୀବୀ:
ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ଜଣେ ଆଇନଜୀବୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜମିକୁ କ୍ରୟ କରିବାକୁ ରହିଥିବା ଆଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଅନୁରୋଧ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ । ହେଲେ ଏଠାରେ କେହି ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ତାହା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ । ଫଳରେ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ । ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଜଣେ ଆଇନଜୀବୀ କହିଛନ୍ତି, "ଜଗନ୍ନାଥ ଜମି କ୍ରୟ କରିବାକୁ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଥିଲା ସେଥି ପାଇଁ ଆସିଥିଲି । କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ପୁରୀରେ ପଚାରିଲେ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଥିବା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ଶାଖା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଖୋଲା ଅଛି । କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ କେହି ନାହାନ୍ତି । କେବଳ ପିଅନ ରହିଛନ୍ତି । "
କେତେ ଜଣ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀ ରହୁଥିଲେ ?
ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚାଷ ଜମିର ଖଜଣା ଆଦାୟ କରିବା ହେଉ ବା ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପୂର୍ବରୁ ମହୁରୀଅର, ନାୟବ ତହସିଲଦାର, ଚାରିଜଣ ଅମିନ ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିଥିବା କିଛି ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ମୋଟ 6 ରୁ 8 ଜଣ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଥିଲେ । ଏବେ କିନ୍ତୁ ଜଣେ ବି ନାହାନ୍ତି । ପୂର୍ବରୁ ଏଠାରେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଓଡିଶା ପ୍ରଶାସନିକ ସେବାର ଅଧିକାରୀ ମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି । ଏପରିକି ବାର୍ଷିକ 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଖଜଣା ଆଦାୟ କରିବାକୁ ଚାର୍ଗେଟ ରହୁଥିବା ବେଳେ ଏଠାରେ 18 ରୁ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ ହେଉଥିଲା ।
ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଶାଖା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଓ ତାର ଇତିହାସ:
ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରହିଥିବା ଚାଷ ଜମି ମଧ୍ୟରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡିଶାର ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି ଏବଂ ଶ୍ରୀକାକଲୁମ୍ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅନେକ ଜମି ରହିଛି । ଯାହାକି ଏହି ଜମି ରଖିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ ପୁରୁଷାନୁକ୍ରମିକ ଭାବରେ ଏକର ପ୍ରତି ବର୍ଷକୁ 1880 ଟଙ୍କା ଦାଖଲ କରିଥାନ୍ତି । 1972 ମସିହାରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ଶାଖା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଖୋଲାଯାଇଥିଲା । ପ୍ରଥମେ ବାବାଜିତୋଟା ସାହି ପରେ ଲୋଚାପଡା ଅଞ୍ଚଳରେ ଭଡାଘରେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଚାଲିଥିଲା । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 2012 ମସିହାରେ ଏହାକୁ ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ରାଜସ୍ୱ କମିଶନରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଆସୁଥିଲା ।
ଏବେ ଖାଲି ଅପେକ୍ଷା କେବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଥିବା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ଶାଖା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଉପରେ କେବେ ପଡୁଛି । କେବେ ବଦଳୁଛି କାର୍ଯ୍ୟାଳର ପରିସ୍ଥିତି ।
