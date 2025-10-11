ETV Bharat / state

'ଇଟିଭି ଭାରତ'ର ମହାପ୍ରଭାବ, ଖବର ବାଜିବା ପରେ ମରାମତି ହେଲା କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ସହରର ରାସ୍ତା

କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ପୌରପାଳିକାର ୧ ରୁ ୨୧ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ସାହି ରାସ୍ତା ଓ କଟକ-ଚାନ୍ଦବାଲି ସଂଲଗ୍ନ ରାସ୍ତା କାମ ଚାଲିଛି ।

ROAD REPAIR WORK IN KENDRAPARA
ROAD REPAIR WORK IN KENDRAPARA (ETV BHARAT ODISHA)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 11, 2025 at 5:40 PM IST

Updated : October 11, 2025 at 7:04 PM IST

କେନ୍ଦ୍ରାପଡା: ଖବର ବାଜିଲା ନଜର ପଡିଲା । 'ଇଟିଭି ଭାରତ'ର ପ୍ରଭାବ। ମରାମତି ହେଲା କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ପୌରପାଳିକାର ୧ ରୁ ୨୧ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ସାହି ରାସ୍ତା ଓ କଟକ-ଚାନ୍ଦବାଲି ସଂଲଗ୍ନ ରାସ୍ତା । ଗତ ମାସରେ ଏହି ରାସ୍ତା ଗୁଡିକ ମରଣଯନ୍ତା ପାଲଟିଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା । ଏନେଇ ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ପୌର ପ୍ରଶାସନ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଏନେଇ ପଦକ୍ଷେପ ପୂର୍ବକ ରାସ୍ତା ମରାମତି କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରତିଶୃତି ଦେଇଥିଲେ। ଏବେ ରାସ୍ତା କାମ ଜାରି ରହିଛି ।



'ଇଟିଭି ଭାରତ'ରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ମରାମତି ହେଲା ରାସ୍ତା:

ROAD REPAIR WORK IN KENDRAPARA (ETV BHARAT ODISHA)

କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ସହରର ତିନିମୁହାଣୀ, ମହିପାଳ, ସାନ୍ତସାହି, ନୂଆ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ, କେଶପୁର, ଗୋପ, ବାଇପାସ ରାସ୍ତା ଇତ୍ୟାଦି ମରଣଯନ୍ତା ପାଲଟିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ସହରର ମନୀନ୍ଦ୍ର ରାଉତଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ବାସିନ୍ଦା । ଆଉ ଏମାନଙ୍କ ସ୍ୱର ପାଲଟି ସମସ୍ୟାକୁ ପୌର ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲା 'ଇଟିଭି ଭାରତ'। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ରାସ୍ତାରେ ମରାମତି କାମ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଏନେଇ 'ଇଟିଭି ଭାରତ'କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି ମନୀନ୍ଦ୍ର।

ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ମନୀନ୍ଦ୍ର କହିଛନ୍ତି,"କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ସହରର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା, ଗଳିକନ୍ଦି ରାସ୍ତା, ସହରକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ରାସ୍ତା ଏ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡିଥିଲା। ଆମେ ଇଟିଭି ଭାରତ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲୁ । ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ରାସ୍ତା ମରାମତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଏଥି ପାଇଁ ଇଟିଭି ଭାରତକୁ ଧନ୍ୟବାଦ । ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆମ କଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଓ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କାମ ହେଉଛି ୟାର କେତେଦୂର ପ୍ରଭାବ ପଡିବ ତାହା ଆଗକୁ ଜଣାପଡିବ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡାରେ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ବ୍ୟାପୀ ଚାଲିବ, ଭସାଣି ଅଛି। ଯାହା ଖବର ଆସୁଛି ଦୁଇ ତିନୋଟି ଲଘୁଚାପ ମିଶି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ହୋଇପାରେ। ଯଦି ହୋଇଗଲା ତେବେ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା କଣ ହେବ ସେନେଇ କୋଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି । ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା, ସହରକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ରାସ୍ତା,କଟକ ଚାନ୍ଦବାଲି ରାସ୍ତାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ସହରର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ତିନିମୁହାଣୀ ଠାରୁ ନେଇ ନୂଆ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ପୂରୁଣା ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ମହିପାଳ, କେଶପୁର ବଜାର, ସାନ୍ତସାହି ଏମିତିକି ବଳଦେବଜୀଉଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଗୋପଛକ ଠାରୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ରାସ୍ତା ମେନ ରୋଡ଼କୁ,କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ଆବାସିକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପାଖରୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ମ୍ୟୁନିସିପାଲଟି ବା କଲେକ୍ଟରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଏ ସମସ୍ତ ରାସ୍ତା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡିଥିଲା। "

ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଉମେଶ ପାଢ଼ୀ କହିଛନ୍ତି,"ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଇ କିଛିଦିନ ତଳେ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଅତି ଶୋଚନୀୟ ହୋଇଥିଲା। ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଗାଡିମଟର ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଚାଲିକି ଯିବା ସମୟରେ ଲୋକେ ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ। କାଦୁଅ ଏବଂ ଖାଲଖମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତାରେ ଯାଇ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଘଟୁଥିଲା। ଏନେଇ 'ଇଟିଭି ଭାରତ'ରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲଟିର, ପୌରସଂସ୍ଥା ପ୍ରଶାସନର ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପୂଜା ସମୟରେ ରାସ୍ତାକୁ ମରାମତି କରିଛନ୍ତି । ରାସ୍ତାର ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଖାଲ ଥିଲା ତାକୁ ପ୍ୟାଚ ପକାଯାଇଛି । "

ମରାମତି ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ପୌରନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ?


ସହରର ରାସ୍ତାଘାଟ ମରାମତି ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ପୌର ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଅଜିତ ପ୍ରସାଦ ନାରାୟଣ ଗିରି କୁହନ୍ତି,"କେନ୍ଦ୍ରାପଡାର ସମସ୍ତ ରାସ୍ତା ତଥା ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା, ଗଳି ରାସ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି । ଯୁଦ୍ଧ କାଳୀନ ଭିତରେ ଆମେ ସେ ସବୁ କରୁଛୁ। ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମର ଚାଲିଛି, ତାଛଡା ରାସ୍ତା ଘାଟରେ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିଗୁଡିକ ପାର୍କିଂ କରୁଥିଲେ ତାକୁ ହଟେଇ ଦିଆଯାଇଛି। ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବେ ସୋମବାର ଠାରୁ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି । ରାସ୍ତାଘାଟ ଆମର ମେଳଣ ପୂଜା ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ସରିବ। ଯେହେତୁ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହୁଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଟିକେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ରାସ୍ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମରାମତି କରିବୁ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ କିଲୋମିଟର ତ କହି ପାରିବିନି କିନ୍ତୁ ଆମର ସମସ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ତଥା ଗଳି ରାସ୍ତା ମ୍ୟୁନିସିପାଲଟିର ରାସ୍ତା ଅଛି ସେଇଟା କରାଯାଉଛି।ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ଅଧିନରେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଅଛି ସେଠିକି ଚିଠି କରିଥିଲୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ରାସ୍ତା ମରାମତି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ନିମ୍ନମାନର କାମ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ ଯଦି କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଭିଯୋଗ ପାଇବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଜେଇଙ୍କୁ କହିବି ସେ ଯାଇକି ଇନକ୍ୱାରୀ କରିକି ଦେଖିବେ ଓ କାମର ମାନ ମଧ୍ୟ ତଦାରଖ କରିବେ । "

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ-ଖବର ବାଜିବା ପରେ ତତ୍ପର ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ, ମରାମତି ହେଉଛି ଦୁର୍ବଳ ନଦୀବନ୍ଧ


ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା

Last Updated : October 11, 2025 at 7:04 PM IST

