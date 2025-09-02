Jamada Tahsildar Madhusmita Singh Arrested ରାଇରଙ୍ଗପୁର/ଭୁବନେଶ୍ବର: ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗରେ ଅଡୁଆରେ OAS ଅଫିସର । ସରକାରୀ ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ ହେଲେ ଯାମଦା ତହସିଲଦାର ମଧୁସ୍ମିତା ସିଂ । ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଗିରଫ ପରେ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କଲା EOW(ଅର୍ଥନୈତିକ ଅପରାଧ ଶାଖା) ।
ତହସିଲଦାରଙ୍କ ନାଁରେ ଆର୍ଥିକ ହେରଫେର ଅଭିଯୋଗ:
ଏନେଇ EOW ଆଇଜି ସାର୍ଥକ ଷଡଙ୍ଗୀ କହିଛନ୍ତି, ‘EOW କେସ ନମ୍ବର ୧୨/୨୫ଆଧାରରେ BNSର ଧାରା 316 (5),3, 5ରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । ଯିଏକି ବେଲପାହାଡ଼ ଥାନାରେ ଗତ ୧୮ଅଗଷ୍ଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ବେଲପାହାଡ଼ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟର ଏକଜୁକ୍ୟୁଟିଭ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ଏକ କେସ କରି ବେଲପାହାଡ ଥାନା ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରୁଥିଲା । ବେଲପାହାଡ଼ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ସରକାରୀ ଅର୍ଥ ହେରଫେର ନେଇ ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ୍ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା । ତନାଘନା ବେଳେ ଜଣାପଡିଥିଲା ଯେ, ଏହା ଏକ କୋଟିରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତି କରିଥିଲେ । ତେଣୁ ମାମଲାଟି ଗତ ୨୩ ଅଗଷ୍ଟରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅପରାଧ ଶାଖା (EOW) ନିଜ ହାତକୁ ନେଇ ତନଘନା କରିଥିଲା ।’
1 କୋଟିରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଟଙ୍କାର ହେରଫେର ଅଭିଯୋଗ:
ତନାଘନା ସମୟରେ ଜଣାପଡିଥିଲା, ଜାମଦା ତହସିଲଦାର ମଧୁସ୍ମିତା ସିଂ ତାଙ୍କ ଜାଣତରେ ଉନ୍ନତି ସ୍କିମରେ ଆସିଥିବା ସରକାରୀ ଟଙ୍କାକୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଲାଇଟ କିଣାବିକା ଆଳରେ ଟଙ୍କା ହେରଫେର କରିଛନ୍ତି । ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତିକି ଲାଇଟ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ୨୦୦ଲାଇଟ କିଣିବା ଦର୍ଶାଇ ୧୭୧ଟି ଲାଇଟର ତଥ୍ୟ ଥିବା ୩୦ଟି ଲାଇଟର ଲଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ ହୋଇଛି । ଯାହାକି ୨ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତିରେ ୨୨ଲଷ ଟଙ୍କାର ହେରଫେର୍ ଓ ୧୫ ଅର୍ଥ କମିଶନଙ୍କ ଜରିଆରେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କେମିକାଲ କିଣା ବାବଦରେରେ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟବରାଦ ଦର୍ଶାଇ ବିନା କାଗଜ ପତ୍ରରେ ଟଙ୍କା ହେରଫେର କରାଯାଇଛି । ଅର୍ଥାତ୍ ୧ କୋଟିରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଟଙ୍କା ହଡପ ଆତ୍ମସାତ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ସରକାରୀ ଟଙ୍କାକୁ ଦୁରୁପଯୋଗ ବା ହେରଫେର ମାମଲାରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଆଧାରରେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । ଖୁବଶୀଘ୍ର କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯିବ ।
ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଘଟଣାରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ:
ପୁର୍ବରୁ ଏହି ଆର୍ଥିକ ହେରଫେର ଘଟଣା ବେଲପାହାଡ଼ ଥାନା ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ସେହି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ବିଭୁତି ସାହୁ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ । ଏବେ ଏହି ଘଟଣାରେ ସାନିଟରି ଏକ୍ସପର୍ଟ ବିଶ୍ବ ରଞ୍ଜନ ମହାଲିଙ୍ଗ ଫେରାର ଅଛନ୍ତି ।
ନିକଟରେ ନିଲମ୍ବିତ କରିଥିଲା ରାଜସ୍ବ ବିଭାଗ:
ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ ଗତ 30 ଅଗଷ୍ଟରେ ମଧୁସ୍ମିତାଙ୍କୁ ରାଜସ୍ବ ବିଭାଗ ନିଲମ୍ବିତ କରିଥିଲା । ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ବେଲପାହାଡ଼ ପୌରପାଳିକାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଭାବେ ମଧୁସ୍ମିତା ସିଂ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ନୀତି କରିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା । ସେହି ଦୁର୍ନୀତି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିଥିଲେ । ତେବେ ଆଜି ଇଓଡବ୍ଲୁ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ।
