ରାୟଗଡ଼ାରେ ମେଧା ପାଟେକର ଅଟକ, ରେଳ ଷ୍ଟେସନରୁ ଉଠାଇ ନେଲା ପୋଲିସ - MEDHA PATKAR DETAINED RAYAGADA

Environmentalist Medha Patkar detained in rayagada on world environment day 2025 ( ETV BHARAT ODISHA )

By ETV Bharat Odisha Team Published : June 5, 2025 at 9:52 AM IST | Updated : June 5, 2025 at 10:10 AM IST 1 Min Read

Medha Patkar Detained Rayagada, ରାୟଗଡା: ରାୟଗଡାରେ ବିଶିଷ୍ଟ ପରିବେଶବିତ୍‌ ମେଧା ପାଟକରଙ୍କୁ ଅଟକ । ରାୟଗଡା ରେଳ ଷ୍ଟେସନରୁ ମେଧା ପାଟକରଙ୍କୁ ଉଠାଇନେଲା ପୋଲିସ । ବିଶ୍ଵ ପରିବେଶ ଦିବସ ପ୍ରକୃତିକ ସମ୍ପଦ ସମାବେଶରେ ଯୋଗଦେବାକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛି । ଆଜି ମେଧା ପାଟକର କାଶୀପୁର ବ୍ଲକର ସୁଙ୍ଗେର ହାଟପଦାରେ ଆୟୋଜିତ ବିଶ୍ବ ପରିବେଶ ଦିବସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବାର ଥିଲା । ହେଲେ ସଭାସ୍ଥଳକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଇଛି । ରାୟଗଡା ପୋଲିସ ମେଧା ପାଟକରଙ୍କୁ ଏକ ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନରେ ରଖି ସଭାକୁ ନଯିବା ପାଇଁ ବୁଝାସୁଝା କରୁଛି। କାଶୀପୁର ବ୍ଲକର ସିଜିମାଳି ଖଣି ଖନନକୁ ବିରୋଧ କରି ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଥର ଖଣି ଖନନକୁ ନେଇ ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଅପ୍ରିତିକର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଅନେକ ଆଦିବାସୀ ଆନ୍ଦୋଳନ କାରୀଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ୍ ମଧ୍ଯ କରିଛି। ତେବେ ଆଜି ବିଶ୍ବ ପରିବେଶ ଦିବସ ଅବସରରେ ସୁଙ୍ଗେର ହାଟପଦାରେ ମାଆ ମାଟି ମାଳି ସୁରକ୍ଷା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ବିଶାଳ ସମାବେଶ ଆୟୋଜନ ହେବାର ଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମେଧା ପାଟକରଙ୍କ ସମେତ ପରିବେଶବିତ୍ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମନ୍ତରା, କୃଷକ ନେତା ଲିଙ୍ଗରାଜ, ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମ୍ବନୟର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଆବାହକ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଆଜାଦ ଓ ରାଜ୍ୟ ଆବାହକ ନରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ଯୋଗ ଦେବାର ଥିଲା। ଏନେଇ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସୂଚନା ହସ୍ତଗତ ହୋଇନାହିଁ ।

