ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ବଢିବ ସୁରକ୍ଷା, ଶିକାରୀଙ୍କୁ ଟ୍ରାକ କରିବ OFMS ଆପ୍ - FOREST PATROL BY WALKING

ବନ ସୁରକ୍ଷା ସ୍କ୍ବାର୍ଡର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟ ପ୍ରତି ମାସରେ ଅତି କମରେ ୧୦୦ କିଲୋମିଟର ପାଦ ଚଲା ପାଟ୍ରୋଲିଂ କରିବାକୁ ପଡିବ ।

ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ବଢିବ ସୁରକ୍ଷା: ଶିକାରୀଙ୍କୁ ଟ୍ରାକ କରିବ OFMS ଆପ୍
ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ବଢିବ ସୁରକ୍ଷା: ଶିକାରୀଙ୍କୁ ଟ୍ରାକ କରିବ OFMS ଆପ୍ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 19, 2025 at 8:51 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ବର: ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ବଢିବ ସୁରକ୍ଷା । ବନ କର୍ମଚାରୀ ପାଦ ଚଲା ପାଟ୍ରୋଲିଂ କରିବେ । ପ୍ରତି ମାସରେ ୧୦୦ କିଲୋମିଟର ପାଦରେ ଚାଲି ପାଟ୍ରୋଲିଂ କରିବେ ବନ କର୍ମଚାରୀ । ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ମୋବାଇଲ ଆପ୍ସ ଜରିଆରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ।

ରାଜ୍ୟ ବନକର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ପାଦ ଚଲା ପାଟ୍ରୋଲିଂ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି । ବନ ସୁରକ୍ଷା ସ୍କ୍ବାର୍ଡର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟ ପ୍ରତି ମାସରେ ଅତି କମରେ ୧୦୦ କିଲୋମିଟର ପାଦ ଚଲା ପାଟ୍ରୋଲିଂ କରିବାକୁ ପଡିବ । ଯାହା ଫଳରେ କି ଜଙ୍ଗଲର ସୁରକ୍ଷାକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ । କାହିଁକି ଏହି ନିୟମ ହେଲା, ଏହା ଦ୍ୱାରା କଣ ଲାଭ ମିଳିବ, ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ଏହା କେତେ ସହାୟକ ହେବ ସେନେଇ କଣ କହୁଛନ୍ତି ବନ ବିଭାଗର ସିଏଫ କାର୍ତିକ ଭି ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ।


କାହିଁକି କରାଯାଉଛି ଏହି ନିୟମ:
ଜଙ୍ଗଲ ସମ୍ପଦର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ସୁରକ୍ଷା, ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ରୋକିବା ଏବଂ ଜୈବ ବିବିଧତା ପ୍ରତି ବିପଦର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଚିହ୍ନଟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ, କ୍ଷେତ୍ରସ୍ତରୀୟ ବନ କର୍ମଚାରୀମାନେ ନିୟମିତ ଚାଲି ଚାଲି ପାଟ୍ରୋଲିଂ କରିବେ । ଏମାନେ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ନିୟୋଜିତ ହେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ଅଟେ । ଦୁର୍ବଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶାରୀରିକ ଉପସ୍ଥିତି ଫଳରେ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ରହିବ । ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ, ଗୁଇନ୍ଦା ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲର ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ମଧ୍ୟ ସହଜ ହେବ ।

କଣ ରହିଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ:

୧. ସମସ୍ତ ପାଦଚଲା ପାଟ୍ରୋଲିଂକୁ OFMSରେ ରେକର୍ଡ କରାଯିବ
୨. ବିଶେଷ ଭାବରେ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ରୁଟ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ଥିବା ଦୁର୍ବଳ ରାସ୍ତା, ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଞ୍ଚଳ ସହିତ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଅବୈଧ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଆଦିକୁ ନଜର ରଖାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ
୩. ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ମିଳିତ ଏବଂ ଅଚାନକ ପାଟ୍ରୋଲିଂ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ
୪. ରେଞ୍ଜ, ଡିଭିଜନ ଏବଂ ସର୍କଲ ସ୍ତରରେ ମାସିକ ପାଟ୍ରୋଲିଂ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ସମୀକ୍ଷା କରାଯିବ
୫. ଯେକୌଣସି ବନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକ୍ସି ପାଟ୍ରୋଲିଂକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନିଆଯିବ
୬. ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ବନକର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ସହିତ ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଏବଂ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ର ଗଠନରେ ଉତ୍ତମ ସତର୍କତା ରହିବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗର ପିସିସିଏଫ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଛି



କେଉଁ ଅଧିକାରୀ କେତେ କିଲୋମିଟର ଚାଲିବେ:
ବନ ସୁରକ୍ଷା ସ୍କ୍ବାଡ୍‌ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଏବେ ପ୍ରତି ମାସରେ ଅତି କମରେ ୧୦୦ କିଲୋମିଟର ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ପାଟ୍ରୋଲିଂ କରିବାକୁ ହେବ । ସେହିପରି ଭାବରେ ବିଭାଗୀୟ ସ୍ତରରେ, ବନରକ୍ଷୀ ଏବଂ ବନକର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଅତି କମରେ ୭୫ କିଲୋମିଟର ପାଟ୍ରୋଲିଂ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ । ଏହା ସହିତ ରେଞ୍ଜ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ୫୦ କିଲୋମିଟର ପାଟ୍ରୋଲିଂ କରିବାକୁ ପଡିବ । ଜଣେ ସହାୟକ ବନ ସଂରକ୍ଷକ (ACF) ପାଇଁ ମାସିକ ୨୫ କିଲୋମିଟର ସହିତ ଜଣେ ବିଭାଗୀୟ ବନ ଅଧିକାରୀ (DFO) ପାଇଁ ୧୫ କିଲୋମିଟର ଏବଂ ଜଣେ ଆଞ୍ଚଳିକ ମୁଖ୍ୟ ବନ ସଂରକ୍ଷକ (RCCF) ପାଇଁ ୧୦ କିଲୋମିଟର ଚାଲିବାକୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି ।

କଣ କହିଛନ୍ତି ପିସିସିଏଫ:

ଏନେଇ ପ୍ରମୁଖ ମୁଖ୍ୟ ବନ ସଂରକ୍ଷକ ଏବଂ ବନ ବାହିନୀର ମୁଖ୍ୟ ସୁରେଶ ପନ୍ତ କହିଛନ୍ତି, ‘ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା । ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ରୋକିବା । ଏପରି ପଦକ୍ଷେପ ଫଳରେ ଜୈବ ବିବିଧତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ସଫଳ ହେବ ।’


କଣ ଏହି ଆପ୍, କିପରି କରିବେ ବ୍ୟବହାର ?


ଏପଟେ ବନ ବାହିନୀର ସିଏଫ ଭି କାର୍ତ୍ତିକ କହିଛନ୍ତି, "OFMS ଆପ୍ ବନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବ । ପ୍ରତି ୧୦୦ କିମ୍ବା ୨୦୦ ମିଟରରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଁଏ ସେଲ୍ଫି ଉଠାଇବେ । ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ କିଏ ଯାଉଛି ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଏହାର ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ସହିତ ସେଲ୍ଫି ଆପରେ ଅପଲୋଡ କରିବେ । ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ନେଟୱର୍କ ନଥିବାରୁ ସମୟେ ସମୟେ ଏହି ଆପ୍ କାମ ନ କରିପାରେ । ମାତ୍ର ଫଟୋ ଉପଲୋଡ଼ କରି ପାରିବେ । ଏହାପରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ନେଟୱର୍କ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ସେଠାରେ ସବମିଟ କରିବେ । କେଉଁ ବନ କର୍ମଚାରୀ କେତେ କିଲୋମିଟର ଚାଲିଲେ ସେନେଇ ମଧ୍ୟ ଆପରେ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ମିଳିବ ।"

ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ଏପରି କରିବାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି, ବେଧଡ଼କ ଗଛ କାଟିବା ତଥା ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ଶିକାର କରିବା, ବିଶେଷ ଭାବରେ ହାତୀଙ୍କୁ ଶିକାର କରିବା ଆଦି ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ରୋକିବା । ଏହି ଆପ୍ ଜରିଆରେ ବେଆଇନ ଗତିବିଧିକୁ ଟ୍ରାକ୍ କରାଯାଇପାରିବ । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରାୟ ୩ ହଜାର ବନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବନ ବାହିନୀର ସିଏଫ ଭି କାର୍ତ୍ତିକ ।

ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ କାମ ଦିଏନି ଏଆଇ କ୍ୟାମେରା:


ଏପଟେ NGTAର ପୂର୍ବତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅନୁପ ନାୟକ କହିଛନ୍ତି, ‘ଏପରି ପଦକ୍ଷେପକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏହା ଦ୍ଵାରା ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ଜଙ୍ଗଲର ସୁରକ୍ଷା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବନ କର୍ମଚାରୀ ଓ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ପାଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଗାଡି ସାଙ୍ଗକୁ ଏଆଇ କ୍ୟାମେରା ଦ୍ଵାରା ମଧ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲର ସୁରକ୍ଷା କରାଯାଉଛି । ହେଲେ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲି ଚାଲି ପାଟ୍ରୋଲିଂ କରିବା ଦ୍ବାରା ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ରୋକାଯାଇପାରିବ । କାରଣ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଗାଡି କିମ୍ବା ଏଆଇ କ୍ୟାମେରା ଯାଇପାରେ ନାହିଁ । ଯାହା ଫଳରେ ଶିକାରୀଙ୍କୁ ଧରିବା ସମ୍ଭବପର ହୋଇନଥାଏ । ତେବେ ଏନେଇ ଚାଲି ଚାଲି ପାଟ୍ରୋଲିଂ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଳି କହିଛନ୍ତି ।’

ରାଜ୍ୟରେ କେତେ ରହିଛନ୍ତି ବନ କର୍ମଚାରୀ:


ରାଜ୍ୟରେ ଭୌଗୋଳିକ ଅଞ୍ଚଳର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହେଉଛି 155707 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର । ରାଜ୍ୟରେ ଜଙ୍ଗଲ ସମେତ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ଅନେକ ବନ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି । ହାତୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗଜସାଥୀ, ଜଙ୍ଗଲ ଜଗିବା ପାଇଁ ଗାଁ ସାଥି ସମେତ ଜଙ୍ଗଲ ଜଗିବା ପାଇଁ ପାଖାପାଖି 30-40 ହଜାର ବନରକ୍ଷୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି । ଓଡିଶା ଜଙ୍ଗଲରେ 2 ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଗାର୍ଡ ରହିଛନ୍ତି । ଏହା ସମେତ 22 ଗୋଟି ବନ ଏବଂ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବନଖଣ୍ଡ ଅଧୀନସ୍ଥ 4601 ଗୋଟି ସ୍ଥାନୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଗଠନ ବା ବନ ସୁରକ୍ଷା ସମିତି ରହିଛି । 14263 ଗୋଟି ମହିଳା ସ୍ୱୟସହାୟିକା ଗୋଷ୍ଠୀର ସଭ୍ୟମାନେ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ।

ଜଣେ ବନ କର୍ମଚାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ଏବେ ମଧ୍ୟ ପାଟ୍ରୋଲିଂ କରାଯାଉଛି । କେବଳ ମାସକୁ 100 କିଲୋମିଟର ନୁହେଁ ଅଧିକ ପାଦ ଚଲା ପାଟ୍ରୋଲିଂ କରାଯାଉଛି । କିନ୍ତୁ କମ୍ ମାତ୍ରାରେ ବନ କର୍ମଚାରୀ ରହିଥିବା କାରଣରୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଜଙ୍ଗଲର ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇପାରିବା ସମ୍ଭବପର ହେଇ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।


ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

Enhanced Security in Deep Forests of Odisha (ETV Bharat)

Enhanced Security in Deep Forests of Odisha
Enhanced Security in Deep Forests of Odisha
