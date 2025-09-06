ମହାନଦୀରେ ଆସିବ ଛୋଟ ଧରଣର ବନ୍ୟା: ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ
ହୀରାକୁଦରୁ 20 ଗେଟ ଦ୍ୱାରା ନିଷ୍କାସିତ ହୋଇଥିବା ବନ୍ୟାଜଳ ଆସନ୍ତାକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ରେ ମୁଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ।
Published : September 6, 2025 at 10:36 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ମହାନଦୀରେ ବିଗତ ଦିନରେ ଉପରମୁଣ୍ଡରେ ବର୍ଷା ହେବା ଯୋଗୁଁ ଅଧିକ ଜଳ ପଶିଛି । 20ଟି ଗେଟ ଦେଇ ବନ୍ୟାଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହେଉଛି । ହୀରାକୁଦରେ ନିଷ୍କାସିତ ହେଉଥିବା ବନ୍ୟାଜଳ ଆସନ୍ତାକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ଟାରେ ମୁଣ୍ଡୁଳୀରେ ପହଁଚିବ । ଫଳରେ ମହାନଦୀର ତଳମୁଣ୍ଡରେ ଛୋଟ ଧରଣର ବନ୍ୟା ଆସିବ । ହେଲେ ବିପଦ ଆସିବ ନାହିଁ । ସେହିପରି ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟ ନଦୀ ବିପଦମୁକ୍ତରହିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ପାଢ଼ୀ ।
ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ପାଢ଼ୀ କହିଛନ୍ତି, "ବିଗତ ଦିନରେ ମହାନଦୀର ଉପରମୁଣ୍ଡରେ ବର୍ଷା ହେବା ଯୋଗୁଁ ହୀରାକୁଦରେ ଅଧିକ ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରିଛି । ଫଳରେ ହୀରାକୁଦରେ ଗତକାଲି 4ଟି ଗେଟ ଖୋଲିବା ସହ ମୋଟ 20 ଗେଟରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହେଉଛି । ହୀରାକୁଦର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଜଳ ଧାରଣ କ୍ଷମତା 630 ଫୁଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପୂର୍ବାହ୍ନ 9ଟା ସୁଦ୍ଧା ଜଳସ୍ତର 626.35 ଫୁଟ ରହିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ହୀରାକୁଦକୁ 3.85 ଲକ୍ଷ କ୍ୟୁସେକ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ବେଳେ 4.24 ଲକ୍ଷ କ୍ୟୁସେକ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହେଉଛି । ହୀରାକୁଦକୁ ଜଳ ପ୍ରବେଶ କାମୁଥିବାରୁ 4ଟି ଗେଟ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି । ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଗେଟ ବନ୍ଦ ହେବ ।
ମୁଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରାୟ 3 ଲକ୍ଷ 57 ହଜାର କ୍ୟୁସେକ ବନ୍ୟାଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି । ବରମୂଳରେ 4 ଲକ୍ଷ କ୍ୟୁସେକ, ଖଇରୀମାଳରେ 5 ଲକ୍ଷ 41 ହଜାର କ୍ୟୁସେକ ବନ୍ୟାଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି । ହୀରାକୁଦରୁ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ଦ୍ୱାରା ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ ହେବ । ମହାନଦୀର ତଳ ମୁଣ୍ଡରେ ଜଳସ୍ତର ବଢିବ । ହୀରାକୁଦରୁ 20 ଗେଟ ଦ୍ୱାରା ନିଷ୍କାସିତ ହୋଇଥିବା ବନ୍ୟାଜଳ ଆସନ୍ତାକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ରେ ମୁଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ । ସେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡଳୀରେ ପାଖାପାଖି 5.50 ଲକ୍ଷ କ୍ୟୁସେକ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେବ । ଏହି ଜଳସ୍ତର କମିବ, ହେଲେ ବଢିବ ନାହିଁ । ମହାନଦୀରେ ବିଶେଷ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ । ଛୋଟ ଧରଣର ବନ୍ୟା ମହାନଦୀରେ ଆସିବ । ଏହା ଏକ ସାଧାରଣ କଥା । ତେଣୁ ଏହା ବିପଦ ଆଣିବ ନାହିଁ ।
ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ ଅବବାହିକାରେ ବର୍ଷା ନାହିଁ । ରେଙ୍ଗାଲି ବ୍ୟାରେଜରୁ ଦୁଇଟି ଗେଟ ଦେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀକୁ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହେଉଥିଲା । 2666 କ୍ୟୁମେକ ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବାବେଳେ 3692 କ୍ୟୁମେକ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହେଉଥିଲା । ଜଳ ପ୍ରବେଶ କମୁଥିବାରୁ ରେଙ୍ଗାଲିର ଗୋଟେ ଗେଟ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି । ତେଲ ନଦୀ ଅବବାହିକା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନଦୀରେ ବି ବର୍ଷା ନାହିଁ । ରାଜ୍ୟରେ କୌଣସି ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ନାହିଁ । କେବଳ ଜଳକା ବିପଦ ସଂକେତରେ ଅଛି । ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଏହା ବିପଦମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ । କାରଣ ଜଳସ୍ତର କମୁଛି । ଗତକାଲି ବିଶେଷ ବର୍ଷା କେଉଁଠି ବି ହୋଇନାହିଁ । କେବଳ 10 ବ୍ଲକରେ ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇଛି । କୌଣସି ବ୍ଲକରେ ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇନାହିଁ ।ଆଗାମୀ 7 ଦିନ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ନାହିଁ । ତେଣୁ କୌଣସି ନଦୀରେ ବିପଦ ନାହିଁ ।"
ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମର 20ଟି ଗେଟ ଦେଇ ବନ୍ୟା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ-
ହୀରାକୁଦ ଜଲଭଣ୍ଡାରର ଜଳ ସ୍ତର 626.41 ଫୁଟ ରହିଥିବା ବେଳେ ଉପର ମୁଣ୍ଡରୁ ହୀରାକୁଦକୁ ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରତି 3,86,028 କ୍ୟୁସେକ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି । ଅପରପକ୍ଷରେ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମରୁ 24ଟି ଗେଟ ଜାରିଆରେ ମହାନଦୀକୁ ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରତି 4,24,147 କ୍ୟୁସେକ ବନ୍ୟା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହେଉଥିଲା । ଆଜି 4ଟି ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଫଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 20ଟି ଫାଟକ ଦେଇ ବନ୍ୟା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହେଉଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର