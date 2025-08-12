ଭୁବନେଶ୍ବର: ଆଜି ବିଶ୍ୱ ହସ୍ତୀ ଦିବସ । ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ 12 ତାରିଖକୁ ବିଶ୍ୱ ହାତୀ ଦିବସ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ । ହାତୀ ଏକ ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ତଥା ନୀରିହ ପ୍ରାଣୀ । ଆଜିକାଲି ସହରୀକରଣ ଯୋଗୁଁ ଏହାର ବସତି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି । ଜଙ୍ଗଲରେ ଖାଦ୍ୟାଭାବ ଯୋଗୁଁ ସହରମୁହାଁ ହେଉଛି ଗଜରାଜ । ଫଳରେ ମଣିଷ- ହାତୀ ମୁହାଁମୁହିଁରେ ବଳି ପଡୁଛନ୍ତି ଉଭୟ ପ୍ରାଣୀ । ଏହା ସହିତ ଚୋର ତସ୍କରଙ୍କ ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ନିସ୍ତାର ପାଇନାହିଁ ହାତୀ । ବନବିଭାଗର କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସତ୍ତ୍ୱେ ଚେତୁନାହିଁନ୍ତି ମାଫିଆ । ଫଳରେ ଏହି ନିଷ୍କପଟ ପ୍ରାଣୀର ଅସମୟରେ ମୃତ୍ୟୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ।
ଅନେକ ଧର୍ମ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତିରେ, ହାତୀକୁ ଏକ ଶୁଭ ପ୍ରାଣୀ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ । ଏହା ଆମ ଇତିହାସ, ପରମ୍ପରା ଓ ଐତିହ୍ୟ ସହିତ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ଜଡିତ । ରାଜାଙ୍କ ସେନାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦିନେ ହସ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟାରୁ ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିଲା । ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ବିଶାଳକାୟ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ।
ହାତୀଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ରୋଚକ ତଥ୍ୟ:
|ହାତୀମାନେ ସର୍ବଦା ଦଳରେ ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି
|ହାତୀମାନଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କ ବହୁ ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ଦ୍ବାରା ସେମାନଙ୍କ ସ୍ମରଣଶକ୍ତି ଖୁବ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ହୋଇଥାଏ
|ଆକାରରେ ଆଫ୍ରିକୀୟ ହାତୀ, ଏସୀୟ ହାତୀଙ୍କ ଠାରୁ ବଡ଼ ହୋଇଥାନ୍ତି
|ଏସୀୟ ହାତୀଙ୍କ ସର୍ବାଧିକ ଆୟୁ 48ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଫ୍ରିକୀୟ ହାତୀଙ୍କ ସର୍ବାଧିକ ଆୟୁ 70 ବର୍ଷ ହୋଇଥାଏ
|ଆଫ୍ରିକୀୟ ହାତୀମାନଙ୍କ ଓଜନ 6 ଟନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏସୀୟ ହାତୀଙ୍କ ଓଜନ ପାଖାପାଖି 4 ଟନ ହୋଇଥାଏ
ଭାରତର ଜାତୀୟ ଐତିହ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ:
ହାତୀକୁ ଭାରତର ଜାତୀୟ ଐତିହ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ଭାବରେ ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଆଯାଇଛି । ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ 12 ତାରିଖକୁ ବିଶ୍ୱ ହାତୀ ଦିବସ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ । ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ହାତୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସଂରକ୍ଷଣର ବାର୍ତ୍ତା ସହିତ ଏ ବିଷୟରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଚି ପାଇଁ ଏହି ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ ।
ବିଶ୍ୱରେ ହାତୀଙ୍କର 3ଟି ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରଜାତି ରହିଛି ।
- ଏସିୟ ହାତୀ
- ଆଫ୍ରିକୀୟ ସାଭାନା ହାତୀ
- ଆଫ୍ରିକୀୟ ଜଙ୍ଗଲୀ ହାତୀ
ଭାରତରେ କେବଳ ଏସୀୟ ହାତୀ ବସବାସ କରିଥାନ୍ତି । ଏମାନେ ଆଫ୍ରିକୀୟ ହାତୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆକାରରେ ଛୋଟ ହୋଇଥାନ୍ତି ।
ଓଡିଆ ସଂସ୍କୃତିରେ ହାତୀ:
ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ହାତୀ ବେଶରେ ସ୍ନାନପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥାନ୍ତି । ଏପରିକି ମାଘ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥିରେ ଗଜ ଉଦ୍ଧାରଣ ବେଶ ଧାରଣ କରନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ । ପୁରୀ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଥିବା 4 ପ୍ରମୁଖ ଦ୍ବାର ମଧ୍ୟରେ ହାତୀ ଦ୍ୱାର ରହିଛି । କେବଳ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ନୁହେଁ ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ ଏପରି ଅନେକ ଅନନ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ହାତୀ ସହିତ ଆମର ସ୍ଥାୟୀ ସମ୍ପର୍କକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିଥାଏ ।
ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ରଥ ଟାଣୁଥିଲେ ହସ୍ତୀ:
ପୂରାତନ ସମୟରେ ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ ହାତୀମାନେ ମନ୍ଦିର ରୀତିନୀତି ଏବଂ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଆସୁଥିଲେ । ବିଶେଷକରି ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ହସ୍ତୀ ରଥ ଟାଣୁଥିଲେ । ଧଉଳିର ମହାନ ପଥର-କଟା ହାତୀ ମୂର୍ତ୍ତିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କୋଣାର୍କର ଜଟିଳ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ପୂଜାରେ ହାତୀମାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ସାଜସଜ୍ଜା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଓଡ଼ିଶାର ଐତିହ୍ୟରେ ହାତୀଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଅଦ୍ବିତୀୟ ।
ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବାହନ:
ଆମ ଇତିହାସ ଓ ପରମ୍ପରାରେ ହାତୀମାନେ ଗଭୀର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ସ୍ଥାନ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି । ଏପରି କି ହାତୀମାନଙ୍କୁ ଧନ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧିର ଦେବୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବାହନ ବା ଦିବ୍ୟ ବାହକ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ । ଏପରି ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବାହାନ ଥିଲା ଐରାବତ ନାମକ ଏକ ଦିବ୍ୟ ହସ୍ତୀ । ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଦେବତାଙ୍କ ସହିତ ହାତୀର ଏକ ଗଭୀର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସମ୍ପର୍କ ବହୁ ପୁରାତନ କାଳରୁ ରହିଆସିଛି ।
ଭାରତରେ ଏସିୟ ହାତୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା:
ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରାୟ ୫୦ ହଜାର ଏସିୟ ହାତୀ ଅଛନ୍ତି । ଯେଉଁଥିରୁ ଭାରତରେ ହାତୀ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ ୩୦ ହଜାର । ଭାରତରେ ଥିବା ହାତୀ ସଂଖ୍ୟା ବିଶ୍ୱର ଏସିୟ ହାତୀ ଜନସଂଖ୍ୟାର 60 ପ୍ରତିଶତ । ଏସିୟ ହାତୀ ସମଗ୍ର ଏସିଆର 13ଟି ଦେଶରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ।
ଓଡିଶାରେ ହାତୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା:
ଓଡ଼ିଶା, ଭାରତର ପୂର୍ବ-ମଧ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ । ଯାହା ଏସୀୟ ହାତୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବାସସ୍ଥଳୀ ଅଟେ । ଜାତୀୟ ହାତୀ ସଂଖ୍ୟାର ପ୍ରାୟ 6.6 ପ୍ରତିଶତ ଓଡ଼ିଶାରେ ବାସ କରନ୍ତି ।
ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ହାତୀ ସଂଖ୍ୟାରେ ସାମାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି । ୨୦୨୪ ମସିହାରେ ହୋଇଥିବା ହାତୀ ଗଣନା ଅନୁଯାୟୀ, ୨୮ଟି ଜିଲ୍ଲାର ୪୮ଟି ବନ ଡିଭିଜନରେ ମୋଟ ୨୦୯୮ ହାତୀ ରହିଛନ୍ତି । ୨୦୧୭ ମସିହାରେ ହୋଇଥିବା ପୂର୍ବ ଗଣନା ସମୟରେ ହାତୀ ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା ୧୯୩୮ । ରାଜ୍ୟରେ ହାତୀ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ମୋଟ ୨୦୯୮ ହାତୀ ମଧ୍ୟରୁ ୧୦୩୦ଟି ମାଈ ହାତୀ ରହିଥିବା ବେଳେ ୪୭୪ଟି ପୁରୁଷ ହାତୀ ଏବଂ ୫୯୪ଟି ଛୁଆ ହାତୀ ରହିଛନ୍ତି । ବିଶେଷ କରି ଅନୁଗୋଳ, ଆଠଗଡ଼, ଢେଙ୍କାନାଳ, ବାରିପଦା, ଚନ୍ଦକା, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ବୋନାଇ ଏବଂ କେନ୍ଦୁଝର ଆଦି ସ୍ଥାନରେ ହାତୀମାନେ ଅଧିକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳନ୍ତି ।
ଏହି ସ୍ଥାନରେ ହାତୀସଂଖ୍ୟାରେ ହ୍ରାସ ଘଟିଛି:
ତେବେ ହାତୀ ଗଣନାରେ ଶିମିଳିପାଳ ଉତ୍ତର, ଶିମିଳିପାଳ ଦକ୍ଷିଣ, ବାଲେଶ୍ଵର ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଡିଭିଜନ, ରାଇରଙ୍ଗପୁର, ବଲାଙ୍ଗୀର ଏବଂ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଭଳି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ହାତୀଙ୍କ ହ୍ରାସ ପାଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ଏହା ସହିତ ଓଡ଼ିଶାର ଜଙ୍ଗଲର ହାତୀ ବହନ କ୍ଷମତା ୧୭୦୦ ରୁ ୧୮୦୦ ହାତୀ ରହିବାର କ୍ଷମତା ରହିଛି । ଓଡିଶାରେ ଏପରି 14 ଟି ପାରମ୍ପରିକ ହାତୀ କରିଡର ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି ।
କଣ ରହିଛି ଯୋଜନା:
ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ତିନୋଟି ଅଧିସୂଚିତ ହାତୀ ସଂରକ୍ଷଣ ସ୍ଥାନ ରହିଛି । ଯଥା - ମହାନଦୀ ହାତୀ ସଂରକ୍ଷଣ କ୍ଷେତ୍ର, ସମ୍ବଲପୁର ହାତୀ ସଂରକ୍ଷଣ କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ହାତୀ ସଂରକ୍ଷଣ କ୍ଷେତ୍ର । ଏଗୁଡ଼ିରର ମୋଟ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ରହିଛି 8508.95 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର । ବିଶେଷ କରି ମହାନଦୀ ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁରରେ ହାତୀ ସଂରକ୍ଷଣ କ୍ଷେତ୍ରକୁ 2513.36 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟରକୁ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରିବାର ଯୋଜନା କରାଯାଉଛି ।
ହାତୀ- ମଣିଷ ଲଢେଇ ରୋକି ପାରିବ କି ସୌର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ବାଡ଼?
ବନ ବିଭାଗକୁ ଏବେ ହାତୀ ମଣିଷ ଲଢେଇ ଚିନ୍ତା । ଜଙ୍ଗଲୀ ହାତୀ ଜନବସତି ମୁହାଁ ହେଉଥିବା କାରଣରୁ ବନ ବିଭାଗ ହାତୀ-ମଣିଷ ସଂଘର୍ଷକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଥିବା କିଛି ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଧିରେ ଅବସ୍ଥିତ ୫ଟି ଗ୍ରାମରେ ହାତୀ-ମଣିଷ ସଂଘର୍ଷକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ସୁଲିଆ ଆରଏଫ୍ କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏବଂ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ 10 କିଲୋମିଟର ସୌର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ବାଡ଼ ସ୍ଥାପନ କରିଛି । ଯାହା ଫଳରେ ହାତୀ ସମେତ ଅନେକ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଜନବସତି ମୁହାଁ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ ।
7 ବର୍ଷରେ 634 ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁ(ବନ ବିଭାଗ):
|ମସିହା
|ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ହାତୀ ସଂଖ୍ୟା
|2017-18
|78
|2018-19
|93
|2019-20
|82
|2020-21
|77
|2021-22
|86
|2022-23
|92
|2023-24
|66
|2025- ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
|70 ରୁ ଅଧିକ
୨୦୨୪ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ୨୧୦୩ ହାତୀ:
୨୦୨୪ ନଭେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ ୨୧୦୩ଟି ହାତୀ ଅଛନ୍ତି । ଜିଲ୍ଲା ଅନୁଯାୟୀ ହାତୀ ସଂଖ୍ୟା ନିମ୍ନରେ ପ୍ରକାଶ ।
|ଜିଲ୍ଲା
|ହାତୀ ସଂଖ୍ୟା
|ମୟୂରଭଞ୍ଜ
|୨୯୫
|ଢେଙ୍କାନାଳ
|୨୯୧
|ଅନୁଗୋଳ
|୨୫୪
|କେନ୍ଦୁଝର
|୧୯୫
|ସୁନ୍ଦରଗଡ଼
|୧୭୯
|ସମ୍ବଲପୁର
|୧୪୦
|କଟକ
|୧୩୨
|ଖୋର୍ଦ୍ଧା
|୮୩
|ନୟାଗଡ଼
|୫୬
|ବାଲେଶ୍ଵର
|୫୪
|ଗଞ୍ଜାମ
|୯୩
|ଗଜପତି
|୯
|କନ୍ଧମାଳ
|୫୪
|ବୌଦ୍ଧ
|୧୬
|ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର
|୩
|ବଲାଙ୍ଗୀର
|୪୨
|କଳାହାଣ୍ଡି
|୯୫
|ଝାରସୁଗୁଡା
|୧
|ଦେବଗଡ଼
|୧୦୭
|ବରଗଡ଼
|୩
|ରାୟଗଡା
|୧
ହାତୀ ଚଲାପଥର ଉନ୍ନତିକରଣ ଏବଂ ସଂରକ୍ଷଣ:
ବିକାଶ ରଞ୍ଜନ ଦାସ (ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସିସିଏଫ) କହିଛନ୍ତି, "ହାତୀ ଚଲାପଥର ଉନ୍ନତିକରଣ ଏବଂ ସଂରକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ବାବଦକୁ 2025-26 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 25 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାଇଛି । ଯାହାକି ପୂର୍ବ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2024-25 ବଜେଟ ଅଟକଳର ପରିମାଣ 21 କୋଟିରୁ ପ୍ରାୟ 20 ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ । ଏହି ଅର୍ଥରେ ହାତୀ ସ୍କ୍ବାର୍ଡ ଗଠନ, ଗଜସାଥୀ ନିୟୋଜନ, ହାତୀ ଚଲାପଥ ଗୁଡିକର ଉନ୍ନତି କରଣ, ଏଆଇ କ୍ୟାମେରା (AI Camera), ଡ୍ରୋନ (Drone) ମାଧ୍ୟମରେ ହାତୀ ଗତିବିଧି ନିରୀକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି । ହାତୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଉଥିବା କ୍ଷତିକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ପ୍ରତି ଗ୍ରାମରୁ 5 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ହିସାବରେ 10640 ଜଣ ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକଙ୍କୁ ଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି । 2025-26 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଗଜ ସାଥି ଯୋଜନାରେ 2300 ଗ୍ରାମକୁ ସମ୍ମିଳିତ କରାଯିବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ସହିତ 11500 ଜଣ ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି । ଜଙ୍ଗଲ ପାଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଗ୍ରାମର ସମ୍ୱେଦନଶୀଳ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକରେ ହାତୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଉଥିବା କ୍ଷତିକୁ ପ୍ରଶମିତ କରିବା ପାଇଁ 2024-25 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 101ଟି ସୌରଚାଳିତ ଆଲୋକର ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଛି । ସେହିପରି 2025-26 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 200ଟି ସୌର ଚାଳିତ ଆଲୋକ ସଂଯୋଗ କରିବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର