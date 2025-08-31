ETV Bharat / state

ଖଣି ମାଲିକଙ୍କ ଘରେ EDର ଚଢ଼ଉ, ମିଳୁଛି ନାମି ଦାମି କାର୍ ଓ ଟ୍ରେଣ୍ଡି ବାଇକ୍ - ED RAID AT BHUBANESWAR

ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଶିମଲାର ଇଡି ଅଫିସାଲ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଥିବା ରେଡ୍ ରେ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଟଙ୍କା ଓ ଗହଣା ମଧ୍ୟ ସିଜ୍ ହୋଇଛି।

ଖଣି ମାଲିକଙ୍କ ଘରେ EDର ଚଢ଼ଉ, ମିଳୁଛି ଦାମି ଦାମି କାର୍ ଓ ଟ୍ରେଣ୍ଡି ବାଇକ୍
ଖଣି ମାଲିକଙ୍କ ଘରେ EDର ଚଢ଼ଉ, ମିଳୁଛି ଦାମି ଦାମି କାର୍ ଓ ଟ୍ରେଣ୍ଡି ବାଇକ୍ (ETV BHARAT ODISHA)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 31, 2025 at 7:45 PM IST

2 Min Read

ଭୁବନେଶ୍ବର: ତାଜୁବ କରିଦେବ ନାମି ଦାମି କାର। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଭଳିକି ଭଳି ଦେଖିବା ପରି କାର୍। କାର୍ ସହିତ ନାମି ଦାମି ଟ୍ରେଣ୍ଡି ବାଇକ୍ ମଧ୍ୟ। ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ୧ କୋଟିରୁ କମ୍ ହେବନାହିଁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଖଣି ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଘରେ EDର ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଏମିତି କିଛି ଆଖି ଝଲସି ଗଲାଭଳି କାର୍ ଓ ବାଇକ୍ ର ଦୃଶ୍ୟ। ଖଣି ମାଲିକ ତଥା ବ୍ୟବସାୟୀ ଶକ୍ତି ରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ଘରେ ରେଡ୍ ବେଳେ ଜବତ ହୋଇଛି ଏମିତି କିଛି ନାମି ଦାମି କାର୍। ଯେଉଁଥିରେ ରହିଛି- Porsche Cayenne, Mercedes Benz GLC, BMW-X7, Audi A3, Mini Cooper, Honda Gold Wing ଭଳି ଗାଡ଼ି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ରେଡ୍ ବେଳେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ତାଙ୍କ ଘର ସମେତ ଅଫିସ ଓ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ଉ କରିଛି। ଯେଉଁଥିରେ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଟଙ୍କା ଓ ଗହଣା ମଧ୍ୟ ସିଜ୍ କରିଛି ଇଡି।



ଏନେଇ ଇଡି ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, "ଆନମୋଲସ ମାଇନସ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଓ ଆନମୋଲସ ରିସୋର୍ସେସ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡର MD ଶକ୍ତି ରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ଘରେ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଶିମଲାର ଇଡି ଅଫିସାଲ ପକ୍ଷରୁ ରେଡ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଶକ୍ତି ରଞ୍ଜନଙ୍କ ଘର ସମେତ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଓ ଯେଉଁଠି ବ୍ୟବସାୟିକ କାରବାର ହୁଏ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଇଡି ଅଧିକାରୀ ଚଢ଼ଉ କରିଥିଲେ। ପ୍ରିଭେନସନ ଅଫ୍ ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ଆକ୍ଟ ଆଧାରରେ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ନେଇଥିବା ଲୋନ୍ ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଏହି ରେଡ୍ ହୋଇଥିଲା‌।



ରେଡ୍ ବେଳେ ଶକ୍ତି ରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କର ଅନେକ ନାମି ଦାମି କାରକୁ ସିଜ୍ କରିଛି ଇଡି। ଯେଉଁଥିରେ ରହିଛି- Porsche Cayenne, Mercedes Benz GLC, BMW-X7, Audi A3, Mini Cooper, Honda Gold Wing ଭଳି ନାମି ଦାମି ଗାଡି। ଯାହାର ମୁଲ୍ୟ ୭ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ହେବ। ସେହିପରି କିଛି ଟ୍ରେଣ୍ଡି ବାଇକ୍ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଯାହାର ଦାମ୍ ମଧ୍ୟ କୋଟିଏରୁ ଅଧିକ ହେବ।ଏଥିସହିତ ୧୩ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ନଗଦ କ୍ୟାସ୍ ସହ କୋଟିଏ ୧୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଗହଣା ସମେତ ୨ଟି ଲକର ମଧ୍ୟ ଠାବ କରାଯାଇଛି। ଏଥିସହ କିଛି ସ୍ଥାବର ଓ ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତିର କାଗଜପତ୍ର, ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଓ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଠାବ କରିଛି ଇଡି।

ଖଣି ମାଲିକଙ୍କ ଘରେ EDର ଚଢ଼ଉ, ମିଳୁଛି ଦାମି ଦାମି କାର୍ ଓ ଟ୍ରେଣ୍ଡି ବାଇକ୍
ଖଣି ମାଲିକଙ୍କ ଘରେ EDର ଚଢ଼ଉ, ମିଳୁଛି ଦାମି ଦାମି କାର୍ ଓ ଟ୍ରେଣ୍ଡି ବାଇକ୍ (ETV BHARAT ODISHA)

ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ପୋଲିସର CID ପାଖରେ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ, ବିଭିନ୍ନ ସିଷ୍ଟର କମ୍ପାନୀ ଦର୍ଶାଇ ଏକାଧିକ କମ୍ପାନିର ନାଁରେ ଟେକ୍ନୋମାକ୍ କମ୍ପାନି ଲିମିଟେଡ (MS ITCOL) ଫର୍ଜି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ଦର୍ଶାଇ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆରୁ ୨୦୦୯ରୁ ୨୦୧୩ମଧ୍ୟରେ ୧୩୯୬କୋଟି ଟଙ୍କାର ଲୋନ୍ ନେଇଥିଲେ। ତେବେ ଲୋନ୍ ଟଙ୍କାକୁ ସଠିକ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ବିଭିନ୍ନ ଡମି କମ୍ପାନି ଓ ବୋଗସ କମ୍ପାନି ନାଁରେ ଟଙ୍କାକୁ ବାଇପାସ୍ କରି ଆତ୍ମସାତ କରାଯାଇଥିଲା।

ଖଣି ମାଲିକଙ୍କ ଘରେ EDର ଚଢ଼ଉ, ମିଳୁଛି ଦାମି ଦାମି କାର୍ ଓ ଟ୍ରେଣ୍ଡି ବାଇକ୍
ଖଣି ମାଲିକଙ୍କ ଘରେ EDର ଚଢ଼ଉ, ମିଳୁଛି ଦାମି ଦାମି କାର୍ ଓ ଟ୍ରେଣ୍ଡି ବାଇକ୍ (ETV BHARAT ODISHA)

ସେହି ଟଙ୍କା ବାଇପାସ୍ ହେବା ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୋନ୍ ଜାଲିଆତିରେ ଓଡ଼ିଶା କନେକ୍ସନ ରହିଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାର ଖଣି ମାଲିକଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟେକ୍ନୋମାକ୍ କମ୍ପାନି ଲିମିଟେଡରୁ ଟଙ୍କା ନେଣଦେଣ ହୋଇଥିବା ଇଡି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲା। ଏନେଇ ଶକ୍ତି ରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନି ଆକାଉଣ୍ଟରେ ୫୯.୮୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ନେଣଦେଣ ହୋଇଛି। ଯାହାକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିମଲାର ଇଡି ଅଧିକାରୀ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ସେମାନଙ୍କ ଅଫିସ, ଘର ଓ କମ୍ପାନିର କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳ ଓ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଉପରେ ରେଡ୍ କରିଥିଲେ।

ଖଣି ମାଲିକଙ୍କ ଘରେ EDର ଚଢ଼ଉ, ମିଳୁଛି ଦାମି ଦାମି କାର୍ ଓ ଟ୍ରେଣ୍ଡି ବାଇକ୍
ଖଣି ମାଲିକଙ୍କ ଘରେ EDର ଚଢ଼ଉ, ମିଳୁଛି ଦାମି ଦାମି କାର୍ ଓ ଟ୍ରେଣ୍ଡି ବାଇକ୍ (ETV BHARAT ODISHA)

ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୋନ୍ ଜାଲିଆତି ଘଟଣାରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରେଡ୍ କରି ୩୧୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ବାଜ୍ୟାପ୍ତ କରିଥିଲା। ସେହି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରୁ ଗତ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ୨୮୯ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଫେରସ୍ତ କରିସାରିଛି ଇଡି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଭାଙ୍ଗିବ ନିଶା ମାଫିଆଙ୍କ ତୋଡ, ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଅପରେସନ ପ୍ରହାର

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ନାବାଳିକାକୁ ଅସଦାଚରଣ, ବିଏମସି ଡ୍ରାଇଭରକୁ ୫ ବର୍ଷ ଜେଲ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

ଭୁବନେଶ୍ବର: ତାଜୁବ କରିଦେବ ନାମି ଦାମି କାର। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଭଳିକି ଭଳି ଦେଖିବା ପରି କାର୍। କାର୍ ସହିତ ନାମି ଦାମି ଟ୍ରେଣ୍ଡି ବାଇକ୍ ମଧ୍ୟ। ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ୧ କୋଟିରୁ କମ୍ ହେବନାହିଁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଖଣି ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଘରେ EDର ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଏମିତି କିଛି ଆଖି ଝଲସି ଗଲାଭଳି କାର୍ ଓ ବାଇକ୍ ର ଦୃଶ୍ୟ। ଖଣି ମାଲିକ ତଥା ବ୍ୟବସାୟୀ ଶକ୍ତି ରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ଘରେ ରେଡ୍ ବେଳେ ଜବତ ହୋଇଛି ଏମିତି କିଛି ନାମି ଦାମି କାର୍। ଯେଉଁଥିରେ ରହିଛି- Porsche Cayenne, Mercedes Benz GLC, BMW-X7, Audi A3, Mini Cooper, Honda Gold Wing ଭଳି ଗାଡ଼ି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ରେଡ୍ ବେଳେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ତାଙ୍କ ଘର ସମେତ ଅଫିସ ଓ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ଉ କରିଛି। ଯେଉଁଥିରେ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଟଙ୍କା ଓ ଗହଣା ମଧ୍ୟ ସିଜ୍ କରିଛି ଇଡି।



ଏନେଇ ଇଡି ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, "ଆନମୋଲସ ମାଇନସ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଓ ଆନମୋଲସ ରିସୋର୍ସେସ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡର MD ଶକ୍ତି ରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ଘରେ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଶିମଲାର ଇଡି ଅଫିସାଲ ପକ୍ଷରୁ ରେଡ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଶକ୍ତି ରଞ୍ଜନଙ୍କ ଘର ସମେତ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଓ ଯେଉଁଠି ବ୍ୟବସାୟିକ କାରବାର ହୁଏ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଇଡି ଅଧିକାରୀ ଚଢ଼ଉ କରିଥିଲେ। ପ୍ରିଭେନସନ ଅଫ୍ ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ଆକ୍ଟ ଆଧାରରେ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ନେଇଥିବା ଲୋନ୍ ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଏହି ରେଡ୍ ହୋଇଥିଲା‌।



ରେଡ୍ ବେଳେ ଶକ୍ତି ରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କର ଅନେକ ନାମି ଦାମି କାରକୁ ସିଜ୍ କରିଛି ଇଡି। ଯେଉଁଥିରେ ରହିଛି- Porsche Cayenne, Mercedes Benz GLC, BMW-X7, Audi A3, Mini Cooper, Honda Gold Wing ଭଳି ନାମି ଦାମି ଗାଡି। ଯାହାର ମୁଲ୍ୟ ୭ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ହେବ। ସେହିପରି କିଛି ଟ୍ରେଣ୍ଡି ବାଇକ୍ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଯାହାର ଦାମ୍ ମଧ୍ୟ କୋଟିଏରୁ ଅଧିକ ହେବ।ଏଥିସହିତ ୧୩ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ନଗଦ କ୍ୟାସ୍ ସହ କୋଟିଏ ୧୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଗହଣା ସମେତ ୨ଟି ଲକର ମଧ୍ୟ ଠାବ କରାଯାଇଛି। ଏଥିସହ କିଛି ସ୍ଥାବର ଓ ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତିର କାଗଜପତ୍ର, ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଓ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଠାବ କରିଛି ଇଡି।

ଖଣି ମାଲିକଙ୍କ ଘରେ EDର ଚଢ଼ଉ, ମିଳୁଛି ଦାମି ଦାମି କାର୍ ଓ ଟ୍ରେଣ୍ଡି ବାଇକ୍
ଖଣି ମାଲିକଙ୍କ ଘରେ EDର ଚଢ଼ଉ, ମିଳୁଛି ଦାମି ଦାମି କାର୍ ଓ ଟ୍ରେଣ୍ଡି ବାଇକ୍ (ETV BHARAT ODISHA)

ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ପୋଲିସର CID ପାଖରେ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ, ବିଭିନ୍ନ ସିଷ୍ଟର କମ୍ପାନୀ ଦର୍ଶାଇ ଏକାଧିକ କମ୍ପାନିର ନାଁରେ ଟେକ୍ନୋମାକ୍ କମ୍ପାନି ଲିମିଟେଡ (MS ITCOL) ଫର୍ଜି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ଦର୍ଶାଇ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆରୁ ୨୦୦୯ରୁ ୨୦୧୩ମଧ୍ୟରେ ୧୩୯୬କୋଟି ଟଙ୍କାର ଲୋନ୍ ନେଇଥିଲେ। ତେବେ ଲୋନ୍ ଟଙ୍କାକୁ ସଠିକ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ବିଭିନ୍ନ ଡମି କମ୍ପାନି ଓ ବୋଗସ କମ୍ପାନି ନାଁରେ ଟଙ୍କାକୁ ବାଇପାସ୍ କରି ଆତ୍ମସାତ କରାଯାଇଥିଲା।

ଖଣି ମାଲିକଙ୍କ ଘରେ EDର ଚଢ଼ଉ, ମିଳୁଛି ଦାମି ଦାମି କାର୍ ଓ ଟ୍ରେଣ୍ଡି ବାଇକ୍
ଖଣି ମାଲିକଙ୍କ ଘରେ EDର ଚଢ଼ଉ, ମିଳୁଛି ଦାମି ଦାମି କାର୍ ଓ ଟ୍ରେଣ୍ଡି ବାଇକ୍ (ETV BHARAT ODISHA)

ସେହି ଟଙ୍କା ବାଇପାସ୍ ହେବା ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୋନ୍ ଜାଲିଆତିରେ ଓଡ଼ିଶା କନେକ୍ସନ ରହିଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାର ଖଣି ମାଲିକଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟେକ୍ନୋମାକ୍ କମ୍ପାନି ଲିମିଟେଡରୁ ଟଙ୍କା ନେଣଦେଣ ହୋଇଥିବା ଇଡି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲା। ଏନେଇ ଶକ୍ତି ରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନି ଆକାଉଣ୍ଟରେ ୫୯.୮୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ନେଣଦେଣ ହୋଇଛି। ଯାହାକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିମଲାର ଇଡି ଅଧିକାରୀ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ସେମାନଙ୍କ ଅଫିସ, ଘର ଓ କମ୍ପାନିର କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳ ଓ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଉପରେ ରେଡ୍ କରିଥିଲେ।

ଖଣି ମାଲିକଙ୍କ ଘରେ EDର ଚଢ଼ଉ, ମିଳୁଛି ଦାମି ଦାମି କାର୍ ଓ ଟ୍ରେଣ୍ଡି ବାଇକ୍
ଖଣି ମାଲିକଙ୍କ ଘରେ EDର ଚଢ଼ଉ, ମିଳୁଛି ଦାମି ଦାମି କାର୍ ଓ ଟ୍ରେଣ୍ଡି ବାଇକ୍ (ETV BHARAT ODISHA)

ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୋନ୍ ଜାଲିଆତି ଘଟଣାରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରେଡ୍ କରି ୩୧୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ବାଜ୍ୟାପ୍ତ କରିଥିଲା। ସେହି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରୁ ଗତ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ୨୮୯ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଫେରସ୍ତ କରିସାରିଛି ଇଡି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଭାଙ୍ଗିବ ନିଶା ମାଫିଆଙ୍କ ତୋଡ, ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଅପରେସନ ପ୍ରହାର

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ନାବାଳିକାକୁ ଅସଦାଚରଣ, ବିଏମସି ଡ୍ରାଇଭରକୁ ୫ ବର୍ଷ ଜେଲ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

For All Latest Updates

TAGGED:

ED RAID AT BHUBANESWAREXPENSIVE CAR SEIZEDଖଣି ମାଲିକଙ୍କ ଘରେ EDର ଚଢ଼ଉଦାମି କାର୍ ଓ ବାଇକ୍ ଜବତ୍ED RAID AT BHUBANESWAR

Quick Links / Policies

ଫିଚର

ଆବର୍ଜନାରୁ ଆକର୍ଷଣ; ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷରୁ କଳାକୃତି, ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି ଭୁବନେଶ୍ବର

ଘରେ ବସି ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ Life Certificate, କେମିତି କରିବେ ଜୀବନ ପ୍ରମାଣ ଆପ୍‌ ବ୍ୟବହାର

ହୋବୋସେକ୍ସୁଆଲିଟି କ'ଣ ? ଭାରତରେ କାହିଁକି ବଢ଼ୁଛି ଏହାର ଟ୍ରେଣ୍ଡ

Google ଆଣିଲା ନୂଆ ନିୟମ; ବ୍ଲକ୍‌ ହୋଇଯିବ ବିନା ଭେରିଫିକେସନ ଆପ୍‌

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.