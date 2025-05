ETV Bharat / state

କେନ୍ଦୁଝର ଗ୍ରସ୍ତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅର୍ଥନୈତିକ ପରାମର୍ଶଦାତା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ - EAC PM MEMBER VISIT KENDUJHAR

EAC-PM member reached in Kendujhar ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Odisha Team Published : May 21, 2025 at 6:15 PM IST | Updated : May 21, 2025 at 8:12 PM IST 1 Min Read

କେନ୍ଦୁଝର: ଆଜିଠୁ ତିନିଦିନିଆ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତରେ ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅର୍ଥନୈତିକ ପରାମର୍ଶଦାତା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ। ଏହି ଟିମରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅର୍ଥନୈତିକ ପରାମର୍ଶଦାତା ପରିଷଦ ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ କେକେ ତ୍ରିପାଠୀ ଓ ଅପୂର୍ବ ମିଶ୍ର । ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ଓ ସଂଯୋଜନା ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ଶାସନ ସଚିବ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ମହାକୁଡ଼। ଆଜି ଅପରହ୍ନରେ କେନ୍ଦୁଝରରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅର୍ଥନୈତିକ ପରାମର୍ଶଦାତା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ । ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବିଶାଳ ସିଂହ ।

କାହିଁକି କେନ୍ଦୁଝର ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅର୍ଥନୈତିକ ପରାମର୍ଶଦାତା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ?

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅର୍ଥନୈତିକ ପରାମର୍ଶଦାତା ପରିଷଦ ବା EAC-PM ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଲ୍ଲା ଖଣିଜ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଟ୍ରଷ୍ଟ DMFTର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ନେଇ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବେ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବିଶାଳ ସିଂହ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଖଣି ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ବିକାଶ ହାସଲ କରିବାରେ DMFT କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରଭାବଶାଳୀତା, ଦକ୍ଷତା, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ ସାମଗ୍ରିକ ପ୍ରଭାବର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବା ପାଇଁ EAC-PM କେନ୍ଦୁଝର ଆସିଛନ୍ତି । ଏହି ଟିମ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଡିଏମ୍ଏଫ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା ଅଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି। ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଗତକାଲି ଠାରୁ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସମସ୍ତ ବିଭାଗକୁ ନେଇ ରିଭ୍ୟୁ ମିଟିଂ କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। KENDUJHAR COLLECTOR ON EAC PM MEMBER VISIT (Etv Bharat) ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ-EAC-PM ରିପୋର୍ଟରେ 'ଓଡ଼ିଶା' ଦେଶରେ ଏକ ନମ୍ବର, ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଆର୍ଥିକ ପରିଚାଳନାରେ ଆଗରେ - EACPM report - EACPM REPORT

ପ୍ରକାଶ ଯେ, ଗତ ସରକାର ସମୟରେ ଏହି ଡିଏମ୍ଏଫ୍ ଫଣ୍ଡର ଦୁରୁପଯୋଗ ଓ ଅନିୟମିତତା ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ପୂର୍ବତନ ବିରୋଧିଦଳ ନେତା ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ବ୍ୟାପକ ଅଭିଯୋଗ କରିଆସୁଥିଲେ। ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏହି ଡିଏମ୍ଏଫ୍ ଫଣ୍ଡ ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟଶୀଳ ହେବା ସହ ଦୁର୍ନୀତିମୁକ୍ତ ହେବା ନେଇ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ତାଗିଦ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଏହି ଟିମଙ୍କ ତିନି ଦିନିଆ ଗ୍ରସ୍ତ ଡିଏମ୍ଏଫ୍ ଫଣ୍ଡ ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ବଢାଇବାରେ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ବୁଦ୍ଧିଜୀବି ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି।



ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦୁଝର

Last Updated : May 21, 2025 at 8:12 PM IST