ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ବଏଲ ଯାତ୍ରା ସମ୍ପନ୍ନ, ମା’ ପାଟଣେଶ୍ବରୀଙ୍କୁ ନେଇ କଣ ରହିଛି ବିଶ୍ବାସ
ପାଟଣେଶ୍ବରୀଙ୍କ ବଏଲ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି । ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓଙ୍କ ସମେତ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ସାମିଲ ।
Balangir Bail Jatra ବଲାଙ୍ଗୀର: ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପାଇଁ ଉତ୍ସବମୁଖର ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା । ଶକ୍ତି ପୀଠ ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ମା’ଙ୍କ ପୂଜା ଜାରି ରହିଛି । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ ମା’ ପାଟଣେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବଏଲ ଯାତ୍ରା ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି । ଯେଉଁଥିରେ ମା’ ଦୈବୀ ଶକ୍ତିରେ ଅସୁରୀୟ ଶକ୍ତିକୁ ନାଶ କରିବାର ବିଶ୍ବାସ ରହିଛି । ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ବଏଲ ଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ ସାମିଲ ହୋଇ ମା’ଙ୍କ ଆଶିଷ ନେଇଥିଲେ ।
ଧୁମଧାମରେ ଚାଲିଛି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା:
ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଜଗତଜନନୀ ବିଶ୍ଵରୂପ ମା’ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପୂଜା ଅତି ଧୁମଧାମରେ ଚାଲିଛି । ଗତକାଲି (ବୁଧବାର) ମହାନବମୀ ପୂଜା ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି । ମଣ୍ଡପଠୁ ନେଇ ଦେବୀ ପୀଠ ସବୁଠି ଦେବୀଙ୍କ ପୂଜା ଚାଲିଛି । ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର ଧ୍ୱନୀରେ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି । ସେହିପରି ବଲାଙ୍ଗୀର ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ ମା’ ପାଟଣେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବଏଲ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି । ଯେଉଁଥିରେ ମା’ ପାଟଣେଶ୍ୱରୀ ନଗର ପରିକ୍ରମା କରିବା ସହ ଅସୁରୀୟ ଶକ୍ତିର ନାଶ କରିଥାନ୍ତି । ସେହିପରି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ କରିଥାନ୍ତି ବୋଲି ବିଶ୍ବାସ ରହିଛି । ଏହି ବିଶ୍ୱାସରେ ଆଜି ବି ରାଜ୍ୟ ଓ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ବଏଲ ଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । ଏଥିରେ ରାଜ୍ୟ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହ ଦେଓ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇ ମା’ଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇଛନ୍ତି ।
ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପାଇଁ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ବଲାଙ୍ଗୀର:
ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ବିଶ୍ଵରୂପା ଜଗତଜନନୀ ମା’ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପୂଜା ଅତି ଭକ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଚାଲିଛି । ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପୂଜା ସାରା ଜିଲ୍ଲାରେ ଅତି ଧୁମଧାମରେ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଶକ୍ତି ପୀଠଠୁ ନେଇ ମଣ୍ଡପ ସବୁଠି ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଭିଡ ଜମୁଛି । ସୁନ୍ଦର ତୋରଣ ମେଢ଼ ସହିତ ଆଲୋକ ସାଜସଜ୍ଜାରେ ଅଞ୍ଚଳ ଝଲସି ଉଠୁଛି । ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ରରେ ଗୁଞ୍ଜରିତ ହେଉଛି ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳ ।
ବଏଲ ଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ କଣ ରହିଛି ମାନ୍ୟତା ?
ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ପାଟଣାଗଡରେ ମା’ ପାଟଣେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବଏଲ ଯାତ୍ରା ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି । ଐତିହାସିକ ମାନ୍ୟତା ଅନୁସାରେ, ଏକଦା ପାଟଣା ରାଜ୍ୟକୁ ୮ଜଣ ମଲ୍ଲ ଶାସନ କରୁଥିଲେ । ରମାଇ ଦେଓ ମା’ ପାଟଣେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଏହି ଅଷ୍ଟ ମଲ୍ଲଙ୍କ ବଧ କରି ପରେ ପାଟଣା ରାଜ୍ୟର ମହାରାଜା ହୋଇଥିଲେ । ସେ ସମୟରେ ସେ ମଲ୍ଲ ମାନଙ୍କ ବଧ ପରେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଗଣ୍ଡି ଅଲଗା କରି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପୋତି ଥିଲେ । ତେବେ ଆଜି ବି ମା’ ପାଟଣେଶ୍ୱରୀ ନିଜେ ବରୁଆ ବେଶରେ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥାନ୍ତି । ପ୍ରଥମେ ଭଉଣୀ ମା’ ଦଶମତି ଓ ମା’ ସମଲେଇଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପରେ ସେ ଅସୁରୀୟ ଶକ୍ତିର ନାଶ କରିଥାନ୍ତି ବୋଲି ବିଶ୍ବାସ ରହିଛି ।
ଖପର ଚୁପା ନୀତି କଣ ?
ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ବଧ କରାଯାଇଥିବା ଅଷ୍ଟମଲ୍ଲ ପୁଣି ଜୀବନ ନ ପାଆନ୍ତି ତା ପାଇଁ ଦେବୀ ସବୁ ବର୍ଷ ନିଜେ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇ ତାଙ୍କ ବଧ କରିଥାନ୍ତି । ଯାହାକୁ ଏଠି ଖପର ଚୁପା ନୀତି କୁହାଯାଏ । ସେହିପରି ନବମୀ ଦିନ ମା’ ନିଜେ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇ ଖପର ଚୁପା ନୀତି ପରେ ନଗର ପରିକ୍ରମା କରି ନଗରକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କବଚ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି । ଯାହାକୁ ନଗର କିଳିବା କୁହାଯାଏ । ସେହିପରି ପରେ ମା’ ପାଟନେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ସହିତ ମା’ ସମଲେଇ ଓ ମା’ ଡୁଙ୍ଗେଇ ଦେବୀ ବରୁଆ ବେଶରେ ପ୍ରକଟ ହୋଇ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସିଧା ସଳଖ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥାନ୍ତି । ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଅତୁଟ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ଏଠି ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସବୁ ମନୋସ୍କାମନା ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ । ତେବେ ଏହି ଅବସରରେ ପାଟଣା ମହାରାଜା ନିଜେ ମା’ଙ୍କ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସହ ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି । ଯେଉଁଥିରେ ରାଜ୍ୟ ଉପ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ପାଟଣା ମହାରାଜା କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହ ଦେଓ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହେବା ସହ ମା’ ପାଟଣେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସହ ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ।
ନେତା ବୁଲିଲେ ମଣ୍ଡପ:
ଅନ୍ୟପଟେ ସବୁ ମଣ୍ଡପରେ ଜିଲ୍ଲାର ସବୁ ନେତା ମା’ଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । ବଲାଙ୍ଗୀର ବିଧାୟକ କଳିକେଶ ନାରାୟଣ ସିଂହ ଦେଓ ଓ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଅର୍କେଶ ନାରାୟଣ ସିଂହ ଦେଓ ମଧ୍ୟ ବଲାଙ୍ଗୀର ସବୁ ମଣ୍ଡପ ବୁଲି ମା’ଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ଶାନ୍ତି ଓ ମୈତ୍ରୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଛନ୍ତି ।
ତେବେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବଏଲ ଯାତ୍ରା ଉପରେ ମା’ ପାଟନେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ମୁଖ ରାଜପୂଜକ ମୁରଲୀ ପୁରୋହିତ କହିଛନ୍ତି, ‘ମା’ ପାଟଣେଶ୍ୱରୀ ବରୁଆ ବେଶରେ ପ୍ରକଟ ହୋଇଥାନ୍ତି । ଅସୁରୀୟ ଶକ୍ତି ନାଶ କରିଥାନ୍ତି ଯାହାକୁ ଏଠି ଵଏଲ ଯାତ୍ରା ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଏ । ଏହି ପୀଠ ହେଉଛି ତନ୍ତ୍ରର ପୀଠ । ଏଠି ତନ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନେ ଯନ୍ତ୍ର ପୂଜାରେ ଦେବୀଙ୍କ ପୂଜନ ହୋଇଥାଏ ।’
ସେହିପରି ଜଣେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଏମ ଅଗ୍ରୱାଲ କହିଛନ୍ତି, ‘ଏହି ପୀଠ ପ୍ରତି ଅତୁଟ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି । ମା’ ପାଟନେଶ୍ୱରୀ ଆମର ମନୋସ୍କାମନା ପୂରଣ କରି ଆସିଛନ୍ତି । ସବୁ ବର୍ଷ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଏହି ବଏଲ ଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋ ଆସୁଛି ।’
ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ବିଧାୟକ ଓ ସାଂସଦ:
ଅନ୍ୟପଟେ ବଲାଙ୍ଗୀର ବିଧାୟକ କଳିକେଶ ନାରାୟଣ ସିଂହ ଦେଓ ଓ ସାଂସଦ ସଂଗୀତା କୁମାରୀ ସିଂହ ଦେଓ ଏହି ଅବସରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି । ମା’ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସିର ସହ ରଖିଥାନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ସମାନ ଭାବରେ ସବୁ ମଣ୍ଡପ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମା’ଙ୍କ ପୂଜା ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଏଠି ପ୍ରବଳ ଭିଡ ଜମିଛି । ତେଣୁ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଓ ବଏଲ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏମାନେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି।
ସେପଟେ ଉପ-ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ପାଟଣା ମହାରାଜା କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ କହିଛନ୍ତି, ‘ଏଠି ମା’ ପାଟଣେଶ୍ୱରୀ ଓ ମା’ ସମଲେଇଙ୍କ ତନ୍ତ୍ର ବିଧିରେ ପୂଜା ହୁଏ । ଯେଉଁଠି ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ରରେ ପୂଜା ହୁଏ ସେଠି ମା’ ବରୁଆ ବେଶରେ ଆସି ଦର୍ଶନ ଦେଇଥାନ୍ତି । ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଏହା ହୁଏ ଯାହାକୁ ବଏଲ ଯାତ୍ରା କୁହାଯାଏ । ତେବେ ଏହି ବଏଲ ଯାତ୍ରା ଓ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟବାସୀ ତଥା ଦେଶ ବାସୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି ।’
