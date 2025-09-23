ETV Bharat / state

ଦଶହରାରେ ହିନ୍ଦୁ-ମୁସଲମାନ ଭାଇଚାରାର ଝଲକ, ଦୁର୍ଗାପୂଜା ପାଇଁ ମୁସଲିମଙ୍କ ଘରୁ ଆସେ ଶୁଭ କଳସ

ରାଜଧାନୀର ଏମିତି ଏକ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ମଣ୍ଡପ, ଯେଉଁଠି ଜାତି, ଧର୍ମ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସଭିଏଁ ସମାନ । ଭାଇଚାରା ସହର କଟକ ଭଳି ଏଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ହିନ୍ଦୁ-ମୁସଲିମଙ୍କ ମହାମିଳନ ।

Unique Durgapuja of Bhubaneswar
Unique Durgapuja of Bhubaneswar
Published : September 23, 2025 at 11:07 PM IST

ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ- ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜଧାନୀରେ ଅନନ୍ୟ ଭାଇଚାରାର ପରମ୍ପରା । 17 ବର୍ଷ ଧରି ମା'ଙ୍କ ସେବାରେ ମୁସଲମାନ ପରିବାର । ଦଶହରା ଆସିଲେ ମା'ଙ୍କ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ଜନୈକ ମୁସଲମାନଙ୍କ ଘରୁ ଆସେ ଶୁଭ କଳସ । ଏପିରିକି ମୁସଲମାନଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ମା'ଙ୍କ ପୂଜା । ଭୁବନେଶ୍ୱର ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଅଂଚଳରେ ଥିବା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସେଣ୍ଟର ଓନର୍ସ ଆସୋସିଏସନ୍ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଆୟୋଜନ କରୁଛନ୍ତି । ତେବେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ଏହି ମଣ୍ଡପରେ ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ସହିତ ମୁସଲମାନମାନେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି । ଭାଇଚାରାର ସହର କଟକ ଭଳି ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିନ୍ତି ଶାହାଜାନ ଶେଖ । ଦେଖନ୍ତୁ 'ଇଟିଭି ଭାରତ'ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାକ୍ଷାତାକାର ଶାହାଜାନ ଓ ପୂଜା ମଣ୍ଡପର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ...

ଦଶହରାରେ ମୁସଲିମଙ୍କ ଘରୁ ଆସେ ଶୁଭ କଳସ-

ଦିନ କେଇଟା ପରେ ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ଅବତରଣ କରିବେ ଦୁର୍ଗତିନାଶିନୀ ମା' ଦୁର୍ଗା । ମା'ଙ୍କ ଆବାହନ ପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ପଲ୍ଲୀଠୁ ଦିଲ୍ଲୀ । ଏପଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ମା'ଙ୍କ ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଅଂଚଳରେ ଥିବା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସେଣ୍ଟର ଓନର୍ସ ଆସୋସିଏସନ୍ ଦୁର୍ଗାପୂଜା କମିଟି ମଧ୍ୟ ପଛରେ ପଡିନାହିଁ । ଏହି ପୂଜା ମଣ୍ଡପର ଇତିହାସ କହୁଛି ଯେ,୧୭ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସେହି ଅଂଚଳର ଜଣେ ମୁସଲିମ୍‌ଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଏଠାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ପୂଜା । ସେନେଇ ମୁସଲିମ ଶାହାଜାନ ଶେଖଙ୍କ ଘରୁ ଆସେ ଶୁଭ କଳସ । ଏହି ପରମ୍ପରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ୨୦୦୮ ମସିହାରୁ । ସେବେଠାରୁ ମା’ଙ୍କ ପୂଜା ଆରମ୍ଭରେ ତାଙ୍କ ଘରୁ ଶୁଭ କଳସ ଆସୁଛି । ନୈଷ୍ଠିକ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଶାହାଜାନଙ୍କ ଘରେ ରହି ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି । ଏପରିକି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ କେବଳ ତାଙ୍କ ଘରେ ରୁହନ୍ତି ନାହିଁ ବରଂ ତାଙ୍କ ଘରେ ଖାଇବା ପିଇବା ଶୋଇବା ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ।



କିଏ ସେ ମୁସଲିମ ଶାହାଜାନ ଶେଖ-
ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦେଖିଛେ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ମେଢ଼ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ମୁସଲମାନ । ଯାହା କଟକ ସହରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଯେହେତୁ କଟକ ଏକ ଭାଇଚାରାର ସହର ଅଟେ । କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଜଣେ ମୁସଲମାନ ରହିଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ଘରୁ ଆସିଥାଏ ମାଙ୍କ ପୂଜା ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ଶୁଭ କଳସ । ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଅଂଚଳର ବାସିନ୍ଧା ମୁସଲିମ ଶାହାଜାନ ଶେଖ । ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ ଯେ ଜଣେ ମୁସଲମାନଙ୍କ ଘରୁ କାହିଁକି ଆସିଥାଏ ଶୁଭ କଳସ ।

ଏନେଇ ଶାହାଜାନ କହିଛନ୍ତି, "ଯେତେବେଳେ କଲୋନୀର ସମସ୍ତ ଲୋକମାନେ ଏକତ୍ରିତ ବସିଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ କଲୋନୀରେ ଏକ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ କରି ଦୁର୍ଗାପୂଜା କରିଥିଲେ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା ବୋଲି ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲି । ମୋ କଥାରେ ସମସ୍ତେ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ । ସମସ୍ତେ ମିଶି କିଭଳି ପୂଜା କରାଯିବ ସେନେଇ ମୁଁ ଆଗକୁ ଆସିଥିଲି । ଯେଉଁଠାରେ ଏହି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା ତାହା ମୋ ଘର ଥିଲା । ମୋ କଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ସେବେଠୁ ମୋ ଘରୁ ମାଙ୍କ ପୂଜା ପ୍ରାରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ଶୁଭ କଳସ ଆସିଥାଏ । ସେବେଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସୁଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ମଧ୍ୟ ଘରେ ରହିଛି ଏକ ମଣ୍ଡପ । ଯେଉଁଥିରେ କି ସମସ୍ତେ ବସି ସେଠାରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥାନ୍ତି ।"

ମୁସଲିମ ଭକ୍ତ ଶାହାଜାନ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ପୂଜା ସମୟରେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି । ଯେଉଁ ଭଳି ଭାବରେ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ମଧ୍ୟରେ ତିକ୍ତତା ରହିଛି ତାହା ଠିକ୍ ନୁହେଁ । ସମସ୍ତଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ସ୍ନେହ ଓ ସମ୍ପର୍କକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖସୁି ଲାଗେ । ଏହା ଏକ ଭାଇଚାରାର ସଂକେତ ଦେଉଛି । ଧର୍ମକୁ ଆମେ ଇଜ୍ଜତ ଦେବା ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଭବିଷ୍ୟତରେ କାହାର ଅସୁବିଧା ହେଲେ ସମସ୍ତେ ଆସି ଠିଆ ହୋଇପାରିବା ।"

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ରାବଣ ତିଆରିରେ ଗଲାଣି ଅଧା ଜୀବନ, ଦଶହରା ଆସିଲେ ମନେ ପଡନ୍ତି 'ରାବଣ ମାଉସୀ'


ସବୁ ଧର୍ମର ଲୋକଙ୍କୁ ରହିଥାଏ ନିମନ୍ତ୍ରଣ-
ବିଶେଷ କରି ଏହି ମଣ୍ଡପକୁ ହିନ୍ଦୁ, ମୁସଲିମ୍, ଶିଖ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟାନ ଆଦି ଧର୍ମର ଲୋକମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି । ଓ ମା'ଙ୍କ ଆଶିଷ ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି। ଅନେକ ମୁସଲମାନ ଭକ୍ତ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଦଶହରାର ଆରମ୍ଭ ରୁ ଭସାଣି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ କାମ କରିଥାନ୍ତି । ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି ।



ସବୁ ଧର୍ମର ସଂକେତରେ ଝଲସିବ ତୋରଣ-
ଚଳିତ ବର୍ଷ ସବୁ ଧର୍ମର ସଙ୍କେତକୁ ନେଇ ଝଲସିବ ତୋରଣ । ମଣ୍ଡପରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବ ସବୁ ଧର୍ମର ମହତବାଣୀ ବା ନୀତିବାଣୀ। ତୋରଣର ଉଚ୍ଚତା ରହିବ ୪୦ ଫୁଟ ରହିବ । ଚଳିତ ବର୍ଷ ତୋରଣ ବା ପୂଜାରେ କୌଣସି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ କିମ୍ବା ପଲିଥିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବନି। କେବଳ କପଡା ଓ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାକୃତିକ ପଦାର୍ଥରେ ତିଆରି ହେଉଛି ତୋରଣ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଭଳି ଚଳିତ ବର୍ଷ ୧୫ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାର ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରାଯାଉଛି । ମୂର୍ତ୍ତିରେ ବି କୌଣସି ରାସାୟନିକ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉନାହିଁ ।



ପୂଜାରେ କଣ ରହିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା-
ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଅଂଚଳରେ ଥିବା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସେଣ୍ଟର ଓନର୍ସ ଆସୋସିଏସନ ଦୁର୍ଗାପୂଜାରେ ଷଷ୍ଠୀରେ ବେଲବରଣୀ ପରେ ସପ୍ତମୀରେ ମା'ଙ୍କ ଚକ୍ଷୁଦାନ, ଅଷ୍ଟମୀରେ ମା'ଙ୍କ ନିକଟରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଅନୁସାରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯିବ । ପ୍ରତିଦିନ ମା'ଙ୍କ ପାଖରେ ଅନ୍ନ ଭୋଗ ଲାଗି ହୋଇଥାଏ । ନବମୀରେ ୨୧ ଜଣ କୁମାରୀଙ୍କ ପୂଜା ବିଶେଷ ଆକର୍ଷଣ ହୋଇଥାଏ । ଅଷ୍ଟମୀରେ ମା'ଙ୍କ ପାଖରେ ଦହି ପଖାଳ ଭୋଗ ହୋଇ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ । ସପ୍ତମୀରୁ ଦଶମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଓ ରାତ୍ର ସମୟରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ। ମଣ୍ଡପ ନିକଟରେ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ସମେତ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମର ଭକ୍ତ ମାନେ ମିଶିକରି ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିଥାନ୍ତି ।

ଏନେଇ ଚିତ୍ରଲେଖା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ସମସ୍ତଙ୍କ ରକ୍ତ ସମାନ । ସମସ୍ତେ ମିଶିକରି କଳସ ଯାତ୍ରା କରୁଛୁ । କୌଣସି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ । ମୁସଲମାନ ହୋଇକି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ହିନ୍ଦୁ ଦେବା ଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଋଣୀ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଶିଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ।" ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଜାତି ଧର୍ମ ବେଦଭାବ ନରଖି ସମସ୍ତେ ସମାନ ଭାବରେ ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ ।

ଏପଟେ ପୂଜା ମଣ୍ଡପର ସମ୍ପାଦକ ସରୋଜ ମଲ୍ଲିକ କହିଛନ୍ତି, "ପ୍ରଥମ ପ୍ରାୟସ ହେଉଛି ଶାହାଜାନ ପୂର୍ବରୁ କଟକରେ ରହିଆସୁଥିଲେ । କଟକରେ ଯେଉଁ ଭଳି ଭାବରେ ସବୁ ଧର୍ମର ମିଶିକରି ରହୁଛନ୍ତି ଏକ ଭାଇଚାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ସେହି ଅନୁସାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସେହି ଭାଇଚାର ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି । ଯାହା ତାଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ଘରେ କରାଯାଉଛି । ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ରେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଶାହାଜାନ । ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଉଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି, ପୂଜା କରିବା ସହିତ ଆମ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ବାବାଦ ନାହିଁ, ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା ଆଗକୁ ବଢିବା । ବିଶେଷ କରି ଉତ୍ତର ପିଢ଼ି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଠିକ ରାସ୍ତାରେ ଯିବେ ସେନେଇ କାର୍ଯ୍ୟକରିବା ।"



ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

