୨୦୩ ବର୍ଷ ଧରି ବଙ୍ଗୀୟ ପରମ୍ପରାରେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ମା', ହର-ପାର୍ବତୀ ରୂପରେ ଦିଅନ୍ତି ଦର୍ଶନ
ବାଲେଶ୍ୱରରେ ୪ଟି ସ୍ଥାନରେ ବଙ୍ଗୀୟ ପରମ୍ପରାରେ ମା ପୂଜା ପାଇଥାନ୍ତି । ଦଶହରା ଦିନ ହୁଏ ସିନ୍ଦୁର ଖେଳ ।
Balasore Special Durga Puja ବାଲେଶ୍ୱର: ଧରାବତରଣ କରିବେ ମା' ଦୁର୍ଗତିନାଶିନୀ । ଦିନ କାଳ ସରି ସରି ଆସୁଛି । ସେପଟେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଉଠୁଛି ପୂଜା ବଜାର ଓ ଭକ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଉତ୍ସାହ ଓ ଉନ୍ମାଦନା । ମା'ଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ଅପାର କୃପା ଲାଭ କରିବାକୁ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି ଭକ୍ତବୃନ୍ଦ । ଏନେଇ ବାଲେଶ୍ବର ଜିଲ୍ଲାରେ ଜାକଜମକରେ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି । ଏଠାରେ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଯେତିକି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସେତିକି ନିଆରା । ବାଲେଶ୍ୱର ଭାଇଚାରାର ସହର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସବୁଠି ପୂଜା ମାହୋଲର ମଜା ଉଠାଇଥାନ୍ତି ଲୋକେ ।
ବଙ୍ଗୀୟ ପରମ୍ପରାରେ ହୁଏ ମା'ଙ୍କ ଆରାଧନା:
ବାଲେଶ୍ୱର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ସୀମାନ୍ତ ଜିଲ୍ଲା । ତେଣୁ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ବଙ୍ଗୀୟ ପରମ୍ପରାର ପୂଜା । ସହରରେ ଯେତେକ ମୃଣ୍ମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୪ଟି ସ୍ଥାନରେ ବଙ୍ଗୀୟ ପରମ୍ପରାରେ ମା ପୂଜା ପାଇଥାନ୍ତି । ସେମିତି ସହରର ବାରବାଟୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା କର ଘର ଦୁର୍ଗାପୂଜା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବଙ୍ଗୀୟ ପରମ୍ପରାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ । ଏଠାରେ ମା' ହର ପାର୍ବତୀ ରୂପରେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି । ବଙ୍ଗୀୟ ପାଞ୍ଜି, ବଙ୍ଗୀୟ ରୀତିନୀତି ଏବଂ ବଙ୍ଗୀୟ ପୂଜକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମା'ଙ୍କ ଆରାଧନା କରାଯାଇଥାଏ ।
୨୦୩ ବର୍ଷରେ ଧରି ଚାଲିଛି ମା'ଙ୍କ ଆରାଧନା:
ଚଳିତ ବର୍ଷ ମାଆଙ୍କ ପୂଜା ୨୦୩ ବର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ମୃଣ୍ମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ୧୬୩ ବର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ପ୍ରଥମରୁ ଏଠାରେ ପିତ୍ତଳ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ପାଉଥିଲେ । ଏଠାକାର ପୂଜାରେ ଅନେକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ରହିଛି । ସାତ ମହଣ ଅରୁଆ ଚାଉଳରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ ନୈବେଦ୍ୟ । କୋଡ଼ିଏ କେ.ଜି. ଘିଅରେ ହୋମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ । ଏଠାକାର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମାୟାପୁରୀରୁ ଆସି ବାଲେଶ୍ୱର ସହରର ବାରବାଟୀରେ ବସବାସ କରିବା ସମୟରେ ପ୍ରଥମେ ଦୂର୍ଗାଙ୍କ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ସେତେବେଳେ ମା’ଙ୍କ କଳସ ପୂଜା କରାଯାଉଥିଲା । ଏହାର କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ହରପାର୍ବତୀଙ୍କ ପିତଳ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ପାଇଥିଲା । ପରେ ୧୮୬୨ ମସିହାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଟିରେ ମା' ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇ ପୂଜା ହୋଇ ଆସୁଛି । ପ୍ରଥମେ ଶିବ ଚରଣ କର ଏଠାରେ ଦୂର୍ଗା ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନେ ଆଜିକୁ ସାତପୁରୁଷ ଧରି ପୂର୍ବ ଆଦର୍ଶ ଓ ପରମ୍ପରାକୁ ବଜାୟ ରଖି ଆସିଛନ୍ତି ।
ବଙ୍ଗରୁ ଆସନ୍ତି ପୁରୋହିତ:
ପୂଜା ବିଦ୍ଧି, ବଙ୍ଗୀୟ ପରମ୍ପରା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ ବିକ୍ରମଜିତ କର କହିଛନ୍ତି, "ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବହୁତ ମେଢ଼ ହୁଏ । କିନ୍ତୁ ଚାରୋଟି ସ୍ଥାନରେ ବଙ୍ଗୀୟ ପରମ୍ପରାରେ ମା'ଙ୍କ ପୂଜା କରାଯାଏ । କର ଘର ପୂଜା, ହାଲଦାର ଘର, ଘୋଷ ଘର ଏବଂ ରାଜା ଘରେ ପୂଜା ବଙ୍ଗୀୟ ପରମ୍ପରାରେ ହୋଇଥାଏ । ରଥଯାତ୍ରା ଦିନଠାରୁ ମାଟି ଉଠା ହୋଇଥାଏ, ବଙ୍ଗୀୟ ପାଞ୍ଜି ବିଏନ ବାଗଚି ହିସାବରେ ହୁଏ । ବଙ୍ଗରୁ ପୁରୋହିତ ଆସିଥାନ୍ତି । ପୂର୍ବରୁ ବେଙ୍ଗଲୀ କାରିଗର ଆସୁଥିଲେ । ହେଲେ ଏବେ ସ୍ଥାନୀୟ କାରିଗର ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି । ପୂଜା ରୀତିନୀତି ସବୁ ବଙ୍ଗୀୟ ଢାଞ୍ଚା ଅନୁସାରେ ହୁଏ ।"
ଓଡ଼ିଆ ରୀତିନୀତି ଓ ବଙ୍ଗୀୟ ରୀତିନୀତି ଭିତରେ ବେଶି ତାରତମ୍ୟ ନାହିଁ:
ବିକ୍ରମଜିତ କର ଆହୁରି କହିଥିଲେ, "ଓଡ଼ିଆ ରୀତିନୀତି ଓ ବଙ୍ଗୀୟ ରୀତିନୀତି ଭିତରେ କେବଳ ପୂଜକ ଓ ସମୟର ଟିକିଏ ଫରକ ଥାଏ ନ ହେଲେ ଅନ୍ୟକିଛି ଫରକ ନାହିଁ । ମହାଳୟା ପର ଦିନଠାରୁ ନବ ପତ୍ରିକା ଘଟ ବସେ । ପ୍ରତିପଦରୁ ନବରାତ୍ର ଘଟ ବସିକି ପୁରା ଦଶହରା ଯାଏ ପୂଜା ହୁଏ । ପଞ୍ଚମୀ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନବ ପତ୍ରିକା ପୂଜା ହୁଏ । ଷଷ୍ଠୀ ଦିନ ବେଲବରଣ ହୁଏ । ସପ୍ତମୀ ଦିନ ବାଲିଘାଟରୁ ଆମର ଘଟ ଆସିଥାଏ । ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଗୁରୁବାର ଦଶମୀ ଥିଲେ ବିସର୍ଜନ ଦିଆଯାଉ ନଥିବା ବେଳେ ଦଶମୀ ଦିନ ଗୁରୁବାର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଠାକୁରଙ୍କ ବିସର୍ଜନ କରାଯାଇଥାଏ । ମାଆ ପିନ୍ଧନ୍ତି ବଙ୍ଗୀୟ ବନାରସି ଶାଢ଼ୀ । ଗଣେଶ ଓ କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କୁ ବନାରସି ଜୋଡ ପିନ୍ଧାଯାଏ । ଆମର ସାତ ଜଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୂଜାରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥାନ୍ତି । ପ୍ରଥମେ କଲିକତାରୁ ଏକ ପିତ୍ତଳର ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ହେଉଥିଲା । ୧୮୬୨ ମସିହାରୁ ମାଟିର ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ମୂର୍ତ୍ତିର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଏହା ଯେ ମା' ହର ପାର୍ବତୀ ରୂପରେ ପୂଜା ପାଇଥାନ୍ତି ।"
ସିନ୍ଦୁର ଖେଳନ୍ତି ମହିଳା:
କେବଳ ପୂଜା ପଦ୍ଧତି ବଙ୍ଗୀୟ ପରମ୍ପରାରେ ହୁଏ ନାହିଁ । ବେଶ ଭୁଷା ସାଙ୍ଗକୁ ମହିଳାମାନେ ଅନେକ ନୀତି ନିୟମ ମାନି ପୂଜାରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଥାନ୍ତି । ବଙ୍ଗୀୟ ପରମ୍ପରାରେ ନାରୀମାନେ ସିନ୍ଦୁର ଖେଳ ଖେଳନ୍ତି । ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଦଶମୀ ଦିନ ଅନୁରୂପ ସିନ୍ଦୁର ଖେଳ ଖେଳିଥାନ୍ତି ଘରର ସାଧବାମାନେ ।
ମା'ଙ୍କ ପୂଜାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପାଳନ୍ତି ମହିଳାମାନେ:
ଅନିତା କର କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ମାଆଙ୍କ ପୂଜା ସମୟରେ ୧୦ ଦିନ ଧରି ଘରେ ଆମିଷ, ପିଆଜ, ରସୁଣ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଅରୁଆ ଭାତ ଘିଅରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସମସ୍ତେ ଖାଇଥାନ୍ତି । ମାଆଙ୍କ ନାମରେ ଘଟ ବସେ । ଆମେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦର ସହ ମାଆଙ୍କ ପୂଜା ପାଳନ କରୁ । ଦଶଦିନ ଧରି ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ମହିଳାମାନେ ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇ ଗାଧେଇବା, ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧି ଆସିବା, ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଫୁଲ ହାର କରିକି ଦେବା, ଦୀପ ଦେବା ଭଳି କାମ କରୁ । ସିନ୍ଦୁର ଖେଳ ଦଶହରା ଦିନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ । ସକାଳେ ମା'ଙ୍କ ବିସର୍ଜନ ପୂଜା ହେବା ପରେ ମାଆଙ୍କ ସିନ୍ଦୁର ଦିଆଯାଏ । ବଙ୍ଗୀୟ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ମାଆଙ୍କୁ ସିନ୍ଦୁର ଦେଇ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧାଇଥାନ୍ତି ।"
