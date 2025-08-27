ETV Bharat / state

କଟକ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ପୁରୁଣା ଛାତ ଭୁଶୁଡ଼ିବା ଘଟଣା; 1 ଓ 2 ନମ୍ବର ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ରେଳ ଚଳାଚଳ ସ୍ବାଭାବିକ - CUTTACK RAILWAY STATION ACCIDENT

ଟ୍ରେନ୍ ନମ୍ବର 68408 ଭୁବନେଶ୍ୱର-ବାଲେଶ୍ବର MEMU ସନ୍ଧ୍ୟା 7:20ରେ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲା।

Cuttack Railway Station Accident
Cuttack Railway Station Accident (ETV BHARAT ODISHA)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 27, 2025 at 10:23 PM IST

1 Min Read

କଟକ: କଟକ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ପୁରୁଣା ଛାତ ଭୁଶୁଡ଼ିବା ଘଟଣା ପରେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ନମ୍ବର ୧ରେ ପ୍ରଥମ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ ପୁନଃସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି। ଟ୍ରେନ୍ ନମ୍ବର 68408 ଭୁବନେଶ୍ୱର-ବାଲେଶ୍ବର MEMU ସନ୍ଧ୍ୟା 7:20ରେ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲା। କଟକ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସୁରକ୍ଷା ସତର୍କତା ସହିତ କିଛି ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଏହି ଅଘଟଣ ଘଟିଥିଲା। କିଛି ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ସମୟ ପ୍ରାୟ ଅପରାହ୍ନ 3ଟା 45 ମିନିଟ୍ ସମୟରେ, ଏକ ପୁରୁଣା କାନ୍ଥ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଉପରେ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା। ଯାହା ଫଳରେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ 1 ଏବଂ 2ରେ ଟ୍ରେନ ଚଳାଚଳ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା।

କଟକ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ପୁରୁଣା ଛାତ ଭୁଶୁଡ଼ିବା ଘଟଣା; 1 ଓ 2 ନମ୍ବର ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ରେଳ ଚଳାଚଳ ସ୍ବାଭାବିକ (ETV BHARAT ODISHA)

କଟକ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ କାନ୍ଥ ଭୁଶୁଡ଼ିବା ଘଟଣା

ବୁଧବାର କଟକ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ନିର୍ମାଣାଧୀନ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଛାତର ଏକ ଅଂଶ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ପୁନଃବିକାଶ କାମ ଚାଲିଛଝି। ଆଜି ମଧ୍ୟ କାମ ଚାଲୁଥିବା ସମୟରେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ୧ର ଛାତର ଏକ ଅଂଶ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା। ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ଏହି ଅଘଟଣ ଘଟିଥିଲା। ପୁରୁଣା ବିଲଡିଂ ଭାଙ୍ଗିବା ସମୟରେ ହଠାତ ଭୁଶୁଡି ପଡ଼ିଥିଲା ଦୁଇ ନମ୍ବର ପ୍ରବେଶ ବିଲଡିଂ.1 ନମ୍ବର ଟ୍ରାକ୍ ଉପରେ। ଯାହାକୁ ନେଇ ଉଭୟ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ 1 ଓ 2 ଉଭୟରେ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ ବ୍ୟାହତ ହୋଇଥିଲା। ଏନେଇ ଇଷ୍ଟକୋଷ୍ଟ ରେଳବାଇ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି।

Cuttack Railway Station Accident
Cuttack Railway Station Accident (ETV BHARAT ODISHA)

ପୁରୁଣା ବିଲଡିଂ ଭଙ୍ଗାଯିବା ସମୟରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲା ସେଡ୍। 1 ନମ୍ବର ଟ୍ରାକ୍ ନିକଟରେ ଏହି ଅଘଟଣ ଘଟିଥିଲା। ସେଡ୍ 1 ନମ୍ବର ଟ୍ରାକ୍ ଉପରେ ପଡ଼ିବାରୁ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା। ମାତ୍ର ଏହାଦ୍ବାରା କୌଣସି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟିନାହିଁ। ଅଘଟଣର କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ୧ ନମ୍ବର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଦେଇ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଯାଇଥିଲା। ତେବେ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଯିବାର କିଛି ସମୟ ପରେ ଏହି ଅଘଟଣ ଘଟିଥିଲା। ଫଳରେ କୌଣସି ବଡ଼ ଧରଣର ଅଘଟଣ ଟଳି ଯାଇଥିଲା।

Cuttack Railway Station Accident
Cuttack Railway Station Accident (ETV BHARAT ODISHA)

ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ମୁତାବକ ଏହି ଅଘଟଣରେ ଜଣେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତାଙ୍କୁ କଟକର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଜାରି ରହିଛି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି।

Cuttack Railway Station Accident
Cuttack Railway Station Accident (ETV BHARAT ODISHA)

ପୁରୁଣା ବିଲଡିଂ ଭଙ୍ଗା କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ହଠାତ ସମସ୍ତ ବିଲଡିଂ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡିଥିଲା। ପୁରୁଣା ବିଲଡିଂ ଭାଙ୍ଗିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ଏହି ଅଘଟଣ ଘଟିଥିଲା।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଅଭୁଲା ବାହାନଗା ରେଳ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଥିଲା ଇସ୍କନ ମଠ

କଟକ: କଟକ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ପୁରୁଣା ଛାତ ଭୁଶୁଡ଼ିବା ଘଟଣା ପରେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ନମ୍ବର ୧ରେ ପ୍ରଥମ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ ପୁନଃସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି। ଟ୍ରେନ୍ ନମ୍ବର 68408 ଭୁବନେଶ୍ୱର-ବାଲେଶ୍ବର MEMU ସନ୍ଧ୍ୟା 7:20ରେ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲା। କଟକ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସୁରକ୍ଷା ସତର୍କତା ସହିତ କିଛି ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଏହି ଅଘଟଣ ଘଟିଥିଲା। କିଛି ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ସମୟ ପ୍ରାୟ ଅପରାହ୍ନ 3ଟା 45 ମିନିଟ୍ ସମୟରେ, ଏକ ପୁରୁଣା କାନ୍ଥ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଉପରେ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା। ଯାହା ଫଳରେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ 1 ଏବଂ 2ରେ ଟ୍ରେନ ଚଳାଚଳ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା।

କଟକ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ପୁରୁଣା ଛାତ ଭୁଶୁଡ଼ିବା ଘଟଣା; 1 ଓ 2 ନମ୍ବର ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ରେଳ ଚଳାଚଳ ସ୍ବାଭାବିକ (ETV BHARAT ODISHA)

କଟକ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ କାନ୍ଥ ଭୁଶୁଡ଼ିବା ଘଟଣା

ବୁଧବାର କଟକ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ନିର୍ମାଣାଧୀନ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଛାତର ଏକ ଅଂଶ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ପୁନଃବିକାଶ କାମ ଚାଲିଛଝି। ଆଜି ମଧ୍ୟ କାମ ଚାଲୁଥିବା ସମୟରେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ୧ର ଛାତର ଏକ ଅଂଶ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା। ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ଏହି ଅଘଟଣ ଘଟିଥିଲା। ପୁରୁଣା ବିଲଡିଂ ଭାଙ୍ଗିବା ସମୟରେ ହଠାତ ଭୁଶୁଡି ପଡ଼ିଥିଲା ଦୁଇ ନମ୍ବର ପ୍ରବେଶ ବିଲଡିଂ.1 ନମ୍ବର ଟ୍ରାକ୍ ଉପରେ। ଯାହାକୁ ନେଇ ଉଭୟ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ 1 ଓ 2 ଉଭୟରେ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ ବ୍ୟାହତ ହୋଇଥିଲା। ଏନେଇ ଇଷ୍ଟକୋଷ୍ଟ ରେଳବାଇ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି।

Cuttack Railway Station Accident
Cuttack Railway Station Accident (ETV BHARAT ODISHA)

ପୁରୁଣା ବିଲଡିଂ ଭଙ୍ଗାଯିବା ସମୟରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲା ସେଡ୍। 1 ନମ୍ବର ଟ୍ରାକ୍ ନିକଟରେ ଏହି ଅଘଟଣ ଘଟିଥିଲା। ସେଡ୍ 1 ନମ୍ବର ଟ୍ରାକ୍ ଉପରେ ପଡ଼ିବାରୁ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା। ମାତ୍ର ଏହାଦ୍ବାରା କୌଣସି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟିନାହିଁ। ଅଘଟଣର କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ୧ ନମ୍ବର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଦେଇ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଯାଇଥିଲା। ତେବେ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଯିବାର କିଛି ସମୟ ପରେ ଏହି ଅଘଟଣ ଘଟିଥିଲା। ଫଳରେ କୌଣସି ବଡ଼ ଧରଣର ଅଘଟଣ ଟଳି ଯାଇଥିଲା।

Cuttack Railway Station Accident
Cuttack Railway Station Accident (ETV BHARAT ODISHA)

ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ମୁତାବକ ଏହି ଅଘଟଣରେ ଜଣେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତାଙ୍କୁ କଟକର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଜାରି ରହିଛି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି।

Cuttack Railway Station Accident
Cuttack Railway Station Accident (ETV BHARAT ODISHA)

ପୁରୁଣା ବିଲଡିଂ ଭଙ୍ଗା କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ହଠାତ ସମସ୍ତ ବିଲଡିଂ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡିଥିଲା। ପୁରୁଣା ବିଲଡିଂ ଭାଙ୍ଗିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ଏହି ଅଘଟଣ ଘଟିଥିଲା।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଅଭୁଲା ବାହାନଗା ରେଳ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଥିଲା ଇସ୍କନ ମଠ

For All Latest Updates

TAGGED:

CUTTACK RAILWAY STATION ACCIDENTWALL COLLAPSE INCIDENTକଟକ ରେଳ ଷ୍ଟେସନEAST COAST RAILWAYCUTTACK RAILWAY STATION ACCIDENT

Quick Links / Policies

ଫିଚର

କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ମିଳେ ଏହି ସବୁ ଲାଭ, ଜାଣିଲେ ହେବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ

କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲ ପରୀକ୍ଷାରେ ଅବହେଳା କରୁଛନ୍ତି କି, କେବେ କରିବା ଉଚିତ୍‌ ? ଜାଣନ୍ତୁ

ଛତୁର ଏସବୁ ଫାଇଦା ଜାଣିଛନ୍ତି କି ? କର୍କଟ ରୋଗ ଆଶଙ୍କା କମ୍‌ କରେ

ମହାକାଶଚାରୀଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବୁଝିବ AI ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ; ଟୁଲ୍‌ ଉପରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ନାସା ଓ ଗୁଗଲ୍‌

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.