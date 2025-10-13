ଦୁର୍ଗାପୁରରେ ଓଡିଆ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲା; କୋହଭରା କଣ୍ଠରେ ପୀଡିତାଙ୍କ ବାପା କହିଲେ, 'ମୋ ଝିଅ ଚାଲିବାକୁ ଅକ୍ଷମ'
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଝିଅର ଜୀବନ ପ୍ରତି ବପଦ ଆଶଙ୍କା କରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଲାଗି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝିଙ୍କୁ ନିବେଦନ କଲେ ପୀଡିତାଙ୍କ ବାପା ।
ପଶ୍ଟିମ ବର୍ଦ୍ଧମାନ: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଦୁର୍ଗାପୁରରେ ଶୁକ୍ରବାର ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମର ଶୀକାର ହୋଇଥିବା ଓଡିଶା ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହୋଇ ପଡିଛି । ଦୁର୍ଗାପୁରର ଏକ ଡାକ୍ତରଖାନା ବିଛଣାରେ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି । ପୀଡିତାଙ୍କ ବାପା କୋହଭରା କଣ୍ଠରେ କହିଛନ୍ତି, ମୋ ଝିଅ ଏବେ ଚଲାବୁଲା କରିବାକୁ ଅସମର୍ଥ ହୋଇପଡିଛି । ସେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ନିଜ ଝିଅର ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ଚିନ୍ତା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ଏପରିକି ଝିଅକୁ ଓଡିଶା ନେଇ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବାଲାଗି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି । ସେଠାରେ ଝିଅ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ ରହି ପାରିବ ବୋଲି ତାଙ୍କ ବାପା କହିଛନ୍ତି ।
ପୀଡିତାଙ୍କ ବାପା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ(ଡିଜିପି), ପୋଲିସ ଆଧୀକ୍ଷକ (ଏସପି) ଏବଂ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସହାୟତା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି । ଏଥିସହିତ ସେ କହିଛନ୍ତି, ‘ ମୋ ଝିଅ ଏବେ ଚାଲିବାକୁ ଅସମର୍ଥ । ସେ ଏବେ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ । ଆମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛୁ ଝିଅକୁ ଓଡିଶା ନେଇଯିବା ଲାଗି ଅନୁମତି ଦେବାପାଇଁ । କାରଣ ଏଠାରେ ଆମର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିପଦରେ । ’
'ଏଠି ଅସୁରକ୍ଷିତ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ'
ପୀଡିତାଙ୍କ ବାପା ଓଡିଶା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝିଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରି ଝିଅକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ନିବେଦନ କହିଛନ୍ତି । ଏଠାରେ ଝିଅର ଜୀବନ ପ୍ରତି ବପଦ ଆଶଙ୍କା ଅଛି ବୋଲି ସେ ରବିବାର ପିଟିଆଇକୁ ଏକ ସାକ୍ଷାତ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ।
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ‘ଏଠାରେ ଖୁବ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଅନୁଭବ ହେଉଛି । ଏଠି କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ଭୟ ଲାଗୁଛି । ମୁଁ ଏଠାରେ ଦୁର୍ଗାପୁରରେ ଲୁଚି ରହିଛି । ମୋର ପତ୍ନୀ ଯିଏ କି ଜଣେ ଡାଇବେଟିସ ରୋଗୀ ସେ ଡାକ୍ତରଖାନା ବିଛଣା ପାଖରେ ଝିଅକୁ ଜଗି ବସିଛନ୍ତି ।’
ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଝିଅ ବାହାରକୁ ଯାଇ ନ ଥିଲା-ପୀଡିତାଙ୍କ ବାପା
ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଝିଅ କାହିଁକି ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲା ବୋଲି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ପୀଡିତାଙ୍କ ବାପା କହିଛନ୍ତି, ‘ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଛ । ଘଟଣାକୁ ଚପାଇ ଦେବାଲାଗି ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଉଥିବା ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି । ମୋ ଝିଅ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ବାହରକୁ ଯାଇ ନ ଥିଲା । ଶୁକ୍ରବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 8ଟାରେ ସେ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲା । ’
ପୀଡିତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଘଟଣାଦିନ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଏକା ଯାଇ ନ ଥିଲେ । ଅନ୍ୟଜଣେ ପୁରୁଷ ସାଥୀ ତାଙ୍କ ସହ ଥିଲେ ଯିଏ କି ସୁଯୋଗ ଦେଖି ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ କାହାକୁ ବି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାଇ ନ ଥିଲେ ।
ମମତା ପୀଡିତାଙ୍କ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରି ପାରୁନାହାଁନ୍ତି- ରାଜ୍ୟ ମହିଳା କମିଶନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ
ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏକ 4 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଯାଇଛନ୍ତି । ବାଲେଶ୍ୱର ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ହେମନ୍ତ ସିଂହ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯାଇ ପୀଡିତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ପଚାରି ବୁଝିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, ପଶ୍ଚିମଶ୍ୱର ବଙ୍ଗ ପୋଲିସ ଘଟଣାର 36 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ତିନି ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ସାରିଛନ୍ତି । ପୀଡିତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ବୋଲି ଅମର ଆଶା ରହିଛି । ଏହି ଟିମ ସହ ଯାଇଥିବା ଜିଲ୍ଲା ସମାଜ ମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରୀ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ମହାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ପୀଡିତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ମହିଳା କମିଶନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶୋଭନା ମହାନ୍ତି ରାତିରେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଯାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଦେଇଥିବା ବୟାନକୁ କଡା ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ପୀଡିତାଙ୍କ କଷ୍ଟକୁ ଅନୁଭବ କରି ପାରୁନାହାଁନ୍ତି । ସେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ମହଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଥିଲେ ।
କହିରଖିବୁ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଦୁର୍ଗାପୁରରେ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8ଟାରେ ଦ୍ବିତୀୟ ବର୍ଷରେ ପଢୁଥିବା ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ମେଡ଼ିକାଲ ଛାତ୍ରୀ ଗଣ ଦୁଷ୍କର୍ମର ଶୀକାର ହୋଇଥିଲେ । ଏହି ଘଟଣାରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଡ଼ିତ ରହିଥିବା ବେଳେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 4 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ।
