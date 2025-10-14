ETV Bharat / state

ଦୁର୍ଗାପୁର ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାକୁ ନେଇ ତେଜିଲା ରାଜନୀତି: 5 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ କ୍ରାଇମ ସିନ ରି-କ୍ରିଏଟ କଲା ପୋଲିସ

ଗିରଫ 5 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଘରୋଇ କଲେଜରେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଭାବେ କାମ କରୁଥିବାବେଳେ ଅନ୍ୟଜଣେ ଏକ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ କାମ କରନ୍ତି । ତୃତୀୟଜଣକ ସ୍ଥାନୀୟ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ଅସ୍ଥାୟୀ କର୍ମଚାରୀ ଭାବେ କାମକରନ୍ତି ।

ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ କ୍ରାଇମ ସିନ ରିକ୍ରିଏଟ କରିଛି ପୋଲିସ
ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ କ୍ରାଇମ ସିନ ରିକ୍ରିଏଟ କରିଛି ପୋଲିସ (ଇଚିଭିଲ ଭାରତ)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 14, 2025 at 2:38 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ପଶ୍ଟିମ ବର୍ଦ୍ଧମାନ: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଦୁର୍ଗାପୁରରେ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଶୀକାର ହୋଇଥିବା ଓଡିଆ ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥାରେ କୌଣସି ସୁଧାର ଆସିନାହିଁ । ତାଙ୍କର ମାନସିକ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ଅବସ୍ଥା ଭଲ ନାହିଁ । ଇତିମଧ୍ୟରେ ପୋଲିସ 5 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି । ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ଆଜି କ୍ରାଇମ ସିନ ରିକ୍ରିଏଟ କରିଛି ବର୍ଦ୍ଧମାନ ପୋଲିସ । 5 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ସହ ପୀଡିତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିବା ପୁରୁଷବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କ୍ରାଇମ ସେଟକୁ ନେଇଛି ପୋଲିସ । ଆଜି ଆର୍ଥାତ ମଙ୍ଗଳବାର ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଫିସର ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଘରକୁ ନେଇ ତଦନ୍ତ କରିଛନ୍ତି ।

ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଫିସରଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ପରନଗଞ୍ଜ କାଲିବାରି ଶ୍ମଶାନଘାଟ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲରେ ଶୁକ୍ରବାର ରାତିରେ ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗଣବଳାତ୍କାର କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ଜଙ୍ଗଲ ଦୁର୍ଗାପୁର ଆଇକ୍ୟୁ ସିଟି ମେଡିକାଲ କଲେଜ ହସ୍ପିଟାଲ ନିକଟରେ ରହିଛି । 2ୟ ବର୍ଷର ଏହି ଛାତ୍ରୀଜଣକ ତାଙ୍କର ଜଣେ କ୍ଲାସମେଟଙ୍କ ସହ ଖାଇବା ପାଇଁ କ୍ୟାମ୍ପସ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିବାବେଳେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା । ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ଏହି ଘଟଣାରେ 5 ଜଣ ଗିରଫ ହୋଇଥିବାବେଳେ ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସେଖ ରଇଜୁଦ୍ଦିନ ଏବଂ ସେଖ ନାସିରୁଦ୍ଦିନଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଆଜି ତାଙ୍କ ଘର ବିର୍ଜା ଗାଁକୁ ନେଇ ତଦନ୍ତ କରିଛି ।

5 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଦେଲା ପୋଲିସ

ପୋଲିସ ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଦେଇ କହିଛି, ଗିରଫ 5 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଏକ ଘରୋଇ କଲେଜରେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଭାବେ କାମ କରୁଥିଲେ । ଅନ୍ୟଜଣେ ଏକ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି । ତୃତୀୟ ଜଣକ ସ୍ଥାନୀୟ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ଅସ୍ଥାୟୀ କର୍ମଚାରୀ ଭାବେ କାମ କରୁଥିବାବେଳେ 4ର୍ଥ ଜଣକ କିଛି କରନ୍ତି ନାହିଁ । ପୋଲିସ କହିଛି, ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆଗେଇ ଚଲିଛି । କ୍ରାଇମସିନ ରିକ୍ରିଏଟ ହେବା ପରେ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରିବ ।

ଏହି ଘଟଣା ପରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଟିମ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଯାଇଥିବେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ମହିଳା କମିଶନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶୋଭନା ମହାନ୍ତି , ବିଜେପି ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ସିପ୍ରା ବାଜପେୟୀ ପ୍ରମୁଖ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଯାଇ ପୀଡିତାଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ।

ପରିବାର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି-ସିପ୍ରା ବାଜପେୟୀ

ବିଜେପି ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦିକା ସିପ୍ରା ବାଜପେୟୀ କହିଛନ୍ତି, ପୀଡିତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଭଲ ନାହିଁ । ପରିବାର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି । ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାର ଘଟଣାକୁ ଚାପି ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି । ଏପରିକି ଝିଅକୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ବାପାଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ । ଚାରି ଚାରି ଜଣ ସିକ୍ୟୁରିଟି ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଉଛନ୍ତି । 4 ଦିନ ଭିତରେ ପୀଡିତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଚିହ୍ନି ପାରୁ ନାହାଁନ୍ତି କି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦିକା ସିପ୍ରା ବାଜପେୟୀ । ଆରଜି କର ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଏକ ସରକାରୀ କଲେଜ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାର ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇ ପାରି ନ ଥିଲେ । ଆଇକ୍ୟୁ ସିଟି ମେଡିକାଲ କଲେଜ ପରି ଏକ ଘରୋଇ କଲେଜକୁ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇ ପାରୁ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦିକା ।

ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରାକ୍ କୋର୍ଟରେ ବିଚାର କରାଯିବା ଉଚିତ- ମହିଳା କମିଶନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା

ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ରାଜ୍ୟ ମହିଳା କମିଶନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଶୋଭନା ମହାନ୍ତି ପୀଡିତାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି,ପୀଡିତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ତଥା ଦ୍ରୁତ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ଉଚିତ । ପୀଡିତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି । ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରାକ୍ କୋର୍ଟରେ ବିଚାର କରାଯିବା ଉଚିତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ମହିଳା କମିଶନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ।

ମହିଳାମାନେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହଁନ୍ତି- ଲେଖାଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତସିଂହାର

ବିଜେଡି ନେତ୍ରୀ ଲେଖାଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତସିଂହାର ଏହି ଘଟଣାରେ କଡା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରି କହିଛନ୍ତି, ‘ପୀ଼ଡିତା ମୋ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀର । ଏହି ଘଟଣା ମତେ ମର୍ମାହତ କରିଛି । ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଅତି ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଭାବେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଛନ୍ତି । ମହିଳାମାନେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହଁନ୍ତି । ଆରଜିକର ଘଟଣା ପରେ ଏହି ଘଟଣା ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି । ସରକାର ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଦାସୀନ । ସେଥିପାଇଁ ଏପରି ଅପରାଧମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ।’ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ମହିଳାମାନେ ରାତିରେ ବୁଲିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି ଦେଇଥିବା ମନ୍ତବ୍ୟକୁ କଡା ସମାଲୋଚନା କରି ଲେଖାଶ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଏକ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଜ୍ୟରେ ସରକାରଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ସବୁ ଜାଗାରେ, ସବୁ ସମୟରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇ ଦେବା । ଜଣେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ମମତା ଏପରି ବୟାନ କିପରି ଦେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।

ପୀଡିତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁରକ୍ଷା ସହାୟତା ଯୋଗାଇଛୁ-ଆସନସୋଲ-ହୁର୍ଗାପୁର ସିପି

ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ଆସନସୋଲ-ହୁର୍ଗାପୁର ସିପି ସୁନୀଲ କୁମାର ଚୌଧୁରୀ କହିଛନ୍ତି, ଏହି ଘଟଣାରେ ଆମେ 5 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିସାରିଛୁ । ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଠାକଭାବେ ଚାଲିଛି । ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା । ଆମେ ପୀଡିତାଙ୍କ ପରିବାରର ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ବୁଝି ପାରୁଛୁ । ମୁଁ ନିଜେ ପୀଡିତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛି । ତାଙ୍କୁ ସବୁପ୍ରକାର ସୁବିଧା, ସହାୟତା ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ବୋଲି କହିଛି । ପୀଡିତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ କହିଥିଲୁ । କିନ୍ତୁ ସେ ମନା କରି ଦେଇଥିଲେ । ପୀଡିତାଙ୍କୁ 24 ଘଣ୍ଚିଆ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ମହିଳା ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ମୁତୟନ ଅଛନ୍ତି ।'

ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ମିଥ୍ୟା ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରୁଛନ୍ତି-କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁକାନ୍ତ ମଜୁମଦାର

ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ବିବୃତ୍ତି ଉପରେ ମତ ଦେଇ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁକାନ୍ତ ମଜୁମଦାର କହିଛନ୍ତି, 'ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଏକ ମିଥ୍ୟା ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରୁଛନ୍ତି । କାରଣ ଘଟଣାଟି କ୍ୟାମ୍ପସ ଭିତରେ ଘଟିନଥିଲା । ବାହାରେ ଘଟିଥିଲା । ତଣୁ ଏହା ପ୍ରଶାସନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଫଳତା । ଏପରି ଘଟଣା ଉପରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଦାୟିତ୍ୱହୀନ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ।'

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଦୁର୍ଗାପୁର ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲା: ପଞ୍ଚମ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ୍, ମମତାଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ନିନ୍ଦା

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଦୁର୍ଗାପୁର ପୀଡିତାଙ୍କ ସହ କଥା ହେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଶିକ୍ଷାର ସୁବନ୍ଦୋବସ୍ତ ପାଇଁ ଦେଲେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି

TAGGED:

DURGAPUR GANG RAPE UPDATE
CRIME SCENE RE CREATE
ODIA MEDICAL STUDENT GANGRAPE
WEST BENGAL GANGRAPE CASE
DURGAPUR GANG RAPE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

OPINION: ଭାରତୀୟ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ କାହିଁକି ବଢୁଛି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ? ପ୍ରାଣଘାତକ ସାଜୁଛି କି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଭେଦଭାବ ?

'ରୂପା' ହେବ ଭବିଷ୍ୟତର ନୂଆ ସୁନା !; ଅଚାନକ କାହିଁକି ବଢ଼ୁଛି ଦର, ଜାଣନ୍ତୁ...

AI ROBOT CHEF: ଚାଇନିଜ୍‌ଠୁ ମେକ୍ସିକାନ୍‌, ଚୁଟ୍‌କିରେ ତିଆରି କରୁଛି ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ବାଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ

ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର ଜାତୀୟ ହାରଠୁ ଅଧିକ, କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ସରକାର ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.