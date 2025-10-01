ସମ୍ବଲପୁର ପାଟଣେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ନବରାତ୍ର ପୂଜାବିଧି, ମହାଷ୍ଟମୀରେ ମା'ଙ୍କ ସୁନାବେଶ

ETV Bharat / state

ପାଟଣେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର 1590ରୁ 1594 ମସିହା ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା । ଏଠାରେ ବୈଦିକ ମନ୍ତ୍ର ପଦ୍ଧତିରେ ନବରାତ୍ର ପୂଜା ହୋଇଥାଏ ।

pataneswari temple nabaratra puja
pataneswari temple nabaratra puja (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 1, 2025 at 5:33 PM IST

2 Min Read
ସମ୍ବଲପୁର: ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପୀଠ ନିକଟରେ ରହିଛି ସମ୍ବଲପୁରର ଅନ୍ୟତମ ସିଦ୍ଧ ଦେବୀ ପୀଠ ମା ପାଟଣେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର । ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ମାନ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ମା ପାଟଣେଶ୍ୱରୀଙ୍କୁ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ସାନ ଭଉଣୀ ବୋଲି ମାନ୍ୟତା ଦିଅନ୍ତି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏଠାରେ ଶାରଦୀୟ ନବ ଦିନତ୍ମକ ପୂଜା ଅତି ନିଷ୍ଠାର ସହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ । ସମଲେଇଙ୍କ ପୀଠରେ ରାଜପୁତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକେ ପୂଜା କରୁଥିବା ବେଳେ ଏଠାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ମା ପାଟଣେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପୂଜା କରନ୍ତି । ମା ପାଟଣେଶ୍ୱରୀଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ୍ଷ ଦେବୀ ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ କୁହନ୍ତି ତଥା ମାଙ୍କ ପୀଠରେ ପବିତ୍ର ହୃଦୟରେ ମାନସିକ କଲେ ମାନସିକ ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି । ଏହି ମାନ୍ୟତା ଯୋଗୁଁ ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ସମୟରେ ଏଠାକୁ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ବାହାରୁ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଆଗମନ ହୋଇଥାଏ ।

Pataneswari Temple nabaratra puja (ETV Bharat Odisha)

ମହାଷ୍ଟମୀରେ ମା'ଙ୍କ ସୁନାବେଶ-

ତେବେ ଶାରଦୀୟ ନବଦିନାତ୍ମକ ପୂଜା ସମୟରେ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥିରେ ଏଠାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପ୍ରବଳ ସମାଗମ ହୋଇଥାଏ । କାରଣ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥିରେ ମାଙ୍କ ସୁନା ବେଶ ହୋଇଥାଏ । ବର୍ଷକରେ ଥରେ ମା ଏହି ତିଥିରେ ସୁନା ଗହଣାରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି, ତେଣୁ ଏହି ସୁନା ବେଶର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଭକ୍ତ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସନ୍ତି । ଏହି ବେଶର ଦର୍ଶନ କଲେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ସହ କୋଟି ପୁଣ୍ୟ ମିଳିଥାଏ ବୋଲି ମାନ୍ୟତା ରହିଛି । ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଧବଳମୁଖୀ ବେଶ ବା ଗଙ୍ଗା ବେଶର ଦର୍ଶନ ପରି ଏହି ବେଶକୁ ଦର୍ଶନ କଲେ କୋଟି ପୁଣ୍ୟ ମିଳିଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ।

Pataneswari Temple
Pataneswari Temple (ETV Bharat Odisha)

ଚୌହାନ ବଂଶୀୟ ରାଜା ହୃଦୟ ନାରାୟଣ ଦେବ ଏହି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ-

ପାଟଣେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରର ପୂଜକ ରମେଶ କୁମାର ପୁରୋହିତଙ୍କ ଅନୁସାରେ, "ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମାତା ପାର୍ବତୀ କଠୋର ତପ କରି ଯେତେବେଳେ ମଳିନ ପଡିଯାଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଶିବ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ମହାଗୌରୀ ରୂପେ ଦର୍ଶନ ଦେବାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥିଲେ । ସେଥିପାଇଁ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥିରେ ମାଙ୍କୁ ସୁନା ବେଶରେ ସଜ୍ଜିତ କରାଯାଇଥାଏ । ମାଙ୍କ ଏହି ସୁନା ବେଶର ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଶ୍ରାଦ୍ଧଳୁ ଆସନ୍ତି । ସୁନାବେଶରେ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି । ଏହି ମନ୍ଦିର 1590ରୁ 1594 ମସିହା ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା । ଚୌହାନ ବଂଶୀୟ ରାଜା ହୃଦୟ ନାରାୟଣ ଦେବ ଏହାକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ । ରାଜା ହୃଦୟ ନାରାୟଣ ଦେବ ପାଟଣାଗଡ଼ ରାଜ୍ୟରେ ଶାସନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ସେଠାରେ 14 ବର୍ଷ ଧରି ମା ପାଟଣେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପୂଜା କରି ଆସୁଥିଲେ । ସେଠାରୁ ସେ ସମ୍ବଲପୁରକୁ ଶାସନ କରିବାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତନ କରିବା ପରେ ଏଠାରେ ଏହି ପାଟଣେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିବେ ବୋଲି ମନସ୍ଥ କରି ଏହି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ । ମା ବନ ଦୁର୍ଗା ଓ ଦକ୍ଷିଣ କାଳୀ ରୂପରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି । ଏଠାରେ ବୈଦିକ ମନ୍ତ୍ର ପଦ୍ଧତିରେ ପୂଜା ହୋଇଥାଏ ।"

Pataneswari Temple
Pataneswari Temple (ETV Bharat Odisha)

ଅନ୍ୟପଟେ ସମ୍ବଲପୁରର ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଗୁଡିକରେ ମହାଷ୍ଟମୀ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି । ସମ୍ବଲପୁର ସହରର ଧନୁପାଲି, ଗୋବିନ୍ଦତୋଳା, ଜେଲ ଛକ, ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲ ଛକ, ସାକ୍ଷୀପଡ଼ା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଟକିଜ ଛକ, ଫାଟକ, ଧୂଚୁରାପଡା, ଢୁକୁପଡା ଆଦି ସ୍ଥାନ ଗୁଡିକରେ ମାଙ୍କ ମହାଷ୍ଟମୀ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ।

Pataneswari Temple nabaratra puja
Pataneswari Temple nabaratra puja (ETV Bharat Odisha)

"ଗତକାଲି ସକାଳୁ ଗଣେଷ ପୂଜା, ସଂକଳ୍ପ ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ହୋଇଥିଲା । ଏହା ପରେ ପାର୍ଶ୍ଵ ଦେବତାଙ୍କ ପୂଜା ଯଥା ଗଣେଶ, କାର୍ତ୍ତିକ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ସରସ୍ବତୀଙ୍କ ପୂଜା ହୋଇଥିଲା । ପରେ ପରେ ମାଙ୍କ ମହାସ୍ନାନ ହୋଇଥିଲା । ଏହା ପରେ ଦୁଗ୍ଧ ସ୍ନାନ, ପଞ୍ଚାମୃତ ସ୍ନାନ, ସର୍ବସୌଧୀରେ ସ୍ନାନ ହୋଇଥିଲା । ଏହା ପରେ ମାଙ୍କ 64 ଉପଚାର ପୂଜା ହୋଇଥିଲା," ବୋଲି ଗୋବିନ୍ଦତୋଳା ପୂଜା କମିଟିର ପୂଜକ ଜଗଦୀଶ କୁମାର ଦାସ କହିଛନ୍ତି ।

Pataneswari Temple nabaratra puja
Pataneswari Temple nabaratra puja (ETV Bharat Odisha)

ପରେ ହୋମ ହୋଇଥିଲା ଓ ଚଣ୍ଡୀ ପାଠ ହୋଇଥିଲା । ଏହା ପରେ ମାଙ୍କ ଭୋଗ ଓ ଆରତୀ ହୋଇଥିଲା । ସନ୍ଧ୍ୟାରେ 5 ଟା 20 ରୁ 6 ଟା 40 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ଧି ପୂଜା ହୋଇଥିଲା । ଏହି ସମୟରେ ମାଙ୍କୁ କଖାରୁ ବଳି ଦିଆ ଯାଇଥିଲା ।

