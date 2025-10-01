ETV Bharat / state

ନବମୀରେ ମା'ଙ୍କୁ ଲାଗି ହୁଏ ମାଛ ଭୋଗ, କେବେଠୁ ଏହି ପରମ୍ପରା ?

ମହାନବମୀରେ ଲାଗି ହୁଏ ମାଛ ଭୋଗ । ଚାନ୍ଦିନୀଚୌକ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ନବମୀରେ ମାଛ ଭୋଗ ଲାଗୁ କରାଯାଏ । ଏହି ଭୋଗକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ମାଟି କୁଡ଼ୁଆରେ ବଣ୍ଟାଯାଏ ।

CHANDINI CHOWK PUJA MANDAP
CHANDINI CHOWK PUJA MANDAP (ETV Bharat Odisha)
October 1, 2025

Fish curry rituals in Maha Navam କଟକ: ଚାଲିଛି ପରିବା କଟା... । ଆଳୁ, ବିନ୍ସ, କଖାରୁ, ବାଇଗଣ, ପୋଟଳ, କାଙ୍କଡ଼, ଦେଶୀ ଆଳୁ, ସାରୁ, ପୋଇ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରିବା କାଟୁଛନ୍ତି ଲୋକେ । କାଠ ଚୁଲି ବି ଜଳୁଛି । କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ମାଛ କଟାଯାଇ ଛଣା ଯାଉଛି । ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଯିଏ ବି ଦେଖିବ ଭାବିବ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ବଡ଼ ଭୋଜିର ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି । ହୁଏତ କୌଣସି ବିବାହାଘର ପାଇଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପାଇଁ ଏତେ ବଡ଼ ଭୋଜିର ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି । କିନ୍ତୁ ତାହା ନୁହେଁ, ଏହି ଭୋଜି ଦଶହରା ପାଇଁ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି । ମା'ଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ଆମିଷ ପ୍ରସାଦ ।

ନବମୀରେ ମା'ଙ୍କୁ ଲାଗୁ ହୁଏ ମାଛ ଭୋଗ (ETV Bharat Odisha)

ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିବ ମା'ଙ୍କ ପାଖରେ କଣ ମାଛ ଭୋଗ ଲାଗିହେବ ? ଆଜ୍ଞା ହଁ ଆପଣ ଠିକ ଭାବୁଛନ୍ତି । ମା’ଙ୍କ ପାଖରେ ମାଛ ଭୋଗ ଲାଗିବା ପାଇଁ ଏହି ଭୋଜିର ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି । ରୌପ୍ୟ ସହରର ଚାନ୍ଦିନଚୌକ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ନବମୀରେ ମାଛ ଭୋଗ ହୋଇଥାଏ । ଏହି ପରମ୍ପରା ଆଜି ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ ଏହି ମାଛ ଭୋଗ ପରମ୍ପରା ରହି ଆସିଛି । ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତୀ ପରେ ମା'ଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ମାଛ ଭୋଗ ଲାଗି ହୁଏ । ତେବେ ମାଛ ଭୋଗ ଲାଗି ହେବା ପରେ ଘରେ ଘରେ ଏହି ମାଛ ପ୍ରସାଦକୁ ବଣ୍ଟା ଯାଇଥାଏ ।

CUTTACK DURGA PUJA 2025
CUTTACK DURGA PUJA 2025 (ETV Bharat Odisha)

ନବମୀରେ ମା' ଜଗତଜନନୀଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗି ହୁଏ ମାଛ ପ୍ରସାଦ-

ଏହି ପରମ୍ପରା ଏବେ କାର ନୁହେଁ ବରଂ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ପରମ୍ପରା । ଯାହାକି ଆଜିବି ଉଜ୍ଜୀବିତ ରହିଛି । ଯଦିଓ କଟକର ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡପରେ ଏହି ଆମିଷ ଭୋଗ ଲାଗି ହୁଏ ନାହିଁ ମାତ୍ର କିଛି ମଣ୍ଡପରେ ଏହି ପରମ୍ପରା ଦେଖାଯାଏ । ଏହି କ୍ରମରେ କଟକର ଚାନ୍ଦିନୀଚୌକ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମିଷ ଭୋଗ କରାଯାଏ । କେବଳ ନବମୀରେ ମା’ଙ୍କ ପାଖରେ ମାଛ ଭୋଗ ଲାଗୁ ହେବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି ।

ନବମୀରେ ମା'ଙ୍କୁ ଲାଗୁ ହୁଏ ମାଛ ଭୋଗ
ନବମୀରେ ମା'ଙ୍କୁ ଲାଗୁ ହୁଏ ମାଛ ଭୋଗ (ETV Bharat Odisha)

୧୦ ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମାଛ ପ୍ରସାଦ ବ୍ୟବସ୍ଥା:

ନବମୀରେ ମା' ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପାଖରେ ମାଛ ଭୋଗ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାୟ ୧୦ ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ମାଛ ପ୍ରସାଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି । ଯେ କୌଣସି ଦିନ ହୋଇଥାଉ, ନବମୀ ଦିନ ହିଁ ଏହି ଆମିଷ ଭୋଗ ମା’ଙ୍କୁ ଲାଗି ହେବା ପରେ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଏ ।

ନବମୀରେ ମା'ଙ୍କୁ ଲାଗୁ ହୁଏ ମାଛ ଭୋଗ
ନବମୀରେ ମା'ଙ୍କୁ ଲାଗୁ ହୁଏ ମାଛ ଭୋଗ (ETV Bharat Odisha)

ନବମୀରେ କାହିଁକି ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ମାଛ ଭୋଗ ଲାଗି କରାଯାଏ ?

ଚାନ୍ଦିନୀଚୌକ ପୂଜା ମଣ୍ଡପର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମତରେ 500 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷ ହେବ ଏପରିରିକି ରାଜା ରାଜୁଡାଙ୍କ ସମୟରୁ ଏଠାରେ ନବମୀରେ ମା'ଙ୍କ ପାଖରେ ମାଛ ପ୍ରସାଦ ଲାଗୁ ହୋଇଥାଏ । ପୂର୍ବ ପୁରୁଷଙ୍କ ସମୟରୁ ଏଠାରେ ଏହି ପ୍ରସାଦ ଲାଗୁ ହୋଇ ଆସୁଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।

"ମତ୍ସ୍ୟ ଭୋଗ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ଏଥରେ ପିଆଜ ରସୁଣ ପଡେ ନାହିଁ । କୂଳାଚାର ଦେଶାଚାର ଅନୁସାରେ ସାସ୍ତ୍ରୀୟ ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ମତ୍ସ୍ୟଭୋଗ କଲେ ଯଦି ଆମର ମନ ତୃପ୍ତି ହୋଇ ପାରୁଛି ତେଣୁ ମତ୍ସ୍ୟ ଭୋଗର ବିଶେଷତ୍ୱ ରହିଛି," କହିଛନ୍ତି ପୂଜକ ହିମାଂଶୁ ଭୂଷଣ ରଥ ଶର୍ମା

CUTTACK DURGA PUJA 2025
ମାଟି କୁଡ଼ୁଆ (ETV Bharat Odisha)

ମାଟି ସରାରେ ବଣ୍ଟା ଯାଏ ପ୍ରସାଦ:

ମାଛ ସହ ଖେଚୁଡ଼ି, ଖଟା ବି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ କରାଯାଇଥାଏ । ଖଟା ବି କୌଣସି ବିଲାତି କିମ୍ବା ଓଉରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ ନାହିଁ । ଅଷ୍ଟମୀରେ ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେଉଁ ପାଣି କଖାରୁ ବଳି ପକାଯାଏ ତାହା ଦ୍ଵାରା ଖଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ । ପ୍ରାୟ ୧୦ ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରସାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ । ମାଟି ସରାରେ ଏହି ପ୍ରସାଦ ବଣ୍ଟା ଯାଇଥାଏ । ବଡ଼ ସରାର ମୂଲ୍ୟ ୨୦୦ ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ ଛୋଟ ସରାର ମୂଲ୍ୟ ୧୦୦ ଟଙ୍କା ରଖା ଯାଇଛି । ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୩୦ ରୁ ୪୦ ଜଣ ଲୋକ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି ।

CUTTACK DURGA PUJA 2025
ମାଟି କୁଡ଼ୁଆ (ETV Bharat Odisha)

"ମହା ନବମୀରେ ଦିନରେ ଚାନ୍ଦିନଚୌକ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ମା'ଙ୍କ ପାଖରେ ମାଛ ଭୋଗ ଲାଗି ହେବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି । ପ୍ରାୟ ୧୦ ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ମାଛ ପ୍ରସାଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଚାନ୍ଦିନଚୌକ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ପ୍ରତ୍ୟକ ବର୍ଷ ମହାନବମୀ ଦିନ ମାଛ ଭୋଗ ଲାଗିବାର ପରମ୍ପରା ପୁରୁଷ ପୁରୁଷ ଧରି ଚାଲିଆସୁଛି," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଚାନ୍ଦିନୀଚୌକ ପୂଜା ମଣ୍ଡପର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ

"ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତୀ ପରେ ମା'ଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ମାଛ ଭୋଗ ଲାଗି ହୋଇଥାଏ । ଆଉ ମାଛ ଭୋଗ ଲାଗି ହେବା ପରେ ଘରେ ଘରେ ଏହି ପ୍ରସାଦକୁ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥାଏ । ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ପ୍ରସାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ, ତାହାର ସ୍ୱାଦ ବି ପୂରା ଭିନ୍ନ । ଏମିତିକି ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଠାରେ ଯେମିତି ରୋଷେଇ କଲେ ବି ମାଙ୍କ ଆମିଷ ଭୋଗର ସ୍ୱାଦ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ଲାଗେ," ବୋଲି ଦୀର୍ଘ 12 ବର୍ଷ ଧରି ରୋଷେଇ କରୁଥିବା ରୋଷେୟା କହିଛନ୍ତି ।

ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ପ୍ରସାଦ ଟିକେ ପାଇବା ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଭକ୍ତ ଙ୍କର ଭିଡ଼ ଲାଗିଥାଏ । ଏପରିକି ଆଗୁଆ ଅର୍ଡର ଦେବାକୁ ପଡେ । ତେବେ ବର୍ଷକ ପରେ ଏହି ପ୍ରସାଦ ଟିକେ ପାଇବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି କଟକ ବାସିନ୍ଦା ।

ଚାନ୍ଦୀନିଚୌକ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ନବମୀରେ ମାଛ ଭୋଗ ଲାଗୁ କରାଯାଏ । ଏହି ଭୋଗକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିବାର ପରମ୍ପରା ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ମାଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ମାଟି କୁଡ଼ୁଆରେ ବଣ୍ଟାଯାଏ । ଏହି ପରମ୍ପରା ଏବେକାର ନୁହେଁ ଏହି ପରମ୍ପରା ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ଶହ ବର୍ଷର ଅଟେ ।

