ନବମୀରେ ମା'ଙ୍କୁ ଲାଗି ହୁଏ ମାଛ ଭୋଗ, କେବେଠୁ ଏହି ପରମ୍ପରା ?
ମହାନବମୀରେ ଲାଗି ହୁଏ ମାଛ ଭୋଗ । ଚାନ୍ଦିନୀଚୌକ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ନବମୀରେ ମାଛ ଭୋଗ ଲାଗୁ କରାଯାଏ । ଏହି ଭୋଗକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ମାଟି କୁଡ଼ୁଆରେ ବଣ୍ଟାଯାଏ ।
Fish curry rituals in Maha Navam କଟକ: ଚାଲିଛି ପରିବା କଟା... । ଆଳୁ, ବିନ୍ସ, କଖାରୁ, ବାଇଗଣ, ପୋଟଳ, କାଙ୍କଡ଼, ଦେଶୀ ଆଳୁ, ସାରୁ, ପୋଇ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରିବା କାଟୁଛନ୍ତି ଲୋକେ । କାଠ ଚୁଲି ବି ଜଳୁଛି । କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ମାଛ କଟାଯାଇ ଛଣା ଯାଉଛି । ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଯିଏ ବି ଦେଖିବ ଭାବିବ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ବଡ଼ ଭୋଜିର ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି । ହୁଏତ କୌଣସି ବିବାହାଘର ପାଇଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପାଇଁ ଏତେ ବଡ଼ ଭୋଜିର ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି । କିନ୍ତୁ ତାହା ନୁହେଁ, ଏହି ଭୋଜି ଦଶହରା ପାଇଁ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି । ମା'ଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ଆମିଷ ପ୍ରସାଦ ।
ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିବ ମା'ଙ୍କ ପାଖରେ କଣ ମାଛ ଭୋଗ ଲାଗିହେବ ? ଆଜ୍ଞା ହଁ ଆପଣ ଠିକ ଭାବୁଛନ୍ତି । ମା’ଙ୍କ ପାଖରେ ମାଛ ଭୋଗ ଲାଗିବା ପାଇଁ ଏହି ଭୋଜିର ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି । ରୌପ୍ୟ ସହରର ଚାନ୍ଦିନଚୌକ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ନବମୀରେ ମାଛ ଭୋଗ ହୋଇଥାଏ । ଏହି ପରମ୍ପରା ଆଜି ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ ଏହି ମାଛ ଭୋଗ ପରମ୍ପରା ରହି ଆସିଛି । ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତୀ ପରେ ମା'ଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ମାଛ ଭୋଗ ଲାଗି ହୁଏ । ତେବେ ମାଛ ଭୋଗ ଲାଗି ହେବା ପରେ ଘରେ ଘରେ ଏହି ମାଛ ପ୍ରସାଦକୁ ବଣ୍ଟା ଯାଇଥାଏ ।
ନବମୀରେ ମା' ଜଗତଜନନୀଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗି ହୁଏ ମାଛ ପ୍ରସାଦ-
ଏହି ପରମ୍ପରା ଏବେ କାର ନୁହେଁ ବରଂ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ପରମ୍ପରା । ଯାହାକି ଆଜିବି ଉଜ୍ଜୀବିତ ରହିଛି । ଯଦିଓ କଟକର ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡପରେ ଏହି ଆମିଷ ଭୋଗ ଲାଗି ହୁଏ ନାହିଁ ମାତ୍ର କିଛି ମଣ୍ଡପରେ ଏହି ପରମ୍ପରା ଦେଖାଯାଏ । ଏହି କ୍ରମରେ କଟକର ଚାନ୍ଦିନୀଚୌକ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମିଷ ଭୋଗ କରାଯାଏ । କେବଳ ନବମୀରେ ମା’ଙ୍କ ପାଖରେ ମାଛ ଭୋଗ ଲାଗୁ ହେବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି ।
୧୦ ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମାଛ ପ୍ରସାଦ ବ୍ୟବସ୍ଥା:
ନବମୀରେ ମା' ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପାଖରେ ମାଛ ଭୋଗ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାୟ ୧୦ ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ମାଛ ପ୍ରସାଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି । ଯେ କୌଣସି ଦିନ ହୋଇଥାଉ, ନବମୀ ଦିନ ହିଁ ଏହି ଆମିଷ ଭୋଗ ମା’ଙ୍କୁ ଲାଗି ହେବା ପରେ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଏ ।
ନବମୀରେ କାହିଁକି ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ମାଛ ଭୋଗ ଲାଗି କରାଯାଏ ?
ଚାନ୍ଦିନୀଚୌକ ପୂଜା ମଣ୍ଡପର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମତରେ 500 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷ ହେବ ଏପରିରିକି ରାଜା ରାଜୁଡାଙ୍କ ସମୟରୁ ଏଠାରେ ନବମୀରେ ମା'ଙ୍କ ପାଖରେ ମାଛ ପ୍ରସାଦ ଲାଗୁ ହୋଇଥାଏ । ପୂର୍ବ ପୁରୁଷଙ୍କ ସମୟରୁ ଏଠାରେ ଏହି ପ୍ରସାଦ ଲାଗୁ ହୋଇ ଆସୁଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
"ମତ୍ସ୍ୟ ଭୋଗ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ଏଥରେ ପିଆଜ ରସୁଣ ପଡେ ନାହିଁ । କୂଳାଚାର ଦେଶାଚାର ଅନୁସାରେ ସାସ୍ତ୍ରୀୟ ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ମତ୍ସ୍ୟଭୋଗ କଲେ ଯଦି ଆମର ମନ ତୃପ୍ତି ହୋଇ ପାରୁଛି ତେଣୁ ମତ୍ସ୍ୟ ଭୋଗର ବିଶେଷତ୍ୱ ରହିଛି," କହିଛନ୍ତି ପୂଜକ ହିମାଂଶୁ ଭୂଷଣ ରଥ ଶର୍ମା ।
ମାଟି ସରାରେ ବଣ୍ଟା ଯାଏ ପ୍ରସାଦ:
ମାଛ ସହ ଖେଚୁଡ଼ି, ଖଟା ବି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ କରାଯାଇଥାଏ । ଖଟା ବି କୌଣସି ବିଲାତି କିମ୍ବା ଓଉରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ ନାହିଁ । ଅଷ୍ଟମୀରେ ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେଉଁ ପାଣି କଖାରୁ ବଳି ପକାଯାଏ ତାହା ଦ୍ଵାରା ଖଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ । ପ୍ରାୟ ୧୦ ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରସାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ । ମାଟି ସରାରେ ଏହି ପ୍ରସାଦ ବଣ୍ଟା ଯାଇଥାଏ । ବଡ଼ ସରାର ମୂଲ୍ୟ ୨୦୦ ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ ଛୋଟ ସରାର ମୂଲ୍ୟ ୧୦୦ ଟଙ୍କା ରଖା ଯାଇଛି । ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୩୦ ରୁ ୪୦ ଜଣ ଲୋକ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି ।
"ମହା ନବମୀରେ ଦିନରେ ଚାନ୍ଦିନଚୌକ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ମା'ଙ୍କ ପାଖରେ ମାଛ ଭୋଗ ଲାଗି ହେବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି । ପ୍ରାୟ ୧୦ ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ମାଛ ପ୍ରସାଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଚାନ୍ଦିନଚୌକ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ପ୍ରତ୍ୟକ ବର୍ଷ ମହାନବମୀ ଦିନ ମାଛ ଭୋଗ ଲାଗିବାର ପରମ୍ପରା ପୁରୁଷ ପୁରୁଷ ଧରି ଚାଲିଆସୁଛି," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଚାନ୍ଦିନୀଚୌକ ପୂଜା ମଣ୍ଡପର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ।
"ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତୀ ପରେ ମା'ଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ମାଛ ଭୋଗ ଲାଗି ହୋଇଥାଏ । ଆଉ ମାଛ ଭୋଗ ଲାଗି ହେବା ପରେ ଘରେ ଘରେ ଏହି ପ୍ରସାଦକୁ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥାଏ । ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ପ୍ରସାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ, ତାହାର ସ୍ୱାଦ ବି ପୂରା ଭିନ୍ନ । ଏମିତିକି ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଠାରେ ଯେମିତି ରୋଷେଇ କଲେ ବି ମାଙ୍କ ଆମିଷ ଭୋଗର ସ୍ୱାଦ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ଲାଗେ," ବୋଲି ଦୀର୍ଘ 12 ବର୍ଷ ଧରି ରୋଷେଇ କରୁଥିବା ରୋଷେୟା କହିଛନ୍ତି ।
ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ପ୍ରସାଦ ଟିକେ ପାଇବା ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଭକ୍ତ ଙ୍କର ଭିଡ଼ ଲାଗିଥାଏ । ଏପରିକି ଆଗୁଆ ଅର୍ଡର ଦେବାକୁ ପଡେ । ତେବେ ବର୍ଷକ ପରେ ଏହି ପ୍ରସାଦ ଟିକେ ପାଇବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି କଟକ ବାସିନ୍ଦା ।
ଚାନ୍ଦୀନିଚୌକ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ନବମୀରେ ମାଛ ଭୋଗ ଲାଗୁ କରାଯାଏ । ଏହି ଭୋଗକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିବାର ପରମ୍ପରା ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ମାଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ମାଟି କୁଡ଼ୁଆରେ ବଣ୍ଟାଯାଏ । ଏହି ପରମ୍ପରା ଏବେକାର ନୁହେଁ ଏହି ପରମ୍ପରା ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ଶହ ବର୍ଷର ଅଟେ ।
