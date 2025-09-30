ETV Bharat / state

ସମ୍ବଲପୁର କାଳୀବାଡି ଦୁର୍ଗାପୂଜା; 107 ବର୍ଷର ନିଆରା ବଙ୍ଗୀୟ ପରମ୍ପରା, ଜାଣନ୍ତୁ ଇତିହାସ

ସାଜସଜ୍ଜା ଅପେକ୍ଷା କାଳୀବାଡି ପୂଜାରେ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିନୀତିକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ବ ଦିଆଯାଏ । ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ ଏଠାରେ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ହୋଇ ଆସୁଛି ତାହା ପୁଣି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଙ୍ଗୀୟ ରୀତିନୀତିରେ ।

Kalibari Durga Puja Committee
Kalibari Durga Puja Committee (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 30, 2025 at 7:32 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ସମ୍ବଲପୁର: ସମ୍ବଲପୁର ସହର ହେଉଛି ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସହର ତଥା ସାଂସ୍କୃତିକ ପ୍ରାଣକେନ୍ଦ୍ର । ଏହି ସହରରେ ମା' ସମଲେଶ୍ୱରୀ, ମା' ପାଟଣେଶ୍ୱରୀ, ମା' ଘଣ୍ଟେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପରି ଅନେକ ଶକ୍ତି ପୀଠ ରହିଛି । ଆଉ ସମ୍ବଲପୁର ଶକ୍ତି ଉପାସନାର ଏକ ମୁଖ୍ୟସ୍ଥଳୀ ଅଟେ । ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ୟ ସବୁ ପର୍ବ ପରି ଏଠାରେ ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ବହୁ ଆଡମ୍ବର ସହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇ ଆସୁଛି । ଯେହେତୁ ସମ୍ବଲପୁର ସହରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାତି ଓ ଧର୍ମର ଲୋକେ ରହି ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠାରେ ବଙ୍ଗାଳୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅଛନ୍ତି । ଆଉ ବଙ୍ଗାଳୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏଠାରେ ଥିବା କାଳୀ ବାଡ଼ିରେ ବହୁତ ନିଷ୍ଠାର ସହ ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗାପୂଜା କରି ଆସୁଛନ୍ତି । ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ ଏଠାରେ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ହୋଇ ଆସୁଛି ତାହା ପୁଣି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଙ୍ଗୀୟ ରୀତିନୀତିରେ । ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହି ପୂଜା 107 ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଛି ।

Kalibari Durga Puja Committee (ETV Bharat Odisha)

ସମ୍ବଲପୁର କାଳୀବାଡ଼ି ଦୁର୍ଗାପୂଜାର କେତେକ ବିଶେଷତ୍ୱ ରହିଛି ଯାହା ଏହି ପୂଜାକୁ ଅନ୍ୟ ମଣ୍ଡପ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ କରିଥାଏ । ଏଠାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଙ୍ଗୀୟ ରୀତିନୀତିରେ ପୂଜା ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏଠାକୁ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ କୋଲକାତାରୁ ପୂଜକ ଆସନ୍ତି । ଏହା ସହ ମା'ଙ୍କ ଅନ୍ନଭୋଗ ରୋଷେଇ ପାଇଁ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମଧ୍ୟ କୋଲକାତାରୁ ଆସନ୍ତି । ମା'ଙ୍କ ପୂଜା ସମୟରେ ଯେଉଁ ଧୁନୁଚି ନୃତ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ 'ଢାଙ୍କ ବାଜା' କଳାକାର ଆସିଥାନ୍ତି । ଏଠିକାର ପୂଜାର ଅନ୍ୟ ଏକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଲା ଏଠାରେ ମା'ଙ୍କୁ ବିସର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ମା'ଙ୍କୁ କୌଣସି ଗାଡିରେ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ନିଜ କାନ୍ଧରେ ପାଲିଙ୍କିରେ ବସେଇ ମା'ଙ୍କୁ ବିସର୍ଜନ ପାଇଁ ନିଆ ଯାଇଥାଏ ।

Kalibari Durga Puja Committee
Kalibari Durga Puja Committee (ETV Bharat Odisha)



ବିସର୍ଜନ ପରେ ଏଠାରେ ସିନ୍ଦୁର ଦାନର ସିନ୍ଦୁର ଖେଳ ଅଛି । ସଧବା ବୋହୂ ଏବଂ ଝିଅ ମାନେ ଏଠାକୁ ଆସି ମା'ଙ୍କୁ ସିନ୍ଦୁର ଚଢେଇ ସେ ସିନ୍ଦୁର ନିଜ କପାଳରେ ଲଗେଇ ନିଜ ସ୍ୱାମୀର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରନ୍ତି । ସାଜସଜ୍ଜା ଅପେକ୍ଷା ଏହି ପୂଜାରେ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିନୀତିକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ବ ଦିଆ ଯାଏ । ଏଥିରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନଥାଏ ।

Kalibari Durga Puja Committee
Kalibari Durga Puja Committee (ETV Bharat Odisha)

କାଳୀକା ପୁରାଣ ହିସାବରେ ହୁଏ ପୂଜା-

ଏଠାକୁ କୋଲକାତାରୁ ପୂଜା କରିବାକୁ ଆସୁଥିବା ପୂଜକ କ୍ରିଷ୍ଣାନ୍ଦୁ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ କୁହନ୍ତି, "ଏଠାରେ ଷଷ୍ଠୀରୁ ଦଶମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 5 ଦିନ ଧରି ଦୁର୍ଗାପୂଜା ହୋଇଥାଏ । ଏହି ପୂଜା କାଳୀକା ପୁରାଣ ହିସାବରେ ହୁଏ । ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏଠାରେ କାଳୀକା ପୁରାଣ ହିସାବରେ ହୋଇ ଆସୁଛି ।"

Kalibari Durga Puja Committee
Kalibari Durga Puja Committee (ETV Bharat Odisha)

କାଳୀବାଡ଼ି ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଇତିହାସ-

ଅନ୍ୟପଟେ କାଳୀବାଡ଼ିର ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଇତିହାସ ମଧ୍ୟ ଅତି ରୋଚକ । ସମ୍ବଲପୁରକୁ ବଙ୍ଗାଳୀ ଲୋକ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଆସିଥିଲେ । ସ୍ଥାନୀୟ ବଙ୍ଗାଳୀ ସମାଜର ଲୋକଙ୍କ ଅନୁସାରେ ରାୟ ବହାଦୁର ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ସେନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗୋଟିଏ ବଙ୍ଗୀୟ ଡ୍ରାମା ପରିବେଷଣ କରାଯାଇ ଏହାର ଟିକେଟ ପଇସାରୁ କାଳୀ ବାଡ଼ି ପାଇଁ 31 ଟଙ୍କାରେ ଜାଗା କିଣା ଯାଇଥିଲା । ଆଉ ତାର 2 ବର୍ଷ ପର ଠୁ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ।

Kalibari Durga Puja Committee
Kalibari Durga Puja Committee (ETV Bharat Odisha)

ସମ୍ବଲପୁରରେ ରହୁଥିବା ବଙ୍ଗୀୟ ଲୋକଙ୍କ ମତରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଶରେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ଚାଲୁଥିଲା ସେତେବେଳେ 1850 ପରେ ପରେ ସମ୍ବଲପୁରକୁ ବଙ୍ଗାଳୀ ଲୋକଙ୍କ ଆଗମନ ହୋଇଥିଲା । ମୁଖ୍ୟତଃ ଆଇନ ବ୍ୟବସାୟ (ଓକିଲାତି ), ଜଙ୍ଗଲ ଠିକାଦାରୀ, କେନ୍ଦୁପତ୍ର ଠିକାଦାରୀ, ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକାଦାରୀ ପାଇଁ ବହୁ ବଙ୍ଗାଳୀ ଲୋକ ସେତେବେଳେ ସମ୍ବଲପୁର ଆସିଥିଲେ ଓ ଏଠାରେ ବସତି କରି ରହିବା ସହ ଏଠାରେ ସ୍କୁଲ, ପାର୍କ, କ୍ଳବ ଆଦି ଖୋଲି ଥିଲେ । ସମ୍ବଲପୁର କ୍ଳବ, ସେନ ପାର୍କ, ଏହାର ଉଦାହରଣ ଅଟେ ।

Kalibari Durga Puja Committee
Kalibari Durga Puja Committee (ETV Bharat Odisha)

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଦଶହରା ସମୟରେ ମା' ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପୀଠରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା; ଜାଣନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି ରୀତିନୀତି

Kalibari Durga Puja Committee
Kalibari Durga Puja Committee (ETV Bharat Odisha)


ଏନେଇ କାଳୀବାଡ଼ି ଦୁର୍ଗାପୂଜା କମିଟିର ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅରୁଣ କୁମାର ମୁଖାର୍ଜୀ କୁହନ୍ତି, "ସମ୍ବଲପୁରରେ ବଙ୍ଗୀୟ ଲୋକମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆଇନ ବ୍ୟବସାୟ, ଜଙ୍ଗଲ ଠିକା, କେନ୍ଦୁପତ୍ର ଠିକା ଏବଂ ନିର୍ମାଣ କାମ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ । 1850ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏମାନେ ସମ୍ବଲପୁରକୁ ଆସିଥିଲେ । ଏଠାକୁ ଆଗମନର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବଙ୍ଗୀୟ ମାନେ ଏଠାରେ ବାସିନ୍ଦା ଭାବରେ ରହିଗଲେ । ତେବେ ବଙ୍ଗାଳୀମାନେ କଳା ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରେମୀ ଏବଂ କାଳୀ ଓ ମା' ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ପୂଜା କରୁଥିବାରୁ ସେଥିପାଇଁ ଏଠାରେ କାଳୀ ବାଡ଼ିରେ ପ୍ରଥମେ କାଳୀ ପୂଜା ଓ ପରେ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଏହି ଜାଗରେ ଗୋଟିଏ ଡ୍ରାମା କରିଥିଲେ । ଡ୍ରାମାରେ ଯେଉଁ ଟିକେଟ ବିକ୍ରୟ ହୋଇଥିଲା । ସେହି ଟିକେଟ ବିକ୍ରୟର 31 ଟଙ୍କାରେ ଏହି ଜମି କିଣା ଯାଇଥିଲା । ରାୟ ବହାଦୁର ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ସେନ ନେତୃତ୍ୱରେ ସେ ସମୟରେ ଏହି ଜାଗାରେ ଜମି କିଣାଗଲା ।" କାଳୀ ବାଡ଼ି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ 31 ଟଙ୍କାରେ ଜମି କିଣିବା ପରେ ଏହି ପୂଜା ପାଇଁ ରାୟ ବହାଦୁର ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ସେନ, ରମଣୀ ରଞ୍ଜନ ବାସୁ, ରାଧିକା ନାଥ ରାୟ, ସତ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ଗୁହା, ସୁଶୀଲ କୁମାର ସରକାରଙ୍କୁ ନେଇ ପ୍ରଥମ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା ।

Kalibari Durga Puja Committee
Kalibari Durga Puja Committee (ETV Bharat Odisha)

1916 ମସିହାରେ ଏଠାରେ ପ୍ରଥମ ଥର କାଳୀ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଏହା ପରେ 1918 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଏବଂ ତାପରେ ଏହି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କ୍ରମଶଃ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଛି । ଆଉ 1918ରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ହେଉଛି 107 ତମ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଉତ୍ସବ ବୋଲି ଅରୁଣ କୁମାର ମୁଖାର୍ଜୀ କହିଛନ୍ତି ।

Kalibari Durga Puja Committee
Kalibari Durga Puja Committee (ETV Bharat Odisha)
Kalibari Durga Puja Committee
Kalibari Durga Puja Committee (ETV Bharat Odisha)



ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର

For All Latest Updates

TAGGED:

SAMBALPUR KALIBARI DURGAPUJABENGALI TRADITION DURGAPUJADURGA PUJA 2025DUSSEHRA 2025KALIBARI DURGA PUJA COMMITTEE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର ଜାତୀୟ ହାରଠୁ ଅଧିକ, କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ସରକାର ?

ଡାଇବେଟିସଠୁ ନେଇ ତ୍ବଚା, ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଲ ସାଇଡର ଭିନେଗାରର କରାମତି

ବିଲୁପ୍ତର ବନ୍ଧୁ ନିରୋଦ: ପେଶା ପଶୁ ଚିକିତ୍ସା, ନିଶା ଐତିହ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ

ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟର 'ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ' କିଶୋର ମାଣିଆ; ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ଗଢୁଛନ୍ତି 'ଅଭିମନ୍ୟୁ', 50 ବର୍ଷ ଧରି କ୍ରିକେଟ ପାଇଁ ଜୀବନ ଉତ୍ସର୍ଗ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.